在澳大利亞大獎賽具有里程碑意義的一天，Pérez參加了他自己的周日慶祝活動，第 10 次嘗試在風景如畫的湖畔賽道上首次登上頒獎台，獲得第二名，並自 2021 年初加入Oracle Red Bull車隊後，贏得他的第六座獎杯。

墨爾本比賽的回歸吸引了許多人群的參與。 四天賽事創下史上最多的出席人數（419,114 人）從大門湧入，見識到被秋日陽光親吻的新賽道佈局，在世界錦標賽行程上的 25 年任期內，激動程度與其他賽事大不同。

雖然這場比賽並非高潮迭起、緊張刺激——但Ferrari的 Charles Leclerc獲得桿位，每一圈都取得領先，並寫下最速圈紀錄，憑藉本賽季的第二場勝利，也擴大了他在世界冠軍領先的優勢——Pérez揮別上一場沙烏地阿拉伯賽事桿位未能奪冠的遺憾，在本站找回了些許安慰。

Pérez nahm die erste Trophäe aus Australien mit nach Hause. © Getty Images/Red Bull Content Pool

雖然Red Bull 車庫的一邊充滿了笑容，但墨爾本對衛冕世界冠軍的 Max Verstappen 並不友善。 這位荷蘭籍車手看起來是唯一一個可以阻止Leclerc在本週贏得勝利的車手，並且在比賽的稍早賽段，即對摩納哥籍車手進行了艱苦的挑戰。

遺憾的是，這場比賽的結局未如預期，在倒數19圈時，Verstappen的賽車在 2 號彎緩緩前進。

Verstappen的未完賽，將George Russell 提升到第三位，這是他在Mercedes新車隊的第一個頒獎台，儘管落後Leclerc，但目前這位英國籍車手以總分34 分，在積分榜上排名第二。

以下是本周日在墨爾本賽事的精采回顧。

在吉達未能登上頒獎台後，Pérez在墨爾本週五練習開始的那一刻看起來就像是身負重任，在比賽前，除了一場外，所有比賽都進入了前三名。

星期天看來會更好。 這位墨西哥籍車手從發車區即取得出色的表現，以至於他在進入第一彎道時必須查看一下Verstappen的位置，但被機會主義的Lewis Hamilton (Mercedes) 伏擊，跌至第四位。

沒問題的； Pérez 在第 10 圈的 3 號彎內以出色的攻勢從Hamilton 手中奪回了位置，他的節奏立即加快，拉近了與Verstappen的距離。 從那時起，墨西哥人就穩居頒獎台上，當Verstappen在比賽後段領先於他時，但遭遇賽車故障退賽後，遂從第三名晉升至第二名。

這是Pérez自去年贏得亞塞拜然大獎賽以來的最佳成績，歷時 19 場比賽，但想到Red Bull 在車隊積分榜上失去的積分，這是喜憂參半的成績。

Pérez machte seine Enttäuschung in Jeddah wieder gut. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez表示：這是一個很好的結果，但不幸的是我們失去了Max。

“如果能為車隊贏得一個雙頒獎台，那就太好了。”

Pérez覺得第二名是周末最好的成績，Ferrari向前邁進了一大步，但他很高興能奪回他不幸失去的位置，因為比賽時高昂的鬥志在安全車後面被澈底消除了。

他表示：硬胎時，在（第 27 圈）安全車的出現，我們有點不走運，我們失去了兩個位置，後來我們又扳回了局面。

“我認為Ferrari今天超級強大，我們在任何時候都無法與他們相提並論。這是他們領先一步的第一個週末。昨天我覺得我們彼此表現得更近了一點，但今天他們又晉升至另一個 等級。

Oracle Red Bull 車隊負責人Christian Horner在讚揚Pérez的表現後，承認Leclerc的速度——Ferrari領先 20.5 秒——意味著第二名是對傷害限制的練習。

Horner表示：作為一個車隊，我們今天沒有擊敗Charles的速度。

“我們現在重返歐洲（並且）我們需要把它拋諸腦後，解決它並繼續前進。 我們預計會在速度上更接近Ferrari ，但他們可謂是難以捉摸啊!

