Red Bull BC One 評審時間｜賽前心法一拳公開

Red Bull BC One Taiwan Cypher © Up Against the Wall

放眼 2024 年巴黎奧運新增霹靂舞項目，被視為霹靂舞最高殿堂的 Red Bull BC One 台灣大賽將有哪些新生代的 B-Boy 及 B-Girl 輩出帶給我們不同面向的驚喜，並帶領我們前往嘻哈文化發源地 - 紐約與世界好手較勁。五位評審老師包含 2007 年亞洲區亞軍 B-Boy Choco (劉志強)、2011 及 2012 年亞洲區參賽代表 B-Boy Lil Dragon (李奕釜)、2011 年台灣冠軍 B-Boy Hertz (陳炵赫)、2012 年台灣冠軍 B-Boy Taower (陶威寧)和 2016 年台灣冠軍 B-Boy Harricane (田晉瑜)，皆表示高度的期待。

B-Boy Taower @Red Bull BC One, 2016, Cypher - Taipei, Taiwan © Red bull

引導評審跟著你的節奏，冠軍可能就是你

回憶起 2012 年小龍老師在紐西蘭亞洲決賽面對地主隊獲得滿場喝采、哈利老師受 Red Bull Star Hong 10 啟蒙自學，經過多年努力拿下冠軍也受到偶像的肯定，甚至超越國籍結交了許多好友彼此就像一家人。

Red Bull BC One 的存在對評審老師而言，除是夢想實踐的舞台，可為舞者的價值締造更高的巔峰，更重要的從海選、台灣決賽進一步到世界，這些珍貴的體驗也許更能找出表達自己的方式，哈利老師認為，有別於運動比賽想著贏過對手，如何引導評審跟著你的節奏看比賽是 Red Bull BC One 最具魅力的醍醐味，就如去年 FLEA ROCK 對上 SHIGEKIX 般；Taower 老師也從中領略，將風格與強項發揮到最大，自然會受到評審的青睞。

B-Boy Harricane © Red Bull

如何把當下的狀態表現好，玩得開心最重要

難得在賽前將五位評審老師 Assemble，當然要把握機會為參賽者爭取一點福利。藉此請老師們分享準備比賽的要領，由於部分老師也有在霹靂舞協會擔當要職，相較積分賽表現方式更為開放，屬於文化賽的 Red Bull BC One，「感覺」成為最大的評分依據。

除了埋頭苦練讓比賽套路穩定輸出這個不二法門，利用跑步提升體能、適時放鬆肌肉關節避免傷害，將自己的特質與強項放大，尤其當你越想要贏對手反而越不像自己，調整到隨時都能輕鬆接招，這種以不變應萬變的心理素質可以好好訓練。

此外， Choco 老師分享過去比賽曾因休息不足與冠軍失之交臂，哈利老師提供了一個相當精闢的準備方向，他表示配合比賽的賽程，將時間精準機算切割做練習，讓肌肉提早記憶外也提早做體能的分配，可以讓自己更為適應比賽的情境；Hertz 老師表示盡全力去做，透過難度突破自己，創造屬於自己的樣子，相信更能獲得評審老師的青睞。

Red Bull BC One Taiwan Cypher 2016 精彩剪輯 © 壹十一制作

分數不是重點，成為那個被記住的唯一吧！

不論受選秀節目《五燈獎》蓋世太保、忍者少年滿載活力的舞技衝擊，或者因 L.A. Boyz 而買了武林秘笈自學，甚至為了吸引心儀的對象接觸 Breaking，老師們的起點透過人生的淬煉，技術的精進，以及 Red Bull BC One 比賽的擴散，進一步從個人的拼搏昇華到團隊、環境的延續，無疑成為傳承給後輩最佳的養分，為下個街舞世代扎根，如同哈利老師的一段結語： 「在 Red Bull BC One 這段奇幻的旅程，一切都有可能發生在你的生命裡。」

2022 Red Bull BC ONE Cypher Taiwan © Red Bull

隨著總決賽將移師到嘻哈文化發源地紐約，11 月 12 日將由哪位好手帶領我們重返原點，感受霹靂舞的文化價值與傳承，並與頂尖霹靂舞舞者同台爭取全球王者榮耀，4 月 10 日 Red Bull BC One 台灣大賽，讓我們一起見證新歷史的誕生吧！