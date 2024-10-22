Sisters Jinx and Vi from the LoL show Arcane.
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五分鐘讓你看懂誰是誰－《奧術》中的《英雄聯盟》全角色攻略

本文是精華懶人包，幫你整理好了所有《奧術》角色的背景故事，以及他們在《英雄聯盟》本家遊戲中的不同之處，讓你效率重溫、或高速補坑《奧術》劇中到底誰是誰、以及發生什麼事
由 Jack Stewart 編寫
25 min readPublished on

Summary

  1. 1
    Vi (菲艾)
  2. 2
    Jinx / Powder (吉茵珂絲 / 爆爆)
  3. 3
    Caitlyn Kiramman (凱特琳 吉拉曼恩)
  4. 4
    Ekko (艾克)
  5. 5
    Jayce Talis (傑西 塔利斯)
  6. 6
    Viktor (維克特)
  7. 7
    Heimerdinger (漢默丁格)
  8. 8
    你可能沒注意到的，有出現在《奧術》中的其他《英雄聯盟》角色
廣受好評的Netflix 影集《奧術》，對《英雄聯盟》遊戲中的人氣英雄角色，做了精彩的擴充描寫、和重新演繹。
隨著第二季的到來，這是重回《英雄聯盟》的皮爾托福和佐恩地區，並重新回顧《奧術》第一季劇集故事展開的最佳時機。
本文匯聚了《奧術》中所有《英雄聯盟》角色的側寫和究極導覽，其中包括你可能沒注意到的一些客串，以及這些角色之間的相互關聯等等彩蛋
01

Vi (菲艾)

Arcane character Vi.

在《奧術》中，Vi 不僅要面對物理上的戰鬥，還要經歷心理上的糾葛

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Vi( 菲艾)是頗具人氣的粉紅頭髮打手。在《英雄聯盟》中，Vi 是一名火爆的警察，她透過自己曾為罪犯的經驗和戰鬥能力，與衛兵一同維護皮爾托福的和平
Vi 的名字最初是 Violence (暴力) 的縮寫，這與她在遊戲中的定位非常契合，但在《奧術》中，她展現了更柔和的一面，並在第一季透露她的名字Vi，其實是 Violet 的縮寫。
另一個有趣的彩蛋是，在《奧術》中 Vi 被關在監獄時，她的囚犯編號是 516，當你用羅馬數字拼寫時，就是 VIVI，連續拼出她的名字兩次
這裡是你可能需要知道的有關 Vi 的所有其他資訊。
《奧術》中的Vi
當皮爾托福執法者殺害了她的雙親後，Vi 的怒氣轉化成為她的暴躁，視尊重和權威於無物，好勇鬥狠。她想要變得更強，以保護她的妹妹 Powder (爆爆) 和收養的兄弟 Mylo (邁洛) 與 Claggor (克拉格) ，並推翻皮爾托福的威權，結束佐恩面臨的不平等。
然而，當這群兄弟姐妹嘗試從 Jayce Talis (傑西 塔利斯) 的公寓偷竊但意外引發爆炸時，她的世界被徹底顛覆了。
皮爾托福群眾的怒氣和輿論，總需要有人來承擔責任，當 Vi 試圖承擔責任時，她的養父 Vander (范德爾) 也同時自首。然而，他被犯罪頭目 Silco (西爾科) 綁架，Silco 的手下也因此屠殺了執法官
這次大膽的救援行動以悲劇告終，因為 Powder 使用的海克斯科技炸彈，毀了她們整個家庭
Vi 對 Powder 失去理智，稱她為 Jinx(吉茵珂絲)，然後踉蹌而去。Powder 悲痛欲絕，但 Vi 沒有機會道歉，因為她被腐敗的執法人員 Marcus 抓住並關押了大約七年。
最終，Vi 被 Caitlyn Kiramman (凱特琳 吉拉曼恩) 放出監獄，以幫助將 Silco 繩之以法。但在逃脫後，Vi 很快意識到她的行為，正對她關心的人影響甚鉅，尤其是她的妹妹 Powder，她陷入癲狂，並以 Jinx 的名義替 Silco 為非作歹
這種對自己未能保護妹妹所感到的內疚，正是 Vi 一切作為的原動力。她學會了控制自己的脾氣，並腳踏實地、與他人合作以推翻 Silco。也通過 Caitlyn的視角，讓Vi 懂得剛中帶柔，並開始以不同的眼光看待皮爾托福的頂層人士——他們並非全然壞人。
《英雄聯盟》中的 Vi
Vi from League of Legends.

