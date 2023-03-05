Max Verstappen 在賽季開幕戰巴林大獎賽上，以傑出的表現開啟了他在一級方程式世界冠軍的衛冕之旅，從桿位領先，只有在進站階段暫失領先位置，這是他在薩基爾 (Sakhir) 的首勝佳績，也是車隊自 2013 年Sebastian Vettel在巴林以來的第一場勝利。

還有更好的？ 隊友 Sergio Pérez 將他在發車位上的第二名變成了比賽中的第二名，這表明 RB19 賽車的季前測試速度對勁敵來說既真實又具威脅性。

Vettel在巴林為車隊奪冠已經有多久了？ 長期以來，Red Bull從未在薩基爾的燈光下獲勝——比賽在 2014 年轉為夜間賽事——而打破這種艱難度是不易亦是歷史性的，也是姍姍來遲的；週日的成績寫下了車隊第一次在 F1 賽季的首場比賽中以 1-2 名的成績完賽。

First race, first place: Verstappen got 2023 off to the perfect start © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen 以 11.987 秒的成績戰勝了 Pérez，其他最好成績超過 26 秒。Fernando Alonso登上領獎台，這位經驗豐富的西班牙籍車手展示了Aston Martin季前賽的承諾並不是一個例外，另Sainz的隊友Charles Leclerc錯失領獎台的契機，他與Ferrari車隊的 Carlos Sainz 與 Mercedes車隊Lewis Hamilton在後期較勁中取得領先，但在還剩 16 圈時因發動機故障退賽，領奬台的榮耀就此消失了。

Red Bull車隊在巴林度過了一個完美燈光之夜的關鍵紀實。

Verstappen第10次嘗試

在季前賽測試顯示 RB19 賽車具有速度和可靠性之後，Verstappen成為賽季開幕戰中無可爭議的熱門人物，但荷蘭籍車手對去年巴林站雙 DNF(未完賽) 的陰影，持謹慎的態度是可以理解的。

這位兩座世界冠軍在排位賽中一馬當先，在 Q3 之前沒有領先過單節成績後，以 0.138 秒的優勢超越隊友Pérez，並在周日晚上黃昏剛過的燈光下，鎖定了開局優勢，在兩圈內即取得兩秒領先的契機。

Once Verstappen nailed the start, it was game over © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen在第 14 圈進站換掉軟胎後暫失領先優勢，但此後很快又重新掌控了局面。2020和 2021 年在巴林獲得亞軍之後，在他第 10 次嘗試終於登上巴林領獎台的最高台階時，看到的景色讓他會心一笑。

他在展望即將到來的比賽時談到 RB19 表現時表示：我們絕對可以為之戰鬥。

“這是一次非常棒的第一站，我基本上取得了差距。從那之後，一切都是為了掌控輪胎，因為你永遠不知道比賽後期會發生什麼。我們只是想確保我們有正確的輪胎也處於良好狀態，所以當然很高興最終在巴林獲勝。”

2022 年車隊五次以 1-2 名完成比賽後，Verstappen很高興以同樣的方式開啟 2023 賽季，並表示儘管他在開場換擋時通過變速箱降檔時回報了一些後輪鎖死的狀況，但他在整個過程中幾乎沒有擔心過。

他表示：你總是想要微調一些小東西，但我認為它們都很容易掌握。

Pérez奮起反擊，拿下第二名

進入周日比賽的戰略故事是Leclerc 和 Ferrari車隊在排位賽中放棄了杆位，摩納哥車手為比賽保留了一套全新的軟胎，試圖在燈光一亮時就分化Red Bull車隊的優勢。

從第三位發車，Leclerc換上全新輪胎且有出色表現——再加上Pérez略顯卡頓的發車——讓墨西哥人進入第一個彎道時居第三位，與Verstappen在開場幾圈起步後和第二名的對決形成了鮮明對比。

Pérez lost out into Turn 1, but fought back past Leclerc for second © Getty Images/Red Bull Content Pool

