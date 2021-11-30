是精神續作?還是越走越錯?《Back 4 Blood 喋血復仇》

《喋血復仇》(Back 4 Blood)由《惡靈勢力》(Left 4 Dead)系列創作團隊的最新作品，是款第一人稱的合作類射擊遊戲射擊遊戲。

Back 4 Blood的故事舞台在，受到不明寄生蟲大規模引發血腥浩劫後的世界，遭受神秘寄生蟲寄生的人類宿主，突變為意圖吞噬世界和殘存文明的駭人異形「災變者」。現在，人類的滅絕就迫在眉梢，玩家將扮演倖存人類中，少數能與災變者有一戰之力的「清理者」，與戰友反抗恐怖的邪惡怪物，殲滅災變者並拯救世界

《Back 4 Blood 喋血復仇》的主要遊戲特色

不同以往L4D2的角色參數、性能沒有任何差別，本作B4B除了提供八名能力與風格各自不同的角色以外，還有著「Rogue-lite」卡牌系統，讓能夠賺取點數去購買想要的卡片、並能更近一步湊出自己想要的卡牌、打造專屬自己風格的遊戲牌組

這個卡牌系統依照不同玩家的選擇，可以強化生命值、減傷能力、裝填速度、彈藥容量、跑速、攻擊速度、甚至是讓你攜帶兩把主要武器等等，內容包羅萬象，當然更可以配合你所選的角色，或是喜愛的槍械武器，專門打造一套極度特化的牌組，這些都取決於你的喜好，相當自由

而卡牌系統除了可以套用在玩家身上以外，也有「腐敗卡牌」是隨機強化關卡難度、增加敵人數量、提升環境障礙、或是直接對於敵人機體素質進行加強，官方研發團隊的說法是，透過這個系統，能為玩家每次作戰都打造不同的遊戲體驗，甚至是面對更加艱鉅的戰鬥

同時遊戲執行製作人Lianne Papp也表示，當玩家獲取這些卡牌時，玩家要決定對於這些卡牌對牌組構成的取捨，與團隊成員彼此協調也是另一個重點，玩家之間可以藉由不同的角色、和牌組定位對團隊產生貢獻，例如玩家可以提升本場遊戲掉落的武器，和各種進攻、補給的耗材品質，或是擴大玩家的攜帶物品數量等等，製作團隊相當希望看到玩家和好友之間是如何討論、並活用這些卡牌

然而以上這些官方說法幾乎都只是講個好聽的，就是畫個大餅給你看，B4B的實際現況遠遠沒有官方說的這麼美好，以下就讓我們細細道來

《Back 4 Blood 喋血復仇》卡牌系統的實際現況

我們先提卡牌系統，畢竟卡牌系統，是被官方一直拿來當成主打再主打的關鍵賣點

本作獲取卡牌的方式有兩種

攻略完關卡之後，會給予玩家相應的補給點數，而這些補給點數可以用來購買卡牌，但這個購買不是你想買就買，限制還不少，後面會說明 關卡中會隨機生成卡牌，但這些卡牌不是你找到了就是你的，有些還要付費，而且並非每張卡牌都一定是正面效果，有些卡牌是正負效果交雜

Back 4 Blood雖然不管是事前的官方宣傳，以至於到遊戲標題，都是踩在灰色界限上的一直在消費老東家的IP、光明正大的吃Left 4 Dead豆腐，但嚴格來說兩者之間，除了都是打團隊對戰突變活屍以外，整體調性相差甚遠，其中一點就是Back 4 Blood的角色能力參數那些都是浮動的，可以升級的

玩家角色能力參數可以升級這件事情的意義，如果在其他遊戲，多半會是很光明、很正向的設計，但在Back 4 Blood就未必是這麼一回事，實際上玩家剛開始進入遊戲時，手上的卡牌是非常貧瘠的，只能依靠官方給的吃不飽的新手牌組匍匐前進，要一直到遊戲中期之後，購買的卡牌有點數量之後，才會有正常的遊戲體驗，為什麼這樣說?原因很簡單，因為你可以升級，就表示官方也有說詞可以幫怪物升級，你的升級可能是從戰鬥力5變成6，但你會發現你的敵人，則是從戰鬥力1等比級數飛躍式提升，甚至是直接變成超級賽亞人給你看

