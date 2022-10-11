B-Boy TFour 盧雋10年磨一劍，站上Red Bull BC One世界舞台

盧雋(B-Boy TFour)參加Red Bull BC One的歷程，可以用 「屢敗屢戰」 來形容。

堅持跳了10幾年，今年29歲的盧雋，終於奪下BC One台灣區冠軍，取得世界大賽門票，但在此之前，他早已陸續參加過六屆Red Bull BC One霹靂舞大賽。

這次，他終於走進那個10幾歲的自己，一直夢想著要去的國際殿堂級賽事。

B-Boy Tfour © Garret Clarke/ Red Bull Content Pool

霹靂舞教會他「不斷突破」！比賽如此，人生更是如此

16歲深受霹靂舞影片吸引，盧雋就開始在公園流連忘返，和那邊的大哥哥們一起學舞——是的，你沒看錯，他的霹靂舞起步，是在公園，而且，一待就是好幾年。

嘉義的舞蹈教室不多，在公園跟同儕們自學了四年後，他才開始去上正規的霹靂舞課程。

「嘉義沒有太多資源，很多時候得南征北討自己去學習。」盧雋說，他在嘉義有好幾年的時間，沒有舞團可以加入，即便有一群同樣愛跳舞的朋友，但總是少了點方向，很多的新的東西、圈子裡的新資訊，都得自己摸索。

「一開始遇到這些問題，不知道怎麼辦，我唯一知道的事情就是練下去，就是突破。」他說到。

盧雋笑說，霹靂舞教會他最重要的一件事，就是不斷突破的精神，現在不管是在工作上的挫折，或人生際遇的困境，他都會用比較正面的角度看待，而不是一味逃避。

不管結果如何，重點是過程中屢敗屢戰、不斷突破的精神，套用在比賽中如此，人生中的大小挫折亦是如此。

B-Boy TFour © Garret Clarke/

不過度執著賽事輸贏，回歸跳舞初衷

在近15年的跳舞生涯中，最大的低潮，就是剛出社會、服兵役那段日子：找不到跳舞的方向與目標，練習時間不夠，朋友轉換練舞的方向，失去了志同道合的夥伴⋯⋯

「我很想放棄，但又很喜歡跳舞，如果放棄，就全部都沒了！」當時他掙扎著。

後來，他轉換跳舞的心態。以往他是比賽型選手，很喜歡報名各種國內外賽事，到處去Battle，練習就是為了比賽；如今，他把跳舞當作生活的一部分，不再是為了比賽才去練習，只練自己喜歡的東西、想練的東西，一切順其自然，反而狀態比以前更好。

另一個支撐他的動力，是來自爸爸無聲的支持。

爸爸從一開始反對他跳舞，到盧雋在各種賽事中展露頭角後轉為支持。爸爸口頭上說得不多，但總是會反覆觀看他參賽的影片，他深知，爸爸非常以他為榮，而延續父親對他的驕傲，就是他走下去的動力。

B-Boy TFour Wins Red Bull BC One 2022 Taiwan National Final © Garret Clarke

讓世界看到，台灣也有我這樣風格的舞者存在！

從2011年起就陸續多次參加Red Bull BC One賽事，這次，他終於拿下台灣區冠軍。

盧雋屬於style move型的選手，他笑說，在賽場上，「我蠻會『玩』、蠻會『尬』的。」因此，他希望，這次有機會站上世界大賽舞台，「讓世界看到台灣也有我這樣風格的舞者存在！」

盧雋感嘆，霹靂舞教會他太多學校沒有教過的事，「它著我去看世界，」他不斷強調，「不是我帶它，是它帶我。」

最重要的仍然是：不要隨便放棄，無時無刻的突破的精神。

「我希望一直跳下去，以自己喜歡的方式，活成自己喜歡的樣子。」盧雋說到。

B-Boy Tfour © Garret Clarke