本週奧地利大獎賽觀賽重點

本週末，F1 賽曆中向來最精彩、最刺激的賽事之一——奧地利大獎賽將再度登場。這場在施蒂里亞舉行的比賽是甲骨文紅牛車隊的主場賽事，也深受車迷喜愛。那麼，迎接 2026 年奧地利大獎賽前，有哪些值得期待的看點？以下是你必須掌握的關鍵資訊與主要話題。

01 Hamilton強勢回歸與世界冠軍之爭

Lewis Hamilton is starting to build momentum © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

上一站巴塞隆納大獎賽意義非凡。 Lewis Hamilton 拿下加盟法拉利後的首場勝利，也是他自 2024 年比利時大獎賽以來，首度代表任何車隊贏得分站冠軍。憑藉這場勝利，這位英國車手也成為 F1 史上第四年長的分站冠軍得主。

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本季他的開局同樣相當強勢，在奧地利大獎賽登場前，車手積分榜上僅落後 Kimi Antonelli 41 分。Hamilton 將力求在接下來幾週延續這股好狀態。

不過，Antonelli 未能完成西班牙大獎賽，並不代表他在奧地利站就失去了競爭力。由於那次退賽是賽車可靠性問題所致，而非車手失誤，他希望能在奧地利延續摩納哥站時的出色表現。目前梅賽德斯賽車在各方面都有不錯的表現，若Antonelli能夠奪冠，將有助於把爭冠氣勢重新拉回車隊這一方。

George Russell 本季的表現也相當穩定，至今已有五次以前四名完賽，目前在積分榜上僅落後 Hamilton 幾分。他幾年前才曾贏得奧地利大獎賽，因此很清楚在這條 F1 賽曆中速度最快的賽道之一，該如何爭取好成績。

02 為何奧地利站是 F1 賽曆的一大亮點

The Red Bull Ring is always a sea of colour © Lucas Pripfl/Red Bull Ring

奧地利大獎賽是每個賽季都備受車迷期待的賽事之一。這條賽道全長較短，卻充滿高速彎道，對車手與賽車都是極大的考驗。賽道中段包含許多長彎，車手通過時幾乎不需煞車，因此會對賽車的空氣力學表現與輪胎造成極大壓力。

至於車迷為何如此喜愛這場賽事，絕不能忽略它壯麗的舉辦地點。賽道四周環繞著令人驚嘆的群山，讓現場氣氛更加熱烈。此外，大獎賽週末充滿宛如音樂祭般的歡樂氛圍，現場音樂、派對活動與車迷震耳欲聾的加油聲，為賽事增添更多激情，也成為許多觀眾心中最難忘的亮點。

雖然本週末出現降雨的可能性不高，但奧地利站當地的天氣向來難以預測。受到比賽舉辦時節與當地氣候影響，降雨通常隨時可能發生，有時甚至會毫無預警地突然來襲。不過，本週末預計將是炎熱天氣。熱浪本週持續席捲北歐，多個國家都出現創紀錄高溫，而這股熱勢很可能延續至週末，因此奧地利大獎賽預料將在酷熱環境下進行。

03 Max Verstappen 在奧地利站的勝算

Max Verstappen holds the record for most wins here © Clive Rose/Getty Images/Red Bull Content Pool

Hamilton 將力求延續近期的強勢表現，而梅賽德斯也希望重新確立優勢。不過，Max Verstappen 在奧地利站擁有極為亮眼的戰績。過去十年間，他曾四度奪冠，創下本站最多勝紀錄。然而，自 2023 年之後，他便未曾再於奧地利站取勝，因此今年正是他重返頒獎台最高位置的大好機會。

在摩納哥站失望退賽後，Verstappen 於巴塞隆納站以第四名完賽，因此奧地利站將是他延續回升狀態的良機，也能再次在車隊主場車迷面前展現實力。Verstappen 接受 SpeedWeek 訪問時表示：「對車隊而言，奧地利當然是一場主場大獎賽。過去這條賽道一直很適合我，我們在那裡也留下了許多美好的回憶。」

Red Bull 車隊也將在奧地利站帶來一套升級套件。先前導入其他升級後，車隊在邁阿密站與加拿大站的表現已有所提升，因此本週末將是他們延續進步、進一步提升競爭力的絕佳機會。

04 奧地利大獎賽各節賽事開始時間

Max Verstappen will be hoping for a boost from his car's update © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

若你打算收看本週末的精彩賽事，以下是各節賽事依當地時間（歐洲中部夏令時間，CEST）計算的開始時間。

第一次自由練習－6 月 26 日下午 1 點 30 分

第二次自由練習－6 月 26 日下午 5 點

第三次自由練習－6 月 27 日中午 12 點 30 分

排位賽－6 月 27 日下午 4 點

正賽－6 月 28 日下午 3 點

05 歷屆奧地利大獎賽冠軍

Lando Norris won here last time out © Jörg Mitter/Red Bull Ring

自 1970 年起，奧地利大獎賽便成為一級方程式世界錦標賽賽曆中的固定賽事。最近 10 屆的冠軍如下：

2025 - Lando Norris

2024 - George Russell

2023 - Max Verstappen

2022 - Charles Leclerc

2021 - Max Verstappen

2020 - Valterri Bottas

2019 - Max Verstappen

2018 - Max Verstappen

2017 - Valteri Bottas

2016 - Lewis Hamilton

06 炎熱天氣將如何影響比賽？

It's already extremely hot down in the pit lane © Philip Platzer/Red Bull Ring

如前所述，天氣預報顯示奧地利本週末將非常炎熱。預計週六排位賽與週日正賽期間，氣溫都將達到攝氏 32 度。雖然賽曆中的其他分站經常出現更高溫，但奧地利大獎賽出現如此炎熱的天氣並不常見。

07 目前車手積分榜

The Orange Army make sure it feels like a home race for Verstappen © Tim Clarke/LAT Images/Getty Images/Red Bull Content Pool

進入奧地利大獎賽前，車手世界冠軍積分榜前 10 名如下：

Kimi Antonelli - 156 分 Lewis Hamilton - 115 分 George Russell - 106 分 Charles Leclerc - 76 分 Lando Norris - 73 分 Oscar Piastri - 68 分 Max Verstappen - 55 分 Pierre Gasly - 41 分 Isaac Hadjar - 34 分 Liam Lawson - 28 分

Max Verstappen 的目標，是縮小與積分榜前方車手之間的差距，並延續Oracle Red Bull車隊在這條賽道上的輝煌戰績。

08 未來賽事與後續看點

本週末的奧地利站將為接下來一段精彩的 F1 賽季揭開序幕，未來幾週各車隊將前往多條經典賽道。下一站是 7 月 2 日至 5 日在銀石賽道舉行的英國大獎賽，兩週後則迎來比利時大獎賽。接著，車隊將於 7 月 23 日至 26 日前往匈牙利；夏休期結束後，則將來到 Verstappen個人的主場賽事——荷蘭大獎賽。

上個賽季，這位荷蘭車手正是在下半季找回最佳狀態；而這一次，他將力求在那之前縮小與競爭對手之間的差距，並從奧地利站開始展開追趕。隨著 F1 賽曆中最精彩的賽事之一回歸，本週末有許多值得期待的看點，敬請拭目以待。