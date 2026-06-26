© Steven Tee/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool
F1
本週奧地利大獎賽觀賽重點
F1 將於 6 月 26 日至 28 日前往施蒂里亞，迎接奧地利大獎賽。以下為你整理這場激烈賽事的看點，以及比賽開始前需要掌握的重點。
本週末，F1 賽曆中向來最精彩、最刺激的賽事之一——奧地利大獎賽將再度登場。這場在施蒂里亞舉行的比賽是甲骨文紅牛車隊的主場賽事，也深受車迷喜愛。那麼，迎接 2026 年奧地利大獎賽前，有哪些值得期待的看點？以下是你必須掌握的關鍵資訊與主要話題。
01
Hamilton強勢回歸與世界冠軍之爭
上一站巴塞隆納大獎賽意義非凡。 Lewis Hamilton 拿下加盟法拉利後的首場勝利，也是他自 2024 年比利時大獎賽以來，首度代表任何車隊贏得分站冠軍。憑藉這場勝利，這位英國車手也成為 F1 史上第四年長的分站冠軍得主。
本季他的開局同樣相當強勢，在奧地利大獎賽登場前，車手積分榜上僅落後 Kimi Antonelli 41 分。Hamilton 將力求在接下來幾週延續這股好狀態。
不過，Antonelli 未能完成西班牙大獎賽，並不代表他在奧地利站就失去了競爭力。由於那次退賽是賽車可靠性問題所致，而非車手失誤，他希望能在奧地利延續摩納哥站時的出色表現。目前梅賽德斯賽車在各方面都有不錯的表現，若Antonelli能夠奪冠，將有助於把爭冠氣勢重新拉回車隊這一方。
George Russell 本季的表現也相當穩定，至今已有五次以前四名完賽，目前在積分榜上僅落後 Hamilton 幾分。他幾年前才曾贏得奧地利大獎賽，因此很清楚在這條 F1 賽曆中速度最快的賽道之一，該如何爭取好成績。
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為何奧地利站是 F1 賽曆的一大亮點
奧地利大獎賽是每個賽季都備受車迷期待的賽事之一。這條賽道全長較短，卻充滿高速彎道，對車手與賽車都是極大的考驗。賽道中段包含許多長彎，車手通過時幾乎不需煞車，因此會對賽車的空氣力學表現與輪胎造成極大壓力。
這條賽道也有相當明顯的高低落差，尤其是在進入經典的第二彎之前最為突出。通往低速急彎前的長直線，提供了許多超車機會；再加上今年技術規則調整後，場上超車變得更加容易，預計攻防場面將更為頻繁。Max Verstappen 在賽前接受媒體訪問時表示：「這是一條非常有趣的賽道，而且每個彎道都不太一樣，因此為賽車找到良好的平衡非常重要。」
至於車迷為何如此喜愛這場賽事，絕不能忽略它壯麗的舉辦地點。賽道四周環繞著令人驚嘆的群山，讓現場氣氛更加熱烈。此外，大獎賽週末充滿宛如音樂祭般的歡樂氛圍，現場音樂、派對活動與車迷震耳欲聾的加油聲，為賽事增添更多激情，也成為許多觀眾心中最難忘的亮點。
雖然本週末出現降雨的可能性不高，但奧地利站當地的天氣向來難以預測。受到比賽舉辦時節與當地氣候影響，降雨通常隨時可能發生，有時甚至會毫無預警地突然來襲。不過，本週末預計將是炎熱天氣。熱浪本週持續席捲北歐，多個國家都出現創紀錄高溫，而這股熱勢很可能延續至週末，因此奧地利大獎賽預料將在酷熱環境下進行。
03
Max Verstappen 在奧地利站的勝算
Hamilton 將力求延續近期的強勢表現，而梅賽德斯也希望重新確立優勢。不過，Max Verstappen 在奧地利站擁有極為亮眼的戰績。過去十年間，他曾四度奪冠，創下本站最多勝紀錄。然而，自 2023 年之後，他便未曾再於奧地利站取勝，因此今年正是他重返頒獎台最高位置的大好機會。
在摩納哥站失望退賽後，Verstappen 於巴塞隆納站以第四名完賽，因此奧地利站將是他延續回升狀態的良機，也能再次在車隊主場車迷面前展現實力。Verstappen 接受 SpeedWeek 訪問時表示：「對車隊而言，奧地利當然是一場主場大獎賽。過去這條賽道一直很適合我，我們在那裡也留下了許多美好的回憶。」
