《Battlefield 6》REDSEC Red Bull超級摩托挑戰賽：火力全開

在《Battlefield》REDSEC 衝上泥地、催足油門，限時登場的全新 Red Bull 主題遊戲模式，讓你有機會贏得超酷的遊戲內道具。

Red Bull Supermoto Gauntlet 於 2026 年 3 月 31 日至 4 月 14 日在《Battlefield》REDSEC 登場，讓你與另外七名玩家在三回合越野摩托競速中一路衝向終點，最終只有一人能勝出。

騎上你的越野摩托車，穿梭於 Tech Campus、Golf Course 與 Area 22B 的賽道之間，沿途衝過檢查點並累積分數——每回合結束後，得分最低的兩名玩家將被淘汰。到了最終回合，四名玩家將展開最後對決，一切勝負就在此一舉，率先衝過終點線的人就能奪下最高榮耀。

從 Red Bull 專屬玩家貼紙到名片背景、狗牌與降落傘，完成九項挑戰就有大量好禮等你來拿。

01 Red Bull Supermoto Gauntlet 重點速覽

活動為期 14 天（3 月 31 日至 4 月 14 日）

每場 8 名玩家

9 項挑戰

10 項獨特獎勵

4 條風格各異的賽道

免費遊玩

02 什麼是 Red Bull Supermoto Gauntlet？

Red Bull Supermoto Gauntlet 是一種所謂的限時模式（Limited-Time Mode, LTM），僅在《Battlefield 6》第二賽季的 REDSEC 模式中專屬登場。透過與 Red Bull 的合作，這項活動不僅將其標誌性品牌元素直接帶入這款多人射擊遊戲，也以充滿腎上腺素的越野摩托競速，為這款多人熱門作品注入全新活力，讓射擊遊戲與賽車遊戲的世界首度正面碰撞。

準備迎接 9 項高強度挑戰、4 條風格各異的賽道，以及在《Battlefield》中收集獨特獎勵的機會。遊戲採用由 3 個回合組成的競速形式進行。在比賽過程中，你將累積分數，而這些分數將決定你在賽事中的排名。

03 Red Bull Supermoto Gauntlet 何時登場？

Red Bull Supermoto Gauntlet 活動將於 2026 年 3 月 31 日至 4 月 14 日期間舉行，並可完全免費參與。唯一的條件是你必須擁有《Battlefield 6》遊戲，或具備免費大逃殺模式 REDSEC 的有效遊玩權限，且已完成所有遊戲更新。這樣的安排也相當合理，因為《Battlefield 6》第二賽季「Nightfall」階段才剛推出全新的載具類別——越野摩托車，而 Red Bull Supermoto Gauntlet 正是對這項新內容的全面慶祝。

Dirt bikes are a new vehicle category in Battlefield 6. © EA

活動於《Battlefield 6》第二賽季 REDSEC 的 Gauntlet 模式中進行。你將體驗到一種與經典《Battlefield》模式大不相同的淘汰賽制：不再是激烈的槍戰對決，而是讓玩家騎上越野摩托車，以騎乘技巧成為勝負關鍵。

04 我們可以使用任何裝備或武器嗎？

這個遊戲模式純粹考驗你的駕駛與競速技巧，因此不會提供任何裝備或近戰武器可供使用。玩家不會受到敵方玩家或載具的傷害。不過，載具仍可能因環境碰撞或其他玩家的載具而受到輕微損壞。

05 比賽採用什麼賽制？

第一回合中，8 名玩家將騎乘越野摩托車彼此競速，並透過穿越賽道上的檢查點來累積分數。前 6 名晉級，分數最低的 2 名玩家將被淘汰。第二回合則由 6 名玩家進行比賽，前 4 名晉級最終回合。第三也是最後一回合，將由 4 名玩家爭奪冠軍，其餘玩家則依照分數排名落位。

06 積分制度

在《Battlefield 6》的 Red Bull Supermoto 限時模式中，勝負並不是由你在比賽結束時的名次決定。相反地，這個限時遊戲模式採用的是一套鼓勵冒險的積分制度。

分數是透過駛過以顏色區分的檢查點來累積。檢查點的位置越具挑戰性，獲得的分數就越高：

紅色檢查點（10 分）： 設置在高難度坡道、跳台或技術性騎乘挑戰路段。雖然較難掌握，但可獲得最高分數。

黃色檢查點（5 分）： 與紅色檢查點類似，但跳躍難度較低。

藍色檢查點（3 分）： 通常設置在路線中的直線路段上，挑戰性較低。

專業小提示：如果你經常選擇紅色的高風險路線，就能用比只收集藍色檢查點更少的檢查點數量，拿到明顯更高的分數。所以，冒這個險是值得的。

Exclusive in-game items will be on offer © Electronic Arts

07 賽道介紹

Red Bull Supermoto 活動共設有 4 條不同賽道。每一條賽道都取材自《Battlefield 6》宇宙中的不同場景背景，並擁有各自獨特的條件、挑戰與特色：