不只超賽不是你，而且還對面人人是超賽，那究竟喋血的是誰？復仇的是活屍還是玩家？

而除了遊戲在你過關之後給的補給點數摳到不行、而且因為各種原因包含BUG、只要沒過關，補給點數都是直接沒收，所以你買卡和成型節奏被故意拖慢以外，我們前面還有提到，卡牌是並不你想買哪張就可以買哪張這麼簡單，我們可以購買的卡牌是被「補給線」這個系統綁死的

用簡單的方式說明，如果你想要的卡牌是A補給線中的第五個項目，這個項目我們就稱為”甲”，那你要先買完A補給線的前四個項目，那你才可以擁有購買”甲”的資格，然後B4B一次只開放三條補給線讓你閱覽，你想解鎖新的補給線該怎麼作?就是你要先把一條補給線的物品都買光，系統才會解鎖下一條補給線，而且這條補給線會有什麼物品，你在解鎖之前完全是看不到的，只能瞎子摸象

B4B相當極端的要求玩家之間分工合作，玩家各自針對自己的定位分野、極端的特化單項分野，做好自己份內該做的事情、才是末期過關的唯一解，如果你想腳踏多條船，那就是早晚會翻船，但黑盒子般的補給線系統，會讓玩家不知道自己需要的牌在哪一條，而且各職業需要的卡牌，都是被分別散落在無數條補給線中

即便你可以先看攻略知道自己要的牌在那些補給線中，你要打造出可以在後期好好生存的15張牌型，由於關鍵卡牌通常都被埋得很深，加上補給點數給得很摳，因此即便你靠速刷雷聲大作或蠕蟲先鋒等熱門關卡，還是要熬過相當長期的不良體驗期，各種製作來搞玩家的負面機制一環扣著一環，就算你一路看著攻略打，如果你是單人玩家只排野團，刷個五六十小時後牌組才齊全都算正常範圍，也就是你花了大把鈔票，還得被研發團隊把臉踩在地上磨擦好一段時間，你才終於能站起來好好走路

《Back 4 Blood 喋血復仇》的組隊機制

如果你認為自己還可以像當年玩L4D2那樣一人無雙打通關，很遺憾的，B4B研發團隊Turtle Rock就是擺明要來搞你，因為B4B目前是款拐個彎強迫你遊玩多人模式的遊戲，你當然還是可以玩單人模式，但單人模式不會給你任何的補給點數，也就是即便你單人模式玩得再開心，你也無法提升你的卡牌解鎖進度

如果你是四人親友團，那可能還好，因為至少你們可以互相協調戰術，彼此互相配合，但假若你是打野團那問題就很多了，首先是你開野團不見得能使用你已經組好的牌組和角色、尤其目前有大量BUG會導致你即便是帶自己的牌組，選卡也不完整會漏東漏西

再來是這種要求你高度分工的網路遊戲，哪怕是要你排副本的MMORPG，或是MOBA類型的推塔遊戲，一定都會讓你可以先設定好自己的角色定位，再進排隊組隊機制，但這個遊戲沒有，你進去會遇到什麼隊友都是聽天由命

官方嘴巴說分工合作，但實際上角色性能的差距並沒有官方說的這麼大，主要還是靠BUG很多和有事沒事就會被砍的卡牌過日子 © Warner

B4B是一款極端要求分工合作的遊戲，然而在各種野團排隊機制上都是無所不用其極的在整去排野團的玩家，基本上在你滿裝前，排野團都不用太期待有甚麼好的遊戲體驗，即便你的隊友心態都跟你一樣非常優良，但如果今天你們進了團隊結果剛好撞了BUILD，要共用一份資源造成你們兩個人都難以生存，抱歉，那可能就是整個團隊都要重來就算你沒跟其他人撞，你也難以保證另外三個人之間不會互撞

對了，前面卡牌組合那邊還有一個嚴重問題，在現行組隊機制下根本是常態性發生，你很有可能作了一套極度特化的武器牌組，結果進遊戲就是拿不到那把武器，例如帶了霰彈槍牌組，然後遊戲內一直不給你霰彈槍；或是你組了衝鋒槍牌組，然後如同上面所說排了野團，發現你和另一名隊友兩個都用衝鋒槍，導致團隊衝鋒槍子彈短缺，請問這是要直接離隊，還是先求神問卜組隊前先問會不會撞隊友?

