Hong 10 of Korea competes during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France on October 21, 2023.
© Dean Treml / Red Bull Content Pool
Breaking

觀賞Red Bull BC One 2023在巴黎的精彩對戰

深入了解Red Bull BC One 2023世界總決賽在巴黎舉行的一些最令人驚嘆的Breaking對戰。
由 FraGue Moser-Kindler 編寫
4 min read發佈於

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Red Bull BC One

Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

36 Tour Stops

Red Bull BC One 世界總決賽

2023年10月21日將在法國巴黎舉行的Red Bull BC One 世界總決賽，Red Bull TV同步直播。

France

Hong 10

Red Bull BC One All Star Hong 10 is a three-time Red Bull BC One World Champion and known for incredibly hard moves.

South KoreaSouth Korea

Ami

Ami is a two-time Red Bull BC One World Champion and a member of the Red Bull BC One All Stars.

JapanJapan

Phil Wizard

Philip Kim, aka B-Boy Phil Wizard, is one of the most creatively original breakers on the hip-hop dance scene.

CanadaCanada

Issin

A fearless young b-boy from Okayama, Japan, Issin Hishikawa is on a mission to make a big impact on the global dance scene with the Red Bull BC One All Stars.

JapanJapan
2023 Red Bull BC One 世界總冠軍賽在巴黎的第三個版本再次寫入歷史。在Red Bull BC One 20週年慶典上，來自南韓的Hong 10和來自日本的Ami分別獲勝，整個晚上的所有對戰都值得一看。但如果你時間有限，我們整理了這份在10月21日發生最激烈的10場對戰清單。
最精彩的清單總是主觀的，人們會對是否將對戰列入清單或不列入清單有異議。我們以下介紹的對戰是現場觀眾嘈雜聲最大、網路上表現最出色的對戰。儘管如此，我們強烈建議您觀看整場直播的回顧影片。

Red Bull BC One World Final

Watch the world's best b-boys and b-girls battle it out to become the 2023 Red Bull BC One World Champions.

回顧播放的功能中有章節標記，可讓您直接跳轉到您想觀看的對戰。

1. Hong 10 vs Phil Wizard的b-boy決賽

Hong 10 of Korea competes against Phil Wizard of Canada during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros in Paris, France, on October 21, 2023.

Hong 10 in the final battle against Phil Wizard

© Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

當然，我們必須以b-boy的最終對戰開始。Phil Wizard和Hong 10在去年無限回合對戰的再現中對決，讓觀眾整場都站了起來。網上的聲音已經把這場對決視為Red Bull BC One有史以來最佳的決賽之一。

2. Ami vs 671的b-girl決賽

B-Girl Ami of Japan competes against 671 of China during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros in Paris, France, on October 21, 2023.

Ami shows her acrobatic skills in the final battle against 671

© Thinh Souvannarath / Red Bull Content Pool

The final battle of the ladies also had two absolute heavy-hitters face off in a showdown between Ami and 671. Both b-girls showed that they have the complete package with a gigantic arsenal of moves, intricate understanding of the music and stamina for ages. This battle is proof that the era when b-girls stood in the shadows of the boys is finally over, as these two b-girls would definitely smoke all the e-boys hating online.

3. Khalil vs Issin的八強對戰

Khalil (front) of France competes against Issin of Japan during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France on October 21, 2023.

Khalil does the tracks in his battle against Issin

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

Issin vs Khalil的對戰充滿了能量，傑出的特技和瘋狂的速度水平。觀眾不確定應該替Khalil（家鄉英雄，贏得了最後的機會對決）還是來自日本的Issin而更加歡呼，最後他們決定整場都發出歡呼聲。

4. Yasmin vs Nicka的八強對戰

B-Girl Yasmin of Japan competes against B-Girl Nicka of Lithuania during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros in Paris, France, on October 21, 2023.

