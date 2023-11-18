觀賞Red Bull BC One 2023在巴黎的精彩對戰

2023 Red Bull BC One 世界總冠軍賽在巴黎的第三個版本再次寫入歷史。在Red Bull BC One 20週年慶典上，來自南韓的Hong 10和來自日本的Ami分別獲勝，整個晚上的所有對戰都值得一看。但如果你時間有限，我們整理了這份在10月21日發生最激烈的10場對戰清單。

最精彩的清單總是主觀的，人們會對是否將對戰列入清單或不列入清單有異議。我們以下介紹的對戰是現場觀眾嘈雜聲最大、網路上表現最出色的對戰。儘管如此，我們強烈建議您觀看整場直播的回顧影片。

Red Bull BC One World Final Watch the world's best b-boys and b-girls battle it out to become the 2023 Red Bull BC One World Champions.

回顧播放的功能中有章節標記，可讓您直接跳轉到您想觀看的對戰。

1. Hong 10 vs Phil Wizard的b-boy決賽

Hong 10 in the final battle against Phil Wizard © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

當然，我們必須以b-boy的最終對戰開始。Phil Wizard和Hong 10在去年無限回合對戰的再現中對決，讓觀眾整場都站了起來。網上的聲音已經把這場對決視為Red Bull BC One有史以來最佳的決賽之一。

2. Ami vs 671的b-girl決賽

Ami shows her acrobatic skills in the final battle against 671 © Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

The final battle of the ladies also had two absolute heavy-hitters face off in a showdown between Ami and 671. Both b-girls showed that they have the complete package with a gigantic arsenal of moves, intricate understanding of the music and stamina for ages. This battle is proof that the era when b-girls stood in the shadows of the boys is finally over, as these two b-girls would definitely smoke all the e-boys hating online.

3. Khalil vs Issin的八強對戰

Khalil does the tracks in his battle against Issin © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Issin vs Khalil的對戰充滿了能量，傑出的特技和瘋狂的速度水平。觀眾不確定應該替Khalil（家鄉英雄，贏得了最後的機會對決）還是來自日本的Issin而更加歡呼，最後他們決定整場都發出歡呼聲。

4. Yasmin vs Nicka的八強對戰

Yasmin in the battle against Nicka © Little Shao / Red Bull Content Pool

這場對戰是立陶宛b-girl奇才Nicka對上贏得Red Bull BC One Cypher Japan的Yasmin。Yasmin被證明是當晚最令人難以忽視的舞者，以瘋狂的音樂感展現最時髦的舞步。另一方面，Nicka則展示了她是明年體育賽事最有希望的候選人之一，因為她在2023年贏得了一個又一個冠軍。

5. Hong 10 vs Dany Dann的半決賽對戰

Hong 10 in the semi-finals against Dany Dann © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Hong 10和Dany Dann在通往決賽的道路上沒有減速，以數十年的經驗和非凡的耐力與無與倫比的音樂性對決。

6.Stefani vs India的八強對戰

India came prepared and took another shot at the world title © Little Shao / Red Bull Content Pool

Last Chance Cypher的勝者Stefani對上回歸冠軍India。在這場比賽中，我們看到India全神貫注，而Stefani則滿臉笑容站在舞台上。

7. X-Rain vs Mighty Jake的16強對戰

X-Rain mid-air in the battle vs Mighty Jake © Dean Treml / Red Bull Content Pool

來自中國的X-Rain與來自委內瑞拉的Mighty Jake在風格的史詩對決中相遇。X-Rain以全面的風格、精湛的表演和細緻的細節呈現，而Mighty Jake則展示了為什麼他是當今最出色的力量舞者之一。

8. Riko vs Kimie的16強對戰

Kimie vs Riko in the round of 16 © Dean Treml / Red Bull Content Pool

在16強賽中，來自日本的wildcard選手Riko遇到了去年被邀請參加wildcard的法國選手Kimie，後者透過Last Chance Cypher對決晉級。兩位選手都帶來了高能量和壯觀的動作，迅速引起了觀眾的歡呼。

9. Phil Wizard vs Issin的半決賽對戰

The battle between Issin and Phil Wizard © Dean Treml / Red Bull Content Pool

Issin 在半決賽中對上Red Bull BC One全明星Phil Wizard，這可能是整個晚上最令人興奮的對決。他們兩人都呈現了高度個性和獨特的舞蹈風格，表現出無可挑剔的執行力和節奏。

10. Firebird vs 671的16強對戰

Firebird pulled out big moves against 671 © Little Shao / Red Bull Content Pool

Firebird和671在巴黎比賽的第一輪相遇。Firebird向去年的半決賽選手671展示了瘋狂的力量動作，而671在激烈的對決中保持冷靜，展現了全面的風格。

如前所述，那個晚上的所有對戰都令人瘋狂。查看完整對戰回顧，不要錯過任何精彩瞬間。

在Red Bull TV上觀賞豐富的舞蹈內容。 在此下載免費的Red Bull TV應用程式。