孫振：我把人生All In在B Boy上

「我把人生All In在B-Boy上了！」 孫振

當同齡孩子往返於學校與補習班時，在家自學的孫振則在社區裡、地板上，跟著大哥哥們跳街舞。 「我從來沒有去過學校，爸媽的教育方法就是鼓勵我發展自己的興趣。剛好當時《舞力全開》節目很紅，許多在家自學的社區大哥哥們流行跳街舞，我就想說也來試試看。」

沒想到，在地板上的一跳一轉，就這樣爲11歲的他，扭轉出了一生的志向。 「我一試就覺得，欸蠻酷的，我這個年紀就可以這樣轉來轉去，我不就屌爆！」 孫振笑道。從此，孫振家中便沒了沙發跟椅子，電視前的地板成了孫振的練習空間；媽媽走出房門時，不是看到孩子在客廳倒立，就是看著孫振邊看電視裡的比賽畫面，邊在地上轉圈。

Quake © Garret Clarke/Red Bull Content Pool

一路「純B」到現在，把人生All In在B Boy

眼見孩子一頭栽進Breaking的世界，孫振媽媽也在隨先生往返新竹、台南時，找到台南一中、台南女中學生練街舞的地方，讓小小年紀的孫振跟著一群哥哥、姊姊和老師們練習，後來更加入新竹在地舞團。對於沒有同學的孫振而言，朋友就是在舞團中一起跳舞的人，而霹靂舞就是生活的全部。

「大家在唸書時，我都在跳舞，從一開始純B到現在，始終覺得很好玩，從沒想過放棄。」 自稱「舞蹈宅男」的孫振如此分享，正因為學習Breaking純粹出於個人興趣，相較於過往印象中，運動選手奮鬥過程的血淚交織，孫振雖然手肘、膝蓋上傷痕累累，挫折也在所難免，但是因為「真心喜歡」，每次挫折反而都像是挑戰，也讓他在成為霹靂舞選手的路上，少了點悲情的況味，多了些屬於B-Boy的玩心與熱血。

孫振贏得2021Red Bull BC One台灣冠軍 © Garret Clarke

跳上世界舞台，讓世界看到台灣選手很不賴

儘管一開始是因為好玩而從未想過中斷；隨著在台上時間越來越長、自己收到越來越多目光，孫振對於自己作為B-Boy的未來，也有了更多的想像。

說起這樣的心態轉捩，其實可以回溯到2019年。當時孫振隨舞團參加Paris Battle Pro法國霹靂舞世界大賽，雖然團體賽止步八強，孫振卻在一對一比賽中過關斬將。也因為個人賽打進四強的漂亮一役，讓從小看霹靂舞比賽影片時，往往只看到外國臉孔的他，第一次覺得，原來台灣人也有能力跳上世界舞台！ 「所以我那年到處跑，暑假也跑去歐洲比賽，一路比到底，當年積分衝到世界第8名。」

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成為Breaking界的王建民，帶領台灣舞者一起衝出去

帶著這種勢如破竹的氣勢，孫振接著奪得Red Bull BC One Cypher Taiwan冠軍，11月時更將代表台灣飛往波蘭，參加Red Bull BC One世界總決賽。為了以最佳狀態迎戰全球菁英舞者，孫振近期也加強心肺練習，並鑽研更多原創舞步，希望以自己的獨創招數，在國際賽中脫穎而出。而作為台灣霹靂舞國手選拔積分賽第一名，孫振目前也正在接受國家選手培訓，期待在每年兩場的的世錦賽、明年的亞運、世大運中累積積分，前進2024巴黎奧運。

「我想成為Breaking界的王建民！」 孫振說道。畢竟，正是王建民讓台灣選手知道，原來台灣人也可以站上棒球殿堂！ 「一項運動在一個國家裡強起來的關鍵，就是要有一個特別強的選手，帶著其他人一起出頭。我想當第一個衝出去的那個人。」 聽起來任重道遠嗎？對此，孫振笑笑， 「不會啦，這很好玩！」