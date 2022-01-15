Red Bull Racing Honda 車隊與網絡安全領導者北極狼聯手，加強F1一級方程式大獎賽及數據資料更廣泛的保護。

F1一級方程式賽車的成功，總是仰賴在技術上領先競爭對手一步，而隨著這世界上最重要的高科技運動在追求勝利的過程，也愈發依賴於越來越複雜的數據解決方案，車隊的關鍵數據比以往任何時候都更加重要、更應採取維護安全的對策方案。

Outside The Factory In Milton Keynes © Getty Images

因此，Red Bull Racing Honda車隊，很高興在此宣布與領先的網絡安全專家北極狼建立新的合作夥伴關係。

這家美國公司將成為車隊的官方網絡安全合作夥伴，並將在車隊現有的技術和安全基礎設施上，執行其定義類別的網絡安全產品。

經由對車隊現有基礎設施所配屬的平台，北極狼(Arctic Wolf )將幫助確保 Red Bull Racing Honda 車隊，在賽道上和賽道外取得成功所需的關鍵任務數據和操作始終受到保護。系統和網絡活動將受到一年 24/7 和 365 天的安全監控，進而減少工廠、風洞、賽道以及其間任何地方對電腦系統的潛在危機。

歡迎北極狼成為車隊的合作夥伴，Red Bull Racing Honda車隊首席執行長兼車隊負責人Christian Horner表示：現代F1一級方程式賽車皆由數據所驅動，幾乎與那些了不起的賽車運動員一樣重要。 在 Red Bull Racing Honda 的汽車製造過程中將產生大量的訊息，並從賽道發送到工廠，因此每天保護我們努力工作所實現的競爭優勢至關重要。我們與北極狼的合作夥伴關係將進一步加強我們的網絡安全運作，並確保我們的數據安全。

Christian Horner Welcomes Arctic Wolf To The Team © Getty Images

Arctic Wolf 首席營運長表示：很少有企業像 Red Bull Racing Honda 那樣充滿活力，車隊體現了其全球強大品牌的激勵與速度。F1一級方程式賽車是一項極其複雜的運作，就像網絡安全一樣，運作的每個元素都需要進行微調和整合，以實現最佳性能。我們相信，Arctic Wolf 和我們的網絡安全運營方式將幫助 Red Bull Racing Honda 車隊終結網絡的風險與涉險危機。