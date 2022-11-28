B-Boy Lee來自的跳舞家庭和他的跳舞大家庭

身為b-girl的兒子，他出生於breaking。但是這位Red Bull BC One All Star全明星B-Boy Lee的故事不只如此，他的breaking舞團成了他的第二個家並且幫助他發展自己的風格及創意表現。

Lee的母親不只把他帶到世上，身為b-girl的她，從小用breaking技巧來逗弄Lee。現年二十一歲的荷蘭breaker被稱為B-Boy Lee，這全都歸功於他媽媽。

一起從《超越平凡》podcast來收聽B-Boy Lee的完整故事：

"我必須說我媽媽真的對我幫助很大，像是最初，甚至不是真的教導我，就看著她想著，'對喔！讓我來試試看。'

"你知道小孩或嬰兒會開始模仿自己的爸媽，我小時候就是這樣。我兩歲的時候在會好好走路和說話前就已經會用頭倒立了。

"而且從來不是像’你要這樣做，手要放這裡’，從來不是這樣的。就只是我在模仿我媽而已。"

B-Boy Lee throws down at the Red Bull BC One World Final 2021 © Gniewko Głogowski/Red Bull Content Pool 就只是我在模仿我媽而已。 B-Boy Lee

他母親可是很厲害的。她以前跟Turn It Loose舞團一起練舞，有著Molecule的breaking綽號。她很嬌小、快速和細膩的排腿，所以你必須要仔細才能看到她複雜的動作。在1998年她成立了可以集結新起之秀的b-girl一起訓練和比賽的Plan B B-Girl Express。那個時候比現在更難以breaking當作職業，所以不難想像她後來離開breaking的世界進入了時尚設計。不過很清楚的是：沒有她跳breaking的經歷，就不會有今天的Lee的舞者生涯。

除了他媽媽是b-girl而Lee本人還是個會倒立的小孩這一事實外，他生活的其他部分都滿正常的：學校、遊樂場和足球（儘管最終證明足球僅次於他對breaking的熱愛）。

"我在學校是個好學生，做好功課做好本分，但是我沒有很喜歡學習。"他說到，"小孩總是想要一直玩並且嘗試新的東西，所以從六歲到八歲我都在踢足球。"

好孩子，即使不想，他還是把功課做完。總之，身為阿姆斯特丹的孩子他的人生還頗正常的，直到他遇到媽媽的一位老朋友兼師傅，來自Illusionary Ruckus Crew舞團的Shailesh Bahoran。

Lee is ready for this year's Red Bull BC One World Final © Little Shao/Red Bull Content Pool

Shailesh經常去一個在阿姆斯特丹東區，接近火車站叫做Nowhere的地方，在那裡B-Boy Lee模仿Bahoran才真的開始找到自己的優勢。現任荷蘭國家芭蕾排舞家的Shailesh並沒有專注在教年輕的Lee。就像之前跟他媽媽一樣，他們只是玩在一起。Shailesh會做一個動作然後Lee模仿並改一下，所以舞蹈和動作就隨著時間而演變。

一個小學生和將近二十歲的年輕人玩在一起是多麼不尋常，但事實證明這是一條重要的岔路口。在向Shailesh學舞幾年後，Lee對自己breaker的身份更加執著，他知道自己想加入一個舞團，但並非隨便哪個舞團：“我在荷蘭B-Boy冠軍賽上看到了The Rugges舞團，我告訴我媽，‘這些傢伙都是瘋子，我想跟他們一樣，加入他們並且一起練舞。’”

Lee想要加入The Ruggeds舞團，當時他九歲，舞團的成員已經走到青少年後期。 但是他用彩色鉛筆而非蠟筆畫了一張畫，在畫中他要求入團。

"我在2009年看到他們，到了2010年我畫一張話說，'請問我可以加入你的舞團嗎？"他回憶著。"我把畫給他們，然後他們說‘好'。他們還在考慮和討論像是，‘我們應該讓一個小男孩加入舞團嗎？’這樣”

我畫一張話說，'請問我可以加入你的舞團嗎？ B-Boy Lee

"我當時很年輕，才九歲而已。他們則是大概十八、十九歲，在人生很不一樣的階段。最終我上了很多老師的課並且加入舞團，自從2020年開始我就跟他們一起比賽，跑商演和劇場演出，大概什麼都涉足一些。"

當時在舞團意味著Lee不得不工作、練舞和為了參加比賽旅行，但這並不是什麼有著高預算的事情。在最初的幾年裡，Lee的媽媽有陪著，儘管最終她不得不相信Lee和團員。

Lee is a freshly minted Red Bull BC One Allstar © Little Shao/Red Bull Content Pool

"那時候我媽並沒有很多錢，對她來說幫自己買張機票是很貴的。"他說，"頭幾年她有跟我一起到處跑，但是最後她說，'好，我相信你的團員。'我忘記是誰了，但是The Ruggeds其中一員必須要填一個表格讓他們可以跟我一起旅行，因為我年紀還小，所以在海關安檢的地方他們就必須出示這張表格。"

