為何羽球運動員Ashwini Ponnappa 最喜愛做提踵訓練?

艾許溫妮·波納帕（Ashwini Ponnappa）是位印度最著名的羽球選手之一。

一直以來她以良好的體能狀態而聞名。除了多年來維持頂尖的體能狀態之外，她幾乎沒有因傷害而中斷比賽。她透露這歸功於在球場外的另一項健身訓練動作。

因此，這次她將說明讓她持續維持巔峰的健身訓練動作-提踵！這個動作也是她從羽球青少年時期一直持續不間斷的訓練之一。

動作名稱：提踵

無論你是羽球初學者或經驗豐富的運動選手，將後腳跟抬高的提踵訓練都非常的適合。這也是艾許溫妮·波納帕（Ashwini Ponnappa）為何會持續不間斷的加強訓練的動作，甚至在這幾年她的教練，開始讓她嘗試增加負重的變化動作。

艾許溫妮·波納帕表示，對於羽毛球選手來說，這是一項非常重要的訓練。因為，羽球比賽時大多數時間都會將重心放置在前腳掌上，這個動作會大量使用小腿部位的腓腸肌與阿基里斯肌腱。因此，我從大三時就開始密集的進行這項訓練。

什麼是提踵

後腳跟抬高的運動（也稱為提踵）是一種簡單的運動，通常不需要使用器材就可進行訓練。這個訓練動作主要是用來強化小腿肌群，對於運動健身、物理治療或一般健身者等方面都有好處。

目標肌群

這個練習動作主要是針對小腿肌群，即腓腸肌與阿基里斯肌腱。這些肌肉連接到腳後跟的跟腱部位。

抬高腳跟的好處

這項運動可以增強小腿肌肉，有助於增強腳踝的力量和穩定性。

Ashwini表示，在過去的幾年以來，我的訓練重點都是偏心落腳訓練。它與提踵的訓練非常雷同，這個動作的重點是要更慢的將腳跟放下，以便能更加集中的伸展和強化小腿部位的腓腸肌與阿基里斯肌腱。

一開始我的體能教練，讓我進行後腳跟下降的控制訓練，因為我曾經有嚴重的跟腱疼痛問題，但這項訓練漸漸的幫助我克服了這些難關。

如何進行練習？

進行簡單的提踵運動時，首先，將身體站直雙腳平放地面，接著將體重平均放於腳趾上，並將腳跟盡量的抬高，嘗試在抬高的最高點緊繃小腿肌肉，然後再慢慢將腳跟放回地面，重複這個訓練動作。

偏心腳跟下降訓練，會需要階梯或有落差的檯面，這樣你的腳後跟可以下降的比腳趾來的更低。

Ashwini表示，偏心腳跟下降訓練是她這幾年一直專注的練習動作。一般的抬起與下降訓練都是採用雙腿同時進行，但她的訓練是上抬時使用雙腿，下降時只利用一條腿來進行。並且將腳跟從高點降至低點的過程中，控制在5～10秒之間來完成。

提踵訓練是如何協助Ashwini？

由於Ashwini在羽球場上，大多數時間都是將重心放置於腳趾上，因此她的小腿肌群總是處於高度活躍的狀態。加上羽球比賽身體需要前進、後退與側移等快速反應，所以小腿肌群就會不斷進行伸展與收縮的動作。因此，通過提踵訓練便能強化她小腿和踝關節肌肉，這也就是為何這項訓練對她來說這麼重要。

做提踵訓練要注意什麼？

Ashwini特別強調，在進行提踵訓練動作時，需要保持完整的運動範圍，盡量讓動作緩慢並學會控制小腿肌群。

另外，Ashwini還表示，進行這項訓練的時後，請確保小腿能完全向上抬和向下降的過程，這也能有效的改善踝關節靈活性。千萬不要用快速的動作猛然將身體抬高。

可以進一步幫助你的變化動作

一個簡單變化是坐姿提踵(Seated Calf Raise)，相對於站姿提踵(Standing Calf Raise)這個動作更能孤立訓練你的小腿肌群(比目魚肌)。

這項訓練動作還有許多其它的變化招式，但Ashwini最常使用的動作還是在偏心腳跟下降訓練。

Ashwini表示，你可以做一般常見的雙腿提踵、單腿提踵、使用器材的提踵及坐姿提踵。另外，我做偏心腳跟下降訓練時，會利用雙手提啞鈴來增加負重。