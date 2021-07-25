Verstappen saluted from the top step yet again
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2021 F1奧地利大獎賽戰報 – 頭條 頭條Max Verstappen蟬聯奪冠

這位F1一級方程式錦標賽冠軍領先者，帶領 Red Bull Racing Honda 車隊連續贏得5場勝利，並在 7 天內在 Red Bull 環道拿下第2場勝利。
由 Matthew Clayton 編寫
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FIA Formula One World Championship

Austrian Grand Prix 2021

Austria

Max Verstappen

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

MexicoMexico

Pierre Gasly

FranceFrance

Yuki Tsunoda

JapanJapan

Summary

  1. 1
    Verstappen的滿堂紅
  2. 2
    Checo受到殘酷的判罰
  3. 3
    Gasly回神，Tsunoda付出了代價
  4. 4
    Sainz完成艱鉅任務，Russell未能得分
  5. 5
    休息一下，再衝刺
給 Max Verstappen 一輛快車，我們已經在本賽季見識到他可以用它做什麼了。給他一輛快車和一群崇拜他的觀眾？週日的奧地利大獎賽是本賽季我們第一次看到 Verstappen 的荷蘭車迷旅行部落，著名的“橙色大軍”出動了； 這位 Red Bull Racing Honda 明星在 71 圈內再次上演大師級的實力，並擴大他在冠軍排行榜的領先優勢，雖然他們嘶啞著回家，但高興地想知道 2021 年是否真的是他們的偶像在賽季結束時，站在世界之巔的位置。
F1一級方程式賽季第9站，與其說是一場比賽，不如說是一場表演賽；在排位賽的所有3個賽段中，以最快速度獲得第3個桿位佳績，在Red Bull賽道燈滅起跑後，Verstappen進入了另一個聯賽，他在本賽道拿下第4場的勝利，並在 2021 年以將近 18 秒的速度取得本季第5場的勝利。他率先取得優勢，並在稍早比賽安全車之後拿下領先地位，他每圈都領先，並寫下最速圈佳績—這是完全制霸的實力。進入今年 23 輪賽季的第9 場比賽，Verstappen在世界冠軍的領先優勢擴大到 32 分，與他最接近的冠軍對手、衛冕世界冠軍的Lewis Hamilton本站為Mercedes車隊獲得第4名。
在比賽週末超過13萬2,000名的人群面前，與 Verstappen 一起登上頒獎台，噴灑慶祝香檳的是Hamilton的隊友 Valtteri Bottas 位居第2，而後方快速接近的是Lando Norris (McLaren)擠上頒獎台的榮耀——這位年輕的英國籍車手繼續他在排位賽中首次站上前排首發位置，這是他在 2021 年第3次登上頒獎台的殊榮。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Österreich 2021.
Es war ohne Zweifel klar, für wen die Fans am Red Bull Ring jubelten...
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen 的勝利，加上隊友 Sergio Pérez獲得第6名，積分 8 分，這讓 Red Bull Racing Honda 將其在車隊積分榜上的領先優勢與Mercedes車隊擴大到44 分。Hamilton因在上半場比賽中撞到賽道上一些危險的路緣石，造成底板受損錯失頒獎台的機會。
以下是周日Red Bull環道的精采關鍵紀實。
01

Verstappen的滿堂紅

一周前在施蒂里亞大獎賽上，Verstappen從桿位起跑奪得冠軍，但卻錯失了最速圈的佳績，因Hamilton在比賽後段，進站換胎後贏得比賽的最速圈積分。
快轉1周後，相對於其他人，荷蘭籍車手擁有更多時間在他的掌控之中，並且他從未在進站的第1階段放棄領先的優勢，於最後10 圈再次進站換胎，進而鞏固了本場比賽最速圈的積分，在第 62 圈時如願達成，時間比其他任何人都快了 1.5 秒。
排位賽結束後，Hamilton預測他的冠軍對手將有一場“輕鬆的巡航比賽”，而他就在現場。這場勝利是Verstappen在 F1 中的第 15 場勝利，及他的第 50 次頒獎台佳績，在今年的9場比賽中，他8次登上了頒獎台。
Max Verstappen von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Österreich 2021.
Sobald Verstappen den Start für sich entschieden hatte, fuhr er vorne weg!
© Getty Images/Red Bull Content Pool
Verstappen在Red Bull環道拿下他的第4場勝利後表示：老實說這真的太不可思議了，這輛車太棒了。
“在我們每組輪胎的設定上，駕駛起來真的是太愉快了。這太瘋狂了，我對今天的表現感到有點驚訝。我沒想到會是這樣的結果。”
“當周末來臨，並且每個人都認為你是最受歡迎的，實現我們今天所做的事情絕非易事。所以整個車隊和本田都付出了巨大的努力——整體的團隊合作，尤其是這兩個星期在這裡，真是太酷了。”
回到維修站車隊內歡騰的場景，橙色的煙霧從賽道上滾滾而來及人群的歡呼聲淹沒了賽車，對於這位 23 歲的勝利者來說，這是一段值得珍藏的回憶。
他笑著表示：今天看到這裡所有車迷真是太瘋狂了，這麼多橙色也太不可思議了。“這同時也是很大的鼓舞與動力。”
02

