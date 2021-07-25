給 Max Verstappen 一輛快車，我們已經在本賽季見識到他可以用它做什麼了。給他一輛快車和一群崇拜他的觀眾？週日的奧地利大獎賽是本賽季我們第一次看到 Verstappen 的荷蘭車迷旅行部落，著名的“橙色大軍”出動了； 這位 Red Bull Racing Honda 明星在 71 圈內再次上演大師級的實力，並擴大他在冠軍排行榜的領先優勢，雖然他們嘶啞著回家，但高興地想知道 2021 年是否真的是他們的偶像在賽季結束時，站在世界之巔的位置。

F1一級方程式賽季第9站，與其說是一場比賽，不如說是一場表演賽；在排位賽的所有3個賽段中，以最快速度獲得第3個桿位佳績，在Red Bull賽道燈滅起跑後，Verstappen進入了另一個聯賽，他在本賽道拿下第4場的勝利，並在 2021 年以將近 18 秒的速度取得本季第5場的勝利。他率先取得優勢，並在稍早比賽安全車之後拿下領先地位，他每圈都領先，並寫下最速圈佳績—這是完全制霸的實力。進入今年 23 輪賽季的第9 場比賽，Verstappen在世界冠軍的領先優勢擴大到 32 分，與他最接近的冠軍對手、衛冕世界冠軍的Lewis Hamilton本站為Mercedes車隊獲得第4名。

在比賽週末超過13萬2,000名的人群面前，與 Verstappen 一起登上頒獎台，噴灑慶祝香檳的是Hamilton的隊友 Valtteri Bottas 位居第2，而後方快速接近的是Lando Norris (McLaren)擠上頒獎台的榮耀——這位年輕的英國籍車手繼續他在排位賽中首次站上前排首發位置，這是他在 2021 年第3次登上頒獎台的殊榮。

Es war ohne Zweifel klar, für wen die Fans am Red Bull Ring jubelten... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 的勝利，加上隊友 Sergio Pérez獲得第6名，積分 8 分，這讓 Red Bull Racing Honda 將其在車隊積分榜上的領先優勢與Mercedes車隊擴大到44 分。Hamilton因在上半場比賽中撞到賽道上一些危險的路緣石，造成底板受損錯失頒獎台的機會。

以下是周日Red Bull環道的精采關鍵紀實。

01 Verstappen的滿堂紅

一周前在施蒂里亞大獎賽上，Verstappen從桿位起跑奪得冠軍，但卻錯失了最速圈的佳績，因Hamilton在比賽後段，進站換胎後贏得比賽的最速圈積分。

快轉1周後，相對於其他人，荷蘭籍車手擁有更多時間在他的掌控之中，並且他從未在進站的第1階段放棄領先的優勢，於最後10 圈再次進站換胎，進而鞏固了本場比賽最速圈的積分，在第 62 圈時如願達成，時間比其他任何人都快了 1.5 秒。

排位賽結束後，Hamilton預測他的冠軍對手將有一場“輕鬆的巡航比賽”，而他就在現場。這場勝利是Verstappen在 F1 中的第 15 場勝利，及他的第 50 次頒獎台佳績，在今年的9場比賽中，他8次登上了頒獎台。

Sobald Verstappen den Start für sich entschieden hatte, fuhr er vorne weg! © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen在Red Bull環道拿下他的第4場勝利後表示：老實說這真的太不可思議了，這輛車太棒了。

“在我們每組輪胎的設定上，駕駛起來真的是太愉快了。這太瘋狂了，我對今天的表現感到有點驚訝。我沒想到會是這樣的結果。”

“當周末來臨，並且每個人都認為你是最受歡迎的，實現我們今天所做的事情絕非易事。所以整個車隊和本田都付出了巨大的努力——整體的團隊合作，尤其是這兩個星期在這裡，真是太酷了。”

回到維修站車隊內歡騰的場景，橙色的煙霧從賽道上滾滾而來及人群的歡呼聲淹沒了賽車，對於這位 23 歲的勝利者來說，這是一段值得珍藏的回憶。

他笑著表示：今天看到這裡所有車迷真是太瘋狂了，這麼多橙色也太不可思議了。“這同時也是很大的鼓舞與動力。”

02 Checo受到殘酷的判罰

Verstappen 的隊友 Pérez 在周六Q3精湛的表現後，開始他的第 200 場大獎賽，從第3位發車，而且這是Red Bull車隊於本賽季首次在發車區領先Mercedes，此時，大家都寄予厚望，自車隊上次以 1-2 名戰績結束以來（2016 年馬來西亞站）長期的沉悶終於可以破繭而出了。 但對於墨西哥籍車手來說，情況並非如此，因為他的意外一件接著一件。