高爾夫球場

這條賽道以修剪整齊的綠地、賞心悅目的棕櫚樹與蜿蜒的柏油道路為特色，整體設置於都市環境之中。緊湊的彎道與 Red Bull 跳台構成了這條賽道的鮮明風貌。

防禦中樞

位於工業區內的 Defence Nexus，將帶你穿越一條結合碎石路與柏油路的多變賽道。這裡呈現出經典的超級摩托地形，尤其因不斷變化的路面條件而更具挑戰性。

22B區域

一座沙漠基地，設有雷達圓頂、貨櫃路障與彩色煙柱。寬闊的柏油路段會延伸成粗糙沙地上的上下坡路段，而不足的抓地力也將對你帶來全面考驗。

珠寶海灘

Jewel Beach 以陽光燦爛的海灘氛圍巧妙營造出滿滿夏日感。但別讓這種度假氣息分散你的注意力，因為這條快速且大致平坦的柏油賽道，佈滿了危險的狹窄路段與急彎。你能否成為第一個衝過 Red Bull 拱門終點線的人？

08 有哪些挑戰？

在 Red Bull Supermoto 中騎上越野摩托車參戰的人，爭奪的不只是名聲與榮耀，也不只是冠軍頒獎台上的香檳洗禮。凡是投身這個獨特越野競速遊戲模式的玩家，都會想把那些可在《Battlefield 6》中永久解鎖的專屬獎勵收入囊中。

Don't miss out on the exclusive Red Bull Supermoto cosmetics © EA

要獲得這些專屬造型獎勵，你總共必須完成 9 項挑戰。這些挑戰由 7 項一般挑戰與 2 項額外挑戰組成。

提示：並非所有挑戰都一定要在 Red Bull Supermoto Gauntlet 模式中完成，但它們全都圍繞著《Battlefield 6》中可使用的載具展開。

挑戰內容 說明 模式 獎勵 1 完成 Red Bull Supermoto 對戰場次 Gauntlet 模式 玩家貼紙 — 正面對決 2 以小隊身分奪取紅色檢查點 Gauntlet 模式 玩家背景卡 — 紅色爆炸 3 奪取 Red Bull Supermoto 或 Conquest 目標點 所有模式 狗牌 — 給你一對翅膀 4 在摩托車上累計維持翹孤輪一定秒數 所有模式 玩家貼紙 — 執牛耳 5 駕駛陸上載具時獲得積分（在 Gauntlet 模式中為雙倍積分） Gauntlet 模式 玩家背景卡 — 蠻牛衝鋒 6 在 Gauntlet 模式中取得目標分數（於 Gauntlet：Red Bull Supermoto 中為雙倍分數） 所有模式 降落傘 — 能量高昂 7 使用全地形車、摩托車或輕型步兵載具累計滯空秒數 所有模式 狗牌 – Red Bull Bonus 8 駕駛 F-97 Kestrel 或輕型步兵運輸載具累計滯空分數（以秒計） 所有模式 降落傘 — 充電傘面 Bonus 9 Gauntlet 第 3 回合／大逃殺前 5 名／多人模式 2,000 分 所有模式 玩家背景卡 — 三角掃蕩

提示：第 5 與第 6 項挑戰在 Gauntlet 模式中可獲得雙倍分數。所以如果你想更快推進進度，建議把大部分遊玩時間投入在 Supermoto 模式中。

09 Red Bull Supermoto Gauntlet 獎勵內容

當然，你的努力也會獲得回報。只要完成 Red Bull Supermoto 挑戰，你就能取得總共 9 款採用 Red Bull 設計、專屬且獨特的造型獎勵。這些物品僅能在活動期間獲得，解鎖後將可永久擁有。獎勵分為 4 大類：

降落傘： 「能量高昂」與「充電降落傘」

狗牌： 「給你一對翅膀」與「Red Bull」

玩家名片背景： 「三角翼」、「紅色重擊」與「蠻牛衝鋒」

玩家名片貼紙： 「執牛耳」與「正面對決」

Unlock exclusive rewards © EA

所有造型獎勵都只能在活動期間（3 月 31 日至 4 月 14 日）解鎖。Red Bull Supermoto 活動結束後，這些獎勵將不再提供。因此，如果你想把 9 項物品全部收齊，就別再浪費時間了。