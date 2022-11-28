B-Boy Lee in Herleen, Netherlands on August 14, 2022.
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Breaking

B-Boy Lee來自的跳舞家庭和他的跳舞大家庭

一起認識以創造力、具有爆發力的動作和招牌風格席捲跳舞圈，來自荷蘭的breaking超級新星B-Boy Lee。
由 Josh Sampiero and Mireia Juste Castillo 編寫
8 min read發佈於

Part of this story

Red Bull BC One World …

第十九屆Red Bull BC One World Final世界總決賽重返嘻哈發源地紐約市，一探嘻哈文化發源地，感受霹靂舞的文化價值與傳承，並為今年的世界冠軍加冕。

United States

Lee

A crew member of The Ruggeds and the Red Bull BC One All Stars, Dutch breaker Lee won the Red Bull BC One E-Battle in 2021.

NetherlandsNetherlands
身為b-girl的兒子，他出生於breaking。但是這位Red Bull BC One All Star全明星B-Boy Lee的故事不只如此，他的breaking舞團成了他的第二個家並且幫助他發展自己的風格及創意表現。
Lee的母親不只把他帶到世上，身為b-girl的她，從小用breaking技巧來逗弄Lee。現年二十一歲的荷蘭breaker被稱為B-Boy Lee，這全都歸功於他媽媽。
一起從《超越平凡》podcast來收聽B-Boy Lee的完整故事：
"我必須說我媽媽真的對我幫助很大，像是最初，甚至不是真的教導我，就看著她想著，'對喔！讓我來試試看。'
"你知道小孩或嬰兒會開始模仿自己的爸媽，我小時候就是這樣。我兩歲的時候在會好好走路和說話前就已經會用頭倒立了。
"而且從來不是像’你要這樣做，手要放這裡’，從來不是這樣的。就只是我在模仿我媽而已。"
B-Boy Lee performs during Red Bull BC One World Final in Gdansk, Poland on November 6, 2021.
B-Boy Lee throws down at the Red Bull BC One World Final 2021
© Gniewko Głogowski/Red Bull Content Pool
就只是我在模仿我媽而已。
B-Boy Lee
他母親可是很厲害的。她以前跟Turn It Loose舞團一起練舞，有著Molecule的breaking綽號。她很嬌小、快速和細膩的排腿，所以你必須要仔細才能看到她複雜的動作。在1998年她成立了可以集結新起之秀的b-girl一起訓練和比賽的Plan B B-Girl Express。那個時候比現在更難以breaking當作職業，所以不難想像她後來離開breaking的世界進入了時尚設計。不過很清楚的是：沒有她跳breaking的經歷，就不會有今天的Lee的舞者生涯。
除了他媽媽是b-girl而Lee本人還是個會倒立的小孩這一事實外，他生活的其他部分都滿正常的：學校、遊樂場和足球（儘管最終證明足球僅次於他對breaking的熱愛）。
"我在學校是個好學生，做好功課做好本分，但是我沒有很喜歡學習。"他說到，"小孩總是想要一直玩並且嘗試新的東西，所以從六歲到八歲我都在踢足球。"
好孩子，即使不想，他還是把功課做完。總之，身為阿姆斯特丹的孩子他的人生還頗正常的，直到他遇到媽媽的一位老朋友兼師傅，來自Illusionary Ruckus Crew舞團的Shailesh Bahoran。
B-Boy Lee competes at the last chance cypher of the Red Bull BC One World Final in Gdansk, Poland on November 4, 2021.
Lee is ready for this year's Red Bull BC One World Final
© Little Shao/Red Bull Content Pool
Shailesh經常去一個在阿姆斯特丹東區，接近火車站叫做Nowhere的地方，在那裡B-Boy Lee模仿Bahoran才真的開始找到自己的優勢。現任荷蘭國家芭蕾排舞家的Shailesh並沒有專注在教年輕的Lee。就像之前跟他媽媽一樣，他們只是玩在一起。Shailesh會做一個動作然後Lee模仿並改一下，所以舞蹈和動作就隨著時間而演變。
一個小學生和將近二十歲的年輕人玩在一起是多麼不尋常，但事實證明這是一條重要的岔路口。在向Shailesh學舞幾年後，Lee對自己breaker的身份更加執著，他知道自己想加入一個舞團，但並非隨便哪個舞團：“我在荷蘭B-Boy冠軍賽上看到了The Rugges舞團，我告訴我媽，‘這些傢伙都是瘋子，我想跟他們一樣，加入他們並且一起練舞。’”

