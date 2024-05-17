Phil Wizard 揭示他的超級自律 breaking 方法

Phil Wizard 承認他在學校上課時很難集中注意力。他經常找藉口離開教室，在迴響的走廊裡表演 headspins、freezes 和 flares。他說：「沒有其他事情能像 breaking 一樣吸引我的注意力。」對這個後來成為世界頂尖 b-boy 之一的孩子來說，這證明是他完美的職業選擇。

B-Boy Phil Wizard found his perfect vocation © Markus Berger / Red Bull Content Pool

這一切都始於 2009 年在他家鄉溫哥華的街頭，當時 12 歲的 Philip Kim（Wizard 的真名）目睹了當地嘻哈團隊 Now or Never 展示他們流暢的動作。其中一人成為了他的第一個 breaking 老師。他回憶道：「一開始，有我自己的團隊和導師是至關重要的。」他的 b-boy 名字來自他加入的第一個團隊：The Wizards。

從那時起，這位以創意 flair 和輕鬆爆發力著稱的體操大師，贏得了加拿大和洛杉磯的 Red Bull BC One cyphers。他還在 2018 年成為 Undisputed World B-Boy Masters 冠軍；並在 2022 年加入了 Red Bull BC One All Stars——這是由地球上一些最好的 b-boy 組成的團隊。然後，他在 2023 年智利泛美運動會中奪得第一名，並獲得了今年夏天前往巴黎奧運的資格。

Phil Wizard at the Red Bull BC One South Africa Cypher © Tyrone Bradley / Red Bull Content Pool 社群媒體對我的心理健康不利 Phil Wizard

Phil Wizard 為什麼把社群媒體應用從手機上刪除

那麼，隨著他新獲得的名聲，他是否仍然難以集中注意力呢？「社群媒體是現今任何運動員工作的重要一部分，」擁有超過 70,000 名 Instagram 追隨者的 Wizard 說道。「你的線上存在感越強，就會有越多的機會。但這對我的心理健康並不好。」

因此，他會強制自己進行技術斷聯。「在大型活動的前夕，我會刪除手機上的社交媒體。」這種超級自律的方法每週能騰出大約 25 小時來訓練。「我在每次比賽前都會進入冥想狀態。這是關於試圖保持當下的存在感。」此時此刻，Wizard 從未如此專注。他用一句簡單的哲學來總結：「當我一直保持準備好的狀態，我便不必特地準備。」