Red Bull 車隊也將在奧地利站帶來一套升級套件。先前導入其他升級後，車隊在邁阿密站與加拿大站的表現已有所提升，因此本週末將是他們延續進步、進一步提升競爭力的絕佳機會。
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奧地利大獎賽各節賽事開始時間
若你打算收看本週末的精彩賽事，以下是各節賽事依當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）計算的開始時間。
- 第一次自由練習－6 月 26 日下午 1 點 30 分
- 第二次自由練習－6 月 26 日下午 5 點
- 第三次自由練習－6 月 27 日中午 12 點 30 分
- 排位賽－6 月 27 日下午 4 點
- 正賽－6 月 28 日下午 3 點
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歷屆奧地利大獎賽冠軍
自 1970 年起，奧地利大獎賽便成為一級方程式世界錦標賽賽曆中的固定賽事。最近 10 屆的冠軍如下：
- 2025 - Lando Norris
- 2024 - George Russell
- 2023 - Max Verstappen
- 2022 - Charles Leclerc
- 2021 - Max Verstappen
- 2020 - Valterri Bottas
- 2019 - Max Verstappen
- 2018 - Max Verstappen
- 2017 - Valteri Bottas
- 2016 - Lewis Hamilton
06
炎熱天氣將如何影響比賽？
如前所述，天氣預報顯示奧地利本週末將非常炎熱。預計週六排位賽與週日正賽期間，氣溫都將達到攝氏 32 度。雖然賽曆中的其他分站經常出現更高溫，但奧地利大獎賽出現如此炎熱的天氣並不常見。
炎熱天氣將改變各車隊管理輪胎的方式。極端高溫會使輪胎橡膠與內部空氣膨脹，進而提高胎壓。因此，輪胎磨耗速度可能比平時更快，並直接影響比賽策略。本週末各車隊可能採用不同的輪胎使用方式，也不排除增加進站次數。
07
目前車手積分榜
進入奧地利大獎賽前，車手世界冠軍積分榜前 10 名如下：
- Kimi Antonelli - 156 分
- Lewis Hamilton - 115 分
- George Russell - 106 分
- Charles Leclerc - 76 分
- Lando Norris - 73 分
- Oscar Piastri - 68 分
- Max Verstappen - 55 分
- Pierre Gasly - 41 分
- Isaac Hadjar - 34 分
- Liam Lawson - 28 分
Max Verstappen 的目標，是縮小與積分榜前方車手之間的差距，並延續Oracle Red Bull車隊在這條賽道上的輝煌戰績。
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未來賽事與後續看點
本週末的奧地利站將為接下來一段精彩的 F1 賽季揭開序幕，未來幾週各車隊將前往多條經典賽道。下一站是 7 月 2 日至 5 日在銀石賽道舉行的英國大獎賽，兩週後則迎來比利時大獎賽。接著，車隊將於 7 月 23 日至 26 日前往匈牙利；夏休期結束後，則將來到 Verstappen個人的主場賽事——荷蘭大獎賽。
上個賽季，這位荷蘭車手正是在下半季找回最佳狀態；而這一次，他將力求在那之前縮小與競爭對手之間的差距，並從奧地利站開始展開追趕。隨著 F1 賽曆中最精彩的賽事之一回歸，本週末有許多值得期待的看點，敬請拭目以待。
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