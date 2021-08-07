越野艱困耐力賽8部精選影片

來自Rob Warner的引導，深入了解GetzenRodeo和2019年世界耐力超級系列賽最後一輪艱苦的一役。 我們更接近Mani Lettenbichler的比賽情況，也是他參加本賽季最艱苦的賽事之一，最後獲得2019年世界冠軍的殊榮。在欣喜若狂家鄉人群的歡呼聲中奪冠，我們走進了他的內心世界，包括首席機械師Jeff Judeman和他的父親和導師

。 接下來是一個賽季最榮耀的時刻，Mani Lettenbichler成為世界冠軍車手。