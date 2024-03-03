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F1
2024 F1 巴林大獎賽戰報- Red Bull車隊旗開得勝
Max Verstappen和Sergio Pérez為Oracle Red Bull車隊在巴林贏得1-2 名的佳績，開啟了2024 年一級方程式賽車的序幕，衛冕世界冠軍車手Verstappen在薩基爾燦爛的燈光下，位居主導地位。
1. 恰好75個詞描述巴林*
Max Verstappen 以制霸全場的風格開始了他的一級方程式世界冠軍衛冕賽季。 這位Oracle Red Bull 車隊的車手從桿位出發，每圈皆居領先地位，在車隊第 20 個賽季的第一場比賽中贏得了第 20 屆巴林大獎賽分站冠軍寶座。 隊友Sergio Pérez 從第五位發車，強勢獲得第二名，延續了去年賽季揭幕戰1-2 名的戰績， Ferrari車隊的Carlos Sainz終場衝線以第三名登上頒獎台的榮耀。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季
2. 六張巴林大獎賽精采照片集
3. 冠軍衛冕者的出色開局
巴林國際賽車場的季前測試為 Red Bull描繪了一幅美好的憧憬，在新賽季首場比賽打破 2023 賽季紀錄後，預期Red Bull將繼續往前邁 進。
在異常寒冷多風的薩基爾賽道上，Verstappen的練習速度在排位賽前並不突出，但這位世界冠軍衛冕者在關鍵時刻出擊，以0.228 秒的優勢中止了Ferrari車手Charles Leclerc 取得桿位的契機，然後在周六將比賽鎖定在第一個彎道上，以維持自己的優勢。
Leclerc在煞車問題上苦苦掙扎，而他前方的賽道清晰無礙，Verstappen輕鬆起步，在他領先全部 57 圈後，取得他職業生涯的第 55 場勝利。 他的優勢是正確且穩定的操控技術，——他在第39 圈的比賽最快圈速（1分 32.608秒）比其他對手快了1.4 秒——突顯了他在這個夜晚的主導地位，他自上賽季以來連續第八次贏得勝利。
Pérez 在排位賽最後一圈的一號彎犯下一個錯誤，導致他在發車區排位第五起跑，因此他的道路更加艱難，但墨西哥人幾乎立即在比賽中做出了彌補，他在前七圈內躍升至第三名。
當他在第14 圈超越Mercedes 車隊的George Russell時，第三名晉升至第二名，雖然Pérez在最後賽段必須留意快速近逼的 Sainz，但他有足夠的緩衝來確保自去年義大利大獎賽以來的最佳成績，即10 場比賽前。
這是 Pérez在巴林大獎賽上第三次登上頒獎台——他職業生涯的第一場勝利是在2020 年同一場地不同賽道佈局的單次薩基爾大獎賽上獲得的— —且在連續第二年揭幕戰，確保車隊在賽季序幕最多獲得44 分的佳績。
4. 車隊新名字但 Ricciardo和Tsunoda表現不符預期
Daniel Ricciardo和Yuki Tsunoda一周前在同一賽道上做出了季前備戰的承諾，新命名的Visa Cash App RB 車隊懷著獲得積分的厚望來到巴林，但未能如願，57圈後 ，Ricciardo獲得第13 名，Tsunoda以第14 名完賽。
Tsunoda在排位賽中表現較好，從第11 位發車，而Ricciardo則排名第14 位，而且在大部分的比賽中一直保持領先。直到澳大利亞車手在賽道35圈進行第二次進站後，他更換了軟胎，速度優勢明顯增加，因此在賽事的後段追上了他的隊友。
車隊要求Tsunoda讓到一邊，讓Ricciardo有機會追擊Kevin Magnussen (Haas車隊)取得第12 名，但這位丹麥車手在方格旗前以十分之六秒的優勢取得領先，兩位RB 車手在經過一個半小時的比賽後僅相差半秒。
5. 我們需要了解的數字
114: Oracle Red Bull車隊取得了第 114 場 F1 勝利，追平了Williams車隊，成為這項運動史上第四多勝利的車隊；目前僅有Ferrari（243）、Mercedes（183）和McLaren（125）位居前三名。
6. 圍場的話語
今天的情況比預期還要好。 這輛車在每個[輪胎]複合材料上運作都非常好，我認為我們的速度很快，今天駕駛起來非常愉快
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
26
-
2
Sergio Pérez
Oracle Red Bull Racing
18
-8
3
Carlos Sainz
Ferrari
15
-11
4
Charles Leclerc
Ferrari
12
-14
5
George Russell
Mercedes
10
-16
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1
Oracle Red Bull Racing
44
-
2
Ferrari
27
-17
3
Mercedes
16
-28
4
McLaren
12
-32
5
Aston Martin
3
-41
8. 賽道之外
我們說“賽道之外”，這只是部分正確 - 但我們無法抗拒分享 Shaggy（又名荷蘭無人機之神Ralph Hogenbirk）使用他訂製的 Red Bull Drone 1 完成追蹤跟飛Oracle Red Bull車隊RB20 賽車在英國銀石賽道跑了一整圈的壯舉，聽起來不可能的事情確實發生了。
Shaggy 本人對競速無人機並不陌生 - 他是無人機競賽聯盟的主要成員，並拍攝了Red Bull Valparaíso Cerro Abajo下坡比賽的瘋狂場景 - 但這是一個全新的挑戰。 跟飛Verstappen的車速絕非易事，這位世界冠軍對此印象深刻。Verstappen 說 ：「這可能會改變人們觀看一級方程式賽車的方式」，而且非常精準。
點擊下方的影片中觀看 Red Bull Drone 1 令人難以置信的環繞賽道飛行的壯舉- 最高時速 350 公里。
12分鐘
World’s fastest filming drone chases Max Verstappen
Fast laps like you've never seen before – take flight with a drone that matches F1 car speeds of 300kph-plus.
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 2 輪（沙烏地阿拉伯），3 月 7 至 9 日
賽道名稱/地點：吉達濱海賽道，吉達
長度/圈數：6.174公里，50圈
舉辦/首次亮相大獎賽：3次/2021 年
最成功的車手： Lewis Hamilton、Max Verstappen、Sergio Pérez （各贏一場）
最成功的車隊：Oracle Red Bull 車隊（兩次獲勝）
2023 年賽事回顧：第一名：Sergio Pérez（Oracle Red Bull 車隊）、第二名：Max Verstappen （Oracle Red Bull 車隊）、第三名：Fernando Alonso（Aston Martin車隊）strong> Jeddah Corniche Circuit, Jeddah
10. Red Bull賽車運動的廣闊世界
當 F1 在巴林賽道拉開序幕時，請花一兩分鐘偏離賽道並進入世界拉力錦標賽的領域 - 更具體地說，誰是 WRC 史上最優秀的車手。
您知道蘭吉雅 (Lancia) 是世界拉力大賽（ WRC） 史上最成功的製造商嗎？ 或者Sébastien Loeb 在他的職業生涯中贏得了破紀錄 935 個特殊賽段？ 它們只是 WRC 有史以來最令人難忘的兩項記錄——還有更多值得慶祝和紀念的事情。
坐在駕駛座上，測試、刷新或學習——我們不會評判——這項運動的一些最偉大的統計壯舉，從最接近的冠軍成績到自1973 年世界拉力錦標賽成立以來最年長和最年輕的冠軍車手等光榮事蹟。
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