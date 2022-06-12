衛冕世界冠軍車手未能在前排發車，在周六的第二場比賽中被隊友 Sergio Pérez 擊敗。不過，在比賽當天的積分上，他處於自己的聯賽中，充分利用了Ferrari黑暗的一天，並利用出色輪胎管理和速度的有效配合，在第 15 圈超越勁敵Pérez並巡航回到終點，此後，最後衝線以 20.823 秒的優勢贏得了他今年的第五場勝利。

Verstappen übernimmt die Führung vor Pérez in Runde 15. © Getty Images/Red Bull Content Pool

就行程表上，多年來一直是最狂躁的比賽之一，週日的 2022 賽季第八輪比賽則溫和得多。Pérez 獲得第二名，在過去的五場大獎賽中，為車隊贏得第三個1-2名成績——之前在 2016 年馬來西亞和 2022 年艾米利亞羅馬涅之間等待了五年，至今才得以佔據主席台上前兩個台階。

拿下最大團隊積分 44 分 - Verstappen獲得勝利25 分，Pérez 19 分獲得第二名，以及比賽最快圈速（51 圈的第 36 圈 1 分 46.046 秒的努力），目前在車隊排名中擴大了對Ferrari的優勢，冠軍積分差距達到 80 分，在車手積分榜上，Verstappen領先隊友 Pérez以 150對129 分。

由於Ferrari車手Charles Leclerc和Carlos Sainz未能完賽，Mercedes車手George Russell再次出現在本賽季最強兩支車隊的積分榜上，終場獲得第三名。 這是英國車手今年第三次登上頒獎台，結果使他在車手積分榜上維持第四名的位置。

以下是Verstappen在巴庫，從掙扎開始至噴完香檳結束的關鍵紀實。

66 次頒獎台：Max 在Red Bull的新紀錄

週六，Verstappen要取得勝利看來不太可能。 隊友Pérez在三場練習賽和排位賽中都有自己的好表現，荷蘭車手在稍早賽段還蠻有耐心，因為Pérez出色地脫離了發車區，並在第一個彎道輕鬆超越了桿位車手Leclerc。

在第 10 圈，Leclerc是領先三人組中第一個進站，Verstappen使用他較新的輪胎發動攻勢。Pérez要求不要在第 15 圈與他的隊友競爭，因為Verstappen展現了他驚人的速度。 然後，他在三圈後進站，準備與Leclerc進行纏鬥，但這場比賽從未發生過，因為Ferrari車手的引擎在兩圈後就失效了，這也給了Verstappen一個他不會放棄的優勢。

就在 12 個月前，在巴庫的一場比賽後段爆胎了，當時，Verstappen從領先優勢中退賽，你可以原諒他在倒數計時時，感到每一次顛簸和聽到不存在的噪音。還剩 17 圈時，虛擬安全車處理完Kevin Magnussen故障的Haas賽車，此時，讓他進站以確保他有全新的輪胎迎接方格旗的到來，在 51 圈後，他的巴庫不祥之物終於被超越了。

頒獎台是 Verstappen 在車隊中的第 66 次紀錄，超越了Sebastian Vettel的 65 次，成為Red Bull車隊車手的最高記錄。 今年所有六場比賽都登上了頒獎台。

Der Niederländer gewann sein fünftes von acht bisherigen Saisonrennen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

“你永遠無法彌補去年失去的東西，但我認為今天我們的賽車速度令人難以置信，”Verstappen在巴庫賽道舉行的六場比賽中，成為第六個不同的獲勝者後笑著表示。

“我們真的可以照顧好輪胎並將損害降至最低，然後超越取得領先。我們在（Leclerc）退賽時有點幸運，但今天我們的車真的很快，所以我本可縮小一點差距。總而言之，我對今天賽車的平衡，感到非常滿意。車隊也取得了 1-2 的成績，這對我們來說是非常美好的一天。”

Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner在去年巴庫慘敗後，對今天這個結果感到欣喜若狂，也鬆了一口氣。

當被問及Verstappen對Leclerc在賽道上的對決未能實現時，Horner表示：憑藉對Charles 8 或 9 圈的輪胎優勢，以及我們所擁有的速度，我認為我們的狀態會很好。

“我們沒有看到這一點，今天對Ferrari和Charles來說是不幸的，但對我們的車手們來說是美好的一天，他們駕駛得非常出色。Max今天賽車的衰退似乎比Checo少一點。他們“彼此之間競爭非常公平。憑藉我們對Mercedes的速度優勢，我們只是控制速度並將賽車開回家。”

Checo與巴庫的戀情仍在繼續

當你進入第 12 個 F1 賽季時，第一次很少記憶而且相距甚遠，但巴庫對Pérez意義深重，他以最近一場比賽（摩納哥）的獲勝者和最近一場比賽的獲勝者的身份抵達亞塞拜然，這是他在週末賽道（巴庫）的第一次。

