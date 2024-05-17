Phil Wizard poses for a portrait during BC One South Africa Cypher in Cape Town on March 21, 2024.
© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool
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Phil Wizard 揭示他的超級自律 breaking 方法

Phil Wizard 是現今最具創意的 b-boy 之一。以下是他如何在一片旋轉中保持冷靜的秘訣。
由 Zoey Goto 編寫
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Phil Wizard

Philip Kim, aka B-Boy Phil Wizard, is one of the most creatively original breakers on the hip-hop dance scene.

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Phil Wizard 承認他在學校上課時很難集中注意力。他經常找藉口離開教室，在迴響的走廊裡表演 headspins、freezes 和 flares。他說：「沒有其他事情能像 breaking 一樣吸引我的注意力。」對這個後來成為世界頂尖 b-boy 之一的孩子來說，這證明是他完美的職業選擇。
B-Boy Phil Wizard during training at the Breaker Summit in Thalgau, Austria on February 20, 2024.

B-Boy Phil Wizard found his perfect vocation

© Markus Berger / Red Bull Content Pool

這一切都始於 2009 年在他家鄉溫哥華的街頭，當時 12 歲的 Philip Kim（Wizard 的真名）目睹了當地嘻哈團隊 Now or Never 展示他們流暢的動作。其中一人成為了他的第一個 breaking 老師。他回憶道：「一開始，有我自己的團隊和導師是至關重要的。」他的 b-boy 名字來自他加入的第一個團隊：The Wizards。
從那時起，這位以創意 flair 和輕鬆爆發力著稱的體操大師，贏得了加拿大和洛杉磯的 Red Bull BC One cyphers。他還在 2018 年成為 Undisputed World B-Boy Masters 冠軍；並在 2022 年加入了 Red Bull BC One All Stars——這是由地球上一些最好的 b-boy 組成的團隊。然後，他在 2023 年智利泛美運動會中奪得第一名，並獲得了今年夏天前往巴黎奧運的資格。
Phil Wizard is seen at the Red Bull BC One South Africa Cypher at TMF Studios in Johannesburg, South Africa on March 23, 2024.

Phil Wizard at the Red Bull BC One South Africa Cypher

© Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool

社群媒體對我的心理健康不利
Phil Wizard

Phil Wizard 為什麼把社群媒體應用從手機上刪除

那麼，隨著他新獲得的名聲，他是否仍然難以集中注意力呢？「社群媒體是現今任何運動員工作的重要一部分，」擁有超過 70,000 名 Instagram 追隨者的 Wizard 說道。「你的線上存在感越強，就會有越多的機會。但這對我的心理健康並不好。」
因此，他會強制自己進行技術斷聯。「在大型活動的前夕，我會刪除手機上的社交媒體。」這種超級自律的方法每週能騰出大約 25 小時來訓練。「我在每次比賽前都會進入冥想狀態。這是關於試圖保持當下的存在感。」此時此刻，Wizard 從未如此專注。他用一句簡單的哲學來總結：「當我一直保持準備好的狀態，我便不必特地準備。」

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Philip Kim, aka B-Boy Phil Wizard, is one of the most creatively original breakers on the hip-hop dance scene.

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