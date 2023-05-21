騎乘越野登山車的九大好處

在大自然中騎乘越野登山車，加速行駛的過程更讓人腎上腺素飆升，周圍環繞著開闊的景色，更讓人覺得心曠神怡。越野登山車可以幫助你走出戶外，去到一些令人驚嘆的地方，這個運動能幫助你認識很多很棒的人，而且作為越野登山車的愛好者，還可以獲得健康，立即來看騎乘越野登山車9大好處。

Aaron Gwin © Bartek Wolinski

01 騎乘越野登山車讓你心臟更強大

當你爬上山或衝終點線時，你的心臟會因此快速跳動，以便為肌肉提供充足的氧氣。騎乘越野登山車時，主要使用有股四頭肌、小腿肌肉等，這些肌肉在運動時都需要大量氧氣在血液中，心臟必須用力泵血，才能讓血液在身體中流動。所以下次爬坡時，心率加快了、感覺強壯了，要好好感謝你健康的心臟讓血液流動起來。

02 騎乘越野登山車助你鍛鍊強壯的肌肉

我們都想要擁有強壯的肌肉，如此能讓外型更好看，同時也需要強壯的肌肉保持骨骼強壯。騎車時幾乎會用到每個肌群，在崎嶇地形踩踏爬上陡峭的坡度，要在單車上保持平衡會使用到核心肌群，這有助於鍛鍊腹肌。在岩石、原木和泥濘技術賽道上，騎乘單車需要上半身的力量，因此手臂也會變得強壯。而騎乘需要使用股四頭肌、臀大肌和小腿，會讓下半身保持健美。

Aaron Gwin © Filip Nagy

03 騎乘越野登山車不會傷害你的關節

參加跑步、跳躍或健美等劇烈運動，會對關節和韌帶造成嚴重影響。因為越野登山車是個非承重的運動，所以關節不會受到這樣的重擊，尤其是膝蓋和臀部的關節。

04 騎乘越野登山車是種很好的紓壓方式

當你感到沮喪、焦慮或是需要發洩一下情緒，騎乘越野登山車可以幫助你紓壓，同時幫助你整理思緒。與其不停胡思亂想，倒不如專注於慎選你騎的路線。在某方面，騎乘越野登山車就像冥想，讓頭腦中所有的噪音都消失，專注於此時此地，你的內心會隨著汗水變得平靜。

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05 騎乘越野登山車可以訓練你的反應

當你以高速騎乘在下坡時，需要做出快速反應做出決定，例如身體姿勢、煞車按壓，以及把前輪轉向哪個方向。花在越野登山車上的時間越多，反應時間就越快。建立反應時間及改善中樞神經系統與周圍神經系統的連接，連接越牢固，就能越快速地控制自己的動作。

06 騎乘越野登山車可以幫助提升睡眠品質

經過一天燃燒卡路里和能量後，會更加容易入睡。睡覺時，身體會重建肌肉，大腦也會清除毒素。如果你容易失眠，下午或傍晚騎車可以幫助入睡。而且運動使你的體溫升高，一旦踩完單車，休息片刻冷靜下來，洗個澡並補充營養後，會讓體溫下降，這可以幫助你快速入睡。

07 騎乘越野登山車讓你親近大自然

走進大自然，身心感覺非常好，當你花幾分鐘環顧四周時，景色通常都很壯麗。Red Bull 舉行的 MTB 比賽不僅能帶你走到郊外，更會讓你想要帶上單車，預約下一次的旅行。

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08 騎乘越野登山車讓你心情愉快

觀看越野登山車選手比賽時，觀眾會感到十分興奮。當你在做翻轉、飛下坡和越過障礙的動作時，在腦海裡就像跟自己擊掌，同時騎乘單車時，主宰你大腦幸福感的安多酚會釋放出來，讓你感覺無比美妙。騎乘越野登山車還可以釋放血清素，這是體內的一種天然化學物質，有助於預防憂鬱症。因此，如果你感到憂鬱並想改善心理健康，立即戴上頭盔、穿上保護裝備，然後到戶外騎車讓心情放鬆。

09 騎乘越野自行車讓你認識到志同道合的朋友

騎乘越野登山車最棒的地方就是會遇到很棒的人，來自世界各地的人聚集在一個地方，在比賽中互相加油，或者集體出外騎乘時，享受騎車的樂趣。騎上單車可以分享你在世界各地旅行的故事，談論最新、最好的 MTB 裝備，並與喜歡 MTB 志同道合的人快速交朋友。