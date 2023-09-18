個性和創意：B-Boy Amir如何發展自己的獨特風格

當B-Boy Amir踏上舞池時，這位來自哈薩克的舞者真正顯著的一點是他不可預測和獨特的風格。這位Red Bull BC One冠軍有能力將非傳統的舞步融合在一起，創造出屬於自己的藝術流派。他表達的一切都帶有強烈的音樂感。

Amir體現了Breaking中最基本的價值觀之一，那就是以創造自己獨特風格而聞名。

Having a unique style is essential for lasting success as a breaker © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

找到他的風格

Amir在12歲開始Breaking，承認最初並沒有考慮創造獨特的東西。但隨著他的訓練，他自然而然地發展出了一種獨特的風格，並持續發展下去。「我不知道我什麼時候找到了我的風格。對我來說並不明顯。但人們說，在過去的三年中，我有了很大的進步。」

Amir的成長之跡象可以從他Breaking事業的成功中看出來，他在短短兩年內從一個相對不知名的舞者變成了世界冠軍。

事實上，僅僅兩年前，全球Breaking界第一次看到Amir展示他的不可預測風格，當時他突然贏得了2020年Legits Blast Prague的比賽。那晚的表現讓整個舞界都在談論和分享他的Battle片段。Amir以一位不知名的舞者，以一種前所未見的瘋狂風格帶來了轟動。

Amir在比利時的Unbreakable比賽中獲勝，然後在波蘭成為了Red Bull BC One世界冠軍。他以一個更進化的版本展現了他的非傳統風格，證明他仍在不斷發展和進步。

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Amir的靈感來源

談到靈感，Amir坦言他經常受到自己的舞團成員以及藝術追求的啟發。「如果我們談論人，我受到我三支舞團的啟發。Predatorz舞團，Podval舞團，還有我的妻子和狗。還有許多圍繞著我的朋友給了我一些東西。」

除了朋友和家人，Amir在他作為一名電影製片人、動畫師、表演者和綜合藝術家的工作中找到了靈感。他不僅透過舞蹈用身體捕捉和表現動作，還透過視覺敘事來表現。所有這些都融入到他的Breaking風格中。

「我受到音樂和一切視覺的啟發；電影、攝影、繪畫、建築、大自然等等。我喜歡觀看和聆聽。」

Amir finds inspiration in other art forms © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

創意的過程

為了發展出獨特風格，Amir有一些建議。他說：「一位Breaker必須對自己要求很高，並且要適度的自我批評。他們還必須熱愛Breaking的創作過程本身，而不是為了比賽和勝利，並且要將自己的生活奉獻給這門藝術形式。」

這種心態使Amir成為了他的工藝中的完美主義者，他致力於使他在舞蹈中所做的一切變得有趣。無論花費多長時間，他總是在尋找超越平凡的東西。

「當我創作動作時，我會深入探索。我不會止於平凡的動作，而是會一直找尋，直到找到特別的東西。這對每一個動作和每一個細節都是如此。我對自己要求很高。為了平靜下來，我需要努力工作和長時間找尋。」

這種苛刻的過程幫助Amir滿足了他總是想保持藝術性和不可預測性的渴望。「對我來說，我的舞蹈要有創意、美感和意想不到的元素，」他解釋道。「對我來說，Breaking是一種藝術形式，我希望它看起來像一幅畫。」

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給其他Breaker的建議

Amir選擇透過他獨特的Breaking風格向世界傳達他的藝術。這反映了他作為一個人的特質，這對他來說非常重要。「Breaking反映了你的性格和個性。如果你的個性有趣，你的Breaking也會有趣。」

為了培養和成長為一名Breaker，Amir提出建議：「以多種方式發展自己，無論是閱讀書籍、觀看電影還是參與藝術。練習任何形式的藝術都肯定會有助於你的Breaking。」

Amir sees breaking as a unique form of artistic impression © Victor Magdeyev / Red Bull Content Pool

一個持續的旅程

Amir的成就表明，他的風格已經在世界各地得到了讚賞。然而，這並不意味著他將停止發展和不斷進步。

「我想一直改變，我不想停下來。我在腦海中看到的風格，我還沒有達到，」他說道ˇ。「我的旅程才剛剛開始。」

作為一種自我表達的方式，Amir無法想像有一刻他不再想參與Breaking。「對我來說，Breaking是藝術，我不想沒有藝術而生活。」