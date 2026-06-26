Yuki Tsunoda on track during final practice ahead of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring in June 2025.
© Steven Tee/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

本週奧地利大獎賽觀賽重點

F1 將於 6 月 26 日至 28 日前往施蒂里亞，迎接奧地利大獎賽。以下為你整理這場激烈賽事的看點，以及比賽開始前需要掌握的重點。
由 Tom Hopkins 編寫
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Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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艾薩克·哈賈爾 - Isack Hadjar

自從在摩納哥賽事獲得令人矚目的方程式區域賽冠軍以來，Isack Hadjar一直是Red Bull青年隊的一員，現在他正在F2賽事中嶄露頭角並取得勝利。

FranceFrance

阿維德·林德布拉德 - Arvid Lind…

作為 Red Bull Junior Team 培養出的車手，Arvid Lindblad 是賽車運動中最耀眼的年輕新星之一，他在青年賽事階梯中迅速崛起，並以令人驚訝的年輕年紀踏入 Formula One。

United KingdomUnited Kingdom

利亞姆·勞森 - Liam Lawson

紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

New ZealandNew Zealand

Summary

  1. 1
    Hamilton強勢回歸與世界冠軍之爭
  2. 2
    為何奧地利站是 F1 賽曆的一大亮點
  3. 3
    Max Verstappen 在奧地利站的勝算
  4. 4
    奧地利大獎賽各節賽事開始時間
  5. 5
    歷屆奧地利大獎賽冠軍
  6. 6
    炎熱天氣將如何影響比賽？
  7. 7
    目前車手積分榜
  8. 8
    未來賽事與後續看點
本週末，F1 賽曆中向來最精彩、最刺激的賽事之一——奧地利大獎賽將再度登場。這場在施蒂里亞舉行的比賽是甲骨文紅牛車隊的主場賽事，也深受車迷喜愛。那麼，迎接 2026 年奧地利大獎賽前，有哪些值得期待的看點？以下是你必須掌握的關鍵資訊與主要話題。
01

Hamilton強勢回歸與世界冠軍之爭

Race winner Lewis Hamilton is congratulated by Max Verstappen in parc ferme during the F1 Grand Prix of Barcelona-Catalunya at Circuit de Barcelona-Catalunya.

Lewis Hamilton is starting to build momentum

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

上一站巴塞隆納大獎賽意義非凡。 Lewis Hamilton 拿下加盟法拉利後的首場勝利，也是他自 2024 年比利時大獎賽以來，首度代表任何車隊贏得分站冠軍。憑藉這場勝利，這位英國車手也成為 F1 史上第四年長的分站冠軍得主。

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本季他的開局同樣相當強勢，在奧地利大獎賽登場前，車手積分榜上僅落後 Kimi Antonelli 41 分。Hamilton 將力求在接下來幾週延續這股好狀態。
不過，Antonelli 未能完成西班牙大獎賽，並不代表他在奧地利站就失去了競爭力。由於那次退賽是賽車可靠性問題所致，而非車手失誤，他希望能在奧地利延續摩納哥站時的出色表現。目前梅賽德斯賽車在各方面都有不錯的表現，若Antonelli能夠奪冠，將有助於把爭冠氣勢重新拉回車隊這一方。
George Russell 本季的表現也相當穩定，至今已有五次以前四名完賽，目前在積分榜上僅落後 Hamilton 幾分。他幾年前才曾贏得奧地利大獎賽，因此很清楚在這條 F1 賽曆中速度最快的賽道之一，該如何爭取好成績。
02

為何奧地利站是 F1 賽曆的一大亮點

Spectators display a tifo of the Austrian flag during the FIA Formula One World Championship at the Red Bull Ring in Spielberg, Austria in 2025.

The Red Bull Ring is always a sea of colour

© Lucas Pripfl/Red Bull Ring

奧地利大獎賽是每個賽季都備受車迷期待的賽事之一。這條賽道全長較短，卻充滿高速彎道，對車手與賽車都是極大的考驗。賽道中段包含許多長彎，車手通過時幾乎不需煞車，因此會對賽車的空氣力學表現與輪胎造成極大壓力。
這條賽道也有相當明顯的高低落差，尤其是在進入經典的第二彎之前最為突出。通往低速急彎前的長直線，提供了許多超車機會；再加上今年技術規則調整後，場上超車變得更加容易，預計攻防場面將更為頻繁。Max Verstappen 在賽前接受媒體訪問時表示：「這是一條非常有趣的賽道，而且每個彎道都不太一樣，因此為賽車找到良好的平衡非常重要。」
至於車迷為何如此喜愛這場賽事，絕不能忽略它壯麗的舉辦地點。賽道四周環繞著令人驚嘆的群山，讓現場氣氛更加熱烈。此外，大獎賽週末充滿宛如音樂祭般的歡樂氛圍，現場音樂、派對活動與車迷震耳欲聾的加油聲，為賽事增添更多激情，也成為許多觀眾心中最難忘的亮點。
雖然本週末出現降雨的可能性不高，但奧地利站當地的天氣向來難以預測。受到比賽舉辦時節與當地氣候影響，降雨通常隨時可能發生，有時甚至會毫無預警地突然來襲。不過，本週末預計將是炎熱天氣。熱浪本週持續席捲北歐，多個國家都出現創紀錄高溫，而這股熱勢很可能延續至週末，因此奧地利大獎賽預料將在酷熱環境下進行。
03

Max Verstappen 在奧地利站的勝算

Race winner Max Verstappen celebrates on the podium during the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring in 2023.

