節拍廣場十週年計畫 - 與DJ Chicano & DJ Vicar 嘻哈文化探討的深度訪談

你說你愛嘻哈文化，那你願意為它付出多少？

DJ Chicano © DJ Chicano

對於節拍廣場來說，即將滿十年；對於DJ Vicar來說，可能是從自己開始挖掘唱片，到成為唱片行店長與DJ，到成為唱片行與廠牌主理人十幾年的時間；而對於DJ Chicano來說，是見證台灣嘻哈從無到有，二十餘年的一段旅程。

嘻哈來自街頭，據考究，Hip Hop兩字最初出現在1973年的紐約布朗克斯，主要的參與者為非裔美人與拉丁裔美人，他們生活在貧困的國宅，幫派、暴力、毒品等問題充斥在他們的生活環境。

然後嘻哈出現了。

最開始嘻哈是由街邊的Block Party或是Jark Jam的形式出現，換言之，它是生於派對的，但是這種派對與大家所熟悉的購票去夜店飲酒作樂不太一樣，它發生在公共空間中，只要你喜歡，都可以來參加。喜歡音樂的人們聚集，它讓同好相遇，讓老朋友一同享受美好的時光，舞者們隨著節奏舞動，迷茫的青少年除了逞兇鬥狠外，更有了發洩精力的去處。然而隨著嘻哈有唱片公司大規模資本的介入，它成了一場金錢遊戲，唱片公司在尋找下一個巨星，下一首熱門排行榜上的金曲，下一場sold out的大型演出。

但是在台灣，我們仍可以在節拍廣場看到Hip Hop文化以最原始的Park Jam形式展現，而且，它持續了十年之久。節拍廣場的主辦人DJ Chicano談到他所舉辦的活動時，並沒有特別自豪或是驕傲，他只是徐徐的說：「一開始只是單純想要用黑膠去表達DJ的技巧，因為在09年時DJ使用的介面大多轉向數位，越來越少人玩黑膠，因此在尋求繼續撥放黑膠唱片的可能性時，想起美國Hip Hop剛開始其實就是這個樣子，做推廣不收費沒有關係，起碼我可以持續以這樣的方式來表達，讓大家知道Hip Hop 最初從街頭開始的模樣。藉由藝青會的Jimmy協助，自2010年12月開始舉辦在西門町電影公園，最初並沒有太多規畫，但再試辦後反應不錯，就逐漸成為一個常態性的活動，一路到現在（笑）。」在簡述活動起源後，DJ Chicano接著談起「Beat Square／節拍廣場」名稱的由來：「我在2001年拿下Vestax的DJ比賽冠軍後，其實就想到Beat Square這個名字，最初是想作為工作室的名字，以這個單位為名做教學、接案等等。但因為當時夜店的薪水很好，所以我的時間都投入在夜店工作，一直到2010年開始舉辦這個公園派對時，才想又想到這個名字，也覺得還蠻符合的，就用它作為活動的名稱。」

十年是一段漫長的時間，被問到如何堅持並保持熱情持續舉辦活動時，他說其實很簡單，就是放你自己喜歡的歌，能看到來現場有不少熱舞社的年輕朋友，這些到場的群眾都是給我的鼓勵與支持。「中間也是會有辦得很累的時候，」DJ Chicano說道，「心裡會想，我不盈利只做推廣，怎麼還沒有人要來？但仍然會有十幾個人到場支持，心想那就繼續辦下去。我喜歡我放歌的時候，大家玩得很開心，我喜歡看到這樣的畫面。」在這十年期間，來參與活動的朋友來來往往，從最初到現在，群眾的構成也有些不太一樣。DJ Chicano說，在最開始的那兩場都是自己的朋友來捧場，但朋友也不可能每次都來，大約在第三、四年的時候來參與的人數並不多，那時就會心生動搖，不知是否該繼續舉辦。後來慢慢有像阿雅、大嘴這些街舞老師會帶學生來參加，帶他們進行課外教學，讓他們知道，跳舞不是只有對著鏡子跳，而是要跟大家互動。而最近這三年都是阿雅之前的學生長大了，帶著自己的晚輩來。這些同學可能都是剛開始接觸街舞或是嘻哈音樂不久，仍保有很多好奇心，就會來參與，不會有誰比較會跳舞這種比較的心態，慢慢也都彼此變得熟識；除此之外，也會有不少街坊鄰居會過來，也慢慢變成熟面孔，有推著一整車毛孩子來的，有遊民，也有男扮女裝的。「我的活動並不限制一定要很會跳舞或懂音樂才能參加，它是一個很開放的活動。」DJ Chicano如此定義節拍廣場的Park Jam活動。