Checo受到殘酷的判罰

Verstappen 的隊友 Pérez 在周六Q3精湛的表現後，開始他的第 200 場大獎賽，從第3位發車，而且這是Red Bull車隊於本賽季首次在發車區領先Mercedes，此時，大家都寄予厚望，自車隊上次以 1-2 名戰績結束以來（2016 年馬來西亞站）長期的沉悶終於可以破繭而出了。 但對於墨西哥籍車手來說，情況並非如此，因為他的意外一件接著一件。
第 4 圈與Norris爭奪第2名時，Pérez在 4 號彎被McLaren賽車擠到賽道邊緣，最終陷入碎石區中，Norris因此受到5秒的判罰。但到了比賽後段，同樣的情況出現在Ferrari 的Charles Leclerc，他分別在4 號彎和 6 號彎偏離了賽道，而兩起5秒判罰事件，偏偏都被Pérez遇上了。
Sergio Pérez von Red Bull Racing Honda beim Großen Preis von Österreich 2021.
Pérez kämpfte in der zweiten Hälfte des Rennens mit den Ferraris.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
隨著圈數漸漸結束，Pérez需要領先Leclerc的隊友Carlos Sainz 10 秒以上才能保持第5名位置； 他在最後1圈錯過了十分之七秒，在賽車衝線方格旗後，終場第6名完賽。
“Lando逃離了，他並沒有受到任何傷害，但之後我的比賽基本上是毀了。我猜我在碎石區車體受到了一些損傷。”Pérez解釋道。
“與Charles一起，我們在骯髒的氣流中奔馳，車流擁堵，盡可能晚剎車，滑出賽道後最終碰在一起。這不是我喜歡的比賽方式，這也不是我的賽車方法。”
“我與Charles解釋，發生在我身邊的事情，知道另一位車手毀了這場比賽，讓我感到很不舒服，但我還必須回顧這些事件並繼續前進。”
儘管下午發生的一連串事件，Pérez目前仍以 104 分保持在車手積分榜第3名，領先Norris的101 分。
03

Gasly回神，Tsunoda付出了代價

另一位很高興在Red Bull賽道上再次獲得機會的車手是 Scuderia AlphaTauri 的 Pierre Gasly，他在上一站 Styrian 大獎賽的發車位，拿下出色的第6名，但在第1圈後即化為烏有，上週末一圈後他因賽車擦撞事件提早退賽收場。
週日的奧地利大奬賽看來好多了。再次使用倍耐力軟性複合輪胎，從第6名出發，Gasly在第 13 圈即進站換胎，算是較早的訪客，並使用兩停策略，終場以第9名完賽拿下2個積分，在Daniel Ricciardo拿下第7名後，目前車手排行榜的位置滑落了1名，居Ricciardo之後。
Pierre Gasly of Scuderia AlphaTauri at the Austrian Grand Prix on July 4, 2021.
Gasly pushed the limits over three stints to finish ninth
© Getty Images/Red Bull Content Pool
在出色的排位賽之後，Gasly的隊友Yuki Tsunoda落後法國籍車手一個位置，但在他的兩次進入維修區入口處超越了白線標記，收到兩次5秒判罰後，讓這位日本新秀終場苦吞第 12 名，積分落空。
04

Sainz完成艱鉅任務，Russell未能得分

西班牙籍車手排位賽排名第 11 位後，Ferrari讓他使用硬胎起步，希望他能利用比賽的長距離作戰時間爭得積分進帳。他做得更好，稍後在Leclerc無法做到的地方，他超越了Ricciardo，之後又利用Pérez的判罰時間，終場搶進第5名，獲得10分進帳。
在其他方面，George Russell在排位賽中獲得出色的第9名後，看起來Williams車隊終於可以獲得他們的世界冠軍積分了，後因Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel因阻礙Alpine 車隊的Fernando Alonso.被降級3個位置後，Williams在發車區晉升至排名第8。但終場卻受到剛回神Alonso的阻撓，毀了這位英國籍車手的希望，最後3圈，他超越Russell拿下第 10 名，在最後關頭摧毀了Williams車手的美夢。
Russell 感嘆表示：那麼近，又那麼遠。如果你可以選擇任何一個人在你後方，最好不要是Fernando......。
05

休息一下，再衝刺

連續3個週末賽事之後接下來呢？將於7月18日前進銀石賽道舉行英國大獎賽之前，整個 F1 巡迴賽事將有一段暑休時間，屆時賽事重啟將允許成千上萬的車迷湧向 F1 世界錦標賽於 1950 年首次開始的創始地。
今年，傳統賽道的周末將會帶來現代感。 英國大獎賽將在周六舉行 Sprint 排位賽，17 圈衝刺賽的結果，為周日 52 圈大獎賽的發車位奠立基礎。 這是為 2021 年剩餘其他各站所設置新模式3項實驗中的第1個，為已經成為一項迷人賽季的賽事，增添另一層的謀略與變化。
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