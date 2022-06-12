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F1
2022 F1大獎賽亞塞拜然戰報 - Max Verstappen 與 Sergio Pérez在巴庫再締功績
這是Oracle Red Bull車隊的另一個 1-2名佳績，這回是在亞塞拜然大獎賽上，衛冕世界冠軍的車手終於在後視鏡中看到了一個不受歡迎的強勁對手。
Max Verstappen在 Oracle Red Bull 車隊的時間一開始就很匆忙，此後幾乎沒有減少，但亞塞拜然大獎賽在他原本閃閃發光的履歷上卻是一個奇怪的異常值。 荷蘭車手代表車隊參加的第四場比賽是在 2016 年巴庫世界錦標賽的首役，從那時起，他甚至從未踏上頒獎台一步，更不用說登上頒獎台了——直到週日，他終於得償宿願。
衛冕世界冠軍車手未能在前排發車，在周六的第二場比賽中被隊友Sergio Pérez擊敗。不過，在比賽當天的積分上，他處於自己的聯賽中，充分利用了Ferrari黑暗的一天，並利用出色輪胎管理和速度的有效配合，在第 15 圈超越勁敵Pérez並巡航回到終點，此後，最後衝線以 20.823 秒的優勢贏得了他今年的第五場勝利。
就行程表上，多年來一直是最狂躁的比賽之一，週日的 2022 賽季第八輪比賽則溫和得多。Pérez 獲得第二名，在過去的五場大獎賽中，為車隊贏得第三個1-2名成績——之前在 2016 年馬來西亞和 2022 年艾米利亞羅馬涅之間等待了五年，至今才得以佔據主席台上前兩個台階。
拿下最大團隊積分 44 分 - Verstappen獲得勝利25 分，Pérez 19 分獲得第二名，以及比賽最快圈速（51 圈的第 36 圈 1 分 46.046 秒的努力），目前在車隊排名中擴大了對Ferrari的優勢，冠軍積分差距達到 80 分，在車手積分榜上，Verstappen領先隊友 Pérez以 150對129 分。
由於Ferrari車手Charles Leclerc和Carlos Sainz未能完賽，Mercedes車手George Russell再次出現在本賽季最強兩支車隊的積分榜上，終場獲得第三名。 這是英國車手今年第三次登上頒獎台，結果使他在車手積分榜上維持第四名的位置。
以下是Verstappen在巴庫，從掙扎開始至噴完香檳結束的關鍵紀實。
66 次頒獎台：Max 在Red Bull的新紀錄
週六，Verstappen要取得勝利看來不太可能。 隊友Pérez在三場練習賽和排位賽中都有自己的好表現，荷蘭車手在稍早賽段還蠻有耐心，因為Pérez出色地脫離了發車區，並在第一個彎道輕鬆超越了桿位車手Leclerc。
在第 10 圈，Leclerc是領先三人組中第一個進站，Verstappen使用他較新的輪胎發動攻勢。Pérez要求不要在第 15 圈與他的隊友競爭，因為Verstappen展現了他驚人的速度。 然後，他在三圈後進站，準備與Leclerc進行纏鬥，但這場比賽從未發生過，因為Ferrari車手的引擎在兩圈後就失效了，這也給了Verstappen一個他不會放棄的優勢。
就在 12 個月前，在巴庫的一場比賽後段爆胎了，當時，Verstappen從領先優勢中退賽，你可以原諒他在倒數計時時，感到每一次顛簸和聽到不存在的噪音。還剩 17 圈時，虛擬安全車處理完Kevin Magnussen故障的Haas賽車，此時，讓他進站以確保他有全新的輪胎迎接方格旗的到來，在 51 圈後，他的巴庫不祥之物終於被超越了。
頒獎台是 Verstappen 在車隊中的第 66 次紀錄，超越了Sebastian Vettel的 65 次，成為Red Bull車隊車手的最高記錄。 今年所有六場比賽都登上了頒獎台。
“你永遠無法彌補去年失去的東西，但我認為今天我們的賽車速度令人難以置信，”Verstappen在巴庫賽道舉行的六場比賽中，成為第六個不同的獲勝者後笑著表示。
“我們真的可以照顧好輪胎並將損害降至最低，然後超越取得領先。我們在（Leclerc）退賽時有點幸運，但今天我們的車真的很快，所以我本可縮小一點差距。總而言之，我對今天賽車的平衡，感到非常滿意。車隊也取得了 1-2 的成績，這對我們來說是非常美好的一天。”
Oracle Red Bull車隊負責人Christian Horner在去年巴庫慘敗後，對今天這個結果感到欣喜若狂，也鬆了一口氣。
當被問及Verstappen對Leclerc在賽道上的對決未能實現時，Horner表示：憑藉對Charles 8 或 9 圈的輪胎優勢，以及我們所擁有的速度，我認為我們的狀態會很好。
“我們沒有看到這一點，今天對Ferrari和Charles來說是不幸的，但對我們的車手們來說是美好的一天，他們駕駛得非常出色。Max今天賽車的衰退似乎比Checo少一點。他們“彼此之間競爭非常公平。憑藉我們對Mercedes的速度優勢，我們只是控制速度並將賽車開回家。”
