1. 恰好75個詞描述比利時*
Oracle Red Bull 車隊衛冕世界冠軍的Max Verstappen 在比利時大獎賽上獲得第四名後，將他在F1系列賽中的領先優勢擴大到78分。這位荷蘭車手克服了後退10位起跑的罰分，最終以9.226秒的差距緊隨Mercedes車隊的George Russell 完賽。然而，Russell 因賽車重量不足1.5公斤被取消成績，他的隊友Lewis Hamilton因此登上了頒獎台的最高位置。隊友Sergio Pérez 從前排起步，最終獲得第七名，並在最後一圈跑出全場最快圈速，獲得一個額外的冠軍積分。
* 2024年是F1世界錦標賽的第75個賽季
2. 六張比利時大獎賽精采照片集
3. Verstappen少但重要的進展
在前一周匈牙利賽事中獲得第五名後， Verstappen 在比利時的挑戰更加艱巨。週末為他的RB20引入了新引擎部件，導致他被罰退10位起跑，但他充滿信心，因為他曾在斯帕賽道克服過困難。
這位荷蘭車手在2022和2023年比利時大獎賽的排位賽中均獲得最快圈速，並且這兩年皆因為罰分而後退起跑。兩年前，他從第十四位起步奪冠，上個賽季則從第六位起步奪冠。這次，他在排位賽中再次速度最快，但因罰分從第十一位起步，並在十圈內升至第八位，最重要的是，他超越了在車手積分榜上與他最接近的對手——McLaren車隊的Lando Norris。
這兩人在比賽後期推進，緊跟在Ferrari車隊 Charles Leclerc的後方，最終完成比賽。經過44圈的激烈競爭，Verstappen 以半秒的優勢超越 Norris，在賽季中期休息前多獲得了兩個積分。
Pérez在賽季初的表現有所下滑，但這位墨西哥車手在困難濕滑天氣的排位賽獲得第三名，這是他自第五輪中國站以來最好的週六成績。當Verstappen 被罰退至第六排起步時，Pérez的出色表現讓他獲得了前排發車位置，這標誌著狀態的回升。
Pérez在起跑時被從第三位起步的Lewis Hamilton (Mercedes車隊）超越。在比賽後期，由於後方沒有壓力，他進站換胎，並在最後一圈以1分44.701秒的最快圈速完成比賽，為車隊的車隊積分榜再添一分。經過24輪中的14輪比賽後，Red Bull車隊對McLaren 的優勢達到42分。
4. Ricciardo 進入積分區
Visa CashApp RB 車隊在車隊積分榜上保持第六位，這得益於Daniel Ricciardo 的頑強表現。他最終完成第11名，但在Russell被取消資格後，其名次上升至第10名，為車隊帶來了積分。
Ricciardo從第十三位起步，他採取積極的策略，在比賽開始時使用軟胎——他是唯一這麼做的車手——這一策略在首圈失去一個名次後似乎效果不佳，但他努力追趕，曾在第十位上堅持了八圈，最終在比賽後期失去了位置。
比利時賽事對於隊友 Yuki Tsunoda來說是一場短期的苦戰，希望能帶來更長期的效益。由於引擎部件更換導致20位的判罰，他從最後一位起步。儘管如此，這位日本車手仍然努力提升，最終上升至第17位。
5. 我們需要了解的數字
3:Max Verstappen在排位賽中的優勢——0.595秒——是他連續第三年在斯帕賽道上比其他任何車手快超過半秒的佳績表現。
6. 圍場的話語
比賽本身還不錯，而且車輛的速度都非常接近，所以從第11位起步，我們做得很好。從冠軍積分榜來看，對我來說今天是非常正面且積極的一天。
7. 重要的統計數據
車手積分榜前5名
Position
Driver
Team
Points
Gap
1.
Max Verstappen
Oracle Red Bull Racing
277
-
2.
Lando Norris
McLaren
199
-78
3.
Charles Leclerc
Ferrari
177
-100
4.
Oscar Piastri
McLaren
167
-110
5.
Carlos Sainz
Ferrari
162
-115
車隊積分榜前5名
Position
Team
Points
Gap
1.
Oracle Red Bull Racing
408
-
2.
McLaren
366
-42
3.
Ferrari
345
-63
4.
Mercedes
266
-142
5.
Aston Martin
73
-335
8. 賽道之外
自從上個賽季啟動 非）正式比賽系列 以來一直受到車迷熱烈的歡迎。在這個系列賽中，Oracle Red Bull 車隊的車手Max Verstappen 和 Sergio Pérez與Visa Cash App RB的隊友Yuki Tsunoda 及 Daniel Ricciardo一起，參加了一系列挑戰，包括在陸地、海洋、沙灘和世界各地非F1賽車機械上的競速。
在“其他地方”類別中的一個例子？那就是去年F1首次訪問拉斯維加斯前的內華達沙漠 ，當時選擇了氣墊船作為賽車工具。
那裡的景象像是一部科幻電影，內華達荒原的龜裂泥土上，兩艘塗有車隊車身標誌的雙座氣墊船，甚至還有一輛墜毀的UFO卡在乾涸的湖床上。比賽中有些典型的奇怪策略和大量的笑聲——請點擊下方視頻，看看誰是最後優勝者，誰帶著最多的灰塵回家。
8分鐘
一場 F1 風格的氣墊船對決
在拉斯維加斯郊外的沙漠深處，觀看 F1 賽車手在科幻氣墊船比賽中，正面交鋒的場景。
9. 下一站的地點，我們需要知道什麼？
第 15 輪（荷蘭），8 月 23 至 25 日
賽道名稱/位置：贊德沃特賽道/贊德沃特
長度/圈數：4.259公里/72圈
大獎賽舉行/首次亮相： 33 次/1952 年
最成功的車手：Jim Clark（四次獲勝）
最成功的車隊： Ferrari（八次獲勝）st 23-25
2023 年比賽回顧: 第一名：Max Verstappen (Oracle Red Bull 車隊）、第二名： Fernando Alonso (Aston Martin車隊）、第三名：Pierre Gasly (Alpine車隊）
10.Red Bull賽車運動的廣闊世界
當Oracle Red Bull 車隊在古德伍德速度節上揭示全球最先進的賽道車RB17時，速度節傳奇人物「瘋狂」 'Mad' Mike Whiddett 則展示了他自己的超級跑車——瘋狂的MADMAC drifting McLaren P1.
在濕滑的路面驚豔地駕駛這輛車，並在乾燥的路面上讓四個輪胎冒煙，MADMAC在全球最大的賽車節上令數以千計的觀眾驚嘆不已。
十年前，這位紐西蘭車手在古德伍德速度節意外地為觀眾展示了漂移技術，讓自己一夜之間成為速度節的明星之一。
今年? 同樣的Mad Mike同樣的明星魅力。
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