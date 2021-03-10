續攤繼續喝！三五成群肯定更有趣的BAR BLOCK熱鬧酒吧系列

跑吧的過程是種認識地方的探險樂趣，燈紅酒綠的台北夜晚，吃飽喝足後，解放心靈的下一步驟，就是續攤！將地點濃縮在台北酒吧一級戰區，找來幾間空間、氣氛、環境都不可能會輸的酒吧，微醺了嗎？下一站，去這5間補兩杯再回家！

音樂人的休憩據點，一待就不想走的地方——榕RON 音樂餐酒館

喜好獨立音樂的人，對榕是不會陌生的，起源於士林的榕，2017年，選了全然不同的地理位置做為榕的延伸。別於士林的愜意悠哉，榕信義是一種城市裡的從容，而不論是士林或信義，不定期與音樂人合作活動的榕，一直是許多音樂同好們喜歡聚集的地方。

基隆路與吳興街交叉口，來到榕信義，揉合都會與復古的風格設置令它在印象高級的信義區別具風情，許多老物件的擺設、陳列以及那紅磚牆都讓你感覺好像回到家一樣放鬆。裡頭有一樓與二樓的座位空間，你可以迅速在一樓喝一杯再往下一間跑去，也可以跟朋友上二樓，點個客家醃製鹹豬肉、蘭陽鴨賞蒜苗起司薄餅，喝到打烊。

音樂接受度非常廣的榕，店內常態性的音樂是以獨立音樂為主，這裡給人的感覺特別輕鬆、舒服。值得一提的是，榕的許多酒款都有帶到台灣本土的酒，其目的亦是希望讓榕與土地以及前來的人們可以有更深的連結。聽著

榕RON 音樂餐酒館

電話：02 2720 0026

地址：台北市信義區基隆路二段12號

去奶奶家喝一杯，三層空間的復古情懷——弎樓THIRD FLOOR

弎樓THIRD FLOOR © 弎樓THIRD FLOOR

通化街上，一間小時候記憶裡奶奶家的樣子佇立在那——弎樓Third floor，這間融合中西混搭的三層酒館，是讓都市人卸下心防的療育所在。

走進狹窄的木門，一樓是奶奶的懷舊小灶腳，紅磚牆、老窗花，帶你穿梭時空感受過去，向二樓走上去，又是另一氛圍，挑高的空間設計、外露的紅磚牆、佈滿植物的天花板，望向一邊盡頭是吧檯，另一邊盡頭上方閃爍的霓虹燈是「登樓有酒美夢歸」，好一個美夢歸！繼續往三樓走去，是一個可以居高臨下，眺望吧檯的露台式座椅，還帶點與世隔絕感。

有意思的是弎樓的調酒是以膾炙人口的國、台語歌來命名，並用老式的日曆來做酒單，而餐點則是以手寫木板來呈現，梅干扣肉、弎樓雞湯、麻婆豆腐等家常菜色適合下酒也適合醒酒。從各式細節不難看出弎樓所想帶給你我的親切與溫馨，員工跟員工也好，跟客人也好，自在的互動是弎樓令你倍感親切的原因之一，如同週末去老友開派對一樣，沒有包袱。

弎樓THIRD FLOOR

電話：02 2732 0282

地址：台北市大安區通化街156號

魔幻空間裡，令人流連忘返的夜晚樂園——FOURPLAY Cuisine

有在關注調酒或是時常搜尋酒精相關的你，近期應該時常被一個調酒師的線上課程廣告打到，「大家好，我是Allen。」是的，這位世界級的調酒師正是Fourplay Cuisine背後主理之一，團隊是由四位大男孩組成的夜晚樂園，這裡是一處你會想一去再去的酒吧。

Fourplay沒有提供酒單，想喝什麼開口問，即可。曾經Fourplay的自介裡說過他們希冀透過自己敏銳的洞察力與豐厚的世界閱歷，來令每一杯調酒釋放出它們的靈魂元素，成為屬於自己的樣子。Fourplay有提供餐點，招牌的風味薯條是讓酒客們難以忘卻的好滋味。

Fourplay Cuisine位在東豐街上，走著走著你會發現又有一間Fourplay 2.0，沒錯背後團隊是同一批人，想當然他們的共通都是有好喝的調酒，每一杯酒都是獨一無二，如同每一個推開門的你。

FOURPLAY

電話：02 2708 3898

地址：大安區東豐街49號

潮流人士聚集地，看盡百態的瘋人院——Asylum

復興南路巷子裡，外面幾乎被樹遮蔽住的空間叫做Asylum，是潮流人士經常駐足的酒吧。主理人柯家洋曾表示會取名叫Asylum，是想營造一個庇護所， 讓前來這邊的人們可以從中獲得歸屬感，安全而隱蔽地喝一杯，有趣的是當酒過三巡以後，這裡的景象極可能轉變為符合Asylum的另一個意思「瘋人院」。

低調的門面，進入後是大理石的吧檯桌面與石灰色系的大理石地板，以及玻璃展示櫃內吊著一件精神病患發病時穿的約束衣。座位區有靈活的高腳座位區、沙發區、吧檯區以及多處間隔後的小包廂，最吸睛的莫過於深處那病床，也是一個包廂。Asylum的紅白酒種類挺多的，經典調酒、啤酒或想來一杯Shot都行，Asylum總會讓你不自覺一杯接一杯。

想跟朋友跑吧續攤的話，提出Asylum不可能有人會有意見，喝一喝肚子餓的話，點一碗魯肉飯或酸辣麵或是炸物雞米花！整個好吃到你會醒酒。

Asylum

電話：02 2775 1627

地址：台北市大安區復興南路一段219巷10號

中國風濃郁的酒吧，古色古香的時髦客棧——紙醉金迷RELAX TAIPEI

光聽名字，腦海中會浮現一股奢華感，紙醉金迷名字涵義確實如此，開業約2年的時間，這間酒吧位在東區的延吉街巷子裡，從捷運忠孝敦化2號出口走過去，差不多五分鐘的距離。

木製雕花的門面與銅獅門環，途經此地即可感受到濃厚的中國風。推開門，猶如走進一間客棧，吧檯後方的中藥櫃、紅磚牆的組合、窗櫺又或是天花板，每一處細節設定都能窺見東方元素與西方風格的完美結合。聚焦在那有趣的酒單，裡面你會看到以唐詩、宋詞、現代詩的酒單，上面有中國古代鼎鼎大名的酒鬼文豪像是李白、蘇軾、杜甫、李清照、歐陽修的詩歌，現代詩鄭愁予、余光中下面還附上店家調侃式的幽默，實在有意思。

針對調酒部分，紙醉金迷向來是以帶給客人豐富創意的味蕾享受為優先，選擇此地為續攤之地，不妨與朋友一起吟詩作對來收這晚的尾！順便一提，紙醉金迷有低消，兩杯調酒剛剛好，喝完回家洗洗睡。

紙醉金迷RELAX TAIPEI

電話：02 2776 0603

地址：台北市大安區延吉街62巷12號

試想一個夜晚能去幾間酒吧？礙於口袋名單與鈔票永遠不成正比的狀態，你開始許願不用在微醺到大醉的過程裡花計程車錢，拖著蹣跚的步伐，甚至可能遇到下一站沒位置的窘境。