故事簡介:

這是一場世紀對決。當荷蘭頂尖breaking專家Menno van Gorp在2019年Red Bull BC One World Final世界總決賽中對上哈薩克斯坦的Killa Kolya，兩位舞者都沒有準備退縮。

Das Finale zwischen Menno und Killa Kolya © Dean Treml/Red Bull Content Pool

故事概要:

兩位B-Boy都獻出他們一生最佳的表現，但經過三輪的激戰後，評審們認為兩位舞者的表現不分上下。

現場的能量:

似乎被這歷史性的一刻所吸引，Menno再次超狂的站上了比賽中央，讓這場即興演出一路進到了決賽。此時音樂又回歸到反應熱烈的觀眾上。

Menno無言的挑戰持續逼近，逼使Killa Kolya再次面對他的挑戰者。兩位戰士再次進行額外兩輪激戰，看得觀眾熱血沸騰。

B-Boys Finale

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最終決定:

在觀眾們群起喝采之下，比賽終於結束。而評審們最終將冠軍頭銜頒給了Menno，讓他成為史上第一位贏得三屆Red Bull BC One champion冠軍的舞者。

Indische B-Boys feiern Mennos Sieg © Dean Treml

賽後感言: