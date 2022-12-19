Danny León stalefish grabs over the hip in Marseille
© Nicolas Jacquemin
滑板運動

滑板人必知的熱身指南：玩板前請好好伸展四肢

踩上滑板前，來了解滑板世界最容易受傷的一些肌肉和關節的原因，跟著一起放鬆你的身體作伸展運動的練習。
由 小鬻（Jaddie Fang）翻譯 / Ignacio Pagura 編寫
4 min read發佈於

Summary

  1. 1
    一、腳踝伸展
  2. 2
    二、肩部伸展
  3. 3
    三、下背伸展
  4. 4
    四、內縮肌伸展
滑板最令人費盡心力的其中一點就是，玩滑板是一項極度耗費體力的身體運動；不但會讓人筋疲力盡，摔到痛得哇哇叫，還有千百種作招失敗且幾乎像是自我體罰的痛楚。滑板一直以來都傳統意義所謂的「運動」——你可以單獨練習，穿著早上出門的同一套衣服玩板。但以運動層面來看待滑板的話，對滑板人來說，要做一些像是交叉訓練（cross training）或伸展運動，簡直是另一種地獄體罰。因為他們一向都是直接踩上滑板，緩緩漫行來作所謂的暖身運動。
話雖如此，過去幾年卻又不斷地顯示除了女子滑板人口的大幅增加之外，許多中年男性也回歸滑板懷抱，在那之前可能因為成家立業而不再玩板，多年後才又再重新拾起對滑板的熱情。不過，身體畢竟不如年輕時勇健，因此，對於希望能延長板齡的人，鍛煉身體的強度也相對非常重要喔。
Sportliche Aspekte wie Dehnen und Aufwärmen kamen beim Skaten meist zu kurz. Diese Zeit ist vorbei!
Dehnen - so geht's!
© Finn Andres
01

一、腳踝伸展

腳踝是你用自己身體玩滑板時，必定會受到一些挫傷的部位。往好處想的是，腳踝受傷與膝蓋不同，如果你不小心扭傷腳踝，至少能在一定的時間內康復至幾近原本的正常狀態。所以，您的腳踝會很感激自己，如果能在玩板前都做足暖身的伸展運動喔。踩著板子滑行時會使你的跟腱過度伸展，即使是短跑也不會有這麼遽烈的伸展，而拉傷是一種極難克服心理障礙的傷害，唯一真正測試腳踝是否正常的方式就是——沒錯，再去伸展腳踝就對了。
1. 跟腱的熱身動作則如下：將腳後跟放在板尾上，腳趾指向板頭，然後向後搖擺板子，直到板尾貼於地面，手則握住板頭保持穩定性，雙腿則會呈現有點交叉狀態。
2. 由於一隻腳在板尾呈朝上狀態，你會立即感到腳後跟到下背部坐骨神經是收緊的感覺。接著將你的膝蓋向後靠緊，彎腰將頭緩緩向下，像是頭要去觸碰板頭一樣。
3. 做這些動作都要輕柔但保持穩定——不要急促地彈躍，一旦完成上述動作，身體感覺到有點阻力時，就慢慢呼氣。讓重力用你上半身重量作出緩升感，同時也會感覺到跟腱和腿筋也跟著伸展。
4. 另一隻腳也重複上述步驟，完成之後，回到原本位置，一隻腳腳尖置於站立位置後方約15公分處的地面，以此為支點在每個方向依次緩慢轉腳踝六次。完成這些動作後，你的腳踝也就熱起來囉。
Durch das Pushen wird die Achillessehne in einer Weise überdehnt, wie es selbst beim Sprinten nicht der Fall ist und ein Riss ist extrem schwer zu beheben.
Beginne immer mit den Basics
© Allen Ying
02

二、肩部伸展

雖然玩板主要鍛煉到的是身體的下半部，但鍛煉肩膀向來是有好無壞。畢竟每次在做豚跳動作時，我們都會反射性地舉起雙臂。這個步驟也要再度用到自己的滑板——非常好用的健身輔身工具，不僅僅是因為滑板的重量剛剛好，其標準80公分的長度也只比人的肩膀稍寬一些，因此相當有助於作伸展輔助工具。
1. 像是棒球選手在打球前放鬆肩膀的方式一樣，雙手拿起球棒兩端，並盡可能地高舉球棒於頭頂和後背。
2. 將滑板替代球棒，做出上述的動作時，你的手會分得比自己的肩膀要更開一些，就像槓桿原理一樣，會感覺到肩膀上的每一塊肌肉都在伸展，而置於頭頂後方的滑板，其重量也會讓這個伸展動作產生持續卻不會過重的溫和壓力。
3. 一旦覺得這個動作不會令自己感到不舒服後，就用指掌的力量去左右擺動板子，感受那種早晨起床伸懶腰、打呵欠作的舒展來放鬆身體。
03

三、下背伸展

如果腳踝受傷是阻礙滑板職業生涯的短期傷病，那麼腰部受傷可能就會帶給資深滑板選手累積最長久的慢性痛楚了。滑板終究不是為我們身體而設計的活動，因此各種衝擊力、重力和玩板所造成的任何壓力和身體長期應變下來的結果，都需要身體的某個部分來承受。不幸的是，那個累積之處通常就是我們的下背部位。
1. 做完腳踝和肩部的熱身後，一樣再用雙手抓住板子橫置在你面前，板身砂紙面朝下（這樣輪子就不會接觸到地面），接著膝蓋收緊，你的雙腿就會呈現像撲克人一樣筆直。
2. 再來，維持上述動作，慢慢地讓重力發揮作用，讓滑板的重量使你感覺被拉向地面。然後你會感覺到滑板的重量稍微拉伸了你的身體，但又不足以拉扯到身體任何部位。當你感到伸展的極限時，慢慢呼氣，向下放鬆身體再重複前面的連續動作，切記不要過於急促喔。
3. 重複上述伸展動作約15秒，再將雙腿交叉去感受後腿肌腱的伸展。
Während Knöchelprobleme häufig für akute Verletzungen verantwortlich sind, sind untere Rückenschmerzen wohl der Dauerbrenner - vor allem bei älteren Skatern.
Warm-Up vor der Session ist ein Muss
© Mike O'Meally
04

四、內縮肌伸展

玩板時拉傷內縮肌真的是很平常的運動傷害，只要想想你平時花很多時間，要將腳下的這塊僅有最小反作用力的滑板玩出一些花樣時，不自覺就會拉傷腹股溝位置的內縮肌是再尋常不過的事，而痛苦也是必然。因此，運用滑板來作這一項伸展運動絕對是有益無害。
1. 站在滑板後輪架位置的側邊，貼近到讓你腳趾幾乎接觸後輪側邊，再將腳移到板上平放在後輪架的位置，這樣你的腳趾和腳跟就可以像做獨輪前進一樣地前後滾動滑板。
2. 現在，腳再輕輕向前滾動滑板，往前滑動到你覺得自在的程度，有點像是芭蕾舞的伸展動作。盡量保持那樣的動作，其時間越長且越不急著回到原位越好。接著換邊重複上述動作，完成所有熱身，就可以準備上場大展身手了。
Im Gegensatz zu den Knien erholen sich die Knöchel nach einer Verletzung von selbst.
Die heiligen Knöchel eines Skaters
© KTR Skateboard School
滑板運動