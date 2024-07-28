車隊衛冕世界冠軍的

在比利時大獎賽上獲得第四名後，將他在F1系列賽中的領先優勢擴大到78分。這位荷蘭車手克服了後退10位起跑的罰分，最終以9.226秒的差距緊隨Mercedes車隊的George Russell 完賽。然而，Russell 因賽車重量不足1.5公斤被取消成績，他的隊友Lewis Hamilton因此登上了頒獎台的最高位置。隊友

從前排起步，最終獲得第七名，並在最後一圈跑出全場最快圈速，獲得一個額外的冠軍積分。