收聽《超越平凡》，了解更多的故事

Aidan Heslop: 20-godišnjak stvoren za cliff diving

Aidan Heslop je stvoren za cliff diving - i to se vidi. Britanski sportista se u ovaj sport zaljubio u dobi od 10 godina, i sada ga pomjera u novo doba za novu generaciju. Poslušajte kako se „upecao“ kada je vidio Garyja Hunta u akciji, i sebi za cilj postavio da nastupa u Red Bull Cliff Diving Svjetskom prvenstvu. Tu ambiciju je i ostvario u dobi od 16 godina, postavši najmlađi takmičar koji se takmičio u prvenstvu. Danas osvaja desetke i svojim inventivnim skakačkim tehnikama podiže ljestvicu još više. Njegov naredni cilj? Postati svjetski prvak.

Beyond the Ordinary S3 E15

Hannah Schmitz: Die F1-Strategin hinter Verstappen

Principal Strategy Engineer Hannah Schmitz ist Teil des Strategieteams von Oracle Red Bull Racing und war maßgeblich am ersten Weltmeisterschaftstitel von Max Verstappen beteiligt. In unserem Podcast lernst du sie und ihre Arbeit kennen!

Beyond the Ordinary S3 E13

Nadine Selaawi: Egypt's basketball star

Meet basketball player Nadine Selaawi, the teenage schoolgirl from Egypt who challenged cultural expectations and went to the USA to follow her dreams. Inspired by her family, Nadine became a record-breaking athlete at college and now she's preparing for the Red Bull Half Court World Final back home in Cairo.