第 4 圈與Norris爭奪第2名時，Pérez在 4 號彎被McLaren賽車擠到賽道邊緣，最終陷入碎石區中，Norris因此受到5秒的判罰。但到了比賽後段，同樣的情況出現在Ferrari 的Charles Leclerc，他分別在4 號彎和 6 號彎偏離了賽道，而兩起5秒判罰事件，偏偏都被Pérez遇上了。

Pérez kämpfte in der zweiten Hälfte des Rennens mit den Ferraris. © Getty Images/Red Bull Content Pool

隨著圈數漸漸結束，Pérez需要領先Leclerc的隊友Carlos Sainz 10 秒以上才能保持第5名位置； 他在最後1圈錯過了十分之七秒，在賽車衝線方格旗後，終場第6名完賽。

“Lando逃離了，他並沒有受到任何傷害，但之後我的比賽基本上是毀了。我猜我在碎石區車體受到了一些損傷。”Pérez解釋道。

“與Charles一起，我們在骯髒的氣流中奔馳，車流擁堵，盡可能晚剎車，滑出賽道後最終碰在一起。這不是我喜歡的比賽方式，這也不是我的賽車方法。”

“我與Charles解釋，發生在我身邊的事情，知道另一位車手毀了這場比賽，讓我感到很不舒服，但我還必須回顧這些事件並繼續前進。”

儘管下午發生的一連串事件，Pérez目前仍以 104 分保持在車手積分榜第3名，領先Norris的101 分。

03 Gasly回神，Tsunoda付出了代價

另一位很高興在Red Bull賽道上再次獲得機會的車手是 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly，他在上一站 Styrian 大獎賽的發車位，拿下出色的第6名，但在第1圈後即化為烏有，上週末一圈後他因賽車擦撞事件提早退賽收場。

週日的奧地利大奬賽看來好多了。再次使用倍耐力軟性複合輪胎，從第6名出發，Gasly在第 13 圈即進站換胎，算是較早的訪客，並使用兩停策略，終場以第9名完賽拿下2個積分，在Daniel Ricciardo拿下第7名後，目前車手排行榜的位置滑落了1名，居Ricciardo之後。

Gasly pushed the limits over three stints to finish ninth © Getty Images/Red Bull Content Pool

在出色的排位賽之後，Gasly的隊友Yuki Tsunoda落後法國籍車手一個位置，但在他的兩次進入維修區入口處超越了白線標記，收到兩次5秒判罰後，讓這位日本新秀終場苦吞第 12 名，積分落空。

04 Sainz完成艱鉅任務，Russell未能得分

西班牙籍車手排位賽排名第 11 位後，Ferrari讓他使用硬胎起步，希望他能利用比賽的長距離作戰時間爭得積分進帳。他做得更好，稍後在Leclerc無法做到的地方，他超越了Ricciardo，之後又利用Pérez的判罰時間，終場搶進第5名，獲得10分進帳。

在其他方面，George Russell在排位賽中獲得出色的第9名後，看起來Williams車隊終於可以獲得他們的世界冠軍積分了，後因Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel因阻礙Alpine 車隊的Fernando Alonso.被降級3個位置後，Williams在發車區晉升至排名第8。但終場卻受到剛回神Alonso的阻撓，毀了這位英國籍車手的希望，最後3圈，他超越Russell拿下第 10 名，在最後關頭摧毀了Williams車手的美夢。

Russell 感嘆表示：那麼近，又那麼遠。如果你可以選擇任何一個人在你後方，最好不要是Fernando......。

05 休息一下，再衝刺

連續3個週末賽事之後接下來呢？將於7月18日前進銀石賽道舉行英國大獎賽之前，整個 F1 巡迴賽事將有一段暑休時間，屆時賽事重啟將允許成千上萬的車迷湧向 F1 世界錦標賽於 1950 年首次開始的創始地。

今年，傳統賽道的周末將會帶來現代感。 英國大獎賽將在周六舉行 Sprint 排位賽，17 圈衝刺賽的結果，為周日 52 圈大獎賽的發車位奠立基礎。 這是為 2021 年剩餘其他各站所設置新模式3項實驗中的第1個，為已經成為一項迷人賽季的賽事，增添另一層的謀略與變化。