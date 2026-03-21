印度賽車新一代人物 - Arvid Lindblad

Arvid Lindblad 在方程式賽車中的表現，多年來贏得了無數讚譽，甚至被譽為世代級天才。

這位來自英國薩里郡弗吉尼亞沃特的車手，於 2022 年開始參加單座賽車，並迅速一路攀升。他在 2024 年成為 Formula Three 史上最年輕的分站冠軍車手，接著又在 2025 年成為 Formula Two 史上最年輕的分站冠軍車手。

這些亮眼表現為 Lindblad 贏得了登上一級方程式這項開輪賽車最高殿堂的席位。如今在 Visa Cash App Racing Bulls 展開 F1 菜鳥賽季的這位 18 歲車手，在澳洲大獎賽的 F1 生涯首秀中就以第八名完賽，表現令人印象深刻。

Lindblad impressed on his F1 debut in Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

從卡丁車到開輪式賽車

Lindblad 在八歲時於英國全國卡丁車賽事中展開競技生涯首秀。經過數年在英國與歐洲多項卡丁車賽事中累積成功後，他於 2022 年正式晉升至開輪賽車。

在他 YouTube 頻道 的第一支 vlog 中，他將自己能一路攀上這項運動頂尖舞台，歸功於父母的勤奮不懈，從小灌輸給他堅毅與決心。

The young driver was popular with fans in Melbourne © Getty Images/Red Bull Content Pool

「先努力工作，不走捷徑，成為一名鬥士，」他在影片旁白中這樣說。而當你和他談起他的父母與出身背景時，也能感受到同樣的信念架構。

「我來自一個多元文化、多元信仰的背景，而那正是我這個人的核心，」Lindblad 說道。

他的全名——Arvid Anand Olof Lindblad——正體現了這種多元文化身分。Arvid 和 Olof 這兩個名字來自父親的瑞典背景，而 Anand 則是他外祖父的名字；他的外祖父來自印度比哈爾邦。

與自己的根源連結

在澳洲為 Visa Cash App Racing Bulls 完成首秀後，Lindblad 成為繼 Karun Chandhok 與 Narain Karthikeyan 之後，F1 歷史上第三位擁有印度血統的車手。雖然他尚未親眼見證印度的賽車運動，但他一直很專注於更深入了解自己的印度血脈。

「我在 2024 年 12 月造訪了印度。那是我第一次到這個國家，」Lindblad 透露。「我媽媽在英國出生、長大，但她的父母來自旁遮普。他們兩位都是醫生，當時在德里求學時相識並相愛，之後才搬到英國。」

「我們在印度其實沒有太多親戚。我與印度的連結，主要來自我的外祖父母，以及他們曾在德里生活過的那些地方回憶。所以當我來到印度時，我也看見了外祖父母年輕時生活過的地方。那種感覺有點像回家，也像是一種與家人重新連結的感受。」

在前兩次造訪印度期間，Lindblad 特別把握機會，盡可能走訪這個國家的各個地方，親身體驗當地的風景與美食。

Lindblad in front of the famed India Gate in New Delhi © Focus Sports/Red Bull Content Pool 當我來到印度時，我得以看見我外祖父母年輕時生活過的地方。

「到目前為止，我在 2024 年 12 月去過德里、阿格拉和齋浦爾，並在 2025 年 12 月去了孟買，」他說。「我在阿格拉看了泰姬瑪哈陵，在齋浦爾參觀了虎堡，在德里則去了印度門和甘地紀念館。在孟買，我造訪了印度門與濱海大道。」

「我去年去德里的時候，比較偏向參觀博物館、紀念建築和那些觀光景點，你知道的。但到了孟買，我想體驗看看住在印度是什麼感覺。所以我們去了服飾市場和美食市場。我還吃了冰火檳榔( fire paan) 和印度漢堡( vada pav)。」

「對我來說，2025 年那趟旅行重點就在這些事情上，你知道的。我只是想體驗一般人的生活，體驗身為一個在印度的印度人是什麼感覺。」

雖然他在孟買品嚐了一些街頭美食，但 Lindblad 對印度料理並不陌生。

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「我從小吃過很多印度食物，因為我的外祖父母是非常傳統的人，」他說。「他們把自己的文化與生活方式帶到了英國。所以我覺得自己像是生來就浸潤在印度文化裡，因為我是吃著我外婆做的印度料理長大的；我很喜歡紅腰豆( rajma)、印度薄餅(chapati)和扁豆湯(Dal)——我甚至還和我外婆一起試著做過這些菜！」

「我也曾在家參加過法會，還去過寺廟。我們每年都會慶祝排燈節。」

Lindblad 雖然在英國出生長大，只會說一點點印地語，但他希望未來能花更多時間待在印度，好讓自己能流利地學會印地語和旁遮普語。

在 3 月時，Lindblad 迎來了一個機會，他前往德里參加 2026 Red Bull Moto Jam。談到這場活動前，他表示：「能在德里街頭駕駛 F1 賽車，真的會非常精彩。這對我來說也格外特別，因為這將是我身為 Formula One 車手的首次展示駕駛，而能在印度、帶著我的血統與背景去完成這件事，顯然讓我感到非常興奮。」

Lindblad had the chance to take a VCARB-branded F1 car to India © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

印度的 F1

雖然 Lindblad 目前正專注於在自己的 F1 菜鳥賽季中拿出亮眼表現，但他也曾思考未來，以及 F1 重返印度的可能性。這個國家上一次舉辦分站賽，已經要追溯到 2013 年，當時 Sebastian Vettel 在 Buddh International Circuit 奪冠。

他表示：「如果 Formula One 能再次把印度大獎賽排進賽曆，那一定會非常酷。很明顯，因為我和這個國家的連結，我會很想在這裡比賽。而且印度擁有這麼多賽車迷，他們值得在自己的國家看到最高層級的賽車運動」。

「我最近開始在 YouTube 上拍攝自己的生活 vlog，當然我也會固定在 Instagram 發文。每次只要我發布新內容，總是會有很多印度粉絲給我支持，並送上祝福。」

「我和外婆一起下廚的那支影片，有很多留言都說他們很喜歡我叫她 nani，因為他們也會這樣稱呼自己的外婆。社群媒體一直是我和印度賽車迷建立連結的很棒方式，我也希望能繼續得到他們的支持。」

對 Lindblad 而言，他在每一場比賽中，都帶著一點印度的印記。

「很明顯，我是以英國國旗名義參賽。但我對自己的瑞典與印度血統感到非常、非常自豪，」Lindblad 補充說道。「每當我出賽時，我都很自豪自己是在代表英國、瑞典與印度。我無論走到哪裡都帶著這份認同，這也是為什麼我的安全帽設計上會有這三面國旗，而且我之後也會繼續這麼做。」