也因此這個遊戲目前越到後期，願意在野團玩針對特定槍械強化流派的玩家就越來越少，而這個情況雖之衍生出另一個嚴重問題、算是一環扣一環，我們下面會再提

那如果排野團機制這麼NO GOOD，那自己一個人配BOT總可以了吧?行不行見仁見智，我就跟你說說現況吧，BOT槍法精準、彈藥無限、而且還會分享資源給你，也不會因為戰況逆風就心態炸裂，反過來TK隊友或是開始搞破壞，很優。

而雖然NPC槍法精準、但手上的武器都是白皮武器，最差最弱的那種，就算瞄頭再精準，拿小水槍也是成不了氣候，而且AI的移動機制問題相當多，卡樓梯、卡牆壁、卡柱子、卡門檻，都是BOT日常，所以實務上開場你可能是一個人配3個BOT隊友，但走著走著你會發現BOT隊友越來越少，因為不是卡的卡就是倒的倒，這些都是BOT場日常發揮

這邊作個簡單的重點總結，這遊戲現版本就是你湊不到四個人一起玩，就不用想有正常的遊戲體驗

《Back 4 Blood 喋血復仇》的特殊感染者機制

這遊戲有很多BUG，其中一個BUG就是食人魔可以無限回血，而且還可以多次重生，遇到就是前功盡棄 © Warner

Back 4 Blood中有著一群天賦異秉的活屍，各個身懷絕活，是活屍中的菁英單位，普遍稱之為特殊感染者/特感，而目前B4B的特感幾乎都是消費L4D2的特感，是將前作的各種特感能力全部打散、重新組合之後，然後再作超強化，就是現在B4B的特感

超強化的範圍包含血量誇張、不打弱點幾乎無傷、玩到後期就算你想打弱點、弱點上也會高機率有護甲、還有更離譜的技能零冷卻，可以各種大招無痛放到飽，以下我們就大概總結常見、而且很常無限增員的特感種類

長手系列

壓榨者:無限閃現、無限衝鋒、導彈式抓人，就算你走位精湛閃過一抓，抱歉，閃現衝鋒導彈抓都是零冷卻，你閃過一抓後面還有千千萬萬抓

粉碎者:無限無雙亂舞、長手系列最高硬度+最高血量、高難度下十組彈匣打不死是常態，腐敗卡牌抽到任何一種能回血的粉碎者=永動

高個頭:無限閃現、隔山穿牆震波AOE、空中攻擊傷害判定算兩次，90+90請你直接躺下

對了，長手系列都還會側身前進，以遮擋自身弱點，所以不是什麼你槍法走位夠精湛就可以輕鬆解決他，你厲害，但高等長手AI也都不是吃素的，更何況他們機體性能還遠遠強過玩家角色

肉球系列

臭氣者:高速連發衝撞攻擊，雖然零冷卻是特感常態，但臭氣者的衝撞是可以不斷連衝的那種，再加上不講道理的橫向判定之大，幸好血量相對其他妖魔鬼怪還算友善，加上受擊判定大，眼明手快和隊員先一起集火秒掉他，就不用怕要接著一起倒，

嘔吐者:會吐出超大範圍的酸性嘔吐物，中招就會被扣血量上限、還會被緩速，所以萬一你一個視野不佳被噴到第一波，後面從你離開他射程大概還得再吃個一兩下，買一至少送一。就算你閃過第一波嘔吐物，但後面你也知道了，因為技能零冷卻，所以他可以連吐，而且就算你全部躲過直擊，這個嘔吐物依然會殘留在地板上，你踩到還是照樣扣血，玩到後期場上一次三隻嘔吐者也是常態，直接被迫當成電流急急棒在玩

爆炸者:特感裡面少數不用擔心零技能冷卻的，無限衝鋒，還沒碰到你也可以先自爆噴酸液，雖然炸一下傷害是120而且很硬、但他只有一條命，炸完就沒了，放心。如果你有霰彈槍的話，就可以把他擊退在會炸到你的範圍之外。對了，後期場上有個四五隻爆炸者是常態，尤其衝鋒零冷卻、爆破完的酸液跟嘔吐者一樣會滯留在地板上，所以依然是至死方休，他死，你或隊友也要死

