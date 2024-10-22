五分鐘讓你看懂誰是誰－《奧術》中的《英雄聯盟》全角色攻略

廣受好評的Netflix 影集《奧術》，對《英雄聯盟》遊戲中的人氣英雄角色，做了精彩的擴充描寫、和重新演繹。

隨著第二季的到來，這是重回《英雄聯盟》的皮爾托福和佐恩地區，並重新回顧《奧術》第一季劇集故事展開的最佳時機。

本文匯聚了《奧術》中所有《英雄聯盟》角色的側寫和究極導覽，其中包括你可能沒注意到的一些客串，以及這些角色之間的相互關聯等等彩蛋

01 Vi (菲艾)

在《奧術》中，Vi 不僅要面對物理上的戰鬥，還要經歷心理上的糾葛 © Riot Games

Vi( 菲艾)是頗具人氣的粉紅頭髮打手。在《英雄聯盟》中，Vi 是一名火爆的警察，她透過自己曾為罪犯的經驗和戰鬥能力，與衛兵一同維護皮爾托福的和平

Vi 的名字最初是 Violence (暴力) 的縮寫，這與她在遊戲中的定位非常契合，但在《奧術》中，她展現了更柔和的一面，並在第一季透露她的名字Vi，其實是 Violet 的縮寫。

另一個有趣的彩蛋是，在《奧術》中 Vi 被關在監獄時，她的囚犯編號是 516，當你用羅馬數字拼寫時，就是 VIVI，連續拼出她的名字兩次

這裡是你可能需要知道的有關 Vi 的所有其他資訊。

《奧術》中的Vi

當皮爾托福執法者殺害了她的雙親後，Vi 的怒氣轉化成為她的暴躁，視尊重和權威於無物，好勇鬥狠。她想要變得更強，以保護她的妹妹 Powder (爆爆) 和收養的兄弟 Mylo (邁洛) 與 Claggor (克拉格) ，並推翻皮爾托福的威權，結束佐恩面臨的不平等。

然而，當這群兄弟姐妹嘗試從 Jayce Talis (傑西 塔利斯) 的公寓偷竊但意外引發爆炸時，她的世界被徹底顛覆了。

皮爾托福群眾的怒氣和輿論，總需要有人來承擔責任，當 Vi 試圖承擔責任時，她的養父 Vander (范德爾) 也同時自首。然而，他被犯罪頭目 Silco (西爾科) 綁架，Silco 的手下也因此屠殺了執法官

這次大膽的救援行動以悲劇告終，因為 Powder 使用的海克斯科技炸彈，毀了她們整個家庭

Vi 對 Powder 失去理智，稱她為 Jinx(吉茵珂絲)，然後踉蹌而去。Powder 悲痛欲絕，但 Vi 沒有機會道歉，因為她被腐敗的執法人員 Marcus 抓住並關押了大約七年。

最終，Vi 被 Caitlyn Kiramman (凱特琳 吉拉曼恩) 放出監獄，以幫助將 Silco 繩之以法。但在逃脫後，Vi 很快意識到她的行為，正對她關心的人影響甚鉅，尤其是她的妹妹 Powder，她陷入癲狂，並以 Jinx 的名義替 Silco 為非作歹

這種對自己未能保護妹妹所感到的內疚，正是 Vi 一切作為的原動力。她學會了控制自己的脾氣，並腳踏實地、與他人合作以推翻 Silco。也通過 Caitlyn的視角，讓Vi 懂得剛中帶柔，並開始以不同的眼光看待皮爾托福的頂層人士——他們並非全然壞人。

《英雄聯盟》中的 Vi

在《英雄聯盟》中，Vi 是個火爆警察 © Riot Games

在《英雄聯盟》中，Vi 經常擔任打野定位——這通常被認為是遊戲中最難的定位，因為它需要大量的地圖觀、和掌握所有角色之間的強弱關係

她的高機動性和從各種強襲突進技，讓她在輕鬆的在各路游走，讓她在對gank時機的見縫插針上，表現尤為出色。

她被歸類為 Diver，一種 Fighter (鬥士) 的子類別。這也代表，她能像大多數鬥士一樣作戰，尤其她在近距離輸出方面非常出色，也抗打，但同時更她比大多數角色機動性更高，且擅長針對單點突破

