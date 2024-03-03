Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.
© Getty Images/Red Bull Content Pool
F1

2024 F1 巴林大獎賽戰報- Red Bull車隊旗開得勝

Max Verstappen和Sergio Pérez為Oracle Red Bull車隊在巴林贏得1-2 名的佳績，開啟了2024 年一級方程式賽車的序幕，衛冕世界冠軍車手Verstappen在薩基爾燦爛的燈光下，位居主導地位。
由 Matthew Clayton 編寫
7 min read發佈於

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FIA Formula One World Championship

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15 Tour Stops

2024 Bahrain Grand Prix

All of the action from the 2024 Bahrain Grand Prix.

Bahrain

Max Verstappen

Max Verstappen是前一級方程式賽車手Jos Verstappen的兒子，天生速度快，是 F1 史上最年輕的賽車冠軍。

NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

日本最新的 F1 英雄，Scuderia AlphaTauri 車手 Yuki Tsunoda 在F1一級方程式賽車的行列中如火箭般竄起。

JapanJapan

1. 恰好75個詞描述巴林*

Max Verstappen 以制霸全場的風格開始了他的一級方程式世界冠軍衛冕賽季。 這位Oracle Red Bull 車隊的車手從桿位出發，每圈皆居領先地位，在車隊第 20 個賽季的第一場比賽中贏得了第 20 屆巴林大獎賽分站冠軍寶座。 隊友Sergio Pérez 從第五位發車，強勢獲得第二名，延續了去年賽季揭幕戰1-2 名的戰績， Ferrari車隊的Carlos Sainz終場衝線以第三名登上頒獎台的榮耀。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季

2. 六張巴林大獎賽精采照片集

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

Verstappen covered off Leclerc at the start and sprinted away

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez, Max Verstappen and Tom Hart of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

Performance engineer Tom Hart joined Pérez and Verstappen on the podium

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Sergio Pérez of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

Pérez had enough pace in hand to prevent Sainz from stealing second

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

Verstappen took his 33rd F1 pole, and his second in succession in Bahrain

© Getty Images/Red Bull Content Pool

A Turn 1 deficit left Pérez back in fifth after qualifying

© Getty Images/Red Bull Content Pool

2023 team-mates Ricciardo and Tsunoda stepped out for Visa Cash App RB

© Getty Images/Red Bull Content Pool

3. 冠軍衛冕者的出色開局

Max Verstappen of Oracle Red Bull Racing at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

New year, familiar pose: Verstappen won his eighth straight race

© Getty Images/Red Bull Content Pool

巴林國際賽車場的季前測試為 Red Bull描繪了一幅美好的憧憬，在新賽季首場比賽打破 2023 賽季紀錄後，預期Red Bull將繼續往前邁 進。
在異常寒冷多風的薩基爾賽道上，Verstappen的練習速度在排位賽前並不突出，但這位世界冠軍衛冕者在關鍵時刻出擊，以0.228 秒的優勢中止了Ferrari車手Charles Leclerc 取得桿位的契機，然後在周六將比賽鎖定在第一個彎道上，以維持自己的優勢。
Leclerc在煞車問題上苦苦掙扎，而他前方的賽道清晰無礙，Verstappen輕鬆起步，在他領先全部 57 圈後，取得他職業生涯的第 55 場勝利。 他的優勢是正確且穩定的操控技術，——他在第39 圈的比賽最快圈速（1分 32.608秒）比其他對手快了1.4 秒——突顯了他在這個夜晚的主導地位，他自上賽季以來連續第八次贏得勝利。
Pérez 在排位賽最後一圈的一號彎犯下一個錯誤，導致他在發車區排位第五起跑，因此他的道路更加艱難，但墨西哥人幾乎立即在比賽中做出了彌補，他在前七圈內躍升至第三名。
當他在第14 圈超越Mercedes 車隊的George Russell時，第三名晉升至第二名，雖然Pérez在最後賽段必須留意快速近逼的 Sainz，但他有足夠的緩衝來確保自去年義大利大獎賽以來的最佳成績，即10 場比賽前。
這是 Pérez在巴林大獎賽上第三次登上頒獎台——他職業生涯的第一場勝利是在2020 年同一場地不同賽道佈局的單次薩基爾大獎賽上獲得的— —且在連續第二年揭幕戰，確保車隊在賽季序幕最多獲得44 分的佳績。

4. 車隊新名字但 Ricciardo和Tsunoda表現不符預期

Daniel Ricciardo of Visa Cash App RB at the Bahrain Grand Prix on March 2, 2024.

