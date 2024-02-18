Battle的藝術：在Breaking中的策略和戰術

一場一對一的Breaking battle涉及兩名Breaker輪流進行比賽，嘗試用他們的技能、動作、個性、風格和音樂感互相超越。當所有回合結束時，評審會決定誰獲勝。但有一些b-boys和b-girls在battle期間會使用策略，試圖在battle中獲得優勢。這些策略往往決定了battle的結果。

以下是一些Breaker會使用的策略...

1分鐘 Breaking比賽策略 B-Boys Menno、Lilou和Shigekix討論他們如何將比賽戰略應用於頂尖賽事上。

01 要先開始還是？

選擇先開始battle的Breaker向對手發出明確挑戰，說：「讓我們看看你能對這個做出反應。」他們有機會給評審留下第一印象，並設定對手必須達到的期望。

作為評審首次看到的參賽者，一位b-boy或b-girl可以設定舞台上存在感、運動能力、音樂感和難度的水準，而對手現在必須以此應對。這意味著Breaker可能在對手踏上舞池之前就取消了對手的該回合。例如，如果開始battle的Breaker比對手更具動態性、音樂性和魅力，則對手的回合在所有這些Breaking元素中的質量將顯得較低。這將使開始battle的Breaker看起來更強大，並使對手必須在battle的後續回合中做得更好。

有時這種策略也可能是個人策略。Breaking的battle可能會引起競爭者的緊張和腎上腺素飆升，因此有些Breaker會先上場，以防止自己想太多，並讓自己置身於當下。在這種情況下，先行有助於他們轉入battle模式並發揮他們的最佳狀態。

觀看下方的battle，看看Uzee Rock如何以輕鬆愉快的回合開始battle Victor。

9分鐘 Quarter-finals: Victor vs Uzee Rock It's America versus the Ukraine in this quarter-final battle, as Victor takes on Uzee Rock.

但讓對手先上場也有一些優勢...

當一位b-boy或b-girl在第二個回合時，他們可以看到對手的表現，然後決定如何應對。這使他們有時間評估自己的動作庫存，並決定哪些動作最適合上場或超越對手的表現。

還有一個優勢，如果對手搞砸了並摔倒（嚴重失手），第二個上場的Breaker就可以選擇是否冒險在自己的回合中仍然嘗試大動作，或者採取保守的方式，讓他們的動作更為流暢。

如果Breaker從未與對手交過手，後行也允許他們看到對手擁有的動作、風格和特點。然後，他們可以決定如何對抗對手。

這裡還有音樂元素，如果Breaker不知道DJ播放的音軌，或者對這首歌不感興趣。後上場給了他們更多時間融入音樂，找到節奏的模式，然後嘗試在動作中呼應。

這裡也涉及到個人策略。對一些Breaker來說，先行可能是一種巨大的壓力，因此他們可能更喜歡後行並作出回應，而不是必須設定戰鬥的期望值與水準。

在比賽中，通常兩位Breaker都想要後行，這導致battle開始時的對視，兩位舞者等待對方開始。在下方的Red Bull BC One 2018決賽中，你可以看到這種情況。

7分鐘 Lil Zoo vs Luigi – final The finalists Lil Zoo and Luigi go head-to-head to decide who'll be crowned the Red Bull BC One 2018 champion.