Leclerc在排位賽後期的精彩一圈，讓墨西哥車手落後桿位車手 0.282 秒，但當正賽燈滅起跑時，這種失望立即得到了回報。 他將Ferrari引到第一個彎道處，並在短短四圈內就以 2 秒取得領先優勢。

看來在里海旁邊的一條賽道上，一個新的高水位線即將到來，但稍早的發動可能導致Pérez後來的痛苦，當Leclerc退賽後，Verstappen趁機追上並超越了他。

儘管如此，第二名是墨西哥車手在六次巴庫首發中的第四次登上頒獎台，他連續第三次出現在主席台上，本賽季第五次（與他從 2021 年開始的總數相匹配）。 他還在職業生涯中第一次在車手積分榜上躍居第二。

Ein weiteres Podium für Pérez! © Getty Images/Red Bull Content Pool

“不幸的是，我們錯過了虛擬安全車（第 9 圈時Sainz退賽），這是一個錯誤的溝通......有點太晚了，所以我們有點不走運”他後來表示。

“在賽事重啟後，我的中性胎衰退太多，角度對我來說太高了，這是我們必須要了解發生了什麼事情。當然，Max今天在中性胎上要強得多，所以我們有很多東西 “從今天開始要好好審視。但是，在一天結束時，我們還是為車隊贏得了 1-2 名的成績，所以這是一個很好的團隊結果。”

Horner暗示Pérez可能已經為一開始的速度太快付出了代價，但他的職業生涯最好狀態的延伸，再次給他留下了深刻的印象。

Horner談到Pérez時表示：他昨天很神奇，在比賽中開局很好。他很快就離開了賽場，但比後面的車更早地開始進入後輪胎粒化，所以也許我們在他的車庫一側過分強調了排位賽。Checo 在過去的幾場比賽中表現出色，你可以看出他的信心一直都在。

Gasly力爭上游

Gasly，就像他在摩納哥所做的那樣，整個週末都保持著驚人的速度——這一次能夠讓他在比賽當天得償回報。本賽季中最好的第五名讓他在一場比賽中得分（10分）比他在前七場比賽（6分）中得分更多。 這位法國車手在發車位上排名第六，將Mercedes席位Russell和Lewis Hamilton分開，並且在不得不屈居第五之前還曾跑到第四位。

Gaslys Pace wurde mit einem fünften Platz belohnt. © Getty Images/Red Bull Content Pool

看來Tsunoda準備加入他的隊友，並且在看到旗幟時排名第六，但他尾翼上減阻系統 (DRS)一部分損壞，導致計劃外的延遲進站，進行了一些倉促的維修 後，終場以第 13 名完賽。

浪潮轉向Ferrari和冠軍組合

Charles Leclerc在過去三場比賽中，第二次退賽，讓他在 F1史上迎來不受歡迎的部分。上一位連續四次獲得桿位但沒有贏得任何一場比賽的車手是 2002 年Williams車隊的Juan Pablo Montoya。

Leclerc今年的八場比賽中有六場都是從桿位出發，但是他在澳大利亞的第三輪比賽獲勝，領先Verstappen 46 分後，僅僅五場比賽後就落後了 34 分。

在其他方面，Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel在 12 個月前首次登上賽道的頒獎台上，本站以第六名的成績取得了本賽季的最佳表現，而另一位多座世界冠軍Alpine車隊的 Fernando Alonso也取得了 2022 年的最佳成績第七名。

從長遠來看是值得的

回到巴塞隆納的西班牙大獎賽，F1 老闆Stefano Domenicali告訴車隊負責人，從 2023 年開始的未來行程將按地區分組比賽； 本週參加 F1 巡迴賽的任何人在巴庫街道上呼嘯衝刺之後，在前往蒙特利爾參加下週日的加拿大大獎賽的 16 個小時飛行之後再次征戰，肯定會為這樣的決定感激地微笑。

這是一組連續的比賽，在地理上也許沒什麼意義，但熱心的加拿大車迷和這項運動自 2019 年以來第一次造訪巴黎聖母院，會讓比賽變得更容易接受。

這條半永久性街道賽道的預期將會很高，賭注甚至更高，車手們在 14 個彎道、4.3 公里長的柏油碎石奔馳於牆壁之間。 風險和回報在一條賽道上齊頭並進，還可以捕捉到最優秀的車手——最後一個彎道外側的混凝土屏障被稱為“冠軍牆”，這是 F1 的名人錄，這是有原因的，多年來，以破損的汽車和受損的自尊心來結束比賽和練習賽。

Oracle Red Bull車隊曾兩次贏得本次大獎賽（2013 年Vettel和次年Daniel Ricciardo），而Verstappen 和 Pérez在獲得第三名後都獲得了蒙特利爾獎杯（2018 年Max，他還創下最快圈速） ，而 Checo在 2012 年就已為Sauber車隊效力拿下第三名。