在《英雄聯盟》中，Vi 是個火爆警察

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在《英雄聯盟》中，Vi 經常擔任打野定位——這通常被認為是遊戲中最難的定位，因為它需要大量的地圖觀、和掌握所有角色之間的強弱關係
她的高機動性和從各種強襲突進技，讓她在輕鬆的在各路游走，讓她在對gank時機的見縫插針上，表現尤為出色。
她被歸類為 Diver，一種 Fighter (鬥士) 的子類別。這也代表，她能像大多數鬥士一樣作戰，尤其她在近距離輸出方面非常出色，也抗打，但同時更她比大多數角色機動性更高，且擅長針對單點突破
Vi 的技能組確實強化了追捕囚犯的執法者形象。她的 Q 技能 蓄能衝擊 能讓她降低自己的跑速，以積蓄能量進行衝鋒，當滿蓄時，攻擊範圍、出手速度和傷害都會增加。
命中敵人帶擊退，她的R技大招 火瀑連擊 還能做出更大的位移，能讓Vi 鎖定目標、衝撞目標，然後擊飛目標
Vi也擅長用拳頭攻擊。她的普攻和Q會疊加層數，第三次命中時爆炸，造成額外傷害，並短暫提升 Vi 的攻速，減少她被動護盾的冷卻時間。
至於 Vi 在遊戲中的背景故事，值得注意的是，儘管多年來粉絲們，已經根據幾條語音線索有在懷疑，但遊戲中並沒有特別提到 Jinx 是她的妹妹。事實上，直到《奧術》推出時這一點才被確認
Vi 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
Vi 一直非常保護她的小妹妹 Jinx，也就是 Powder。
某次她們在童年遊戲過程的對話中，她告訴 Powder：「只要有我在，沒有妖魔鬼怪能抓到你。」但在 Vi 被捕後，她無法履行這個承諾。
兩姐妹重逢初期原本是開心的，但當 Jinx 發現 Vi 與一名執法者在一起時，她對 Vi 的信任動搖了，這使她們的關係變得緊張。Vi 無比內疚，也決心阻止 Jinx 的犯罪行為，希望能阻止妹妹在歧途上越走越遠
Vi 和 Caitlyn 看似過從甚密，兩人在第一季中非常親近。因為Caitlyn 將 Vi 從監獄中救出，並對她表示善意，這舉止改變了 Vi 對頂層人士的看法。兩人非常保護彼此，並且基於不同的原因都想阻止 Jinx。
Ekko 小時候一直崇拜 Vi，他從她那裡學會了勇猛和果敢。當 Vi 出獄後被 Ekko 綁架，以為她在幫助 Silco 和 Jinx 時，她也相當意外的發現 Ekko 變得堅強和壯碩。兩人依然是親密的朋友和強大的盟友，也都想保護佐恩。
令人意外的是，為了阻止 Silco，Vi 與她小時候偷竊的對象 Jayce (杰西) 聯手。
Vi 從 Jayce 那裡獲得了她的標誌性 海克司巨型拳套。兩人在 Silco的工廠中並肩作戰，但 Jayce 意外使一個孩子致死，也因此放棄了計劃。
Vi 認為他對佐恩人民面臨的困境過於天真，並認為他撤出底城的軍隊是錯誤的，因為那裡有著正醞釀著驚濤駭浪的陰謀
02

Jinx / Powder (吉茵珂絲 / 爆爆)

Jinx in the show Arcane.

Jinx 的角色曲線充滿悲劇色彩，最終成為暴力的和混亂的代名詞

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Jinx ( 吉茵珂絲) 就是個災難。在遊戲故事中，她經常給皮爾托福的高層帶來麻煩，不管是小小的惡作劇或重大破壞性犯罪
她特別喜歡給執法官 Vi 和 Caitlyn 找麻煩，這就是為什麼當她們在遊戲中處於對立陣營時，會有一個名為 “Catch me if you can” 的秘密任務，玩家擊殺彼此時可以獲得 1 金幣作為有趣的小彩蛋。Jinx 所做的一切都是自帶孩子般的快樂與活力，這也是為什麼她是唯一一個每個技能名稱後面，都有驚嘆號的英雄
《奧術》中的Jinx
Powder 起初是一個膽小笨拙的孩子。她希望像 Vi 一樣堅強勇敢，但在和她的哥哥姐姐一起調皮搗蛋時，體力上很難跟上。她年幼時失去父母的創傷，在她意外殺死養父後，影響也變得更加顯著，她認為 Vi 拋棄了她
她會看到 Mylo 和 Claggor 的幻覺，這些幻覺在她被 Silco 收養後越發嚴重。她變得像是施虐者，對自己的犯罪行為感到快樂，而且她是不按常理出牌的人，沒有人知道她接下來會出什麼包
一旦 Singed (辛吉德) 為拯救她的生命而給她注射 shimmer (微光)， 加劇了Jinx的偏執和暴躁。即便冠上了Jinx的名諱，但她內心深處本質還是那個弱小又惶恐的 Powder，但最終，Jinx 找到了自己的力量，並成為在她性格中混亂這一面的最大助力
《英雄聯盟》中的Jinx
Jinx in League of Legends.