遠程系列

釘刺者:一槍可以打30，但他一秒是射至少四下還帶緩速功能，如果敵方抽到昏暗或者迷霧腐敗卡這種視野阻礙卡，那你可能還沒看到他，就先噴掉120的血量

投擲者:超視距狙擊導彈、沒爆頭的話一槍90、他的射程遠遠超過玩家的可視範圍，甚至你的顯卡都還沒算出他長什麼樣，投擲者就可以先狙擊你，因為是高射速導彈、這個速度遠遠快過你人物跑速，所以實務上他開槍就是必中，當你以為你皮多血厚，90你還頂得住，扛下一槍還好、還沒死，可以開始補血的時候，抱歉，這個導彈狙擊一樣零冷卻，他馬上會開第二槍，第二槍你沒倒，他就繼續第三槍

獨立系列

追逐者:無限長距離跳躍、跳躍帶AOE傷害、跳躍帶抓人控場功能、跳躍還帶擊退功能，讓即便是你隊友被抓你想救他，還是要硬吃擊退跑個兩三秒才能反擊，即便這個追逐者是以往Hunter和Jockey的合體超強化，但在B4B眾多不講道理的特感裡面，他算友善的，真的

告密者:這個類似以前L4D2的WITCH，你靠近他、射到他，他就喊出一片屍潮，跟L4D2一樣的是，告密者不會零冷卻無限喊屍潮，喊完之後就功成身退。但不同的是，B4B的告密者是無限重生的，而且是可以光明正大從你眼前變出來，他想怎麼變就怎麼變、完全不講道理的那種、甚至是在你腳底下爬出來、一出來就再喊一次屍潮那種，你拿他一點辦法都沒有

特感的亞種設計也是相當擾人，例如長手系列的壓榨者、粉碎者、高個頭這三隻，外觀的顯著特徵都是那隻不知道單身幾十年的粗壯右手、但實戰上這三個角色的弱點完全不同，這三者在遠方的時候，只要他們還沒出招，你很難第一時間判斷出該打哪個弱點部位先發制人，如果要等到他出招或你要靠近才能辨別，說實話都已經錯失先機、只能被迫陷於被動

你喜歡無限屍潮嗎?請這邊點餐 © Warner

即便你知道怎麼應對，但如果你第一時間看不出來誰是誰，那這些應對方式都只是過眼雲煙，同樣的，另外的遠程組和肉球組特感，也是採取同組別就外觀雷同的設計，配合上遊戲中實際環境常會出現的視野阻礙，遠方辨識度相當之低

這些特感除了單體戰力和辨識難度上沒在跟你講江湖道義以外，生成機制也是完全不講道理，為整人而整人，這部份我們下面整合小怪重生機制一起說

《Back 4 Blood 喋血復仇》的活屍生成機制

L4D2的一般活屍或是高級特感，在生成時都遵循著兩個原則

不會從玩家眼前重生 數量會因地圖而異而有所限制

但B4B完全不跟你演的，這兩個限制在這片遊戲中並不存在，因此各種怪物除了可以從各種你意想不到的地方鑽出來，例如原本空無一物的汽車底盤裡，或是觸手堆疊處直接爬出來，還可以從物理上根本不可能出現的地方憑空變出來，例如你人就縮在牆角，背後和兩手旁都是牆壁，但特感的生成方式，是除了可以從你頭頂視野死角的空氣中無中生有，不需要是正義也可以從天而降的那種，還可以憑空直接貼著你的背，硬是從你和牆壁之間爬出來，而且敵人數量還是沒有上限的可以無限重生，整個屌炸天

除了生成機制以外，原本L4D2的特感生成也是有所限制，同一個特感一次只會出現一隻，但B4B沒再跟你講道理的，因此我們上面提到的一個小場地上同時四五個肉球、甚至是回過頭就發現旁邊又出現了四五隻大手特感，以至於可以無限重生無限召喚屍潮的告密者，特感血多防高、技能連發、大量生成、這些莫名其妙的機制加總，就是現行的B4B日常生態

