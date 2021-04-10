從來自世界特地的B-Boy和B-Girl中超過四百件線上作品中選出兩位贏家。這幸運的兩位將在十一月前往印度，爭奪 的一席之地。

誰是2019年BC One e-battles線上比賽的獲勝者呢?

Luma is the champion of the Red Bull BC One B-Girl E-Battles 2019 © Luma

來自 哥倫比亞 的B-Girl Luma 贏得BC One e-battle線上比賽的B-Girl組。她從小跳舞並在2010年開始跳breaking。這讓她可以到世界各處旅行並且結交來自不同文化思想類似的舞者。她很驕傲可以前往孟買，並且很期待這次的挑戰。

Dosu won the e-battles 2019 and the BC One City Cypher in Philadelphia © Kien Quan

B-Boy Dosu 來自祕魯，現居 美國 。他代表Beat Whakz舞團及Funkill Peru。今年初他贏得了費城BC One City Cypher。Dosu準備好在孟買尬舞，也希望向來自秘魯的舞者證明只要你夠努力，沒有甚麼是不可能的。

評審對於Luma的演出評論是甚麼?

Intact: 她有很好的排腿和一些大招基礎來展現多元的風格。我認為她比其他人更呈現出自己的個性。她也有較高的能量水準和節奏感。

Narumi: Luma很強大。有時候她一次嘗試很多事情，但是她的排腿和大招非常有水準。對於World Final世界總決賽，她必須要更加自然一些，不然她有時候對於自己的動作會想太多而失去了音樂性和對比賽本身的專注力。我想這是線上比賽形式的副作用。不過我很確定她能夠做到並且會持續改善。

評審對於Dosu的反饋

Narumi: 他的排腿和過橋有一種很特別的流暢感。他舞蹈中的細膩度讓他脫穎而出，就算他在做一些基本的動作。這代表他很多樣化並且知道甚麼對於breaking是很重要的。這是我的想法。