Pérez的開場時間較長，他在第 17 圈首次進站，看到稍早輪胎的劣勢對他的影響，出站後他適時地追上了Leclerc，並在第 26 圈以橫掃Ferrari的氣勢進入 1 號彎道並取得超越，並且在接下來的比賽中一路順遂。

這對Pérez來說是個好兆頭——賽季首場比賽的冠軍已經連續六年沒有拿下了——但墨西哥人更樂意消除去年巴林令人失望的糟糕記憶，這是過去49 場比賽Red Bull車隊沒有看到方格旗唯一的一次。

他表示：這是一個很好的開始——當我們回顧去年我們是如何在這裡開始的時候，這是車隊一次很好的回歸。

“今天……開局真的讓我有點小失望，但這一切都是為了將損失降到最低。獲得第二名是我今天能做的最好的……這是一個漫長的賽季，我認為我在每一節比賽中都會越來越好。 ”

Oracle Red Bull車隊領隊Christian Horner同樣對 12 個月前的反彈感到興奮。

Horner 表示：Checo一開始表現平平，他必須對Charles發動攻勢，但策略發揮得很好，他取得領先，我們一直維持到了最後。

“這只是一個（比賽）的樣本，所有的賽道都不一樣，但這對我們來說是一個很好的開始。不像去年我們坐在這裡拿零分......我們來到這裡決心今年解決這個問題，我們以最好的方式做到了。”

Tsunoda錯失機會，De Vries 首次亮相

這位日本車手從他的一位對手車後方輾過一個廢棄頭盔遮陽板的碎片，並在整個過程中與循跡傳遞問題做掙扎，但在最後賽段勇敢地與harry Albon戰鬥，從第 14 位發車到第 11 位完賽。

Tsunoda ran out of laps to hunt down Albon for 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

在此同時，隊友荷蘭籍 Nyck De Vries 在他的第一個全職賽季開局不利，排位賽時間最慢，但這位 28 歲的車手在 57 圈的比賽中堅持不懈，在他的第二場大獎賽中以第 14 名的成績完賽，上個賽季首發曾在義大利為Williams車隊出場支援。

老將Alonso為Aston Martin達成目標

Aston Martin在季前測試中出人意料，新簽約的Alonso表現出驚人的長期速度，這表明 2022 年排名第七的車隊本賽季將更接近前列。 週日晚上，這位 41 歲的車手受惠於Leclerc的退賽，並在Hamilton 與 Sainz的爭戰中漁翁得利，最終獲得了第三名，這是他職業生涯第 99 次登上領獎台。

他的隊友 Lance Stroll 在一場自行車事故錯過了季前測試，並且手腕和腳趾受了傷，但他拿下第六名佳績，因此目前Aston Martin在車隊積分榜上排名第二。

Alpine車隊Pierre Gasly的精彩表現同樣值得稱道，AlphaTauri 前隊友從發車位的最後一名衝到了方格旗的第九名，而在 2023 年的新秀中，美國籍車手Logan Sargeant表現最好，為Williams車隊拿下第 12 名。

吉達的速度與激情

從去年追溯到阿布達比中東三場比賽的中間開始，F1 從巴林向西南方進軍，第三屆沙烏地阿拉伯大獎賽將於3 月 19 日舉行，超快的吉達濱海路賽道，其驚險的呼嘯奔馳值得期待。

誰能忘記Verstappen和Mercedes車隊的Lewis Hamilton在倒數第二場比賽中為 2021 年總冠軍所進行的激烈爭戰，又或者一年前Ferrari車隊 Charles Leclerc和Verstappen在賽季初的爭吵？Max在前者中排名第二，在後者中排名第一，所以期待他在擁抱紅海賽道的燈光下大放異彩。

在此同時，Pérez 將對一年前在沙烏地阿拉伯的星期六留下美好的回憶； 正是在那裡，這位墨西哥人在他的第 215 次嘗試中獲得了他的第一個（也是迄今為止唯一的）F1 桿位。但比賽的結果不太好——Checo 獲得第四名——因此他將有動力在行程表上第二長（6.174 公里）的賽道上做出彌補的努力。