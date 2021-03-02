滑板文化核心一直以來都由男性所主導，但是，滑板運動最狂的層面之一，便是女性其實從滑板一開始發展時，她們便存在於其中。我們說的可不是坐在 U 板上或碗池畔觀賞的女孩——我們說的是那些職業女子選手們。

到了 2020 年，無論是在街道上或滑板場，女性成為滑板文化裡的嶄新面孔；從過去五至十年間，投入滑板運動的女性人數從極少數發展至如今趨向成熟的運動。作為這一點的驗證，我們看到了全球有越來越多女性以滑板技術獲得出色成就並於主流滑板媒體佔有一席之地，而如今滑板更是阿富汗國內最多女性從事的運動。儘管有些女性認為自己對滑板付出得不夠多，但實際上是滑板給予女性的關注相當匱乏。女子滑板使滑板文化變得更加自由、平易近人，更無畏且獨特。從有了滑板概念的發明之後，她們便是一直如是為之。

史上第一位女子職業滑板選手

派蒂．麥吉（Patti McGee）是 1964 年首位女性職業滑板選手及美國當時第一屆全國女子滑板冠軍。1965年，麥吉職業選手身分加入 Hobie Skateboards 旗下滑板隊，走遍全國各地大城小鎮，向眾人展現這項襲捲全美的新潮運動。派蒂甚至受邀出席當時大受歡迎的 Johnny Carson 主持節目，同年五月及十月分別登上《Life》與《Skateboarder》雜誌封面人物。派蒂麥吉也是第一位入選 IASC（國際滑板公司協會）滑板名人堂的女性滑板選手，並以時速 47 英里的驚人滑行速度穩站滑板飛馳最快女性的世界紀錄。多虧有派蒂麥吉這樣的女子滑板先驅，2020 年的女子滑板展現了樹立六十的基石。縱使當時派蒂崛起後便遭逢滑板運動沒落，但滑板世界裡始終有女性代表的身影。當然，女性人數絕對是不足的，不過在滑板歷史裡一直存在著。

整個九零年代，我們見證了 Elissa Steamer 和 Jaime Reyes 大展街頭滑板風格，直到九零年代末期，諸如 Vanessa Torres 和 Maria Del Santos 這樣的女子街頭滑板選手單挑手扶杆板技，並主宰 X-Games 的榮耀舞台。時間來到 2020 年，我們將看到全球最優秀的女子滑板選手進攻奧運，越來越多女子選手表現出卓越的滑板技術，不斷地挑戰極限再推向極限。這不再只是一種推向女子滑板極限的可能性，而是推向整個滑板運動的可能性。

Alexis Sablone（33歲，來自美國康乃狄克州塞布魯克鎮）

Alexis Sablone © Brett Wilhelm/ESPN

即便 2020 年的女子滑板職業選手發展普遍都以參加賽事來證明自身實力，艾利克絲．撒布朗（Alexis Sablone）卻仍忠於街頭滑板路線。當然，Alexis 在各賽事裡的獲得優異成績，光是拿下七枚 X-Games 獎牌就能不言而證，只是她更熱衷於街頭滑板風格罷了。

Alexis 為贊助品牌 WKND 和 Converse 拍攝的個人滑板片段，其在紐約城市的狹道街巷展現的反腳翻板接 50-50上，彷如承襲 Elissa Steamer 和 Jamie Reyes 等街頭風格選手形塑出自身獨樹一格的板技，即便如此，她仍是美國第一屆女子奧運滑板隊上一軍選手。Alexis 有別於其他選手的身分，便是她自身為麻省理工學院（MIT）的建築系學士，也難怪她會如此熱愛街頭滑板風格！Alexis 將自己身處的兩個領域相互結合，在佛羅里達州西棕櫚灘、瑞典斯德哥爾摩設計可作為滑板設施的建築雕塑，她所創造的這一切也都在她參與設計自己的個人板身時同步進行，說她是無所不能，一點也不為過。

Margielyn Didal（21歲，來自菲律賓宿霧市）

Margielyn Didal v Cebu City na Filipínách © Nina Sandejas / Red Bull Content Pool

外號瑪姞（Margie）的 Margielyn Didal 是罕見的全能型滑板選手，舉凡地板招、平台、飛躍樓梯、手扶杆，以及憑藉穩固紮實技巧和風格去結合與梳理這些招式的能力，瑪姞絕對是滑板界最令人激賞的女子選手之一。每隔一段時間，總會出現一個滑板選手，擁有渾然天成逗人發笑、融化人心的本領，有如過去的 Eric Koston。瑪姞富有歡樂感染力的個人特質，使她成為所有賽事裡其最受觀眾討喜的選手之外，她也是菲律賓首批證明全球女子滑板女子浪潮不斷成長的女性選手之一。瑪姞在 2018 年拿下亞運冠軍，而獲得她的第一枚 X-Games 或 SLS 金牌也只是時間問題而已。因為，她已頻頻站上美國及國外的數場巡迴賽事的頒獎臺，取得不少亮眼成績。

