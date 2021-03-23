餐桌上的極致創意，台式料理與調酒的完美配搭—隱士Hermit專訪

隱世餐酒館 The Arcadia © Lin Cheng-de

從外望去，牆面上是「小隱於野，大飲於市」八個立體字，汲取中國古代道家哲學思想裡「小隱隱於野，中隱隱於市，大隱隱於朝」的意涵。每次經過此地，人潮總是絡繹不絕，假如沒有事先訂位，那得要有先去附近喝一杯，再回來大啖一場的心理準備。2021年2月底，為服務更多喜歡隱士的客人們，隱士二店出現在永春捷運站附近，不同於一店的風格設定、佔地空間和氛圍展現，二店的氣息更為華麗氣派。在Red Bull Bar Block即將開喝之際，我們邀請以餐酒為主打的隱士，透過調酒師Arron與我們分享官於隱士的一切。

風格大相徑庭的隱士，一店與二店的共同演繹

調酒師呈現Red Bull調飲 © Lin Cheng-de

曾踏入一店的你大抵能感受隱士的餐飲樂趣，尤其那吸引你目光的菜色與酒水。假如說一店帶給你的是隱蔽從容的獨樂感，那麼二店更想做到的是輕鬆愜意的眾樂型態，特別是由於其佔地三百坪的空間，能有更多體驗的可能在這個場域裡面發生，隱士二店給你的震撼，是往階梯走下去以後的全新視野。Arron：「二店可以當作去夜店前前哨站，有點類似輕夜店的概念。」她意指二店的整體氛圍更讓人感覺放鬆，中間那結合音樂、視覺與表演的舞台，則是會在每週三、五、六的時段裡有令你驚喜的演出，可能是樂團、舞蹈、戲劇或是其他有趣多元的演出模式。

團隊共譜的美酒佳餚，化作嘴裡的曼妙滋味

沒有如此絕對的餐酒概念，想吃什麼想喝什麼全依自己心境來抉擇，隱士沒有以高高在上之姿來告訴你該如何吃，如何喝，反倒是廚房與調酒團隊們所共同研製出的每一道菜色與每一杯調酒，皆能相互配搭、呼應。據Arron所述，一店與二點在菜色的調整上略微不同，她說：「一店偏向下酒菜、台式功夫菜；二店則在口味上轉化為更清淡、高雅，兩邊各有千秋，全都是有趣的菜色展現。」而關於Arron所領軍的調酒團隊在調酒創意上又是怎麼樣的發揮？Arron告訴我說：「酒單隨時都會換，有新的想法就換，走一個隨興路線。我希望我的調酒師們都可以發揮自己的創意，在酒單上投入自己想法，勇於創作、發揮，如此一來能讓客人更了解他們，對客人來說也是種驚喜。」

Aaron © Lin Cheng-de

隱士的餐酒搭配 © Lin Cheng-de

不自覺會拿起手機，拍下令人回味的瞬間

瀟灑的生活不見得必須跑到哪裡去，更高層次的隱逸生活，是在繁華鬧市裡，找到自己獨善其身的方式，隱士的初衷正有此意，團隊希冀透過如此空間，讓前來的人們找到能夠暫緩步調的生活方式。舉凡吧檯亦或廚房是一種共生共榮的存在，凝結所有工作夥伴天馬行空的想法呈現在你眼前。不論是一店、二店，隱士裡的每一道功夫菜色、風味調酒、別緻裝潢都是會令人不禁想拿起相機、手機記錄它的存在。

Red Bull Bar Block裡的隱士，有吃也有喝

即將來到的Red Bull Bar Block，現場隱士會端出店家招牌的奧特曼菜頭粄，以及Red Bull專屬調飲，其中由Arron設計的《莓麗可兒 Merry&Co.》，是使用原味Red Bull，以Sloe Gingin的莓果風味做出酸甜感，並加入白巧克力、栗子以及一些芹菜苦精、捷克溫泉酒做出帶點辛香料又酸甜風味的調酒。另一杯則是由調酒師Steven以大眾印象裡的野格炸彈為延伸，分析出野格主要的甘草風味，聯想至甘草芭樂，使用原味Red Bull加入芭樂汁、烏龍茶、話梅調製出台式野格Bon，它命名為《甘芭爹》。

Red Bull 調飲 © Lin Cheng-de

Red Bull 調飲 © Lin Cheng-de