Jinx 在《英雄聯盟》中是一名極度瘋狂的罪犯

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在遊戲中，她最常被作為遠程AD Carry（射手）來玩，這個角色通常需要時間發育，最終神功大成，搖身一變為隊伍最強的武器。
有趣的是，ADC通常與另位扮演支援角色的玩家一起在下路遊玩，支援的工作是保護ADC。越是思考Jinx在《奧術》中的角色背景，就越覺得她需要幫助。
但是，如同她的故事一般，Jinx最終可以成為一個令人畏懼的終極兵器。她的被動技能「狂躁！」，在參與擊殺後可以強化她的移動和攻擊速度，這讓她能夠追擊對手。
儘管大多數ADC都是向後放風箏，但Jinx在用她的W技能「咻咻！」減速敵人後反向追擊很出色，結合她的惡鯊火箭強化射程，以及她的R技大招「超威能死亡火箭！」射程無限，更是讓Jinx收頭有如探囊取物
《英雄聯盟》遊戲內的故事，並沒有交代太多Jinx的背景，沒有正面說明她是Vi的姐妹，或她是如何變得瘋癲。遊戲更聚焦於她當前在皮爾托福和佐恩，癲狂的製造混亂
Jinx 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
Jinx和Vi仍然關心對方。當她與Vi重聚時，Jinx不可置信並一瞬間感到非常高興。然而，Jinx並不想作為妹妹而屈居其次，反而是繼續走在犯罪和混亂的路上，以摧毀皮爾托福。
當Jinx告訴她的姐姐說「讓Jinx成為Jinx的人是你，而非Silco」，很多人認為這是一個惡毒的指控。但是，你也可以把這個說法看作是對Vi的感謝，感謝她以自己的方式幫助Jinx變得強大和獨立。畢竟，在後續的橋段中，Jinx隨即告訴Vi：「你是我還活著的原因。」
Jinx和Ekko (艾克) 是童年好友，經常一起玩耍和練習打鬥。遊戲中的語音暗示Ekko喜歡Jinx，但這份情愫在《奧術》中沒有正被面提及。兩人最終站在對立面上，因為Ekko成立了野火團隊以保護佐恩免受Silco等人的侵害。
Jinx也討厭Caitlyn；在她們見面之前，她對Caitlyn的看法帶有不少偏見，因為殺她父母的就是執法官，而Caitlyn也正是執法官。
同時Vi與Caitlyn的親密關係讓Jinx感到憤怒和嫉妒，認為自己的定位被Caitlyn所取代，也認為Vi的並沒有為姊妹的重聚，付出足夠誠摯的努力
03

Caitlyn Kiramman (凱特琳 吉拉曼恩)

Caitlyn from the show Arcane.

Caitlyn 以自己的手腕開創了自己的道路

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Caitlyn正義感過人，她成長於皮爾托夫統治家族之一的 Kiramman (吉拉曼恩) 家族，放棄了傳統的精英生活，選擇作為執法官親身探索這個世界。
在遭到家族和腐敗的執法關Marcus阻撓後，她開始了獨自調查真相，但真相似乎遠超她的意料之外
《奧術》中的Caitlyn
Caitlyn原本是溫室中的花朵，但這讓她覺得自己的成長處處受限、綁手綁腳，反而讓她更加堅定的，想要走出自己的另一條路
Caitlyn悲天憫人，也希望能保護人民，憑藉其百步穿楊的射擊手腕加入了警校，決心靠自己的能力成為一名執法人員
但Caitlyn也懷疑她的父母利用他們的影響力，讓她從事無聊的守衛工作，而腐敗的警長Marcus也阻止她調查Silco。當Jinx引發的爆炸差點讓Caitlyn喪命時，她的母親更是見縫插針，透過利用權力讓Caitlyn被解僱
然而，Caitlyn相當堅定，同樣也是鐵了心要阻止Silco的惡行，她找到被關在監獄中的Vi，並讓她獲釋，以便她們一起對抗Silco。
《英雄聯盟》中的Caitlyn
Caitlyn in League of Legends.