Vi 的技能組確實強化了追捕囚犯的執法者形象。她的 Q 技能 蓄能衝擊 能讓她降低自己的跑速，以積蓄能量進行衝鋒，當滿蓄時，攻擊範圍、出手速度和傷害都會增加。

命中敵人帶擊退，她的R技大招 火瀑連擊 還能做出更大的位移，能讓Vi 鎖定目標、衝撞目標，然後擊飛目標

Vi也擅長用拳頭攻擊。她的普攻和Q會疊加層數，第三次命中時爆炸，造成額外傷害，並短暫提升 Vi 的攻速，減少她被動護盾的冷卻時間。

至於 Vi 在遊戲中的背景故事，值得注意的是，儘管多年來粉絲們，已經根據幾條語音線索有在懷疑，但遊戲中並沒有特別提到 Jinx 是她的妹妹。事實上，直到《奧術》推出時這一點才被確認

Vi 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

Vi 一直非常保護她的小妹妹 Jinx，也就是 Powder。

某次她們在童年遊戲過程的對話中，她告訴 Powder：「只要有我在，沒有妖魔鬼怪能抓到你。」但在 Vi 被捕後，她無法履行這個承諾。

兩姐妹重逢初期原本是開心的，但當 Jinx 發現 Vi 與一名執法者在一起時，她對 Vi 的信任動搖了，這使她們的關係變得緊張。Vi 無比內疚，也決心阻止 Jinx 的犯罪行為，希望能阻止妹妹在歧途上越走越遠

Vi 和 Caitlyn 看似過從甚密，兩人在第一季中非常親近。因為Caitlyn 將 Vi 從監獄中救出，並對她表示善意，這舉止改變了 Vi 對頂層人士的看法。兩人非常保護彼此，並且基於不同的原因都想阻止 Jinx。

Ekko 小時候一直崇拜 Vi，他從她那裡學會了勇猛和果敢。當 Vi 出獄後被 Ekko 綁架，以為她在幫助 Silco 和 Jinx 時，她也相當意外的發現 Ekko 變得堅強和壯碩。兩人依然是親密的朋友和強大的盟友，也都想保護佐恩。

令人意外的是，為了阻止 Silco，Vi 與她小時候偷竊的對象 Jayce (杰西) 聯手。

Vi 從 Jayce 那裡獲得了她的標誌性 海克司巨型拳套。兩人在 Silco的工廠中並肩作戰，但 Jayce 意外使一個孩子致死，也因此放棄了計劃。

Vi 認為他對佐恩人民面臨的困境過於天真，並認為他撤出底城的軍隊是錯誤的，因為那裡有著正醞釀著驚濤駭浪的陰謀

02 Jinx / Powder (吉茵珂絲 / 爆爆)

Jinx 的角色曲線充滿悲劇色彩，最終成為暴力的和混亂的代名詞 © Riot Games

Jinx ( 吉茵珂絲) 就是個災難。在遊戲故事中，她經常給皮爾托福的高層帶來麻煩，不管是小小的惡作劇或重大破壞性犯罪

她特別喜歡給執法官 Vi 和 Caitlyn 找麻煩，這就是為什麼當她們在遊戲中處於對立陣營時，會有一個名為 “Catch me if you can” 的秘密任務，玩家擊殺彼此時可以獲得 1 金幣作為有趣的小彩蛋。Jinx 所做的一切都是自帶孩子般的快樂與活力，這也是為什麼她是唯一一個每個技能名稱後面，都有驚嘆號的英雄

《奧術》中的Jinx

Powder 起初是一個膽小笨拙的孩子。她希望像 Vi 一樣堅強勇敢，但在和她的哥哥姐姐一起調皮搗蛋時，體力上很難跟上。她年幼時失去父母的創傷，在她意外殺死養父後，影響也變得更加顯著，她認為 Vi 拋棄了她

她會看到 Mylo 和 Claggor 的幻覺，這些幻覺在她被 Silco 收養後越發嚴重。她變得像是施虐者，對自己的犯罪行為感到快樂，而且她是不按常理出牌的人，沒有人知道她接下來會出什麼包

一旦 Singed (辛吉德) 為拯救她的生命而給她注射 shimmer (微光)， 加劇了Jinx的偏執和暴躁。即便冠上了Jinx的名諱，但她內心深處本質還是那個弱小又惶恐的 Powder，但最終，Jinx 找到了自己的力量，並成為在她性格中混亂這一面的最大助力

