Wildchild克服難關，將困境化為成功。

B-Boy Wildchild是史上第二位來自印度闖進Red Bull BC One World Final世界總決賽的breaker。他贏得重量級外卡資格的歷程是不斷的堅持、勤奮、面對疑慮時對自己深信不疑，以及想測試自己面對頂尖好手的渴望。

01 出生在嚴格，並且漠視跳舞價值的家庭。

Eshwar Kanhaiya Tiwari在印度孟買出生長大，會獲得Wildchild這個綽號是因為他總是喜歡做狂野又瘋狂的動作。Wildchild從2012年十四歲那年開始跳breaking，他在一個嚴格的家庭中長大，他們不認為跳舞是一個可長久的職涯發展，並且總是試圖阻止他去練習。

「我有一個有著大概十七、十八的人的大家庭。過去幾乎沒有人支持我。他們說跳舞沒什麼，根本賺不到錢。」

我曾經為了要練舞還得躲我的家人。 Wildchild

Wildchild曾經需要偷跑出家裡，避免他的家人試圖阻止他，並回憶到：「我曾經為了要練舞還得躲我的家人。」

02 他母親支持的重要性

一直支持他跳舞，對他的信念和心態影響最大的人，就是Wildchild的母親。

「我母親是唯一支持我的人，並且對breaking很瞭解。她曾經想當一名警察，但是放棄學業結婚去了。現在她在我身上看到了她的夢想，總是督促我說，『我想在世界各地和世界總決賽的舞台上看到你。』」

有他母親的支持和想向家人證明他可以把breaking作為成功職涯的動力，Wildchild繼續努力練習，並且從2014年已經連續贏得十六到十七場的比賽。這讓他信心大增，並且跟他母親說，「我可以做得到。」

Wildchild does an airchair in New York City © Little Shao/Red Bull Content Pool

03 旅行和機會

Wildchild深信他必須出國並與世界頂尖好手較量，他在訓練的時候就以此為目標。

「我以前只要練舞時候，都會想像我站在世界舞台上與Victor或是Hong 10對戰，因為我知道我一定會出國做到這一點。」

但就像其他許多印度breaker一樣，他並沒有出國的預算。所以他問了那些好奇印度以外的breaking圈長怎麼樣的人。儘管他們警告過他：「這很難。如果他們練舞的話會把你打爆。」 Wildchild沒有被嚇倒，反而說：「我必須去親眼看看。」

Wildchild第一趟離開印度的旅程是2017年的南韓之旅，與當時的舞團（同行還有 Flying Machine 和Soul Sonic） 一起參加KOD (Keep On Dancing) 的活動。他們贏得印度的資格賽，而這趟旅程見識到南韓breaking圈的實力也讓Wildchild瞠目結舌。這帶給他更努力練習的動力。

然後在2019年，Wildchild創造了讓世人看到他才華的機會。他在印度贏得Breezer一對一breaking比賽，獲得的獎金了足以支付一趟國外個人比賽的旅費。Wildchild利用這筆錢前往台灣參加世界霹靂舞大賽花蓮站。這是他第一次在印度以外的個人賽， 而他做到了。

他在將近三百多位breaker中脫穎而出，進入了前十六強。在第一場比賽中對上Jilou，展現瘋狂的兩個回合，然後與Mighty Jimm展開了一場超炸的對戰，兩位b-boy 一來一往的相互端出瘋狂的招式。

Wildchild在世界霹靂舞大賽花蓮站的表現在網路上爆紅，他說道：「之後我收到很多邀請，因為每個人都很驚訝的說，『哇！他來自印度喔？』對他來說，終於能在海外參加個人賽，這經驗實在是『好瘋狂喔！』我可以親眼看到之前在YouTube上的超強breaker們，讓我很感激。」

Wildchild is known for insane blow-ups, crazy moves and high energy © Little Shao/Red Bull Content Pool

04 Red Bull BC One的夢想以及家人的支持

Wildchild也盡可能持續每年報名參與印度的Red Bull BC One Cypher，持續追尋自己能夠參加Red Bull BC One World Final世界總決賽的夢想。他在2018年和2019年都有打進Cypher的決賽，終於在2021年取得勝利。隨後前往波蘭第一次參加Last Chance Cypher，Wildchild在來自世界各地Cypher贏家的競爭中進入前十六強，只可惜沒有進入Red Bull BC One World Final世界總決賽，不過他贏得了在圈內有著一些最狂招式的b-boy聲譽。

努力到現在，Wildchild已透過各種成功證明給家人看他能讓跳舞變成一種職業，他開心地說道：「現在我的家人非常樂觀並支持著我，認為我可以做到。」並開玩笑地說：「現在只要我在家放鬆，像是打電動之類的，奶奶就跑會過來踢踢我，叫我去練舞呢！」

「現在只要我在家放鬆，像是打電動之類的，奶奶就跑會過來踢踢我，叫我去練舞呢！」 Wildchild

所以當Wildchild接到電話邀請成為Red Bull BC One World Final 2022年的外卡對手時，不僅他所有的努力都得到了回報，當他飛往紐約市時，他的家人也來到機場送機表示支持。

B-Boy Wildchild: the only thing the breakers in India lack is experience © Aliasgar Bharmal/Red Bull Content Pool

05 日漸茁壯的印度breaking風氣

在印度的breaking風氣持續成長，許多熱情的breaker努力著希望得到成功。而當2019的Red Bull BC One World Final世界總冠軍賽在孟買舉辦時，更是助長了breaking的風潮。Wildchild說明：「2019的世界總冠軍賽對我們來說是一件大事，所有人都在觀賽。比賽結束後，大家開始訓練得更勤奮。在印度我們有大約2,000個b-boys和b-girls，他們都想要站上那個舞台贏得Red Bull BC One Cypher India的頭銜。」

Wildchild在所有努力不懈的印度breakers身上都看到潛力，並認為有一個事實，是一直以來阻擋他們前進的原因：「在印度，他們缺乏的是機會。我們並不富有，也沒有錢可以買機票。我們更是沒有與大咖brekers同台battle的經驗。這就是最大的差別，我們缺乏經驗。」

所以，就跳吧！熱愛跳舞，並且相信自己。 Wildchild

對於Wildchild來說，他所學到的經驗告訴大家，如果你想要成功：「沒有人會過來牽著你的手帶著你，你必須自己努力來達成目標。所以，就跳吧！熱愛跳舞，並且相信自己。」