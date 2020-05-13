眾多網紅網美都瘋狂的燃脂雕塑課程　ATS訓練系統創造者AZONE獨家專訪

體能訓練不該這麼樣的枯燥乏味！ ATS AZONE李宗翰 這句話是來自於ATS（AZONE Training System）訓練系統的創造者-李宗翰（Azone,阿宗），畢業於台北體院運動藝術學系的阿宗老師，在13歲時就因為喜愛舞蹈與音樂一頭栽進了BBOY的世界裡，擁有20多年舞蹈經歷的他在業界算是一位十分知名的舞蹈競技選手，然而，卻在2014年一場受邀去法國的競技舞蹈比賽時，在後台觀察許多國外選手的氣勢與備賽狀態，讓他深深發現台灣選手體能與外國選手之間的落差，加上在這場邀請賽裡嚐到了前所未有敗北的滋味，回台後就興起了要如何才能增強舞者體能訓練的念頭；於是在2014年3月24日的HRC Studio裡開始每天的練習與改良這套訓練，至今從未間斷過這樣的每日訓練。 這次，將藉由難得專訪阿宗老師的機會，讓我們好好來了解AZONE Training System訓練系統跟以往我們所接觸的體能訓練有何不同，為何能瘋狂受到台灣許多藝人與網美們的喜愛。

ATS AZONE 教課訓練中 © Spin Photography

何謂ATS (AZONE Training System)?

AZONE 阿宗：從英文字面上的翻譯來說就是「阿宗訓練系統」，另一個意思就是阿宗訓練自己體能所用的系統，因為，ATS這個訓練模式最早只是為了用來強化我自己體能的一套訓練，從2014年就開始進行這套訓練課程的編寫與發想，當時，我只有在每天教課之後的時間與幾個夥伴以6個簡單的訓練動作，串連出一個循環訓練，並在HRC Studio裡開始每日晚上不間斷的練習與嘗試，就是為了找出最適合強化體能訓練的軌跡與模式，直到兩年後這套訓練系統才開始正式對外開班授課。簡單的來說，ATS就是運用練習跳舞的邏輯韻律搭配上徒手訓練的動作，盡可能達到訓練目的卻又不會讓過程感到無聊的一套訓練。

與現在常見的高強度間歇性訓練（HIIT）之間有何不同？

AZONE 阿宗：首先，我要強調現在常見的HIIT（High Intensity Interval Training）並不是現在大家口中所說的高強度間歇訓練，真正的HIIT基本上是給那些在運動領域裡十分頂尖的運動選手，為了突破自己的體能成績所設計的體能訓練模式，目前市面上所推出的訓練課程有極少數是真正符合頂尖或專業運動員的水平。因此，我們常見所謂HIIT的課程我自己都稱它為RIIT（Regular Intensity Interval Training）凡人強度間歇訓練；然而，ATS的訓練可以算是VIIT（Varied Intensity Interval Training）多變強度間歇訓練，它可自由的運用高低強度穿插配合短時間的訓練模式，這樣的好處就是可以依據學員們的體能狀態，安排出不同強度的訓練組合，讓整體訓練的成果可以更加完美與安全。

ATS 上課狀況 © Spin Photography

這套訓練系統有特別針對哪些族群？

AZONE 阿宗：目前這套系統我總共設計了八套的課程內容，基本上是針對20-45歲的青壯年族群來進行訓練，畢竟，這個年齡層都是屬於正在努力打拼經濟的人，所以，他們更需要擁有良好體能與健康的身體狀態。然而，目前ATS課程學員年齡裡最高的是60歲的女性，她也已經可以完成最初階的訓練課程。

當初為何會想要自創出ATS這套訓練系統?