Yasmin in the battle against Nicka

© Little Shao / Red Bull Content Pool

這場對戰是立陶宛b-girl奇才Nicka對上贏得Red Bull BC One Cypher Japan的Yasmin。Yasmin被證明是當晚最令人難以忽視的舞者，以瘋狂的音樂感展現最時髦的舞步。另一方面，Nicka則展示了她是明年體育賽事最有希望的候選人之一，因為她在2023年贏得了一個又一個冠軍。

5. Hong 10 vs Dany Dann的半決賽對戰

Hong 10 (right) of Korea competes against Dany Dann of France during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France, on October 21, 2023.

Hong 10 in the semi-finals against Dany Dann

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

Hong 10和Dany Dann在通往決賽的道路上沒有減速，以數十年的經驗和非凡的耐力與無與倫比的音樂性對決。

6.Stefani vs India的八強對戰

B-Girl India of Netherlands competes against Stefani during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros in Paris, France, on October 21, 2023.

India came prepared and took another shot at the world title

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Last Chance Cypher的勝者Stefani對上回歸冠軍India。在這場比賽中，我們看到India全神貫注，而Stefani則滿臉笑容站在舞台上。

7. X-Rain vs Mighty Jake的16強對戰

X-Rain (left) of China competes against Mighty Jake of Venezuela during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France, on October 21, 2023.

X-Rain mid-air in the battle vs Mighty Jake

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

來自中國的X-Rain與來自委內瑞拉的Mighty Jake在風格的史詩對決中相遇。X-Rain以全面的風格、精湛的表演和細緻的細節呈現，而Mighty Jake則展示了為什麼他是當今最出色的力量舞者之一。

8. Riko vs Kimie的16強對戰

Kimie (right) of France competes against Riko of Japan during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France, on October 21, 2023.

Kimie vs Riko in the round of 16

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

在16強賽中，來自日本的wildcard選手Riko遇到了去年被邀請參加wildcard的法國選手Kimie，後者透過Last Chance Cypher對決晉級。兩位選手都帶來了高能量和壯觀的動作，迅速引起了觀眾的歡呼。

9. Phil Wizard vs Issin的半決賽對戰

Issin (right) of Japan competes against Phil Wizard of Canada during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros, Paris, France, on October 21, 2023.

The battle between Issin and Phil Wizard

© Dean Treml / Red Bull Content Pool

Issin 在半決賽中對上Red Bull BC One全明星Phil Wizard，這可能是整個晚上最令人興奮的對決。他們兩人都呈現了高度個性和獨特的舞蹈風格，表現出無可挑剔的執行力和節奏。

10. Firebird vs 671的16強對戰

B-Girl Firebird of Bulgaria competes against B-Girl 671 of China during the Red Bull BC One World Final at Court Philippe-Chatrier, Roland Garros in Paris, France, on October 21, 2023.

Firebird pulled out big moves against 671

© Little Shao / Red Bull Content Pool

Firebird和671在巴黎比賽的第一輪相遇。Firebird向去年的半決賽選手671展示了瘋狂的力量動作，而671在激烈的對決中保持冷靜，展現了全面的風格。
如前所述，那個晚上的所有對戰都令人瘋狂。查看完整對戰回顧，不要錯過任何精彩瞬間。
在Red Bull TV上觀賞豐富的舞蹈內容。在此下載免費的Red Bull TV應用程式。

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Red Bull BC One is the biggest one-on-one b-boy and b-girl competition in the world. Every year, thousands of dancers battle for a chance to represent at the World Final.

36 Tour Stops

Red Bull BC One 世界總決賽

2023年10月21日將在法國巴黎舉行的Red Bull BC One 世界總決賽，Red Bull TV同步直播。

France

Hong 10

Red Bull BC One All Star Hong 10 is a three-time Red Bull BC One World Champion and known for incredibly hard moves.

South KoreaSouth Korea

Ami

Ami is a two-time Red Bull BC One World Champion and a member of the Red Bull BC One All Stars.

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Phil Wizard

Philip Kim, aka B-Boy Phil Wizard, is one of the most creatively original breakers on the hip-hop dance scene.

CanadaCanada

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A fearless young b-boy from Okayama, Japan, Issin Hishikawa is on a mission to make a big impact on the global dance scene with the Red Bull BC One All Stars.

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