《英雄聯盟》中的Jinx

Jinx 在《英雄聯盟》中是一名極度瘋狂的罪犯 © Riot Games

在遊戲中，她最常被作為遠程AD Carry（射手）來玩，這個角色通常需要時間發育，最終神功大成，搖身一變為隊伍最強的武器。

有趣的是，ADC通常與另位扮演支援角色的玩家一起在下路遊玩，支援的工作是保護ADC。越是思考Jinx在《奧術》中的角色背景，就越覺得她需要幫助。

但是，如同她的故事一般，Jinx最終可以成為一個令人畏懼的終極兵器。她的被動技能「狂躁！」，在參與擊殺後可以強化她的移動和攻擊速度，這讓她能夠追擊對手。

儘管大多數ADC都是向後放風箏，但Jinx在用她的W技能「咻咻！」減速敵人後反向追擊很出色，結合她的惡鯊火箭強化射程，以及她的R技大招「超威能死亡火箭！」射程無限，更是讓Jinx收頭有如探囊取物

《英雄聯盟》遊戲內的故事，並沒有交代太多Jinx的背景，沒有正面說明她是Vi的姐妹，或她是如何變得瘋癲。遊戲更聚焦於她當前在皮爾托福和佐恩，癲狂的製造混亂

Jinx 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

Jinx和Vi仍然關心對方。當她與Vi重聚時，Jinx不可置信並一瞬間感到非常高興。然而，Jinx並不想作為妹妹而屈居其次，反而是繼續走在犯罪和混亂的路上，以摧毀皮爾托福。

當Jinx告訴她的姐姐說「讓Jinx成為Jinx的人是你，而非Silco」，很多人認為這是一個惡毒的指控。但是，你也可以把這個說法看作是對Vi的感謝，感謝她以自己的方式幫助Jinx變得強大和獨立。畢竟，在後續的橋段中，Jinx隨即告訴Vi：「你是我還活著的原因。」

Jinx和Ekko (艾克) 是童年好友，經常一起玩耍和練習打鬥。遊戲中的語音暗示Ekko喜歡Jinx，但這份情愫在《奧術》中沒有正被面提及。兩人最終站在對立面上，因為Ekko成立了野火團隊以保護佐恩免受Silco等人的侵害。

Jinx也討厭Caitlyn；在她們見面之前，她對Caitlyn的看法帶有不少偏見，因為殺她父母的就是執法官，而Caitlyn也正是執法官。

同時Vi與Caitlyn的親密關係讓Jinx感到憤怒和嫉妒，認為自己的定位被Caitlyn所取代，也認為Vi的並沒有為姊妹的重聚，付出足夠誠摯的努力

03 Caitlyn Kiramman (凱特琳 吉拉曼恩)

Caitlyn 以自己的手腕開創了自己的道路 © Riot Games

Caitlyn正義感過人，她成長於皮爾托夫統治家族之一的 Kiramman (吉拉曼恩) 家族，放棄了傳統的精英生活，選擇作為執法官親身探索這個世界。

在遭到家族和腐敗的執法關Marcus阻撓後，她開始了獨自調查真相，但真相似乎遠超她的意料之外

《奧術》中的Caitlyn

Caitlyn原本是溫室中的花朵，但這讓她覺得自己的成長處處受限、綁手綁腳，反而讓她更加堅定的，想要走出自己的另一條路

Caitlyn悲天憫人，也希望能保護人民，憑藉其百步穿楊的射擊手腕加入了警校，決心靠自己的能力成為一名執法人員

但Caitlyn也懷疑她的父母利用他們的影響力，讓她從事無聊的守衛工作，而腐敗的警長Marcus也阻止她調查Silco。當Jinx引發的爆炸差點讓Caitlyn喪命時，她的母親更是見縫插針，透過利用權力讓Caitlyn被解僱

然而，Caitlyn相當堅定，同樣也是鐵了心要阻止Silco的惡行，她找到被關在監獄中的Vi，並讓她獲釋，以便她們一起對抗Silco。

《英雄聯盟》中的Caitlyn

在《英雄聯盟》中，Caitlyn 是皮爾托福的警長和致命的狙擊手 © Riot Games

遊戲暗示了Caitlyn在《奧術》中的未來，因為在《英雄聯盟》裡，她實際上是皮爾托福的警長，強大的海克斯科技狙擊步槍、和金屬陷阱，是她追捕罪犯的標準配備

與Jinx一樣，她是個射手（ADC），但她更適合持續拉開距離，因為她擁有全遊戲最遠的普攻射程。經過幾次普攻後，Caitlyn會集中瞄準，使她的下一次攻擊必定爆頭，造成更大的傷害，並且暴擊機率更高。

