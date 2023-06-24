本週末我們將回到奧地利施蒂里亞山脈史詩般的Red Bull 環道，您知道我們將會帶來派對愉悅的氣氛。 那麼，何不加入我們一起參加活動呢！ 這裡是為您製作正宗奧地利風味所需的一切。

奧地利開胃菜

奧地利以其令人驚嘆且美味的食物而聞名。 國菜是蘋果餡餅。 全世界最好的廚師們爭論如何製作這種最美味的佳餚，但普遍的共識是製作自己拿手的薄脆酥皮，而不是使用現成的製品，但很多奧地利人不使用自己的東西，不過這並非欺騙。 它與新鮮奶油或冰淇淋非常搭配，此時，您會想要一杯美味濃烈的咖啡來搭配。

另一種流行且世界聞名的奧地利菜餚是維也納炸肉排。 它與國家的聯繫非常緊密，以至於受到法律保護！ 維也納炸肉排是將小牛肉搗碎，裹上麵包屑然後油炸。 不太健康，但很好吃！

如果您想製作真正的施蒂里亞菜餚，請嘗試 Verhackert。 Verhackert 是一種由切碎的五花燻肉與鹽、蒜末和南瓜籽油混合製成的塗抹醬，塗在厚厚的新鮮麵包片上。

奧地利風味酒

奧地利擁有大量啤酒廠和葡萄園，因此啤酒和葡萄酒的選擇幾乎任君挑選。 他們在生產美味杜松子酒方面也有著悠久的歷史。 如果您想在方格旗後噴灑氣泡酒，斯倫貝謝的氣泡酒非常適合任何慶祝活動。

如果您正在尋找淡酒之類的東西，那麼Red Bull無酒精雞尾酒應該是您的最佳選擇。 由於Max在Red Bull賽道上獲得四次勝利和七次登上領獎台，我們認為“Breeze”將是最好的選擇。 為了製作 The Breeze，您需要：10 毫升藍色柑橘糖漿、半個橙汁、冰塊、一罐Red Bull能量飲料和裝飾用的橙片。

1分鐘 The Breeze Recipe on how to make Red Bull mocktail The Breeze

電子音樂

您觀賞的派對即將開始，但螢幕上的解說停止後您會需要一些音樂，因此我們為您整理了 Bull’s Beats 播放列表，為您的周末增添一些奧地利大獎賽的氛圍。

派對服飾

我們假設您已經準備好皮褲和連衣裙，但為什麼不將其與 Oracle Red Bull 車隊官方隊服一起搭配呢！

從連帽衫、T 恤到帽子和咖啡杯，這裡有您可能需要的一切。 如果您想看起來非常新潮，那就給自己買一件“百勝”T 恤吧。

100 Race Wins T-Shirt © Oracle Red Bull Racing Shop

舉辦精采的奧地利大獎賽觀賞派對所需的一切，就是這樣。請好好享受吧!