Beyond the Ordinary S3 E14
Lee想要加入The Ruggeds舞團，當時他九歲，舞團的成員已經走到青少年後期。 但是他用彩色鉛筆而非蠟筆畫了一張畫，在畫中他要求入團。
"我在2009年看到他們，到了2010年我畫一張話說，'請問我可以加入你的舞團嗎？"他回憶著。"我把畫給他們，然後他們說‘好'。他們還在考慮和討論像是，‘我們應該讓一個小男孩加入舞團嗎？’這樣”
我畫一張話說，'請問我可以加入你的舞團嗎？
B-Boy Lee
"我當時很年輕，才九歲而已。他們則是大概十八、十九歲，在人生很不一樣的階段。最終我上了很多老師的課並且加入舞團，自從2020年開始我就跟他們一起比賽，跑商演和劇場演出，大概什麼都涉足一些。"
當時在舞團意味著Lee不得不工作、練舞和為了參加比賽旅行，但這並不是什麼有著高預算的事情。在最初的幾年裡，Lee的媽媽有陪著，儘管最終她不得不相信Lee和團員。
B-Boy Lee Shane poses for a portrait in Herleen, Netherlands on August 14, 2022.
Lee is a freshly minted Red Bull BC One Allstar
© Little Shao/Red Bull Content Pool
"那時候我媽並沒有很多錢，對她來說幫自己買張機票是很貴的。"他說，"頭幾年她有跟我一起到處跑，但是最後她說，'好，我相信你的團員。'我忘記是誰了，但是The Ruggeds其中一員必須要填一個表格讓他們可以跟我一起旅行，因為我年紀還小，所以在海關安檢的地方他們就必須出示這張表格。"
當Lee度過他青少年時期其實有信念有動搖過。有時候他想要從全心投入breaking的承諾中退縮，然後還有學校的義務和對一般十六歲孩子更常見的夢想就是足球。對足球做的白日夢很容易，但他必須要做出選擇。
"又踢足球又跳breaking對我來說不可能，因為我知道當我很認真在足球，同時又在breaking上達到一定的水準時，我會因為足球而產生運動傷害導致我不能跳breaking，所以我必須做出選擇。顯然的，我的初戀還是breaking，尤其是我已經跳得很不錯，又跟著The Ruggeds舞團很長一段時間。我已經跟他們說，'我只想完成學業，回來找你們做出國巡演，做一些國際性的事情然後再回來。'"
Lee暫停breaking，專心在高中學業並在2018年畢業，但是他的初戀和對舞團做出的承諾一直在他的心裡。
"當我在學校的時候我已經比以前跳更多的breaking，當我一畢業，我就跟我的團員說，'好，走吧！我不會再回去學校，我要全心全力投入breaking。'而這正是我所做的。自2018年來，我參加過更多的比賽、國際賽事、商業演出、表演和劇場表演。"
在接下來的幾年裡，Lee開始發展自己的風格。 Breaking是一門藝術和一項運動，關乎演出、力量、肌力、敏捷性和技巧。但最終，最能夠脫穎而出的是創造力，而這正是Lee的長處。
"我會說我breaking的優勢在於我的獨特性。沒有任何一個人跳得跟我一樣。我可以這樣講，我用不同的方式跳breaking。我運用很多滑的動作，所以我用某個身體部分滑向地板。我認為當我跳舞的時候我超鬆，你如果看我跳舞，會認為我是那種在比賽前沒多想的選手。我比較是享受當下的那種B-Boy。"
Breaking不是一種傳統的運動，比較少有教練。你必須跟其他的breaker學習。當然，你的職涯很難定義。成功是由比賽獲勝還是榮譽來定義的？社群媒體的因素呢？賺錢和付帳單？
多年來，Lee在世界各地漸漸打起知名度，包括在2020年的Crashfest、2021年的Red Bull BC One E-Battle線上比賽和2022年的Dutch Breaking B-Boy個人賽中獲勝。他最近還成為了Red Bull BC One All Stars全明星隊的一員，並且在十一月，他將前往紐約市參加Red Bull BC One World Final世界總決賽，這是一個在全球性舞台上比賽並進一步拓展他的職涯的機會。目前可能還會申請進入2024年巴黎奧運會，這是首次納入breaking的奧運。
B-Boy Lee on screen during the Red Bull BC One E-Battle 2021.
B-Boy Lee in action during the Red Bull BC One E-Battle
© Leo Rosas/Red Bull Content Pool
二十一歲的Lee才剛步入他的breaking職涯的黃金時期，而The Ruggeds舞團許多成員都已經三十多歲，開始了人生的其他階段。但他們的情感連結依舊存在。儘管他現在已經在Red Bull BC One All Stars全明星，但仍然是舞團優先。當你仔細翻開Lee的歷史時，很明顯他生命中最重要的部分都圍繞著他的breaking社群。當他決定自己成為B-Boy Lee時，是因為這群接受他的朋友和導師有讓他有家的歸屬感。
"我的家庭不大，所以我稱我媽是唯一真正的家人。"但那之後就是The Ruggeds舞團了。Lee會有今天就是因為他們： "他們是朋友，但是對我來說幾乎是有血緣關係的感覺，你知道，這就是家人。我對我舞團的愛是很深切的，所以我絕對不可能離開他們。即使有時候我們沒有很好，但是這沒差，我們永遠都會在一起。"
他們是朋友，但是對我來說幾乎是有血緣關係的感覺，你知道，這就是家人。我對我舞團的愛是很深切的。
B-Boy Lee
Lee有很光明的前途，但展望未來，這位超級新星會帶走什麼？就像他職涯開始一樣，強烈的社群意識、家庭和他母親所教導的。
"我會說，別聽信他人。好，讓我調整一下說法。基本上，別讓沒有料的人教你怎麼做。有時候自己想辦法解決問題會更好。最終你會意識到他們說什麼並不重要，你懂嗎？現在的breaking和社群媒體，很多人意見很多，但是否受到影響是你的決定。"
在每個人只關注在手機的年代，從二十一歲的Lee口中說出這麼成熟的話可能會讓你有點驚訝，而他的職涯基本上建立在社群媒體上。不過也沒什麼大驚小怪，因為他建立一個真正在乎彼此的朋友圈。
“我會對十歲的我說些什麼，'做自己並且不要太在乎別人講什麼，除了是自己人說的意見。' 因為當我小的時候，很多人會說，'這些小孩不錯，但是就少了什麼。'
"但這對我影響沒有很大。就像我媽常跟我說的，你不要聽這些人的話。我們都在跳breaking，我們都在做我們愛的事，而獲得的支持永遠都很美好。"

Part of this story

Red Bull BC One World …

第十九屆Red Bull BC One World Final世界總決賽重返嘻哈發源地紐約市，一探嘻哈文化發源地，感受霹靂舞的文化價值與傳承，並為今年的世界冠軍加冕。

United States

Lee

A crew member of The Ruggeds and the Red Bull BC One All Stars, Dutch breaker Lee won the Red Bull BC One E-Battle in 2021.

NetherlandsNetherlands
Breaking
舞蹈