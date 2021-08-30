Verstappen's win was his sixth of the 2021 season
© Dan Mullan/Getty Images
F1

2021 F1大獎賽比利時戰報 - Max Verstappen雨神眷顧縮短賽程奪冠

週日正賽，比利時大獎賽在兩圈之後，因大雨滂沱情況下宣佈取消，但周六精采的桿位佳績，證明Red Bull Racing Honda 這位明星車手確實起了決定性的作用。
由 Matthew Clayton 編寫
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Max Verstappen 一直對比利時大獎賽的主場斯帕-弗朗科爾尚賽道情有獨鍾； 問題是，位於Ardennes的這處古老賽道似乎並不歡迎他回來，2021 年之前的兩次比賽，第3名是他能做到的最好成績。
不過，週日的 2021 年F1一級方程式賽季第 12 輪的比賽，改變了這位 Red Bull Racing Honda 明星的一切，Verstappen 在比利時取得的突破性勝利並非是他或其他任何人所希望的。滂沱不斷的大雨延遲了原定下午 3 點的開賽時間，從那時開始，擠滿看台上的觀眾、車隊、車手和全世界的電視觀眾都在等待、等待、再等待。
3個多小時過去，賽車重新集結回到賽道上，在比賽出現紅旗之前，車隊在安全車後完成了兩圈暖胎。但看情況仍無法重新啟動，因為隨著下午到晚上雨勢沒有減弱的跡象，能見度變得越來越糟。這兩圈根據這項運動的規定，宣布結果成為最後可能，前10名車手獲得世界冠軍賽單場一半的積分。
Max Verstappen fährt in seinem Red Bull Racing RB16B während des Qualifyings beim Großen Preis von Belgien 2021.
Verstappens brillante Pole machte am Renntag den Unterschied aus.
© Lars Baron/Getty Images
Verstappen 憑藉他在濕地天氣奪得的桿位位置，24 小時前天氣還沒有那麼糟糕，為他在 F1 拿下的第 16 場勝利，並與這項運動的傳奇人物之一Stirling Moss爵士齊名。 他贏得的 12.5 分，也讓他與Lewis Hamilton在世界錦標賽上的領先優勢僅相差 3 分。
Mercedes車手Hamilton獲得第3名，這對爭奪冠軍的二人組由George Russell (Williams)卡在中間，他在周六令人讚嘆的排位賽後，首次登上 F1 頒獎台，自 2017 年義大利大獎賽以來，Williams車隊首次登上前排位置。
Verstappen 的勝利，為車隊與引擎供應商Honda贏得第 50 場比賽的勝利，而 Red Bull Racing Honda 在車隊積分榜上，則與Mercedes車隊的差距縮小至 7 分。
F1比利時大獎賽斯帕賽道在苦等、挫折及積水不退的午後精采關鍵紀實

Verstappen周六的勝利成為決定性的關鍵

Max Verstappen feiert seine Pole Position beim Großen Preis von Belgien 2021.
Sieg Nr. 16 - Verstappen zieht mit Sir Stirling Moss gleich.
© John Thys/Getty Images
這場勝利是Verstappen在其職業生涯中表現最好賽季的第6場勝利，並且在 2021 年仍有 10 場比賽要進行的情況下，仍保持冠軍爭奪戰的活力。
整個週末，無論天氣狀況如何，荷蘭籍車手都處於顛峰的狀態。 週五，Mercedes車隊的Valtteri Bottas在開場練習賽天氣較佳的狀態拿下第2，但Verstappen在第2和第3次練習皆領先群倫，並在周六第3次排位賽濕地的情況下，以優異的表現獲得桿位佳績，這在正賽中發揮了重要的關鍵力量。這個星期天是多麼的不同且令人難以想像。
Verstappen 稍後表示：事後看來，獲得桿位確實非常重要。
“當然，沒有完整的賽事圈數是一大遺憾，但那裡的條件真的非常棘手。能見度非常低。我想如果我們在 3 點鐘開始，我們會有更好的機會，然而，在那之後，大雨就不停的下著。"
“這是一場勝利，但這不是你想要勝利的方式。賽道周圍的所有車迷都可以在這裡呆上一整天，這對他們來說是最大的功勞。他們才是今天更大的贏家。”