AZONE 阿宗：以前在當街舞競技選手的時候，就覺得應該要有額外的體能訓練來維持自己的體態，但以前的訓練資訊並沒有像現在這樣的發達，最常見的都是上肢的訓練例如伏地挺身這類的，因為街舞其實都比較注重在招式訓練這塊，反而，對於體能或肌群的訓練比較沒有什麼概念。

然而，我從2006年開始就有想過要如何來進行體能與肌群的訓練，但也因為當時沒有過多的資訊加上我很討厭無趣枯燥的體能訓練，所以，便將這個念頭放在心裡遲遲沒有去執行。直到2014年那場法國1對1外卡的邀請賽（Chelles battle pro 2014），在第一場16強就被判2:0的成績秒輸之後，帶著羞恥的心情回到台灣。除此之外，又在比賽後台看到許多國外選手是如何準備這場比賽與他們的體能狀態，因此，當下我就毅然決然要進行這項訓練系統的準備，當時，我抱持著很簡單的想法，就是想既然體能訓練這麼的無聊枯燥，那乾脆把這些無聊的訓練用排舞方式來進行排練，每天就規律的當作練習舞蹈一樣把它們跳完就好，結果，還真的越跳體能也越來越進步。

記得當時並不盛行徒手訓練的課程編排，那時候最紅的訓練課程的就算是韓國的鄭多燕吧！但她這套訓練一次要一個多小時，而且節奏又十分的緩慢，所以，我就乾脆自己編排適合自己的體能訓練課程來進行肌力與心肺的強化。

AZONE © AZONE 提供

以前的舞者都如何訓練肌力與肌耐力？

AZONE 阿宗：我坦白講，以前台灣的舞者很少有在做體能訓練，通常都是直接進入所謂的技術動作訓練，就是一上課直接放音樂然後就下去跳，以前最常見額外會做體能訓練與拉筋的就是BBOY，另外，女生的舞蹈類型也會特別要求柔軟度，其它的舞蹈種類也都是以專項訓練為主。另外，我個人非常的懷念以前沒有舞蹈教室的學徒制，那個時候前輩們都會看新人的柔軟度、體能狀態及本身身體的協調性如何，才會決定要不要繼續教新的東西給你，如果水平不到就要自行想辦法去做突破，這樣的方式雖然會讓整體發展的很慢，但這會使得在跳舞的人身體狀態都會有一定的水平與質量。

ATS訓練課程會依據個人的目標與狀態會有不同的設計嗎?

AZONE 阿宗：ATS其實是一個訓練模式的組合，目前的訓練課程都會以小團課（大約10人）的方式來進行訓練，我們將訓練菜單分為8個等級（第8個等級預計在2020年夏秋時會出現），在每個等級都會有不同的訓練強度與動作，最初階都會以最基本的菜單開始訓練起，接著再透過循序漸進的方式引導學員進入不同的訓練階段。另外，我們現階段也會有針對想要進行特別訓練的人，安排所謂的1對1或是1對2的客製化訓練菜單教學，這就可以針對不同的訓練目標與族群來進行不同的課程安排。

ATS 上課訓練過程 © AZONE 提供

還有哪些運動專項適合這套訓練系統來進行體能的強化？

AZONE 阿宗：關於這個問題我們就必須要回到最初的設計概念，ATS簡單來說就是用來幫助你維持大部分的肌肉使用以及心肺能力，簡單來說這就是屬於體適能的一種，所謂的體適能就是讓身體有適應環境變化的反應能力，再加上ATS是以全身以及大區域的連動肌群做設計。然而，每個運動專項都有分為強項區與弱項區這兩塊，基本上來說ATS這套訓練並不會削弱你的強項區，反而會來強化你的弱項區讓整個身體的肌力與肌耐力達到更好的平衡，因為，它會幫助你開發較少使用或是沒使用的部位肌肉，讓這些陌生的部位強化進而輔助你的專項運動，能讓整體的訓練成果更上層樓。

除此之外，ATS的訓練也可以大量的燃燒脂肪並且雕塑身型的好處，所以，我的教室出現過各式各樣的運動員、網美以及藝人，例如競技型的體操國手、街舞選手、國標舞選手、衝浪選手、健體與健力選手甚至是電競選手也都有來上過課。

下方課程便是此次ATS 針對健身開戰吧直播課程所設計的課表。