02 心理戰：比手勢、嘴砲和炎上

在Breaking中，策略的一部分是試圖讓對手失去專注力和沉著冷靜。目標是讓他們懷疑自己的技能和能力。如果他們緊張，就更容易超越他們。

有多種方式可以做到：

使用已知的手勢 告訴對手他們在某方面弄錯了。例如：

敲地板 ，這表示看到對手摔倒或弄糟了一個動作。

在空中揮舞數根手指，彷彿在計數， 這向觀眾和評審表示對手正在重複已經做過的動作。在Breaking battle中，有一條規則是：你不應該重複你的動作。

嘲笑地慢慢拍手，配合音樂的節拍： 這是一種手勢，告訴對手他們與音樂的節奏脫節。嘲笑的、緩慢的拍手聲是在告訴對手，他們如此脫離音樂，以至於需要你的幫助找到節奏。

指向耳朵 是另一種表示對手沒有聽音樂的方式。

在虛構的筆記本中寫東西： 表示對手只是重複預先計劃好的步驟，而不是根據當前播放的音樂即興表演。

在Breaking battle中 嘴砲 對對手來說也是有可能的，但比前述的手勢或之後的炎上要少得多。這包括直接與對手對質，喊冤稱他們「跟不上拍」，指責他們重複動作，將他們的舞步視為「糟糕的」，或突顯他們的錯誤和失敗。這不僅僅是批評而已；這是試圖搖擺對手的信心，使他們迷失在比賽中，並在對手心理上建立領導地位。

炎上 是一些小動作和互動，如當Breaker表現出可降低對手信心或使他們尷尬的動作時。Breaking中有許多類型的炎上，有一個簡單的例子是假裝和對手握手，但當對手伸手時突然收回手。或者假裝完全跟隨對手的舞蹈，但卻以滑稽的方式誇大他們的風格。

觀看下方的Battle片段，看看B-Boy Robin是如何影響Flying Machine的心理狀態的。

4分鐘 Robin vs Flying Machine – B-Boys Round of 16 B-Boys from around the world compete to make it to the final battle of Red Bull BC One World Final in India.

這些心理戰被用來讓對手走出自己的領域並讓對方表現不佳。如果你的技能無法與對手匹敵，並且你嘗試這樣做，你會看起來糟糕且過於自大，這會留下不好的印象。

03 將所有招式使用完畢還是保留招式

有些Breaker進入比賽時的策略是從一開始就使用所有最好的招式，無論對手是誰。即使他們面對一個他們相信可以自信戰勝的對手，他們仍然不會保留。這種策略是以只有當前回合才重要的心態來使用的，因為如果你輸了，就沒有下一場戰鬥。這帶來的風險是可能在後期用光所有招式，不得不重複使用，即興表演或使用你招式庫中未經測試的次級招式。

這種策略的另一面是那些為最難的對手或後來的回合保留最好招式的競爭者。這種策略確保如果b-boy或b-girl進入決賽或遇到強大的對手，他們仍將準備好自己最好的招式來贏得那場battle。然而，這種方法的風險是如果Breaker在比賽初期低估對手，他們可能會輸掉。或者如果他們保留了最好的招式並在資格賽中發揮不佳，可能無法進入下一輪。

在下方的影片中，您可以看到人們在決賽中如何發揮創意，而不保留任何招式。這是Red Bull BC One 2020的決賽。

5分鐘 Madmax對上Kastet之最終戰役 B-Girl Madmax和Kastet爭奪2020年Red Bull BC One World Final世界總決賽的冠軍頭銜。

04 揭示對手的弱點

對於那些擁有全面招式庫的Breaker來說，他們可能會試圖向評審展示他們的對手沒有做的，從而揭示對手Breaking風格的弱點或缺失之處。

例如，如果一個競爭者在回合中只做很多Power Moves，沒有音樂感，步法或跳舞，他們的對手可能會決定進行一個回合，以一些Power Moves開始，然後展示他們更能適應音樂並在步法和freeze中使用高技能水準。這樣做會顯示他們的對手做了什麼和沒有做什麼。

在下方的Bart vs. Monkey King的battle中，您可以看到一個典型的例子。

3分鐘 Bart vs Monkey King – B-Boys round of 16 B-Boys from around the world compete to make it to the final battle of Red Bull BC One World Final in India.

反之，如果一個競爭者只做top rock和步法，他們的對手可能會出來展示這些方面的相同技能，然後加入一些Power Moves，tricks，original transition和freeze。再次展示他們的對手做了什麼和沒有做什麼。

如果Breaker具有展示比對手更多舞蹈元素的技能水準，以高質量的Breaking，他們將更有可能贏得battle。

這些是您會看到Breaker使用的一些策略，試圖在對手面前取得優勢。看看你能否在重播的Red Bull BC One 2022 World Final New York看出這些策略。

Red Bull BC One World Final 2022 Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.