在《英雄聯盟》中，Caitlyn 是皮爾托福的警長和致命的狙擊手

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遊戲暗示了Caitlyn在《奧術》中的未來，因為在《英雄聯盟》裡，她實際上是皮爾托福的警長，強大的海克斯科技狙擊步槍、和金屬陷阱，是她追捕罪犯的標準配備
與Jinx一樣，她是個射手（ADC），但她更適合持續拉開距離，因為她擁有全遊戲最遠的普攻射程。經過幾次普攻後，Caitlyn會集中瞄準，使她的下一次攻擊必定爆頭，造成更大的傷害，並且暴擊機率更高。
如果對手踩中她帶暈眩的約德爾夾子，或90口徑繩網（會減速並讓Caitlyn向後移動），她會額外增加一次爆頭機會
值得一提的是，她的陷阱裡有蛋糕，因為「蛋糕」是Vi在遊戲內和《奧術》中調侃Caitlyn的暱稱。這也暗示她們的關係是非比尋常的親密，不過她們之間的浪漫情感方面，官方暫時只是猛打擦邊球，尚未正式開誠布公
Caitlyn與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
正如前述，Vi和Caitlyn並非正式的情侶，但後續會如何發展，大家都心裡有數
她們非常親密，彼此保護，並且多次在生死關頭中拯救對方。Caitlyn的善良和同情心，讓Vi對皮爾托福有了新的看法，也讓她展現了情感上的脆弱。
Caitlyn和Jayce在學生時代關係很好，這得益於Kiramman 家族的資助。當Jayce因魔法實驗被開除時，Caitlyn仍然試圖不與他斷聯，但她的父母禁止她這樣做。
儘管如此，他們仍然是朋友，Jayce還提供Caitlyn一份工作，不過她想繼續投身於執法，因此拒絕。Jayce也支持她的決定，並最終幫助她從監獄中釋放出Vi。
起初，Ekko對Caitlyn是理所當然的零信任，而Caitlyn在Ekko和野火綁架她和Vi時，也對他沒有好感。
Ekko認為皮爾托福的人正在摧毀他的家園，但Caitlyn澄清了野火被誣陷成Silco犯罪爪牙的誤會。而且幸運的是，Vi也從中調解，為Caitlyn作保，這使得他們兩人最終互相信任。Caitlyn甚至說服Ekko把海克斯寶石交給她，而不是作為對Silco復仇的暴力武裝
Jinx的炸彈讓Caitlyn九死一生，這件事情也導致Caitlyn的父母動用關係將她解雇，以保障她日後的安全。
Caitlyn認為Jinx的精神狀態已經無藥可醫，但她仍然對議會隱瞞了Jinx的罪行，並且後來因Vi的意願猶豫著是否要射殺Jinx。
04

Ekko (艾克)

Ekko in the show Arcane.

在《奧術》中，Ekko為了生存，必定要成長得更加堅強

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Ekko (艾克) 是一位天才，他能利用自己開發的Z-Drive (驅動-Z) 倒轉時間，以保護他的故鄉佐恩。不過目前《奧術》中演出進度，還沒演到這一段
Ekko這個名字也是對回聲的參照，因為他能夠重複自己的行動。他的名字也暗示了他能夠逆轉時間，因為兩個K形成了向後箭頭的倒轉符號。
第一季中已經看到了Ekko的才華，但他在第二季中可能會扮演更重要的角色
《奧術》中的Ekko
Ekko一開始是個頑皮的孩子，運用他聰明的頭腦在Benzo (本索) 的商店裡修理機械物品。他與Vander收養的孩子們是好友，他們給他取了個綽號叫「小個子」，當中Ekko特別仰慕Vi，希望自己能變得更強大。
幾年過去，他確實變得更堅毅，但這是環境所迫，因為他的監護人Benzo遭遇謀殺致死，他所有的童年朋友不是被殺害，就是失蹤，更糟的是也有些成為他的敵人
Ekko也成為了一位剛韌的領袖，號召佐恩被壓迫的青年，組建了野火幫，保護他們的家園免受Silco蹂躪。在學會信任Vi和Caitlyn後，他願意協助一同阻止Jinx，也就是他的童年好友Powder。
他相信佐恩潛力無限，並提倡他們的創造力和應變能力。這點體現在野火的基地周圍，那裡有佐恩為數不多的樹木之一，象徵生命也能在逆境中成長、甚至綻放
《英雄聯盟》中的Ekko
Ekko in League of Legends.