Ricciardo just ran out of laps to overhaul Magnussen

© Getty Images/Red Bull Content Pool

Daniel Ricciardo和Yuki Tsunoda一周前在同一賽道上做出了季前備戰的承諾，新命名的Visa Cash App RB 車隊懷著獲得積分的厚望來到巴林，但未能如願，57圈後 ，Ricciardo獲得第13 名，Tsunoda以第14 名完賽。
Tsunoda在排位賽中表現較好，從第11 位發車，而Ricciardo則排名第14 位，而且在大部分的比賽中一直保持領先。直到澳大利亞車手在賽道35圈進行第二次進站後，他更換了軟胎，速度優勢明顯增加，因此在賽事的後段追上了他的隊友。
車隊要求Tsunoda讓到一邊，讓Ricciardo有機會追擊Kevin Magnussen (Haas車隊)取得第12 名，但這位丹麥車手在方格旗前以十分之六秒的優勢取得領先，兩位RB 車手在經過一個半小時​​的比賽後僅相差半秒。

5. 我們需要了解的數字

114: Oracle Red Bull車隊取得了第 114 場 F1 勝利，追平了Williams車隊，成為這項運動史上第四多勝利的車隊；目前僅有Ferrari（243）、Mercedes（183）和McLaren（125）位居前三名。

6. 圍場的話語

今天的情況比預期還要好。 這輛車在每個[輪胎]複合材料上運作都非常好，我認為我們的速度很快，今天駕駛起來非常愉快
Max Verstappen

7. 重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position

Driver

Team

Points

Gap

1

Max Verstappen

Oracle Red Bull Racing

26

-

2

Sergio Pérez

Oracle Red Bull Racing

18

-8

3

Carlos Sainz

Ferrari

15

-11

4

Charles Leclerc

Ferrari

12

-14

5

George Russell

Mercedes

10

-16

車隊積分榜前5名

Position

Team

Points

Gap

1

Oracle Red Bull Racing

44

-

2

Ferrari

27

-17

3

Mercedes

16

-28

4

McLaren

12

-32

5

Aston Martin

3

-41

8. 賽道之外

我們說“賽道之外”，這只是部分正確 - 但我們無法抗拒分享 Shaggy（又名荷蘭無人機之神Ralph Hogenbirk）使用他訂製的 Red Bull Drone 1 完成追蹤跟飛Oracle Red Bull車隊RB20 賽車在英國銀石賽道跑了一整圈的壯舉，聽起來不可能的事情確實發生了。
Shaggy 本人對競速無人機並不陌生 - 他是無人機競賽聯盟的主要成員，並拍攝了Red Bull Valparaíso Cerro Abajo下坡比賽的瘋狂場景 - 但這是一個全新的挑戰。 跟飛Verstappen的車速絕非易事，這位世界冠軍對此印象深刻。Verstappen 說 ：「這可能會改變人們觀看一級方程式賽車的方式」，而且非常精準。
點擊下方的影片中觀看 Red Bull Drone 1 令人難以置信的環繞賽道飛行的壯舉- 最高時速 350 公里。

12分鐘

World’s fastest filming drone chases Max Verstappen

Fast laps like you've never seen before – take flight with a drone that matches F1 car speeds of 300kph-plus.

Max Verstappen

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第 2 輪（沙烏地阿拉伯），3 月 7 至 9 日
賽道名稱/地點：吉達濱海賽道，吉達
長度/圈數：6.174公里，50圈
舉辦/首次亮相大獎賽：3次/2021 年
最成功的車手： Lewis Hamilton、Max Verstappen、Sergio Pérez （各贏一場）
最成功的車隊：Oracle Red Bull 車隊（兩次獲勝）
2023 年賽事回顧：第一名：Sergio Pérez（Oracle Red Bull 車隊）、第二名：Max Verstappen （Oracle Red Bull 車隊）、第三名：Fernando Alonso（Aston Martin車隊）strong> Jeddah Corniche Circuit, Jeddah

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

Loeb Sébastien and his co-driver Isabelle Galmiche on the route of the Rally Greece WRC 2022.

Sébastien Loeb at Rally Greece

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

當 F1 在巴林賽道拉開序幕時，請花一兩分鐘偏離賽道並進入世界拉力錦標賽的領域 - 更具體地說，誰是 WRC 史上最優秀的車手。
您知道蘭吉雅 (Lancia) 是世界拉力大賽（ WRC） 史上最成功的製造商嗎？ 或者Sébastien Loeb 在他的職業生涯中贏得了破紀錄 935 個特殊賽段？ 它們只是 WRC 有史以來最令人難忘的兩項記錄——還有更多值得慶祝和紀念的事情。
坐在駕駛座上，測試、刷新或學習——我們不會評判——這項運動的一些最偉大的統計壯舉，從最接近的冠軍成績到自1973 年世界拉力錦標賽成立以來最年長和最年輕的冠軍車手等光榮事蹟。
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Max Verstappen

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NetherlandsNetherlands

Sergio Pérez

Sergio Pérez has forged a place in the top echelon of F1 racers through a combination of grit, tenacity and pace, along the way becoming Mexico’s most successful Formula One driver.

MexicoMexico

Yuki Tsunoda

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