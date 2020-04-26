B-Boy Menno van Gorp時間靜止的那一天
© Marcel van Hoorn / Red Bull Content Pool
從荷蘭的breaking颶風Menno van Gorp汲取你的每日精神糧食。他展現出獨特的技巧贏得了印度Red Bull BC One World Final世界總決賽
故事簡介:
這是一場世紀對決。當荷蘭頂尖breaking專家Menno van Gorp在2019年Red Bull BC One World Final世界總決賽中對上哈薩克斯坦的Killa Kolya，兩位舞者都沒有準備退縮。
故事概要:
兩位B-Boy都獻出他們一生最佳的表現，但經過三輪的激戰後，評審們認為兩位舞者的表現不分上下。
現場的能量:
似乎被這歷史性的一刻所吸引，Menno再次超狂的站上了比賽中央，讓這場即興演出一路進到了決賽。此時音樂又回歸到反應熱烈的觀眾上。
Menno無言的挑戰持續逼近，逼使Killa Kolya再次面對他的挑戰者。兩位戰士再次進行額外兩輪激戰，看得觀眾熱血沸騰。
B-Boys Finale
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最終決定:
在觀眾們群起喝采之下，比賽終於結束。而評審們最終將冠軍頭銜頒給了Menno，讓他成為史上第一位贏得三屆Red Bull BC One champion冠軍的舞者。
賽後感言:
Menno將此重大的勝利獻給了他即將出生的兒子、女兒、太太以及家人，並且由衷的感謝孟買的觀眾們。他說道，"當你已經精力耗盡時，他們幫你補充能量讓你繼續前進。你可以看到觀眾們真的至在其中，這彷彿就像時間在中間停止，看著每一個人為你加油和熱血沸騰。"