Ekko是一位天才鬥士，擁有多種自創武器

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Ekko最常走中，擅長在一對一的戰鬥中不斷運用技能。雖然有點像法師，但被歸類在刺客，因為機動性優異，讓他能夠衝入環伺的強敵中，直取敵方隊伍核心的項上人頭
尤其他可以通過R技大招「計時開始」倒轉幾秒鐘的時間。這個倒轉機制是讓一個幽靈分身延遲幾秒跟隨Ekko的動作，在技能再次啟動後，Ekko的本體會回到分身所在的位置，同時再兼顧回血、強力爆炸，一氣呵成
Ekko的其他技能都圍繞著追捕目標。他的W技能「時空攔截」能釋放帶緩速的圓頂區域，當Ekko進入其中時，會暈眩所有圈內敵人。配合他自帶強效位移和閃現的E技能「相位移轉」可以輕鬆觸發W的暈眩效果
遊戲中的Ekko有著稍微更溫馨的背景。首先，他有父母，並在他年幼時就發現了他的天賦，為了能讓他在皮爾托福的學校就學，辛勤工作
然而，Ekko喜歡佐恩的生活，他更願意為了這地區開發自己的潛力。
在一個感人的故事中，他的父母下班回家時即便精疲力盡，但還是為他的生日準備了，他們難以負擔的昂貴皮爾托福糕點
Ekko隨後使用他的時間倒轉能力，一次次回到餐桌上與家人一起慶祝，卻沒有改變任何事情。
Ekko 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
Vi 是 Ekko 的導師，Ekko把她當成大姐姐敬仰。她不僅教他如何戰鬥，還會在他把自己搞得一身髒兮兮時幫他清洗。
多年後，Ekko 在看到 Vi 和 Caitlyn 跟 Jinx 在一起後綁架了她們，但當他發現 Vi 與她的妹妹並非一丘之貉時，很快原諒了她們。接著就是他們互信互助，並協力合作打倒 Silco。
Ekko 綁架 Caitlyn 後，也曾對她充滿懷疑，因為執法人員正在攻擊野火幫，而 Caitlyn 以為Ekko要傷害 Vi 因此怒火攻心。
在 Vi 向 Ekko 解釋並為他們兩人作保後，雙方便展開合作，Ekko 甚至幫助 Caitlyn 回到皮爾托福以示善意。Ekko 想要利用 海克斯寶石 來對抗 Silco，但 Caitlyn 說服他這樣做只會導致更殘酷的暴力循環。
Ekko 和 Jinx 小時候是最好的朋友。在遊戲的背景故事中，Ekko 小時候對她懷有好感，但在《奧術》隻字未提。
即便如此，他在劇集中依然對這位好友非常關心，甚至在野火基地的牆上畫了 Powder，因為Ekko相信她已不復存在。
後來，他認識到Jinx和 Silco 對佐恩和平的威脅，兩人在橋上展開了戰鬥。Ekko 小時候經常在打鬧中輸給她，但這次他佔了上風。不過當近距離看到她的臉時，卻無法下手，而 Jinx 也利用這個Ekko陷入emo的良機引爆炸彈，導致雙雙負傷
在被議會驅逐後，Heimerdinger (漢默丁格) 在橋下找到了受傷的 Ekko。他們彼此也產生了共鳴，因為雙方都試圖幫助彼此的城市人民，卻也都被拒於門外
Heimerdinger 協助 Ekko 回家，對野火幫的基地以及他們的成就感到震驚。他們彼此的結盟關係，可能會在第二季中有重要發揮
05

Jayce Talis (傑西 塔利斯)

Jayce in the show Arcane.

Jayce在《奧術》中被迫面對許多艱難決策

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「金童」、「美少年」、「海克斯科技奇才」。從這些在Jayce在《奧術》中的稱號，你可能不會想到他在《奧術》第二和第三幕中其實已經31歲了，而這些稱號也正反映出他的童心未泯
這位滿懷憧憬的科學家，只聚焦在魔法與科學結合的潛力，以及後續能帶來的美好事物。不幸的是，政客、貪得無厭，和別有用心的人，都阻礙了他改善生活的初衷
《奧術》中的Jayce
劇中對 Jayce 的過去描寫甚少，但我們會看到他兒時和母親被困在暴風雪中，母親也倒下了。
在他們面臨生死存亡之際，直到一位披著斗篷、手上有紋身的男子（很可能是《英雄聯盟》的另一位英雄 雷茲）用魔法將他們傳送走。
從那時起，Jayce將一生奉獻於研究魔法，並嘗試以科學引導魔法的力量來幫助人類。他對自己的理想深信不疑，甚至無視了Heimerdinger的建議，向議會坦承自己正在研究魔法，這也導致他被學院掃地出門
但他並沒有放棄研究。在 Viktor (維克特) 的幫助下，他們成功穩定住海克斯水晶並掌握了魔法，更贏得議會的支持，並促成了海克斯門的誕生。
Jayce最終加入了議會，但他的天真卻是他的軟肋。許多人開始希望將海克斯科技用於生產兵器，這與他的初衷背道而馳——他只想拯救並改善大眾的生活。
而當他試圖關閉海克斯科技的運營，以保護人們時，他也遭遇極大的挑戰，因為其他議員正是這項技術的既得利益者
隨著皮爾托福與其下城佐恩之間的緊張局勢升溫，Jayce宣布完全封鎖連接兩地的橋樑，但這只引發了下城更多的動盪
在各種高壓下，Jayce最終同意與Vi一起突襲Silco的微光工廠，但在戰鬥中，由於對新打造的水星戰鎚還並不上手，導致他意外殺死了一個男孩。
悲痛欲絕的他退出了交鋒，並在後來與Silco達成協議，允許佐恩獨立，此舉也讓其他議員大為光火
Jayce從不畏懼與站在議會的對立面，因為他只做他認為當下正確的決定，即便這些舉動讓他成為其他議員的眼中釘，他依然始終堅持自己的理想
《英雄聯盟》中的Jayce
Jayce in League of Legends.

