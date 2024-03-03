以制霸全場的風格開始了他的一級方程式世界冠軍衛冕賽季。 這位

車隊的車手從桿位出發，每圈皆居領先地位，在車隊第 20 個賽季的第一場比賽中贏得了第 20 屆巴林大獎賽分站冠軍寶座。 隊友

從第五位發車，強勢獲得第二名，延續了去年賽季揭幕戰1-2 名的戰績， Ferrari車隊的Carlos Sainz終場衝線以第三名登上頒獎台的榮耀。