官方讓你以為玩起來是這樣 © WARNER

但實際上玩起來是這樣，特感亂舞 © Turtle Rock

除了以上這些，B4B的屍潮還是可以趨近於無限疊加，倒數計時型的屍潮、環境陷阱型的屍潮、特感召喚的屍潮，這三者是分開計算的，除了環境陷阱型的屍潮是你中了一個陷阱、該陷阱就報廢以外，另外兩種屍潮都是可以無限彼此之間互相循環的

打個比方，你的時間倒數結束出了屍潮，萬一這個屍潮裡面還有會召喚屍潮的特感，那抱歉，特感的屍潮要先插播、等於你同時要面對兩個屍潮的敵軍數量，就算千辛萬苦清完兩波重疊屍潮，我們前面是不是有說告密者可以無限重生? 還是抱歉，告密者還是可以繼續CALL屍潮，然後左邊的屍潮倒數還是有機會重新來過，基本上只要你運氣不好，遇到無限屍潮循環也是B4B日常生態之一

《Back 4 Blood 喋血復仇》的敵方卡牌機制

如果你是個有在接觸卡牌遊戲的玩家，那你一定會知道，卡牌遊戲的核心樂趣是卡片和卡片之間的組合，追逐1+1可以大於2的組合連段，但以B4B的情況來說，我們用一個比較好理解的量化方式來看，一個玩家最多可以有15張卡，所以實際上在你卡牌抽齊之後，如果你是這遊戲的頂尖老手，那就是1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1這樣連加15次之後，最後可以有19的戰鬥力

如果其他三個隊友是你的親友團，而且每個都跟你一樣都是戰神水準，那你們的團隊就是19+19+19+19這樣連加四次，最後可以有99分的戰力，非常不錯

不過我們前面提到了，這遊戲有「腐敗卡牌」這個系統，也就是並非只有你有牌組，敵方感染者也是有牌組的，但他們的牌組跟我們完全不是同個水準。我們是一人15張，四人合計60張牌加起來會有99分的戰力，敵方的狀況是這樣的，A卡戰力20分+B卡戰力30分+C卡戰力40分，然後結合我們前面提到的各種問題，這三張牌最後相加出來的結果就是敵方戰力高達500。對，你沒看錯，是500，我方玩家千辛萬苦湊完60張牌之後可以總戰力99，敵方隨便骰個3張牌就可以輕鬆輾壓我方

目前常見腐敗卡牌如下

特殊感染者大量生成

特殊感染者弱點有護甲防護

特殊感染者吸血

特殊感染者憤怒回血回滿

特殊感染者連鎖生成

屍潮強化

特殊感染者血量強化+傷害翻倍

關卡頭目突變

昏暗環境

迷霧環境

燃燒活屍

酸液活屍

玩家致盲

烏鴉(屍潮機關)大量生成

這些只是常見的，還有許多是不常見但同樣整人的腐敗卡牌，這邊就不多提，諸如此類，不要說敵方抽到三張，在後期就算只有兩張也有你受的，即便不是抽到兩張特感強化，抽個視線阻礙+屍潮機關，也同樣是沒完沒了，更不用說隨著你進度到後面，你都還沒抽到十張牌，敵方就先抽個四五張腐敗卡牌也是理所當然

對面腐敗卡牌抽到刺刺頭小兵？恭喜你！這個算很簡單的 © B4B

《Back 4 Blood 喋血復仇》罄竹難書的營運態度

是的，你沒看錯，就是罄竹難書，除了以上的問題，這遊戲目前還有許多數不盡道不清的各樣大小缺點，例如槍枝平衡過差、配件無法直接拆卸等等、甚至是傲慢的反嗆提出改善意見的消費者，認為是消費者不懂遊戲，此外還有官方人員在論壇上嘲諷玩家過不了噩夢，說自己可以輕鬆兩人加兩BOT平推噩夢，但在官方直播時卻顧左右而言他遲遲不實際演示自己是如何打通噩夢難度

官方自己遊玩影片都只敢放這種低難度的關卡內容

在本作正式發售後，STEAM評價便從最初測試階段的極度好評，一路下滑來到現在的褒貶不一，為什麼一開始可以是極度好評?因為有一說一，這個遊戲的底子確實是好的，所以消費者會對其有所期待，但現今這個世道，很多時候決定一款遊戲好壞的關鍵，除了底子好不好以外，更重要的是官方的營運態度，以及對於消費者需求的反饋程度，當官方畫大餅的西洋鏡逐漸被揭穿，原本的好評自然就紛紛轉為負評