Samarria Brevard（25歲，來自美國加州河濱市）

Samarria Brevard a její kickflip © Brian Shamanski

有些滑板人生來就是要玩板，莎瑪麗亞．布雷弗德（Samarria Brevard）便是這樣的滑板選手。來自加州河濱市的她，在 2017 年 X-Games 拿下她的首面銀牌後而聲名大噪，並被譽為「滑板界小威廉絲」。即使一開始她不喜歡被用這種稱呼作比較，因為她認為是基於自身膚色的關係，但越來越顯而易見的是，對於她這樣的稱號，其實是因為她個人充滿爆發力的滑板技術，以及她啟發他人的實力。處於一個女性代表為數不足的世界，滑板運動使得莎瑪麗亞不僅得以展現自己的技術，她也是首位獲得 X-Games 獎牌的黑人女性。以奧運滑板隊一員作為未來目標的她，同時也為贊助品牌 Enjoi 和 Etnies 拍攝盡展街頭板技的影片，並且著手自己的音樂創作，未來甚至計劃開設一家純素餐廳。身為滑板選手的莎瑪麗亞，讓我們意識到只要我們堅持其志去全力實踐就能無所不達，甚至是 360 翻板飛躍十階樓梯也不成問題。

Rayssa Leal（12歲，來自巴西因佩拉特里斯）

來自巴西的蕾莎．里爾（Rayssa Leal）是女性滑板發展成長的最佳範例。隨著社群網路媒體的興起，以及女性在該項運動的傑出表現，像蕾莎這樣的滑板天才少女也迅速地在滑板領域嶄露頭角。蕾莎於 2015 年身著一身芭蕾舞澎澎裙的精靈服裝，踢出腳跟翻板飛躍樓梯的滑板影片在整個滑板界瘋傳後一鳴驚人。自那之後便陸續獲得 NIKE SB 等品牌的贊助支持，並在 2019 年 SLS 世界錦標賽決賽中拿下排名第二的佳績。蕾莎在極短的時間內，橫越躍入職業滑板世界，踏入了一個並非完全對女性友善、也並非時時為女性滑板發展設想的領域。但很慶幸有著像蕾莎以及在她之前出現的女子滑板狂人，滑板的未來更是充滿光亮。

Alana Smith（19歲，來自美國亞利桑那州梅薩城）

Alana Smith na Munich Mash 2019 Red Bull Roller Coaster © Nina Sandejas / Red Bull Content Pool

十九歲的艾蓮娜．史密斯（Alana Smith）在十二歲那年就已是 X Games 史上最年輕的獲獎得主，並且也是首位在比賽中做出 McTwist 540 度的女子選手。雖然艾蓮娜是以大 U 板類型起家，她卻游刃有餘地晉升 2020 年最佳街頭風格選手之一，「無所畏懼」便是再適合艾蓮娜史密斯不過的總評。艾蓮娜從小接觸越野摩托車，替換成滑板時也體現了她自小就耳濡目染的初始衝勁。她在自己還是小女孩時，第一次看到女性參與 X-Games 賽事。如今，許多當初和她相同心情的小女孩們，看著她這位風格多元的滑板選手，在波型大 U 板拋出 backflip，並以 Hoopla Skateboards 旗下滑板選手身分在排行榜上名列前茅。

Elissa Steamer（44歲，來自美國佛羅里達州麥爾茲堡）

Elissa Steamer © Stumptown

若說派蒂．麥吉（Patti McGee）是歷史上第一位女性職業滑板選手，那麼伊利沙．史汀摩爾（Elissa Steamer）便是職業女子滑板深植人心的經典象徵。伊利沙的名字之所以能家喻戶曉，也是因是她是唯一出現於最初五版 Tony Hawk Pro Skater 電玩遊戲裡的滑板選手角色。女性可以以她板技能力來設定女子選手角色，即使這個遊戲不是出自於伊利沙之手，但其意義對於未來女性如何在滑板文化裡的表現卻相當重要。現今無論是滑板電玩遊戲、滑板品牌團隊影片、電視節目等若是沒有女子選手就不算完美，正是因為有像艾利沙這樣無論性別也持續代表女性滑板的選手。論起滑板文化的重要人物及過去代表其文化的支柱之一，所有滑板人不論其性別都應重視伊利沙——這位在 2020 年依舊技術與氣勢十足的滑板傳奇，看看《Baker 4》或無數流傳於社群媒體上的影片就能知曉。

Leticia Bufoni（27歲，來自巴西聖保羅）

Leticia Bufoni v kalifornském Venice © Steven Lippman / Red Bulletin

Leticia 這名字已是全世界的最佳女子滑板選手代名詞，萊媞西亞．伯夫妮（Leticia Bufoni）代表的不僅僅是滑板選手，更是一個指標；再度展顯了女性不僅能勝任男性所能做的事，並且能依據自身條件發揮得更淋漓盡致。來自巴西聖保羅的萊媞西亞自小就參與滑板賽事，迅速地躍升成為最頂尖的女子選手之一，也獲得 NIKE SB，Plan B 和 Red Bull 等品牌贊助的支持。萊媞西亞也是 X-Games 頒獎台的常客，目前已贏得五枚金牌，以及三枚銅牌和三枚銀牌。她不僅拿下相當可觀數量的 Street League 賽事奬盃，也發佈過令人為之印象深刻的個人滑板影片。萊媞西亞的社群媒體擁有超過 340 萬人關注的超人氣，說她是滑板界最受人注目的女性也不為過。她也激發了無數人開始接觸滑板，至今仍是全球各地滑板人風潮引領趨力。

Lizzie Armanto（27歲，來自美國加州聖塔莫尼卡）

Lizzie Armanto ve Vans Park Series v Huntington Beach © Anthony Acosta / Red Bull Content Pool