亞伯公園賽道可謂是Red Bull F1 史上的重要組成部分 - 車隊於 2005 年在墨爾本首次亮相， 當時David Coulthard 和Christian Klien 駕駛 RB1，Sebastian Vettel於 2011 年在澳洲的勝利，是車隊在米爾頓凱恩斯總部唯一的冠軍獎盃。

前三場比賽中，Verstappen的冠軍衛冕一直是一個極端的學習； 在巴林賽季揭幕戰中退賽前，荷蘭車手與Leclerc進行了一場激烈的纏鬥，在吉達贏得了本年度第一場勝利。 可悲的是，在長途飛行回家之前，澳大利亞站成了一場惡夢。

排在第三位的Hamilton 遠遠落後，但在他們早期的小衝突後被Leclerc甩到了後方，Verstappen 在第 18 圈打出他的戰略牌，進站換了新胎，希望在Leclerc自己進站換胎時回到Ferrari的位置。 在第 23 圈，Vettel 在 4 號彎的出口失速撞壞了他的Aston Martin ，導致Leclerc在安全車期間獲得了機會； 當比賽在四圈後重新開始時，Leclerc在最後一個彎道出現轉捩點，雖在1 號和 3 號彎遭遇Verstappen的猛烈攻勢，但兩次都未能得逞。

失望很快在第 39 圈接踵而至，Verstappen因機械故障停了下來，眼睜睜看著 18 個寶貴的世界冠軍積分從他的指間溜走。 與他在其他地方的成績相比，澳大利亞一直是荷蘭人的痛處——他的 61 個頒獎台中只有一個出現在亞伯公園——他在積分榜上跌至第六名後感到沮喪，這樣的心情是可以理解的。

Verstappen hatte die Pace, aber kein Glück in Melbourne. © Getty Images/Red Bull Content Pool

他表示：我現在不想考慮冠軍爭奪戰——完成比賽更重要。

“第二名，這看起來很容易 ......我知道我無法與Charles拼戰，所以沒有必要嘗試向他施加壓力。但我們沒有完成比賽——這非常令人沮喪。”

Horner對他的世界冠軍車手的情緒表示同情。

Horner表示：我們還不知道問題是什麼，但我認為它實際上與引擎無關。

“我們需要把車況找回來，我們需要能夠看看到底發生了什麼事。我寧願修理一輛快速的賽車，也不願嘗試快速製造一輛可靠的慢車，但我們需要盡快克服它。”

Pierre Gasly 為 Scuderia AlphaTauri 車隊從前 10 名以外的積分處衝進積分圈，踏上他最喜歡比賽之一的漫長旅程，這位法國人從第 11 位發車，在墨爾本的首秀後，獲得第 9 名。

Gasly週六感到頗為沮喪，因為與澳大利亞的 AlphaTauri 相比，McLaren 和 Alpine都向前邁了一步，但兩週前在沙烏地阿拉伯獲得第八名後，他獲得了兩分，連續進入前 10 名。 結果讓他在車手積分榜上保持在第12名。

AlphaTauri 的穩定夥伴 Yuki Tsunoda 是四位首次在澳大利亞首發的車手之一，並以第 15 名的成績返航，在 58 圈的時間內跑出了前十名。 這位日本車手在積分榜上排名第 13 位，僅次於Gasly，自 Sakhir 賽季揭幕戰以來就沒有得分。

當Leclerc 為他的表現贏得當之無愧的喝彩時，想想他的Ferrari隊友Carlos Sainz； 西班牙人不幸在排位賽中被紅旗發現，僅以第九名發車。 Sainz跑得很慢，在第 一 圈後位居第14名，但根本沒有完成第二圈，在快速的 9-10 號彎道，原本可以看到他周末能有較優異的表現，但不幸卻因賽車故障停了下來，退賽收場。

Ferrari近年來的第三名競爭對手為McLaren，在 2022 年開場兩場比賽有問題後，離開墨爾本時則比Sainz 開心多了，英國車隊僅獲得 6 分。

Lando Norris 和 Daniel Ricciardo 都進入了前 10 名，兩人在 58 圈後分別以 0.4 秒的時間分佔第 5 和第 6 名。 對Ricciardo來說，這是他在本賽季的第一次積分進帳，並讓亞伯公園的擁擠人群帶著樂觀的心情回家，他的賽季遲早要擺脫一切。

感覺 F1 從來沒有在歐洲比賽過？ 那是因為（在 F1 方面）它沒有，車隊從澳大利亞前進義大利參加第三站艾米利亞羅馬涅大獎賽（4 月 24 日），屆時將在風景如畫的伊莫拉賽道舉行。

最近一次的歐洲賽事是在去年 9 月在蒙扎舉行，而 Verstappen 作為最近在伊莫拉的獲勝者前往 tifosi 領地，他掌握了毛毛雨的條件，在去年的第二輪比賽中以 22 秒的成績取得了令人矚目的勝利 .

Pérez在伊莫拉也有美好的回憶，至少在周六是這樣。 墨西哥籍車手在去年四月的排位賽中獲得了當時職業生涯最好的第二名。