衛冕世界冠軍的Verstappen在第一輪進站後，與Leclerc進行了一場激動人心的三圈競逐，從第 17 圈到第 19 圈取得領先，但這位荷蘭籍車手在比賽後期則勇敢地與其轉向問題奮戰不懈，導致他在倒數第四圈必須退賽收場。名次第19名。

Verstappen und Leclerc hatten einen spannenden Fight um die Führung. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez在比賽的大部分時間裡都與Ferrari的 Carlos Sainz進行了戰略性的交手，他在最後一圈居第三名，但由於可靠性問題影響，造成他在第一個彎道發生打滑失速旋轉狀況，終場名次第 18 位。

Ferrari 車隊的Leclerc率領Sainz終場拿下 1-2 名佳績，這是自2019 年Sebastian Vettel在新加坡大獎賽上獲勝以來，義大利車隊的首場勝利。Lewis Hamilton在與Pérez最後賽段的交戰後脫穎而出登上了頒獎台，也是他職涯第 183 次頒獎台上的榮耀。

以下是巴林夜空下Oracle Red Bull Racing車隊在如此接近，但又如此遙遠的夜晚奮戰震撼的過程。

Max的奔馳不幸告終

如果 Verstappen 不在頒獎台上的景象令人震驚，那確實是；這位衛冕世界冠軍車手在2021 年競賽的最後八場比賽登上主席台，並完成了他贏得世界冠軍的使命，同時去年最後 11 場比賽中的 10 場賽事中噴香檳慶祝。

第一次在 F1 中使用1號（也是這項運動自 2014 年Vettel為Red Bull Racing 車隊競賽以來第一次使用它），從排位賽看來，Verstappen似乎是Leclerc唯一的冠軍挑戰者，他與摩納哥車手並排在發車區位置。

Verstappen在第 14 圈進站後，比賽變得熱絡起來，Ferrari車隊在一圈後進站，荷蘭車手即對Leclerc發動攻勢。連續三圈， Verstappen在 1 號彎出色的剎車控制取得領先地位，但Leclerc也非省油的燈，他在 4 號彎立馬優勢奪回。

比賽進行到最後七圈衝刺時刻，但Verstappen在恢復比賽後立即意識到他有動力轉向的問題，導致他不得不在第 54 圈從第二名位置開始減速，最後在維修站內退賽。

Dem Niederländer schien das Podium sicher... © Getty Images/Red Bull Content Pool

Oracle Red Bull Racing 車隊負責人Christian Horner 表示：對我們來說，這場比賽的結果是殘酷的。本來看起來不錯的積分在最後幾圈突然消失了。這兩款車看起來都存在類似的問題，但我們還不知道到底是什麼問題。我們必須深入研究它，並且找出究竟是什麼原因造成的。

Horner表示：Verstappen最後一次進站導致轉向的問題，其實與荷蘭車手最終退賽無關。

他解釋道：轉向問題是當汽車在最後一次進站（從千斤頂上）落下，我認為它調整了一個履帶桿，導致這就是讓它左右轉向略有不同的原因。

“當然，他很失望，當你看到一個穩拿的第二名時……我們在那之前的表現相當不錯。Ferrari今天比我們快一點，但我們試了一下。Max超越了，首先是在 1 號彎，但Ferrari的賽車今天確實比我們快了一些。

對Checo來說—離我們如此近，又離我們如此遙遠

在 Verstappen 退賽後，Sergio Pérez 看來準備將一場典型精采的比賽轉化為獎杯了，當 Leclerc 與 Verstappen 的纏鬥在前方展開時，此時墨西哥籍車手使用相反的輪胎策略來牽制Sainz。

第一次進站後，Pérez 使用了速度較慢但更耐用的倍耐力中性輪胎，Pérez 可以使用更快的軟胎來爭奪勝利，但在他的 RB18 賽車最終打滑之前，他經由無線電向車隊報告了動力的問題，此時到結束僅有幾個彎道的時間。

Sergio Pérez verlor den Podiumskampf in der letzten Runde. © Getty Images/Red Bull Content Pool

Horner表示：對Sergio來說，最後一圈真的很殘酷。他在 1 號彎阻止了Lewis，然後不幸的是，這個問題——他卻無能為力。零分對我們來說很艱難，但我們可以肯定的是，我們擁有一輛有競爭力的賽車。我們在這場比賽的不同賽段都在為贏得比賽而戰。我們必須迅速解決這些問題 ，但這是一個漫長的賽季—23 場比賽。我們必須把今天的厄運忘了。

Tsunoda在巴林重振雄風贏得積分

12 個月前，AlphaTauri車隊新秀 Yuki Tsunoda 在巴林的 F1 首秀中強勢亮相並引起了大家的關注，與兩座世界冠軍Fernando Alonso纏鬥激戰，終場以激動人心的第九名完賽。

這位日本車手在周六 Q1 被淘汰後，似乎不太可能重蹈覆轍，但Tsunoda在前幾圈處於最佳狀態，立即敲開了前 10 名的大門，獲得更多積分的可能性。

比賽後段與Alonso和西班牙人隊友Esteban Ocon的對抗中，Tsunoda硬是將這對高山組合分開，終場為 AlphaTauri車隊奪得第八名，並讓他的 2022 賽季有個良好的開局。

Yuki Tsunoda hat mit seinem 8. Platz viel zu lachen. © Getty Images/Red Bull Content Pool

和 Verstappen 與 Pérez 一樣，Gasly 也不走運，法國車手的賽車在第 46 圈通過 2 號彎時熄火，瞬間一場短暫的火災讓他不得不從他的賽車內緊急跳了出來。

Gasly在周五帶領開場練習獲得了一些賽季初的誇耀權，不幸的是終場卻成為今年第一位退賽的車手。

隨著 F1 翻轉腳本，命運翻轉

Haas 與 Alfa Romeo車隊分別在 2021 年排名倒數第一和倒數第二名，但本賽季的全新賽車扭轉了兩隊的命運，他們的四名車手中有三名進入前 10 名行列。

對Haas來說，2021 年毫無意義，回歸的Kevin Magnussen獲得第五名，這是一個歡樂的場景。在與美國隊及俄羅斯隊斷絕關係後，丹麥車手在 2021 年被 Nikita Mazepin 放棄，之後在 2022 年進入測試行列。在比賽中，他在發車位上獲得了驚人的第七名，終場積分拿下 10 分。 這比其車隊在前兩年得分的總和還要多。

Alfa Romeo車隊的雙重喜悅，新簽約的Valtteri Bottas排位賽第六，與老Mercedes隊友Hamilton並列，最後衝線為車隊贏得第六名。

新秀隊友周冠宇從Verstappen 和 Pérez比賽後期的退賽中受益，這是F1史上第一位獲得第10名並在F1首秀中得分的中國籍車手。

快速運轉

在三個月沒有比賽之後，我們這一周有兩場比賽，沙烏地阿拉伯大獎賽在巴林大獎賽7 天後舉行，屆時在位於薩基爾西南 1,500 公里處的吉達濱海路賽道隆重登場。

如果感覺我們昨天才在這裡，那你幾乎是對的；去年在沙烏地阿拉伯舉行的首場比賽於 12 月的第一周舉行，當時，Verstappen 與 Hamilton之間交鋒激烈，他們在行程表上最快、最令人窒息的街道賽道上爭奪世界冠軍。

另一個異常？2022年的第二站，將是回溯到去年，連續第五次在夜間舉行的大獎賽（去年卡達、沙烏地阿拉伯和阿布達比，以及今年的巴林）。