Sergio稍早的挫折感

Sergio Perez bereitet sich auf den Großen Preis von Belgien 2021 vor.
Pérez war ein frühes Opfer des Regens.
© Mark Thompson/Getty Images
Sergio Pérez在比利時大獎賽的週末，一開始表現得非常亮眼。這位墨西哥籍車手於 6 月在巴庫大獎賽贏得分站冠軍後，表示他為車隊效力的第１年取得了良好的開始，他並被確認仍為 Verstappen 2022 年的隊友。
但之後呢？Pérez只能被迫遺憾地承認事情變得越來越糟了。 週六排位賽僅拿下令人失望的第 7 名，週日他在 6 號彎還發生撞車事故，他的賽車滑出濕漉漉的賽道造成右前懸架損壞。
大雨延遲了３個小時，也讓他的機械師瘋狂地完成了維修的工作，車隊負責人Christian Horner表示，通常需要３到４個小時的修復，並希望比賽能夠儘快重新開始。 儘管如此，Pérez還是沒有機會做出彌補動作，他必須從維修區後排的第 20 位和最後一名起跑，並在比賽紅旗後一直保持在這個位置。
Pérez 表示：我犯了一個錯誤，狀況真的極其艱難。
“我撞上賽道邊的路沿石，犯了一個錯誤並失了全局，這是非常昂貴的代價。我們準備好了；我們非常渴望比賽，但不幸的是，事與願違。”
繼 8 月初匈牙利大獎賽，在第1圈被淘汰後，Pérez將會很高興日曆快要翻到 9 月份了，以便下週末在贊德沃特舉行的荷蘭大獎賽重新出發……

Gasly的收穫伴隨著痛苦

Pierre Gasly im Scuderia AlphaTauri At02 beim Großen Preis von Belgien 2021.
Gasly feierte sein bestes Resultat bei seinem vierten Rennen in Spa.
© Mark Thompson/Getty Images
Pierre Gasly 為Scuderia AlphaTauri 車隊贏得第６名，也是在本賽季獲得的第４個前６名佳績。 儘管如此，在車手積分榜的第８名卻讓給了McLaren車隊的Daniel Ricciardo，一線希望還是籠罩在一片灰色的陰霾之中，Ricciardo本站取得本季最佳成績第４名，車手排名超前Gasly至第８名。
車庫的另一邊，新秀車手 Yuki Tsunoda缺乏 F1 機械方面在濕地天氣的經驗，週六的排位賽他僅獲得第 17 名。儘管如此，他最終還是受惠Perez發生事故後獲得了第 15 名，Aston Martin車隊的 Lance Stroll被罰退５位發車，這也使他在沒有賽道超車的比賽中排名上升。

贏家與輸家

Russell可謂是周日停賽的最大受益者，但他的第１個 F1 頒獎台幸虧有好運加身，這對Williams車隊自輝煌時期以來，幾乎是沒有見過的光景與氛圍。
Russell笑著表示：我們通常不會因為出色的排位賽而獲得獎勵，但今天我們絕對是做到了。
“很遺憾我們無法進行這場比賽，但對我和車隊而言，這是一個了不起的結果。今晚我們會有一個小小的慶祝活動，這是肯定的。我沒想到今年會是這樣。”
雨天的其他贏家還有？Ricciardo獲得本季最佳排位賽第４名，另有３位車手，在排位賽１０名之內的，還有Ferrari二人組Charles Leclerc 及Carlos Sainz，以及Russell的隊友 Nicholas Latifi.。
Bottas因在前站匈牙利比賽中造成事故被罰退５位發車，而McLaren車隊的Lando Norris在排位賽必須更換新的變速箱，這兩名車手推至前 10 名之外。當無法舉行比賽時，證明排位是至關重要的。Leclerc (第８), Latifi (第９) 及 Sainz (第10)都在沒有超越行動下取得了積分排名。
Norris在這個充滿希望的周末，不幸以第 14 位收場； 這位年輕的英國人在排位賽前兩個階段表現亮眼，但在第3次排位賽時，在可怕的 Eau Rouge 彎道失速，幸運的是，還好毫髮無傷。

贊德沃特賽道值得期待

等了 35 年才等到一級方程式賽車重返荷蘭贊德沃特時，這12 個月對Verstappen成群結隊的車迷來說，確實是有點小小的不便，（9 月 5 日）屆時他們將湧向這處海濱賽道，等待下週末荷蘭大獎賽的回歸盛況。
自 1985 年以來，70,000 名的車迷無法穿上橙色衣服在家鄉為他們的車手加油、吶喊，這回他們的英雄將在家鄉的旗幟下開跑第一個大獎賽賽事。
請留意經過大量修改的最後部分後，其中有一處以另一位荷蘭四輪英雄、兩屆印第安納波利斯 500 大賽冠軍Arie Luyendyk名字命名，這是一處獨特傾斜的決戰彎道。
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