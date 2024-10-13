專訪：Beitske Visser

她可能只在單座賽車賽季中完成了一個賽季，但18歲的貝茨基·維瑟（Beitske Visser）已經在賽車界引起了不少關注，以至於她被宣布為Red Bull青年車隊的最新成員。“這當然是一種非常棒的感覺，”她告訴RedBull.com。“我想每個人都會想要這樣的機會，成為一支F1車隊的青年計劃成員。”
我想每個人都會想要這樣的機會，成為一支F1車隊的青年計劃成員。
這位荷蘭女車手有著巨大的期望，加入了這個計劃，該計劃曾培養出如紅牛二隊（Toro Rosso）的車手Daniel Ricciardo 和 Jean-Eric Vergne ，以及之前的世界冠軍Sebastian Vettel。“這很好，因為我們可以看到他們是如何做到的，”她解釋道。“因此，我們有一個良好的基礎可以在此基礎上工作。
Beitske對這項運動的熱情在她還是個小嬰兒時就已經展現出來，和其他青年車隊成員Carlos Sainz和Tom Blomqvist一樣，賽車在她的家庭中也根深蒂固。“我爸爸以前在房車賽中比賽，當我三歲時，他帶我去參加比賽，我看到一輛小嬰兒卡丁車，”Beitske說。“我問我能否駕駛它，他認為我太小了，但當我五歲時，他給我買了一輛卡丁車，從那時起我開始了卡丁車生涯。”
在卡丁車比賽中給人留下深刻印象後，Beitske轉向單座賽車，參加了Formula ADAC系列賽，並在她的第一個賽季中獲得了兩場勝利。第一場勝利意義非凡，不僅是在她的主場賽事——贊德福特（Zandvoort）上取得的，而且是在她前兩天因撞車而導致背部骨折的情況下取得的。“贊德福特的比賽絕對是一次高光時刻，而且是在前一天發生重大事故後獲勝。”
在已經取得兩場勝利的情況下，Beitske對她在Motopark車隊的第二個賽季寄予厚望。“我們的目標是今年贏得冠軍，因此我們需要更多的勝利來實現這一目標。”
最終目標是成為F1世界冠軍。
到目前為止，F1中還沒有女性賽車手獲得比賽勝利，但她並不只是來湊數的。
“最終目標是成為F1世界冠軍，”她說。“但這還是很遙遠。我現在專注於今年的ADAC賽季，然後我們再看看下一步該怎麼走。”
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