如果對手踩中她帶暈眩的約德爾夾子，或90口徑繩網（會減速並讓Caitlyn向後移動），她會額外增加一次爆頭機會

值得一提的是，她的陷阱裡有蛋糕，因為「蛋糕」是Vi在遊戲內和《奧術》中調侃Caitlyn的暱稱。這也暗示她們的關係是非比尋常的親密，不過她們之間的浪漫情感方面，官方暫時只是猛打擦邊球，尚未正式開誠布公

Caitlyn與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

正如前述，Vi和Caitlyn並非正式的情侶，但後續會如何發展，大家都心裡有數

她們非常親密，彼此保護，並且多次在生死關頭中拯救對方。Caitlyn的善良和同情心，讓Vi對皮爾托福有了新的看法，也讓她展現了情感上的脆弱。

Caitlyn和Jayce在學生時代關係很好，這得益於Kiramman 家族的資助。當Jayce因魔法實驗被開除時，Caitlyn仍然試圖不與他斷聯，但她的父母禁止她這樣做。

儘管如此，他們仍然是朋友，Jayce還提供Caitlyn一份工作，不過她想繼續投身於執法，因此拒絕。Jayce也支持她的決定，並最終幫助她從監獄中釋放出Vi。

起初，Ekko對Caitlyn是理所當然的零信任，而Caitlyn在Ekko和野火綁架她和Vi時，也對他沒有好感。

Ekko認為皮爾托福的人正在摧毀他的家園，但Caitlyn澄清了野火被誣陷成Silco犯罪爪牙的誤會。而且幸運的是，Vi也從中調解，為Caitlyn作保，這使得他們兩人最終互相信任。Caitlyn甚至說服Ekko把海克斯寶石交給她，而不是作為對Silco復仇的暴力武裝

Jinx的炸彈讓Caitlyn九死一生，這件事情也導致Caitlyn的父母動用關係將她解雇，以保障她日後的安全。

Caitlyn認為Jinx的精神狀態已經無藥可醫，但她仍然對議會隱瞞了Jinx的罪行，並且後來因Vi的意願猶豫著是否要射殺Jinx。

04 Ekko (艾克)

在《奧術》中，Ekko為了生存，必定要成長得更加堅強 © Riot Games

Ekko (艾克) 是一位天才，他能利用自己開發的Z-Drive (驅動-Z) 倒轉時間，以保護他的故鄉佐恩。不過目前《奧術》中演出進度，還沒演到這一段

Ekko這個名字也是對回聲的參照，因為他能夠重複自己的行動。他的名字也暗示了他能夠逆轉時間，因為兩個K形成了向後箭頭的倒轉符號。

第一季中已經看到了Ekko的才華，但他在第二季中可能會扮演更重要的角色

《奧術》中的Ekko

Ekko一開始是個頑皮的孩子，運用他聰明的頭腦在Benzo (本索) 的商店裡修理機械物品。他與Vander收養的孩子們是好友，他們給他取了個綽號叫「小個子」，當中Ekko特別仰慕Vi，希望自己能變得更強大。

幾年過去，他確實變得更堅毅，但這是環境所迫，因為他的監護人Benzo遭遇謀殺致死，他所有的童年朋友不是被殺害，就是失蹤，更糟的是也有些成為他的敵人

Ekko也成為了一位剛韌的領袖，號召佐恩被壓迫的青年，組建了野火幫，保護他們的家園免受Silco蹂躪。在學會信任Vi和Caitlyn後，他願意協助一同阻止Jinx，也就是他的童年好友Powder。

他相信佐恩潛力無限，並提倡他們的創造力和應變能力。這點體現在野火的基地周圍，那裡有佐恩為數不多的樹木之一，象徵生命也能在逆境中成長、甚至綻放

《英雄聯盟》中的Ekko

Ekko是一位天才鬥士，擁有多種自創武器 © Riot Games

Ekko最常走中，擅長在一對一的戰鬥中不斷運用技能。雖然有點像法師，但被歸類在刺客，因為機動性優異，讓他能夠衝入環伺的強敵中，直取敵方隊伍核心的項上人頭

尤其他可以通過R技大招「計時開始」倒轉幾秒鐘的時間。這個倒轉機制是讓一個幽靈分身延遲幾秒跟隨Ekko的動作，在技能再次啟動後，Ekko的本體會回到分身所在的位置，同時再兼顧回血、強力爆炸，一氣呵成