當Lee度過他青少年時期其實有信念有動搖過。有時候他想要從全心投入breaking的承諾中退縮，然後還有學校的義務和對一般十六歲孩子更常見的夢想就是足球。對足球做的白日夢很容易，但他必須要做出選擇。

"又踢足球又跳breaking對我來說不可能，因為我知道當我很認真在足球，同時又在breaking上達到一定的水準時，我會因為足球而產生運動傷害導致我不能跳breaking，所以我必須做出選擇。顯然的，我的初戀還是breaking，尤其是我已經跳得很不錯，又跟著The Ruggeds舞團很長一段時間。我已經跟他們說，'我只想完成學業，回來找你們做出國巡演，做一些國際性的事情然後再回來。'"

Lee暫停breaking，專心在高中學業並在2018年畢業，但是他的初戀和對舞團做出的承諾一直在他的心裡。

"當我在學校的時候我已經比以前跳更多的breaking，當我一畢業，我就跟我的團員說，'好，走吧！我不會再回去學校，我要全心全力投入breaking。'而這正是我所做的。自2018年來，我參加過更多的比賽、國際賽事、商業演出、表演和劇場表演。"

在接下來的幾年裡，Lee開始發展自己的風格。 Breaking是一門藝術和一項運動，關乎演出、力量、肌力、敏捷性和技巧。但最終，最能夠脫穎而出的是創造力，而這正是Lee的長處。

"我會說我breaking的優勢在於我的獨特性。沒有任何一個人跳得跟我一樣。我可以這樣講，我用不同的方式跳breaking。我運用很多滑的動作，所以我用某個身體部分滑向地板。我認為當我跳舞的時候我超鬆，你如果看我跳舞，會認為我是那種在比賽前沒多想的選手。我比較是享受當下的那種B-Boy。"

Breaking不是一種傳統的運動，比較少有教練。你必須跟其他的breaker學習。當然，你的職涯很難定義。成功是由比賽獲勝還是榮譽來定義的？社群媒體的因素呢？賺錢和付帳單？

多年來，Lee在世界各地漸漸打起知名度，包括在2020年的Crashfest、2021年的Red Bull BC One E-Battle線上比賽和2022年的Dutch Breaking B-Boy個人賽中獲勝。他最近還成為了Red Bull BC One All Stars全明星隊的一員，並且在十一月，他將前往紐約市參加Red Bull BC One World Final世界總決賽，這是一個在全球性舞台上比賽並進一步拓展他的職涯的機會。目前可能還會申請進入2024年巴黎奧運會，這是首次納入breaking的奧運。

B-Boy Lee in action during the Red Bull BC One E-Battle © Leo Rosas/Red Bull Content Pool

二十一歲的Lee才剛步入他的breaking職涯的黃金時期，而The Ruggeds舞團許多成員都已經三十多歲，開始了人生的其他階段。但他們的情感連結依舊存在。儘管他現在已經在Red Bull BC One All Stars全明星，但仍然是舞團優先。當你仔細翻開Lee的歷史時，很明顯他生命中最重要的部分都圍繞著他的breaking社群。當他決定自己成為B-Boy Lee時，是因為這群接受他的朋友和導師有讓他有家的歸屬感。

"我的家庭不大，所以我稱我媽是唯一真正的家人。"但那之後就是The Ruggeds舞團了。Lee會有今天就是因為他們： "他們是朋友，但是對我來說幾乎是有血緣關係的感覺，你知道，這就是家人。我對我舞團的愛是很深切的，所以我絕對不可能離開他們。即使有時候我們沒有很好，但是這沒差，我們永遠都會在一起。"

他們是朋友，但是對我來說幾乎是有血緣關係的感覺，你知道，這就是家人。我對我舞團的愛是很深切的。 B-Boy Lee

Lee有很光明的前途，但展望未來，這位超級新星會帶走什麼？就像他職涯開始一樣，強烈的社群意識、家庭和他母親所教導的。

"我會說，別聽信他人。好，讓我調整一下說法。基本上，別讓沒有料的人教你怎麼做。有時候自己想辦法解決問題會更好。最終你會意識到他們說什麼並不重要，你懂嗎？現在的breaking和社群媒體，很多人意見很多，但是否受到影響是你的決定。"

在每個人只關注在手機的年代，從二十一歲的Lee口中說出這麼成熟的話可能會讓你有點驚訝，而他的職涯基本上建立在社群媒體上。不過也沒什麼大驚小怪，因為他建立一個真正在乎彼此的朋友圈。

“我會對十歲的我說些什麼，'做自己並且不要太在乎別人講什麼，除了是自己人說的意見。' 因為當我小的時候，很多人會說，'這些小孩不錯，但是就少了什麼。'

"但這對我影響沒有很大。就像我媽常跟我說的，你不要聽這些人的話。我們都在跳breaking，我們都在做我們愛的事，而獲得的支持永遠都很美好。"