在《英雄聯盟》中，Jayce是匹傲慢的孤狼

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Jayce 在上路或中路都有很大的靈活性。
他是戰士與遠程法師（火砲）的獨特結合，因為他可以切換模式，將他的水星戰鎚作為近戰武器或魔法砲。他的R技大招是從等級1開始，就能讓他在這兩種形態之間自由調度
Jayce 能用錘子猛擊來跳躍到目標，或者可以用他的砲型E技能「中子加速裝置」創建小型的加速器，這會產生一道閃電，可以加速自己和盟友，還可以加速穿過的彈藥。這能增加他的Q技能「電磁脈衝」的傷害、速度、範圍和爆炸半徑。
遊戲中的 Jayce 性格則和《奧術》截然不同，自視甚高，使得周圍的人不願與他合作，同時他也拒絕放慢速度讓同僚跟上。唯一能跟得上他的只有 Viktor。
兩人曾在一個派對上相遇，而他們的共鳴之處，是雙方都不想待在那裡，但後來他們成為了競爭對手，這也可能暗示了，如果這兩個角色沒死於Jinx的襲擊，在第二季還有戲份，他們的發展會如何
Jayce 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
Viktor 在 Jayce 被學院掃地後意外救了他，讓他免於自殺。兩人合作成功穩定了海克斯寶石，成為密切的工作夥伴和朋友。但隨後，當 Jayce 斥責 Viktor 侵犯封鎖線並進入危險的佐恩區域時，他們的友誼開始緊張，Viktor 隨後更透露自己在佐恩出生。
在與致命疾病抗爭後，Viktor 也考慮自殺，但同樣類似於他們最初相遇的方式，也被 Jayce 意外救回。兩人共同努力促進皮爾托福與佐恩之間的和平，Jayce 依照了 Viktor 的要求，承諾摧毀危險的海克斯核心，儘管這正是維持 Viktor 生存的原因。
Jayce 和 Caitlyn 是好友，因為她的 Kiramman 家族贊助了Jayce的學業，Jayce 逐漸將她視為小妹妹。但這也連帶影響到，Jayce被開除一事給家族帶來社交羞恥感，這使得 Caitlyn 一度被禁止與Jayce來往
Jayce 後來替 Caitlyn 掩護，讓Caitlyn用他的名字把 Vi 自監獄中釋放出來；即便他們兩人分道揚鑣，但也依然是好友
Heimerdinger 是 Jayce 一直仰慕和尊敬的導師。
然而，這位超過 300 歲的資深學者也擔心魔法帶來的危險，儘管 Jayce 相信他會證明 Heimerdinger 是錯的。
但最後Jayce卻 背叛了 Heimerdinger，這也讓他感到非常後悔，並牽連 Heimerdinger 被逐出議會，以便他能夠繼續進行危險的海克斯核心實驗來拯救 Viktor。
06

Viktor (維克特)

Viktor in the show Arcane.