Ekko的其他技能都圍繞著追捕目標。他的W技能「時空攔截」能釋放帶緩速的圓頂區域，當Ekko進入其中時，會暈眩所有圈內敵人。配合他自帶強效位移和閃現的E技能「相位移轉」可以輕鬆觸發W的暈眩效果

遊戲中的Ekko有著稍微更溫馨的背景。首先，他有父母，並在他年幼時就發現了他的天賦，為了能讓他在皮爾托福的學校就學，辛勤工作

然而，Ekko喜歡佐恩的生活，他更願意為了這地區開發自己的潛力。

在一個 感人的故事中 ，他的父母下班回家時即便精疲力盡，但還是為他的生日準備了，他們難以負擔的昂貴皮爾托福糕點

Ekko隨後使用他的時間倒轉能力，一次次回到餐桌上與家人一起慶祝，卻沒有改變任何事情。

Ekko 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

Vi 是 Ekko 的導師，Ekko把她當成大姐姐敬仰。她不僅教他如何戰鬥，還會在他把自己搞得一身髒兮兮時幫他清洗。

多年後，Ekko 在看到 Vi 和 Caitlyn 跟 Jinx 在一起後綁架了她們，但當他發現 Vi 與她的妹妹並非一丘之貉時，很快原諒了她們。接著就是他們互信互助，並協力合作打倒 Silco。

Ekko 綁架 Caitlyn 後，也曾對她充滿懷疑，因為執法人員正在攻擊野火幫，而 Caitlyn 以為Ekko要傷害 Vi 因此怒火攻心。

在 Vi 向 Ekko 解釋並為他們兩人作保後，雙方便展開合作，Ekko 甚至幫助 Caitlyn 回到皮爾托福以示善意。Ekko 想要利用 海克斯寶石 來對抗 Silco，但 Caitlyn 說服他這樣做只會導致更殘酷的暴力循環。

Ekko 和 Jinx 小時候是最好的朋友。在遊戲的背景故事中，Ekko 小時候對她懷有好感，但在《奧術》隻字未提。

即便如此，他在劇集中依然對這位好友非常關心，甚至在野火基地的牆上畫了 Powder，因為Ekko相信她已不復存在。

後來，他認識到Jinx和 Silco 對佐恩和平的威脅，兩人在橋上展開了戰鬥。Ekko 小時候經常在打鬧中輸給她，但這次他佔了上風。不過當近距離看到她的臉時，卻無法下手，而 Jinx 也利用這個Ekko陷入emo的良機引爆炸彈，導致雙雙負傷

在被議會驅逐後，Heimerdinger (漢默丁格) 在橋下找到了受傷的 Ekko。他們彼此也產生了共鳴，因為雙方都試圖幫助彼此的城市人民，卻也都被拒於門外

Heimerdinger 協助 Ekko 回家，對野火幫的基地以及他們的成就感到震驚。他們彼此的結盟關係，可能會在第二季中有重要發揮

05 Jayce Talis (傑西 塔利斯)

Jayce在《奧術》中被迫面對許多艱難決策 © Riot Games

「金童」、「美少年」、「海克斯科技奇才」。從這些在Jayce在《奧術》中的稱號，你可能不會想到他在《奧術》第二和第三幕中其實已經31歲了，而這些稱號也正反映出他的童心未泯

這位滿懷憧憬的科學家，只聚焦在魔法與科學結合的潛力，以及後續能帶來的美好事物。不幸的是，政客、貪得無厭，和別有用心的人，都阻礙了他改善生活的初衷

《奧術》中的Jayce

劇中對 Jayce 的過去描寫甚少，但我們會看到他兒時和母親被困在暴風雪中，母親也倒下了。

在他們面臨生死存亡之際，直到一位披著斗篷、手上有紋身的男子（很可能是《英雄聯盟》的另一位英雄 雷茲）用魔法將他們傳送走。

從那時起，Jayce將一生奉獻於研究魔法，並嘗試以科學引導魔法的力量來幫助人類。他對自己的理想深信不疑，甚至無視了Heimerdinger的建議，向議會坦承自己正在研究魔法，這也導致他被學院掃地出門

