1.1. 比利時恰好吻合 74* 這個單詞

*2023年是F1世界錦標賽的第74個賽季

2. 六張比利時大獎賽精采照片合集

The Red Bull duo took their fifth 1-2 result this season © Getty Images/Red Bull Content Pool That's 10 wins from 12 races for Verstappen so far in 2023 © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez made an early breakaway after passing Leclerc © Getty Images/Red Bull Content Pool Verstappen passed Piastri and then bolted to win Saturday's Sprint © Getty Images/Red Bull Content Pool Pérez's Sprint ended early after damage from contact with Hamilton © Getty Images/Red Bull Content Pool Ricciardo's Sprint was spent fighting faster cars before dropping to 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

3.Max的10場完美比賽

Once Verstappen got in front, there was no stopping him © Getty Images/Red Bull Content Pool

Verstappen的八連勝——這是Sebastian Vettel保持連續獲勝次數最多的紀錄，當時這位德國偉人為Red Bull贏得了 2013 賽季的最後九場比賽——但並不像 7 天前的匈牙利大獎賽那樣簡單，至少在上半場比賽還是頗為艱辛。

這位荷蘭車手在排位賽中取得最快成績後，但由於更換變速箱被降級了五個發車位從第六位出發，不過在斯帕的第1個轉彎處遇到了棘手的問題，緊繃的髮夾彎很容易引發第一圈事故。 由於Oscar Piastri (McLaren車隊）被前方的Carlos Sainz (Ferrari車隊）擦撞，此時Verstappen伺機而動升至第四位，但在前五圈中，他最初被困在Leclerc 和 Lewis Hamilton (Mercedes車隊）之後，不過，Pérez則取得遙遙領先的地位。

當他在第 9 圈超越Mercedes 和Ferrari時，此時Pérez保持了 2.9 秒的優勢，但Verstappen在第 14 圈首次進站後速度加快了，在第 17 圈取得了他不會放棄的領先優勢，並在高速的 Eau Rouge 彎道上，一個可怕的側滑動作下倖存了下來。不久之後，一場傾盆大雨使得使用光頭胎的賽車在賽道上變得危機重重。

從那時起，勝利成形，他衝過終點線領先隊友 22.305 秒，在自己的出生國取得三連勝，這是他在本季的第 10 場錦標賽勝利，在賽季進入中期休兵前，目前他在積分榜以 125 分差距取得領先優勢。

週六，Verstappen也贏得了 11 圈的衝刺賽，McLaren車隊的Piastri和Alpine車隊的Pierre Gasly.同時登上領獎台的殊榮。

對於Pérez來說，落後隊友 20 多秒並不值得慶祝，但第二名和 18 個世界冠軍積分，是他自七場比賽前在邁阿密獲得同一名次以來的最佳成績。

墨西哥車手從第二位發車，今年第二次登上領獎台，這是他 12 個月前在斯帕的起跑和完賽位置的重演，他與積分榜第三名車手（Aston Martin車隊的Fernando Alonso）的差距擴大到了 40 分，Oracle Red Bull車隊希望在賽季結束時取得車隊史上第一次 1-2名的成績。

4. Tsunoda 積分進帳

Tsunoda took a much-needed point for AlphaTauri with 10th © Getty Images/Red Bull Content Pool

Tsunoda在排位賽中取得了令人印象深刻的第 11 名，並在比賽的稍早階段表現出他標誌性虛張聲勢的企圖心，在第 3 圈中取得第七名，並以微幅優勢追趕Aston Martin車隊的Lance Stroll，在倒數44圈時，取得第九名位置。

隊友 Daniel Ricciardo 在匈牙利站令人印象深刻地重返F1之後，斯帕的比賽變得平淡無奇。 這位澳大利亞人在排位賽中的最佳單圈成績因違反賽道限制被取消資格，這次失誤讓他在發車區僅排名第 19 位，但正賽中未能充份發揮。Ricciardo繼續奮戰，最後的兩次超越，終場在方格旗揮舞下取得第 16 位的成績。

5. 我們需要了解的數字

9: Verstappen從第六位發車獲勝，意味著這位衛冕世界冠軍已經在 9 個不同的發車位置贏得45 場大獎賽，與Fernando Alonso的戰績齊名，在最多不同的發車位置上確保了這項運動史上的勝利。

6. 圍場的話語

7.重要的統計數據

車手積分榜前5名

Position Driver Team Points Gap 1 Max Verstappen Oracle Red Bull Racing 314 - 2 Sergio Pérez Oracle Red Bull Racing 189 -125 3 Fernando Alonso Aston Martin 149 -165 4 Lewis Hamilton Mercedes 148 -166 5 Charles Leclerc Ferrari 99 -215

車隊積分榜前5名

Position Team Points Gap 1 Oracle Red Bull Racing 503 - 2 Mercedes 247 -256 3 Aston Martin 196 -307 4 Ferrari 191 -312 5 McLaren 103 -400

8. 賽道之外

三名F1車手。 一台模擬器。 哦，還有一個眼罩，這讓事情變得非常具有挑戰性……

看看當我們讓Max駕駛賽車模擬遊戲的方向盤後，但蒙著眼睛在銀石賽道跑一圈，信任Checo和“蜜獾”告訴他該走哪條路時，會發生什麼。 有趣的不僅僅是快速，有趣的不僅僅是準確。快來看看下方的視頻見分曉。

7分鐘 3 Drivers 1 Sim Three drivers and a simulator.

9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？

第13 站（荷蘭），8 月25 日至27日

賽道名稱/地點： 贊德沃特賽道/贊德沃特

長度/圈數： 4.259公里/ 72圈

大獎賽次數/首次亮相： 32 次 /1952 年

最成功的車手： Jim Clark（4次獲勝）

最成功的車隊： Ferrari 車隊(8 勝)

2022 年領獎台： 第一名：Max Verstappen (Red Bull車隊）、第二名：George Russell (Mercedes車隊）、第三名：Charles Leclerc (Ferrari車隊）ps: 4.259km, 72 laps

10. Red Bull賽車運動的廣闊世界

On the podium at the Sachsenring © Gold & Goose/Red Bull Content Pool

幹勁十足、堅持不懈、雄心勃勃—— Jorge Martín 不僅具備這一切，而且還不止這些。 這位西班牙車手在 2018 年贏得 Moto3 冠軍並在兩個 Moto2 賽季中取得兩次勝利後，於2021 年進軍 MotoGP 時受到廣泛的關注，並在第二場 MotoGP 比賽中，他毫無懸念在卡達取得桿位佳績，在Red Bull賽道的頂級賽事的第六次首發就贏得勝利的榮耀。

與我們一起在德國與 Pramac Ducati 車手一起參加週末比賽，他回顧了自己的頂級聯賽之旅，並談到為什麼家庭意味著一切……哦，他在贏得兩項衝刺賽，以及在薩克森寧賽道舉行的大獎賽後，將一對獎杯帶回家的喜悅之情。