Viktor被迫驅使自己去拯救自己和他人，但這股驅動力或許過於強烈

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《奧術》讓我們看到了 Viktor 更加人性化的一面。
這位天才發明家致力於改善人類的生活，不過雖然在遊戲中他的重心是整體人類，但在《奧術》中，他的注意力卻多半聚焦在拯救自己
《奧術》中的Viktor
Viktor 出生於佐恩的貧困家庭，生活條件十分艱苦。他生來就不良於行，這讓他難以與其他孩子一起玩耍，但幸運的是他的智力超群，常常獨自一人創造機器和玩具
其中一個玩具是一艘模型船，這艘船意外地漂進了另一位《英雄聯盟》角色 Singed (辛吉德) 的隱秘實驗室。最終，Viktor 幫助 Singed 進行對一種生物的實驗。但在發現 Singed 為了讓動物活著而造成的痛苦後，年輕的 Viktor 含淚跑出了實驗室。
後來，Viktor 的潛力被 Heimerdinger 認可，於是他成為了 Heimerdinger 在學院的助理。
在這段期間，他遇見了 Jayce，並發現他對魔法的研究。他和被開除的Jayce成為合作夥伴，也無意間拯救了Jayce，並一起成功地利用 海克斯寶石 的力量，發明了許多實用物品
最終，Jayce加入了議會，而 Viktor 則認為Jayce的政治活動，分散了他們不少拯救他人的精力。
在此期間，Viktor 的病情也跟著惡化，他絕望的意識到，要把奧術系統實用化，並非僅能通過實體的工具，奧術的實用並不拘泥於單一形式
他開始開發 海克斯核心，希望它能增強，並進化有機物質的生理特徵，認為海克斯核心有潛力拯救自己。然而在進行這項工作的時候，Viktor 昏倒了，醒來時發現自己在醫院，Jayce也告訴他，Viktor身染絕症。
Jayce 協助他研究 海克斯核心，但他們的進展速度遠遠不如 Viktor 預期。他們向 Heimerdinger 展示了這個物品，Heimerdinger 立刻對此物品產生警覺，因此 Jayce 將 Heimerdinger 逐出議會，以避免他的干擾節外生枝。
而仍然需要幫助的 Viktor 向 Singed 介紹了 海克斯核心，Singed 隨後給了他一小瓶不穩定的物質 －微光，以提高 Viktor 的身體對海克斯核心的接受度，並提高身體產生變化的機會
回到實驗室後，Viktor 對自己注射了更多的微光，並試圖將其與海克斯核心結合，但他已經失去了對這項魔法發明的控制。助手 Sky Young (斯凱 楊) 找到了他並試圖把他拉開，但 Sky 的生命力最終被用來為 Viktor 的手部變化提供能量。
透過 Sky 的筆記本，Viktor 了解到她對他有好感，這更讓 Viktor 難過不已，他有想嘗試摧毀海克斯核心，但卻無法下定決心。後來，他委託Jayce代替自己來摧毀它。
《英雄聯盟》中的 Viktor
Viktor in League of Legends.

《英雄聯盟》中的Viktor，與他在《奧術》中的角色截然不同

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比起《奧術》，在遊戲中 Viktor 的形象可謂天差地遠，如上圖所示。Viktor 利用科技強化自己，他相信只有科技能幫助人類展現全部潛力，因為他注意到在佐恩的大多數工地事故、都是由於人為失誤造成的。
他寧願剝奪人們的自由意志，以換取更安全的工作環境，這也是他與 Jayce 在背景故事中發生衝突的原因
Viktor 開局時會擁有一個名為 海克斯核心 的獨特物品，在《奧術》中也有提及此物品，該物品可以升級並賦予他的技能額外效果。
Viktor 定位是中路法師，帶有多個高傷害的技能，包括他的 E 技能「死亡射線」，該技能會從他背部連接的機械臂發射死光
Viktor 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
正如前述，Viktor 與 Jayce 有著關鍵的合作關係，兩人共同創造了海克斯科技，這使得皮爾托福成為世界強國。兩人曾多次互救性命，儘管偶爾有所分歧，但他們依然關係密切
Heimerdinger 發現了 Viktor，並將他帶到皮爾托福，以實現其作為發明家的潛力。
Viktor 曾是 Heimerdinger 在學院擔任院長時的助手，他對這位導師懷有極大的敬意。
儘管兩人經常在某些問題上意見相左，尤其是在魔法的應用上，Heimerdinger 特別反對使用 海克斯核心，儘管 Viktor 面臨末期疾病，但這位活了 300 多歲的約德爾人，難以完全理解並感受人類的死亡問題
07

Heimerdinger (漢默丁格)

Heimerdinger in the show Arcane.