Checo與巴庫的戀情仍在繼續
當你進入第 12 個 F1 賽季時，第一次很少記憶而且相距甚遠，但巴庫對Pérez意義深重，他以最近一場比賽（摩納哥）的獲勝者和最近一場比賽的獲勝者的身份抵達亞塞拜然，這是他在週末賽道（巴庫）的第一次。
Leclerc在排位賽後期的精彩一圈，讓墨西哥車手落後桿位車手 0.282 秒，但當正賽燈滅起跑時，這種失望立即得到了回報。 他將Ferrari引到第一個彎道處，並在短短四圈內就以 2 秒取得領先優勢。
看來在里海旁邊的一條賽道上，一個新的高水位線即將到來，但稍早的發動可能導致Pérez後來的痛苦，當Leclerc退賽後，Verstappen趁機追上並超越了他。
儘管如此，第二名是墨西哥車手在六次巴庫首發中的第四次登上頒獎台，他連續第三次出現在主席台上，本賽季第五次（與他從 2021 年開始的總數相匹配）。 他還在職業生涯中第一次在車手積分榜上躍居第二。
“不幸的是，我們錯過了虛擬安全車（第 9 圈時Sainz退賽），這是一個錯誤的溝通......有點太晚了，所以我們有點不走運”他後來表示。
“在賽事重啟後，我的中性胎衰退太多，角度對我來說太高了，這是我們必須要了解發生了什麼事情。當然，Max今天在中性胎上要強得多，所以我們有很多東西 “從今天開始要好好審視。但是，在一天結束時，我們還是為車隊贏得了 1-2 名的成績，所以這是一個很好的團隊結果。”
Horner暗示Pérez可能已經為一開始的速度太快付出了代價，但他的職業生涯最好狀態的延伸，再次給他留下了深刻的印象。
Horner談到Pérez時表示：他昨天很神奇，在比賽中開局很好。他很快就離開了賽場，但比後面的車更早地開始進入後輪胎粒化，所以也許我們在他的車庫一側過分強調了排位賽。Checo 在過去的幾場比賽中表現出色，你可以看出他的信心一直都在。
Gasly力爭上游
話說Scuderia AlphaTauri 車隊來到亞塞拜然，在最近一次失利後，迫切希望讓自己的速度在記分板上發揮作用，這是輕描淡寫的說法。在他們之間， Pierre Gasly 和 Yuki Tsunoda 在邁阿密、西班牙和摩納哥的過去三場比賽中只獲得了 1 分。
Gasly，就像他在摩納哥所做的那樣，整個週末都保持著驚人的速度——這一次能夠讓他在比賽當天得償回報。本賽季中最好的第五名讓他在一場比賽中得分（10分）比他在前七場比賽（6分）中得分更多。 這位法國車手在發車位上排名第六，將Mercedes席位Russell和Lewis Hamilton分開，並且在不得不屈居第五之前還曾跑到第四位。
看來Tsunoda準備加入他的隊友，並且在看到旗幟時排名第六，但他尾翼上減阻系統 (DRS)一部分損壞，導致計劃外的延遲進站，進行了一些倉促的維修 後，終場以第 13 名完賽。
浪潮轉向Ferrari和冠軍組合
Charles Leclerc在過去三場比賽中，第二次退賽，讓他在 F1史上迎來不受歡迎的部分。上一位連續四次獲得桿位但沒有贏得任何一場比賽的車手是 2002 年Williams車隊的Juan Pablo Montoya。
Leclerc今年的八場比賽中有六場都是從桿位出發，但是他在澳大利亞的第三輪比賽獲勝，領先Verstappen 46 分後，僅僅五場比賽後就落後了 34 分。
在其他方面，Aston Martin車隊的 Sebastian Vettel在 12 個月前首次登上賽道的頒獎台上，本站以第六名的成績取得了本賽季的最佳表現，而另一位多座世界冠軍Alpine車隊的 Fernando Alonso也取得了 2022 年的最佳成績第七名。
從長遠來看是值得的
回到巴塞隆納的西班牙大獎賽，F1 老闆Stefano Domenicali告訴車隊負責人，從 2023 年開始的未來行程將按地區分組比賽； 本週參加 F1 巡迴賽的任何人在巴庫街道上呼嘯衝刺之後，在前往蒙特利爾參加下週日的加拿大大獎賽的 16 個小時飛行之後再次征戰，肯定會為這樣的決定感激地微笑。
這是一組連續的比賽，在地理上也許沒什麼意義，但熱心的加拿大車迷和這項運動自 2019 年以來第一次造訪巴黎聖母院，會讓比賽變得更容易接受。
這條半永久性街道賽道的預期將會很高，賭注甚至更高，車手們在 14 個彎道、4.3 公里長的柏油碎石奔馳於牆壁之間。 風險和回報在一條賽道上齊頭並進，還可以捕捉到最優秀的車手——最後一個彎道外側的混凝土屏障被稱為“冠軍牆”，這是 F1 的名人錄，這是有原因的，多年來，以破損的汽車和受損的自尊心來結束比賽和練習賽。
Oracle Red Bull車隊曾兩次贏得本次大獎賽（2013 年Vettel和次年Daniel Ricciardo），而Verstappen 和 Pérez在獲得第三名後都獲得了蒙特利爾獎杯（2018 年Max，他還創下最快圈速） ，而 Checo在 2012 年就已為Sauber車隊效力拿下第三名。
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