Max Verstappen holds the record for most wins here

© Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Hamilton 將力求延續近期的強勢表現，而梅賽德斯也希望重新確立優勢。不過，Max Verstappen 在奧地利站擁有極為亮眼的戰績。過去十年間，他曾四度奪冠，創下本站最多勝紀錄。然而，自 2023 年之後，他便未曾再於奧地利站取勝，因此今年正是他重返頒獎台最高位置的大好機會。
在摩納哥站失望退賽後，Verstappen 於巴塞隆納站以第四名完賽，因此奧地利站將是他延續回升狀態的良機，也能再次在車隊主場車迷面前展現實力。Verstappen 接受 SpeedWeek 訪問時表示：「對車隊而言，奧地利當然是一場主場大獎賽。過去這條賽道一直很適合我，我們在那裡也留下了許多美好的回憶。」
Red Bull 車隊也將在奧地利站帶來一套升級套件。先前導入其他升級後，車隊在邁阿密站與加拿大站的表現已有所提升，因此本週末將是他們延續進步、進一步提升競爭力的絕佳機會。
04

奧地利大獎賽各節賽事開始時間

Max Verstappen looks on during previews ahead of the F1 Grand Prix of Austria at Red Bull Ring in 2026.

Max Verstappen will be hoping for a boost from his car's update

© Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

若你打算收看本週末的精彩賽事，以下是各節賽事依當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）計算的開始時間。
  • 第一次自由練習－6 月 26 日下午 1 點 30 分
  • 第二次自由練習－6 月 26 日下午 5 點
  • 第三次自由練習－6 月 27 日中午 12 點 30 分
  • 排位賽－6 月 27 日下午 4 點
  • 正賽－6 月 28 日下午 3 點
05

歷屆奧地利大獎賽冠軍

Lando Norris seen during the FIA Formula One World Championship at the Red Bull Ring in 2025.

Lando Norris won here last time out

© Jörg Mitter/Red Bull Ring

自 1970 年起，奧地利大獎賽便成為一級方程式世界錦標賽賽曆中的固定賽事。最近 10 屆的冠軍如下：
  • 2025 - Lando Norris
  • 2024 - George Russell
  • 2023 - Max Verstappen
  • 2022 - Charles Leclerc
  • 2021 - Max Verstappen
  • 2020 - Valterri Bottas
  • 2019 - Max Verstappen
  • 2018 - Max Verstappen
  • 2017 - Valteri Bottas
  • 2016 - Lewis Hamilton
06

炎熱天氣將如何影響比賽？

Spectators seen during the FIA Formula One World Championship at the Red Bull Ring in 2026

It's already extremely hot down in the pit lane

© Philip Platzer/Red Bull Ring

如前所述，天氣預報顯示奧地利本週末將非常炎熱。預計週六排位賽與週日正賽期間，氣溫都將達到攝氏 32 度。雖然賽曆中的其他分站經常出現更高溫，但奧地利大獎賽出現如此炎熱的天氣並不常見。
炎熱天氣將改變各車隊管理輪胎的方式。極端高溫會使輪胎橡膠與內部空氣膨脹，進而提高胎壓。因此，輪胎磨耗速度可能比平時更快，並直接影響比賽策略。本週末各車隊可能採用不同的輪胎使用方式，也不排除增加進站次數。
07

目前車手積分榜

Fans of Max Verstappen fill a grandstand during qualifying ahead of the F1 Grand Prix of Austria at the Red Bull Ring in 2025.

The Orange Army make sure it feels like a home race for Verstappen

© Tim Clarke/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

進入奧地利大獎賽前，車手世界冠軍積分榜前 10 名如下：
  1. Kimi Antonelli - 156 分
  2. Lewis Hamilton - 115 分
  3. George Russell - 106 分
  4. Charles Leclerc - 76 分
  5. Lando Norris - 73 分
  6. Oscar Piastri - 68 分
  7. Max Verstappen - 55 分
  8. Pierre Gasly - 41 分
  9. Isaac Hadjar - 34 分
  10. Liam Lawson - 28 分
Max Verstappen 的目標，是縮小與積分榜前方車手之間的差距，並延續Oracle Red Bull車隊在這條賽道上的輝煌戰績。
08

未來賽事與後續看點

本週末的奧地利站將為接下來一段精彩的 F1 賽季揭開序幕，未來幾週各車隊將前往多條經典賽道。下一站是 7 月 2 日至 5 日在銀石賽道舉行的英國大獎賽，兩週後則迎來比利時大獎賽。接著，車隊將於 7 月 23 日至 26 日前往匈牙利；夏休期結束後，則將來到 Verstappen個人的主場賽事——荷蘭大獎賽。
上個賽季，這位荷蘭車手正是在下半季找回最佳狀態；而這一次，他將力求在那之前縮小與競爭對手之間的差距，並從奧地利站開始展開追趕。隨著 F1 賽曆中最精彩的賽事之一回歸，本週末有許多值得期待的看點，敬請拭目以待。
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Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

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自從在摩納哥賽事獲得令人矚目的方程式區域賽冠軍以來，Isack Hadjar一直是Red Bull青年隊的一員，現在他正在F2賽事中嶄露頭角並取得勝利。

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阿維德·林德布拉德 - Arvid Lind…

作為 Red Bull Junior Team 培養出的車手，Arvid Lindblad 是賽車運動中最耀眼的年輕新星之一，他在青年賽事階梯中迅速崛起，並以令人驚訝的年輕年紀踏入 Formula One。

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紐西蘭的利亞姆·勞森（Liam Lawson）以驚人的速度在賽車運動界崛起，並在多個賽事類別中首秀獲勝，最終實現了他兒時的夢想——進入一級方程式賽車（F1）的巔峰。

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