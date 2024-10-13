專訪：Beitske Visser

這位荷蘭女車手有著巨大的期望，加入了這個計劃，該計劃曾培養出如紅牛二隊（Toro Rosso）的車手

和

，以及之前的世界冠軍

。“這很好，因為我們可以看到他們是如何做到的，”她解釋道。“因此，我們有一個良好的基礎可以在此基礎上工作。