而在台北西門町電影公園這樣的好氣氛，DJ Chicano也想藉由Beat Square帶到各個不同地區，在虎尾、北港、嘉義、台中，Beat Square也都曾走訪，將原汁原味的嘻哈派對氛圍帶給群眾。既然對於讓大家都能開心派對是這麼重視，擔任DJ已長達25年的DJ Chicano當然對於好派對的定義有自己的一番洞見。他說：「其實真的滿看運氣的，有的人會帶著一些特定期望，期望能聽見自己曾經聽過的那些歌；也有的人會享受音樂，在舞池中一直跳舞。而業界的期望就是作為一位DJ，你不能清空舞池，要讓舞池起碼維持在7-8分滿，因此在放歌的時候就很像在釣魚，放一下拉一下，可能放幾首比較流行的歌，讓舞客想跳舞的情緒跟能量延續，再放一首他們沒聽過的，讓他們跳得下去。」這樣的做法就是試圖在舞客的期待與DJ選曲品味之間盡量取得平衡，而不單是一昧去迎合舞客的要求。

DJ Vicar © JasPhotography

而這樣的美學實踐者並不是只有DJ Chicano。擔任Soul Amazin’ Music主理人的DJ Vicar也因為長時間挖掘黑膠唱片，認識了不少國外的神人，Skeme Richards就是其中之一。這次節拍廣場十週年的活動意義非凡，DJ Vicar便擔任推手，讓DJ Chicano與來自美國Rock Steady Crew的Skeme Richards合作，聯手推出混音專輯。曾在2014年訪台的Skeme Richards當時其實是受B-Boy阿雅邀請來台放歌，剛好有機會也在節拍廣場4週年時一同獻藝。除了自身作為DJ外，Skeme Richards也長年深耕國外的街舞場景，此外他也有自己的廠牌，發行自己的唱片，在推廣文化方面相當受敬重。對於同為文化推廣者的DJ Chicano來說，兩人的資歷與背景等都相當接近，而在DJ Vicar主動聯繫下，對於節拍廣場的派對曾有深刻且愉快回憶的Skeme Richards一口便答應合作，全力支持。

DJ Chicano & DJ Vicar © JasPhotography

這次兩人聯手推出的混音專輯會由兩人各做30分鐘的黑膠唱片set，會以CD跟錄音帶的方式呈現。基於數位化的原因，大部分的DJ多選擇將自己的混音set放到網上，已經比較少可以見到實體的mixtape作品，這次會是很難得的機會收藏這具紀念價值的珍品。Skeme Richards在美國仍以錄音帶形式發行自己的混音帶，裡面收錄許多珍貴難尋的rare groove曲目，連網路上也不見得能夠找到，也就是說如果你想聽，你只能買他的錄音帶mixtape才聽得到；很巧的是，DJ Chicano也正是台灣少數有推出自己mixtape的DJ，這也是兩人雷同之處。除了在台灣發售外，也會透過Skeme Richards在海外販售，預計在美國以及日本都會有管道購入。這次的混音帶也會是Soul Amazin’ Music作為音樂廠牌的起步。

Skeme Richards © DJ Vicar 提供

Soul Amazin’ Music是深度黑膠挖掘者的聖地，在店裡提供的不是最新最夯的排行榜金曲，而是DJ Vicar的品味收藏和選曲。作為一個店面的空間，營利固然是目的之一，但不是全部；Soul Amazin’ Music 小而巧的店面更像是一個互動交流的空間，透過結識這些特地來訪店面、對黑膠唱片有興趣的聽眾朋友，建立關係，進而創造更多合作的可能性。但是DJ Vicar想要做的不只是一間唱片行或是販售別人的音樂，而是進一步生產來自台灣的音樂，往海外結盟、合作、銷售，往一個真正的音樂廠牌邁進。

Soul Amazin' Music © DJ Vicar

最後DJ Chicano想要強調「知識」作為嘻哈第五元素的重要性，如果你喜歡嘻哈文化，你需要去了解它的歷史，並負起傳承給下一代的責任，懂得這些，才能夠讓下一代有正確的觀念。不論DJ Chicano與DJ Vicar或是他們的節拍廣場和Soul Amazin’ Music，都是坐而言不如起而行的實踐，默默地推動著台灣的嘻哈文化，伴隨著年輕人慢慢成長，也看著這些年輕人逐漸帶起更多少年、青少年一同參與這場持續進行、未曾停歇過的嘻哈派對。

我們節拍廣場十週年活動現場見！

日期：Dec. 5, 2020

時間：15:00-19:00