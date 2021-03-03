邊吃邊喝，融合特色料理與精緻調酒的Bar Block餐酒館系列

轉角的南洋風味，品嚐秘魯佳餚的首選地——PICO PICO

捷運信義安和站1號出口，往敦化南路方向轉進安和路巷子，經過便利商店，轉角是耳聞許久的PICO PICO。下午四點開始營業，啤酒、紅白酒在傍晚六點前，一杯一百塊，愛喝一杯的人，見到Happy Hour，眼睛總會不自覺發亮。

讓我們稍稍把酒鬼模式降低一些，人們之所以聞名前來PICO PICO，大部分是來品嚐那極具風味、細緻而奔放的歐陸菜餚。PICO PICO招牌菜色有大家都讚不絕口的香酥豬藜麥沙拉、適合下酒帶點煙燻味的炙燒慢燉章魚以及愛吃生食必點的南美生漬海魚⋯⋯每一上菜總能秒殺。有歡樂時光的地方，當然少不了好喝的調酒，除了吹毛求疵的經典調酒外，融合台灣在地水果的創意調酒也是PICO PICO備受推崇的主因之一。

PICO一詞在西班牙文的意思裡代表高峰，PICO PICO將其意涵體現在美酒佳餚與挑高的空間設計。PICO PICO有戶外區與室內區的座位，結合木製裝潢，點亮室內空間的鎢絲燈別有一番情調，整體溫暖而熱情，是適合家庭、朋友小聚的優質去處。

PICO PICO

電話：02 2755 1161

地址：台北市大安區安和路一段102巷28號

氣派的歐式教堂裡，感受風格迥異的日與夜——CHURCH TAIPEI

信義路靠近光復南路口，從中油方向轉進去，一間氣派而莊嚴的教堂櫥窗，令人好奇。上網搜尋了一下，出現的訊息是台灣女演員之子開設的店。先不論明星光環的加持，這間以歐式教堂為風格設定的餐廳，有什麼獨特之處？且讓我們一探究竟。

Church Taipei是以其義大利教堂風格為範本做整體裝潢，以歐式建築，白色和藍色為主色調，挑高而寬敞，令人驚豔的天花板彩繪，令人感覺置身在真正的教堂般，莊嚴又氣派。Church Taipei的空間規劃是這樣的，白天一樓是靜謐的咖啡廳，你可以點一份招牌的坎城鮮蝦酥盒早午餐，盡享空間裡的端莊優雅；晚上開啟的則是另一個時空，你可以走進地下室點一杯酒，暫時把惱人的事放一邊，在地下室裡盡情紓壓。

用教堂與酒吧做結合，帶出白天的肅靜與夜晚的狂歡，或許正是Church Taipei吸引你我的反差感。想一次體驗Church Taipei的日與夜，有機會你可以從傍晚開吃，然後一路喝開到深夜。

CHURCH TAIPEI

電話 - 02 2700 8880

地址 - 台北市大安區信義路四段378巷7號

城市裡的放空去處，地道功夫菜與創意調酒的五感體驗——The Hermit Bistro 隱士餐酒館

The Hermit Bistro 隱士餐酒館 © The Hermit Bistro 隱士餐酒館

隱士一店，坐落於大安區與信義交界的精華熱鬧地段，經營理念汲取自道家哲學思想——小隱於野，大隱於市的意涵，打造出繁忙城市裡，一處讓人們暫時放下煩憂，享受生活歡樂時光之地。而為帶給更多有志一同的人們更大的空間，2021年2月底，隱士二店出現在永春捷運站附近，小隱於野，大隱於「世」，佔地三百坪的二店，則要以世外桃源的概念，來迎接每個喜歡隱士的你。

強調在餐點與調酒的配搭，隱士希冀帶給人們的是歡樂愉快的用餐體驗，從隱士的創意私房功夫菜來看，各道菜色端上你面前都會令你驚嘆不已，隱士將傳統老師傅的手藝融合現代元素，讓菜色有更多無限的想像可能。除了令人食指大動的佳餚外，陣容堅強的調酒團隊調製出的每一杯創意調酒，皆如餐點般讓你感到新奇。

不論是一店、二店，隱士都是一處安心自在且歡樂輕鬆的氛圍空間環境，有機會來到隱士，請務必喝上一杯並嚐嚐那道招牌奧特曼菜頭粄，沾著XO醬吃一絕！

The Hermit Bistro 隱士餐酒館

電話 - 0963 588 568

地址 - 台北市大安區光復南路240巷51號

推開藍色大衣櫥的門，走進拍照打卡聖地——CLOSET RESTAURANT & BAR 衣櫥餐酒

CLOSET RESTAURANT & BAR 衣櫥餐酒 © CLOSET RESTAURANT & BAR 衣櫥餐酒

如其名般，衣櫥餐酒的外觀是一個寶藍色的大衣櫥，途經此地的人很難不去注意它的存在，當你上網搜尋後，沒錯它正是一間到此一遊絕對會打卡的華麗餐酒館。順帶一提2019年，衣櫥餐酒獲選由國際餐飲評鑑組織頒發的「50 Best Discovery」，晉升全球50間優秀新穎酒吧。

推開大門後，彷彿來到另一個平行世界，店裝以大量灰色磚牆、木桌木椅、搭配暖色燈光，如同置身於歐洲酒窖裡，強烈的異國氣息與華麗佈置，全是讓你眼球停不下來的風格表現。衣櫥餐酒有一樓跟地下室，華麗而氣派的用餐環境亦是許多人慕名而來的主因。再來，令人尖叫的便是那一道道融合多元文化的異國料理，與每一杯端上來都很浮誇華麗的調酒。

想帶女友吃一頓氣氛好燈光佳的晚餐，想約姐妹一起去瘋狂拍照打卡，那麼位在捷運忠孝敦化站附近的這家藍色大衣櫥，裡面的一切肯定能夠讓她們心滿意足。

CLOSET RESTAURANT & BAR 衣櫥餐酒

電話 - 02-2731-7919

地址 - 台北市大安區忠孝東路四段101巷15號

試想一個夜晚能去幾間酒吧？礙於口袋名單與鈔票永遠不成正比的狀態，你開始許願不用在微醺到大醉的過程裡花計程車錢，拖著蹣跚的步伐，甚至可能遇到下一站沒位置的窘境。