歷史總是如此的相似，《Back 4 Blood 喋血復仇》的研發團隊Turtle Rock上一款作品《惡靈進化 Evolve》，和《Back 4 Blood 喋血復仇》同樣也是開高走低，從一開始的極度好評，到對玩家需求的置若罔聞和趾高氣昂，到最後整個關閉專用伺服器，再再顯示出了這個團隊對於消費者聲音的態度

整體而言現行的《Back 4 Blood 喋血復仇》，主打的卡牌機制平衡欠佳，廢卡太多，太多的卡牌沒有上場空間，結合設計惡意的補給線系統、以及補給點數給得非常摳，看似你透過湊齊卡牌可以提升強度，實際上是你湊齊這些卡牌之後，你操作的角色才能恢復到正常FPS遊戲該有的機體能力，種種惡意和不良機制、造就這個卡牌系統純粹就是用來拖慢玩家進度

而且實質上除了因為廢卡太多以外，還有例如我們前面提到的衝鋒槍、霰彈槍特化牌型，在現在野團排隊機制太過便宜行事、和武器生成沒有保底，因此特定槍隻牌型越後面越冷門，總之由於各種設計不良環環相扣，造成你能過關噩夢的牌型是被限縮的，就是那幾個主流

而你好不容易千辛萬苦後，打造了一個你覺得可以過關噩夢的牌組，抱歉喔、棒打出頭鳥，官方並沒有想讓你好好打完噩夢的意思，你什麼牌型打得起來，官方下個月就要優先NERF你，這種拿不出實質演示影片，卻要居高臨下的噁心消費者，就是Turtle Rock官方現今的營運態度

你近戰可以過噩夢?砍

你跑酷可以過噩夢?砍

你靠擊退可以過噩夢?砍

你弱點增傷特化可以過噩夢?砍

你團隊沒組滿，有BOT隊友還可以過老兵?明明不是打通噩夢但AI還是同樣要被砍

你怎麼玩可以打通噩夢，Turtle Rock就要怎麼砍你，目前版本操作精良的狙擊槍玩家，透過玻璃大砲等泛用增傷卡大量堆疊傷害後，在其他神隊友的掩護下，可以在夾縫中生存到噩夢打完，所以狙擊槍流派和泛用增傷卡也是岌岌可危

噩夢難度不到1%的通關率，很直接的反應出Turtle Rock的惡意

數字會說話 © STEAM

以上有提到的都是目前《Back 4 Blood 喋血復仇》的環境現況，同樣還是再講一次罄竹難書，因為目前還是有相當多族繁不及備載的惡性問題、甚至擺明是要故意刁難消費者和拖慢遊玩進度、這邊就不一一列出，因此如果你是孤狼玩家、只想單打或是排野團，基本上是不用期待會有好的遊戲體驗，究竟喋血的是誰？復仇的是活屍、玩家還是Turtle Rock？這個問題隨著你的進度越後面，答案就會逐漸浮出水面

官方雖然有開了會新增單人模式的支票，不過依照這個態度來看基本上只能說是不期不待沒有傷害，不過即便你湊得到四人一起同樂，說實話以這個遊戲的破千元台幣價位，對比其內容完成度和Turtle Rock營運態度來說，你絕對可以有更好的選擇，有玩起來更舒服的團隊遊戲、也有更好的活屍遊戲，更不要說L4D2還支援工作坊，Turtle Rock開場就說他們要賣DLC，所以別想B4B有工作坊

Turtle Rock雖然一直若有似無的消費前作，說自己是製作團隊，但實際上對比《Back 4 Blood 喋血復仇》目前交出來的成績單，和Turtle Rock向來空口說白話的歷史，說自己是《Left 4 Dead 2惡靈勢力2》製作團隊的這句話到底灌了多少水，我想所有衝著前作情懷，因此購買並遊玩《Back 4 Blood 喋血復仇》的消費者，心裡應該都有個底

如果你身邊有朋友想玩《Back 4 Blood 喋血復仇》，建議把這篇轉給他看，讓他提早有個心理建設，如果他看了之後決定不玩，恭喜，你們兩個都省下了一大筆預算可以玩更多好遊戲，哪怕是他最後依然想跟你一起玩這片，你們也會比較個有心理準備