但他並沒有放棄研究。在 Viktor (維克特) 的幫助下，他們成功穩定住海克斯水晶並掌握了魔法，更贏得議會的支持，並促成了海克斯門的誕生。

Jayce最終加入了議會，但他的天真卻是他的軟肋。許多人開始希望將海克斯科技用於生產兵器，這與他的初衷背道而馳——他只想拯救並改善大眾的生活。

而當他試圖關閉海克斯科技的運營，以保護人們時，他也遭遇極大的挑戰，因為其他議員正是這項技術的既得利益者

隨著皮爾托福與其下城佐恩之間的緊張局勢升溫，Jayce宣布完全封鎖連接兩地的橋樑，但這只引發了下城更多的動盪

在各種高壓下，Jayce最終同意與Vi一起突襲Silco的微光工廠，但在戰鬥中，由於對新打造的水星戰鎚還並不上手，導致他意外殺死了一個男孩。

悲痛欲絕的他退出了交鋒，並在後來與Silco達成協議，允許佐恩獨立，此舉也讓其他議員大為光火

Jayce從不畏懼與站在議會的對立面，因為他只做他認為當下正確的決定，即便這些舉動讓他成為其他議員的眼中釘，他依然始終堅持自己的理想

《英雄聯盟》中的Jayce

在《英雄聯盟》中，Jayce是匹傲慢的孤狼 © Riot Games

Jayce 在上路或中路都有很大的靈活性。

他是戰士與遠程法師（火砲）的獨特結合，因為他可以切換模式，將他的水星戰鎚作為近戰武器或魔法砲。他的R技大招是從等級1開始，就能讓他在這兩種形態之間自由調度

Jayce 能用錘子猛擊來跳躍到目標，或者可以用他的砲型E技能「中子加速裝置」創建小型的加速器，這會產生一道閃電，可以加速自己和盟友，還可以加速穿過的彈藥。這能增加他的Q技能「電磁脈衝」的傷害、速度、範圍和爆炸半徑。

遊戲中的 Jayce 性格則和《奧術》截然不同，自視甚高，使得周圍的人不願與他合作，同時他也拒絕放慢速度讓同僚跟上。唯一能跟得上他的只有 Viktor。

兩人曾在一個派對上相遇，而他們的共鳴之處，是雙方都不想待在那裡，但後來他們成為了競爭對手，這也可能暗示了，如果這兩個角色沒死於Jinx的襲擊，在第二季還有戲份，他們的發展會如何

Jayce 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

Viktor 在 Jayce 被學院掃地後意外救了他，讓他免於自殺。兩人合作成功穩定了海克斯寶石，成為密切的工作夥伴和朋友。但隨後，當 Jayce 斥責 Viktor 侵犯封鎖線並進入危險的佐恩區域時，他們的友誼開始緊張，Viktor 隨後更透露自己在佐恩出生。

在與致命疾病抗爭後，Viktor 也考慮自殺，但同樣類似於他們最初相遇的方式，也被 Jayce 意外救回。兩人共同努力促進皮爾托福與佐恩之間的和平，Jayce 依照了 Viktor 的要求，承諾摧毀危險的海克斯核心，儘管這正是維持 Viktor 生存的原因。

Jayce 和 Caitlyn 是好友，因為她的 Kiramman 家族贊助了Jayce的學業，Jayce 逐漸將她視為小妹妹。但這也連帶影響到，Jayce被開除一事給家族帶來社交羞恥感，這使得 Caitlyn 一度被禁止與Jayce來往

Jayce 後來替 Caitlyn 掩護，讓Caitlyn用他的名字把 Vi 自監獄中釋放出來；即便他們兩人分道揚鑣，但也依然是好友

Heimerdinger 是 Jayce 一直仰慕和尊敬的導師。

然而，這位超過 300 歲的資深學者也擔心魔法帶來的危險，儘管 Jayce 相信他會證明 Heimerdinger 是錯的。

但最後Jayce卻 背叛了 Heimerdinger，這也讓他感到非常後悔，並牽連 Heimerdinger 被逐出議會，以便他能夠繼續進行危險的海克斯核心實驗來拯救 Viktor。

06 Viktor (維克特)

Viktor被迫驅使自己去拯救自己和他人，但這股驅動力或許過於強烈 © Riot Games

《奧術》讓我們看到了 Viktor 更加人性化的一面。

這位天才發明家致力於改善人類的生活，不過雖然在遊戲中他的重心是整體人類，但在《奧術》中，他的注意力卻多半聚焦在拯救自己

《奧術》中的Viktor

Viktor 出生於佐恩的貧困家庭，生活條件十分艱苦。他生來就不良於行，這讓他難以與其他孩子一起玩耍，但幸運的是他的智力超群，常常獨自一人創造機器和玩具

其中一個玩具是一艘模型船，這艘船意外地漂進了另一位《英雄聯盟》角色 Singed (辛吉德) 的隱秘實驗室。最終，Viktor 幫助 Singed 進行對一種生物的實驗。但在發現 Singed 為了讓動物活著而造成的痛苦後，年輕的 Viktor 含淚跑出了實驗室。