《奧術》終於為Heimerdinger的故事增添筆墨

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這位迷你可愛的約德爾科學家，是首屈一指的天才
Heimerdinger 對皮爾托福有超過三個世紀的貢獻，也幫助該地區的人才發掘潛力，因此他成為了學院的院長和皮爾托福議會的領袖，是備受尊敬的人物。
他的名字實際上是由「J. Robert Oppenheimer」（原子彈之父）和諾貝爾物理學獎得主「Erwin Schrödinger」的名字組合而成的。
《奧術》中的 Heimerdinger
劇中對 Heimerdinger 的過去著墨甚少，不過作為約德爾人，他應該來自班德爾城。最後，他來到了皮爾托福，並受到一位科學家的啟發，決定追尋同樣的道路
隨著時間推移，憑藉其豐富的生命經驗，Heimerdinger 成為了將科學與魔法結合的堅定反對者，這讓 Jayce 和 Viktor 的 Hextech 研究倍感挫折。
在海克斯科技成功之後，Heimerdinger 鼓勵兩人放慢腳步，對他們發明的潛在危險保持警戒，但他們被蒙蔽雙眼，聽不進去。
最終，Jayce 加入了議會，並罷免 Heimerdinger 的領袖職位，以免他阻礙海克斯核心的發展。Heimerdinger 認出了這類發明與他過去見過的末日力量相似，因而對其潛在的危險性感到恐懼
想要幫助別人的 Heimerdinger 前往並援助佐恩，其後遇到了 Ekko，Ekko 的野火創意十足，令他印象深刻。
《英雄聯盟》中的 Heimerdinger
Heimerdinger in League of Legends.

Heimerdinger是一位獨特的英雄，他驅使自己的發明為他戰鬥

© Riot Games

遺憾的是，Heimerdinger 在《英雄聯盟》遊戲中的背景故事，甚至比《奧術》更少，事實上只有四句話，描述他是一位創新且備受尊敬的發明家，致力於分享他的知識並教導他人。
Heimerdinger 並不擅長近身戰鬥，是另一位經常出現在中路的英雄。即便他看起來像是個法師，但他被歸類為「專精者」（Specialist），無法簡單地用一個分類框定。
他的技能組核心圍繞著召喚炮塔，並透過這些炮塔發射強大的火箭，隨著他不斷升級這些致命的發明，火力越來越強
Heimerdinger 與《英雄聯盟》其他角色在《奧術》中的關係
Heimerdinger 是 Jayce 和 Viktor 的導師。在過去見證過魔法的可怕之處以後，他試圖指導兩人在使用海克斯科技相關發明時，保持謹慎
雖然他們有時會聽從 Heimerdinger 的警告，但最終他們的野心使他們走得太遠
在《奧術》第一季末，這位約德爾人遇到了 Ekko，如同當初見到 Jayce 和 Viktor 一樣，作為伯樂般看出他身為發明家，所擁有的天賦與潛力。
Heimerdinger 想要幫助佐恩，並對野火幫的創新印象深刻，儘管他對一些效率低下的做法有點不解，例如刻意使用危險的懸浮滑板。Ekko 解釋說，對於佐恩的居民來說，他們需要的不僅僅是生存必需品，還需要對生活的激情，這份腎上腺素的刺激是他們精神糧食，讓他們得以繼續前行。
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你可能沒注意到的，有出現在《奧術》中的其他《英雄聯盟》角色

Singed in the show Arcane.

Singed 是《奧術》第一季的關鍵角色

© Riot Games

毫不意外，《奧術》充滿了許多與《英雄聯盟》其他英雄相關的彩蛋。
其中一個重要角色在劇中沒有被直接命名，但我們知道他是製造「微光」的發明家——Singed (辛吉德)，他在整個劇集中協助了 Silco 和 Viktor
另一個相對重要的角色是 Ambessa Medarda (安比薩 梅德拉達)，她是 Mel Medarda (梅爾 梅德拉達)的母親，也是一位來自諾克薩斯的強大戰爭領主。她從一開始只是《奧術》中的角色，但將於今年作為可玩角色在《英雄聯盟》中登場
我們還看到稀有的一瞥，Kindred (鏡爪) 以人類形態出現，戴著他們那獨特的面具，坐在佐恩一家妓院裡，正是 Caitlyn 和Vi進入的那個地方。
如先前提到的，拯救Jayce的那位使用魔法的戴帽男子，很可能是遊戲中的原始英雄之一 Ryze (雷茲)
最後，還有多個關於《英雄聯盟》中最具代表性的角色之一 Teemo (提摩) 的參考。在第二集中，可以看到 Silco 手下的一個人在翻看一本書，而書中出現了 Teemo。
此外，在第一集中，一家商店的戰利品中可以發現他致命的蘑菇「泡芙帽」，以及被關在籠子裡的野怪「石甲蟹」。
譯者加筆：從《奧術》劇中多次明示暗示，與《英雄聯盟》遊戲當中Warwick (沃維克) 和 Vi 的隱藏對話語音來看，Vander (范德爾)可能日後會變成 Warwick
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