後來，Viktor 的潛力被 Heimerdinger 認可，於是他成為了 Heimerdinger 在學院的助理。

在這段期間，他遇見了 Jayce，並發現他對魔法的研究。他和被開除的Jayce成為合作夥伴，也無意間拯救了Jayce，並一起成功地利用 海克斯寶石 的力量，發明了許多實用物品

最終，Jayce加入了議會，而 Viktor 則認為Jayce的政治活動，分散了他們不少拯救他人的精力。

在此期間，Viktor 的病情也跟著惡化，他絕望的意識到，要把奧術系統實用化，並非僅能通過實體的工具，奧術的實用並不拘泥於單一形式

他開始開發 海克斯核心，希望它能增強，並進化有機物質的生理特徵，認為海克斯核心有潛力拯救自己。然而在進行這項工作的時候，Viktor 昏倒了，醒來時發現自己在醫院，Jayce也告訴他，Viktor身染絕症。

Jayce 協助他研究 海克斯核心，但他們的進展速度遠遠不如 Viktor 預期。他們向 Heimerdinger 展示了這個物品，Heimerdinger 立刻對此物品產生警覺，因此 Jayce 將 Heimerdinger 逐出議會，以避免他的干擾節外生枝。

而仍然需要幫助的 Viktor 向 Singed 介紹了 海克斯核心，Singed 隨後給了他一小瓶不穩定的物質 －微光，以提高 Viktor 的身體對海克斯核心的接受度，並提高身體產生變化的機會

回到實驗室後，Viktor 對自己注射了更多的微光，並試圖將其與海克斯核心結合，但他已經失去了對這項魔法發明的控制。助手 Sky Young (斯凱 楊) 找到了他並試圖把他拉開，但 Sky 的生命力最終被用來為 Viktor 的手部變化提供能量。

透過 Sky 的筆記本，Viktor 了解到她對他有好感，這更讓 Viktor 難過不已，他有想嘗試摧毀海克斯核心，但卻無法下定決心。後來，他委託Jayce代替自己來摧毀它。

《英雄聯盟》中的 Viktor

《英雄聯盟》中的Viktor，與他在《奧術》中的角色截然不同 © Riot Games

比起《奧術》，在遊戲中 Viktor 的形象可謂天差地遠，如上圖所示。Viktor 利用科技強化自己，他相信只有科技能幫助人類展現全部潛力，因為他注意到在佐恩的大多數工地事故、都是由於人為失誤造成的。

他寧願剝奪人們的自由意志，以換取更安全的工作環境，這也是他與 Jayce 在背景故事中發生衝突的原因

Viktor 開局時會擁有一個名為 海克斯核心 的獨特物品，在《奧術》中也有提及此物品，該物品可以升級並賦予他的技能額外效果。

Viktor 定位是中路法師，帶有多個高傷害的技能，包括他的 E 技能「死亡射線」，該技能會從他背部連接的機械臂發射死光

Viktor 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

正如前述，Viktor 與 Jayce 有著關鍵的合作關係，兩人共同創造了海克斯科技，這使得皮爾托福成為世界強國。兩人曾多次互救性命，儘管偶爾有所分歧，但他們依然關係密切

Heimerdinger 發現了 Viktor，並將他帶到皮爾托福，以實現其作為發明家的潛力。

Viktor 曾是 Heimerdinger 在學院擔任院長時的助手，他對這位導師懷有極大的敬意。

儘管兩人經常在某些問題上意見相左，尤其是在魔法的應用上，Heimerdinger 特別反對使用 海克斯核心，儘管 Viktor 面臨末期疾病，但這位活了 300 多歲的約德爾人，難以完全理解並感受人類的死亡問題

07 Heimerdinger (漢默丁格)

《奧術》終於為Heimerdinger的故事增添筆墨 © Riot Games

這位迷你可愛的約德爾科學家，是首屈一指的天才

Heimerdinger 對皮爾托福有超過三個世紀的貢獻，也幫助該地區的人才發掘潛力，因此他成為了學院的院長和皮爾托福議會的領袖，是備受尊敬的人物。

他的名字實際上是由「J. Robert Oppenheimer」（原子彈之父）和諾貝爾物理學獎得主「Erwin Schrödinger」的名字組合而成的。

《奧術》中的 Heimerdinger

劇中對 Heimerdinger 的過去著墨甚少，不過作為約德爾人，他應該來自班德爾城。最後，他來到了皮爾托福，並受到一位科學家的啟發，決定追尋同樣的道路

隨著時間推移，憑藉其豐富的生命經驗，Heimerdinger 成為了將科學與魔法結合的堅定反對者，這讓 Jayce 和 Viktor 的 Hextech 研究倍感挫折。

在海克斯科技成功之後，Heimerdinger 鼓勵兩人放慢腳步，對他們發明的潛在危險保持警戒，但他們被蒙蔽雙眼，聽不進去。

最終，Jayce 加入了議會，並罷免 Heimerdinger 的領袖職位，以免他阻礙海克斯核心的發展。Heimerdinger 認出了這類發明與他過去見過的末日力量相似，因而對其潛在的危險性感到恐懼

想要幫助別人的 Heimerdinger 前往並援助佐恩，其後遇到了 Ekko，Ekko 的野火創意十足，令他印象深刻。

《英雄聯盟》中的 Heimerdinger

Heimerdinger是一位獨特的英雄，他驅使自己的發明為他戰鬥 © Riot Games

遺憾的是，Heimerdinger 在《英雄聯盟》遊戲中的背景故事，甚至比《奧術》更少，事實上只有四句話，描述他是一位創新且備受尊敬的發明家，致力於分享他的知識並教導他人。

Heimerdinger 並不擅長近身戰鬥，是另一位經常出現在中路的英雄。即便他看起來像是個法師，但他被歸類為「專精者」（Specialist），無法簡單地用一個分類框定。

他的技能組核心圍繞著召喚炮塔，並透過這些炮塔發射強大的火箭，隨著他不斷升級這些致命的發明，火力越來越強

Heimerdinger 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係

Heimerdinger 是 Jayce 和 Viktor 的導師。在過去見證過魔法的可怕之處以後，他試圖指導兩人在使用海克斯科技相關發明時，保持謹慎

雖然他們有時會聽從 Heimerdinger 的警告，但最終他們的野心使他們走得太遠

在《奧術》第一季末，這位約德爾人遇到了 Ekko，如同當初見到 Jayce 和 Viktor 一樣，作為伯樂般看出他身為發明家，所擁有的天賦與潛力。

Heimerdinger 想要幫助佐恩，並對野火幫的創新印象深刻，儘管他對一些效率低下的做法有點不解，例如刻意使用危險的懸浮滑板。Ekko 解釋說，對於佐恩的居民來說，他們需要的不僅僅是生存必需品，還需要對生活的激情，這份腎上腺素的刺激是他們精神糧食，讓他們得以繼續前行。

08 你可能沒注意到的，有出現在《奧術》中的其他《英雄聯盟》角色

Singed 是《奧術》第一季的關鍵角色 © Riot Games

毫不意外，《奧術》充滿了許多與《英雄聯盟》其他英雄相關的彩蛋。

其中一個重要角色在劇中沒有被直接命名，但我們知道他是製造「微光」的發明家——Singed (辛吉德)，他在整個劇集中協助了 Silco 和 Viktor

另一個相對重要的角色是 Ambessa Medarda (安比薩 梅德拉達)，她是 Mel Medarda (梅爾 梅德拉達)的母親，也是一位來自諾克薩斯的強大戰爭領主。她從一開始只是《奧術》中的角色，但將於今年作為可玩角色在《英雄聯盟》中登場

我們還看到稀有的一瞥，Kindred (鏡爪) 以人類形態出現，戴著他們那獨特的面具，坐在佐恩一家妓院裡，正是 Caitlyn 和Vi進入的那個地方。

如先前提到的，拯救Jayce的那位使用魔法的戴帽男子，很可能是遊戲中的原始英雄之一 Ryze (雷茲)

最後，還有多個關於《英雄聯盟》中最具代表性的角色之一 Teemo (提摩) 的參考。在第二集中，可以看到 Silco 手下的一個人在翻看一本書，而書中出現了 Teemo。

此外，在第一集中，一家商店的戰利品中可以發現他致命的蘑菇「泡芙帽」，以及被關在籠子裡的野怪「石甲蟹」。

譯者加筆：從《奧術》劇中多次明示暗示，與《英雄聯盟》遊戲當中Warwick (沃維克) 和 Vi 的隱藏對話語音來看，Vander (范德爾)可能日後會變成 Warwick