越野艱困耐力賽8部精選影片

我們有來自全世界艱困耐力摩托車運動-精采的亮點、洞察力，驚險動作及一些精采的故事。
Nuts 與 Boltons–在Red Bull Erzbergrodeo賽事的精采花絮
歡迎加入我們Vlog影音部落格主持人Paul Bolton和Mani Lettenbichler 在2019 Red Bull Erzbergrodeo巡迴賽事的行列。Bolton因騎乘受傷無法參加比賽，進而首次參加賽事評論的領域，並與越野騎行傳奇車手 Darryl Curtis共同合作。在此同時，Lenttenbichler正與他的競爭對手纏鬥激戰，而 Dani Pedrosa 和 Laia Sanz則是這集的特別來賓。
賽前與多名優秀車手 Jonny Walker, Taddy Błażusiak 和Graham Jarvis，以及年輕新秀 Wade Young 及Billy Bolt一起相聚，從'Bolts'和'Mani'訪談節目中，瞭解車手如何應對Iron Giant賽事的技術見解，並談談享受來自服務園區帶來的一些樂趣。進而擴展了影音部落格對本年度最大型摩托車比賽和最大廣播節目之一的真實觀察與透徹性。
Durch den Dreck beim Erzbergrodeo
世界耐力超級系列賽(WESS)日誌 – 前進GetzenRodeo賽事
來自Rob Warner的引導，深入了解GetzenRodeo和2019年世界耐力超級系列賽最後一輪艱苦的一役。 我們更接近Mani Lettenbichler的比賽情況，也是他參加本賽季最艱苦的賽事之一，最後獲得2019年世界冠軍的殊榮。在欣喜若狂家鄉人群的歡呼聲中奪冠，我們走進了他的內心世界，包括首席機械師Jeff Judeman和他的父親和導師 Andreas Lettenbichler。 接下來是一個賽季最榮耀的時刻，Mani Lettenbichler成為世界冠軍車手。
Krönung des Königs
從Mani Lettenbichler的主觀鏡頭見證他勝出的榮耀
現在你知道2019年GetzenRodeo賽事發生了什麼事，這是經由Mani Lettenbichler視角主觀鏡頭所剪輯出奪冠的歷程與經驗。這些皆來自他的GoPro鏡頭的拍攝，並為頂級車手贏得世界冠軍寫下紀錄，也提供了令人著迷的視覺體驗。排位賽已經疲憊不堪，每圈還有兩公里的分解小賽段，Lettenbichler努力做到了，以高超的技巧、力量和決心擊敗強勁的對手。感受到一圈一圈後逐漸攻克的過程，並朝加冕之路慢慢邁進。
Siegerlauf POV
Mani Lettenbichler –探險家
來自Red Bull 告示牌The Red Bulletin對Mani Lettenbichler的深度報導，這位22歲的年輕人回顧他從世界耐力超級系列賽(WESS)竄起的過程。並迅速晉升至頂端的階層，也是他畢生努力實現的目標。Lettenbichler談到他的父親，一位堅毅的耐力賽傳奇車手Andreas Lettenbichler，是他的導師、教練、引導者、朋友和偶爾的競爭對手，起了積極的作用，並進一步瞭解他如何成為一位世界級的車手。
I在WESS的第1個賽季中，Lettenbichler被證明是艱困耐力賽中多才多藝的車手之一，他憑藉著技術能力、力量與速度相結合，在他首次的沙灘比賽“荷蘭的Red Bull Knock Out”比賽中，讓人留下深刻的印象，並且在經典賽事中，展現其速度與節奏的優勢作為。第2年，他變得更加強大，在全世界最艱困的耐力賽Red Bull Romaniacs上再次取得勝利–他父親贏得同一場比賽10年之後，他在2019年Getzenrodeo賽事取得了巨大的勝利與殊榮。
Manuel Lettenbichler – The Explorer
與艱困耐力賽一起出征
艱困耐力賽是一場與元素之間的消耗戰，因為車手一次要競爭數小時，要爬上巨大的障礙物，從斜坡上滑下來並將機車在巨石上騎行。可能在大熱天下的挑戰，也有可能會凍僵，還有可能會變濕。但全身泥濘是難逃的情況。這集影片是面對各種不同狀態的污垢、灰塵、土壤、黏土和泥漿的地形挑戰。如果你曾經想知道為什麼極限耐力賽車手看起來總是髒兮兮，還被瘀傷覆蓋，這就是答案。哦，我們提到了泥是嗎？
灰頭土臉的聖戰士
從車手的角度看艱困耐力賽
頭盔上的鏡頭讓你能夠洞悉參加極限耐力賽的感覺是如何，而影片正來自最頂尖車手的主觀鏡頭。當他們遭遇消耗能量障礙物並進入森林深處騎行時，請與他同行。
更重要的是，找出艱困耐力賽不成文的法則，從超越業餘車手不會摔倒，到獲得其他車手、粉絲、賽事督導員或Darryl Curtis的援助！ 我們找到發生錯誤時會發生什麼事，與Mario Roman一起經歷巨大斜坡的挑戰，與Taddy Błażusiak一起迷了路，或加入Billy Boltas發脾氣的行列，他反復進站維修機車。從頭到尾這都是一個有趣的旅程，尤其是當你坐在沙發上靜靜觀看時。
碎碎念
2019 WESS GoPro主觀鏡頭全紀錄
回顧2019年WESS世界耐力冠軍賽GoPro的最佳影像，經由車手的視角重現上屆艱困耐力賽的精采花絮。與艱困耐力賽最偉大的車手們同列，包括Taddy Błażusiak、Manuel Lettenbichler、Jonny Walker和Wade Young。 還有一些經典耐力賽車手的鏡頭，如Josep García, Jamie McCanney 和 Nathan Watson, ，另外越野車全能車手Ryan Sipes和MotoGP明星車手Dani Pedrosa的光臨與參與。
Die beste POV-Action 2020
明星車手與Red Bull Erzbergrodeo賽事創造歷史紀錄
與Rob Warner一起參加觀看派對，觀賞Red Bull Erzbergrodeo, 最精采的時刻，其中Paul Bolton是艱困耐力賽中最受歡迎的個人車手之一，2019年WESS冠軍車手Mani Lettenbichler（他甚至在第1屆賽事開始時還沒出生）及傳奇人物Taddy Błażusiak，他連續5屆無可匹敵贏得本項比賽。
他們觀賞了Red Bull Erzbergrodeo賽事最受歡迎的時刻，包括2013年比賽在Erzberg採石場底部的一個湖泊中開始出發，2015年比賽中，4位車手– Jonny Walker、Alfredo Gómez、Graham Jarvis和Andreas Lettenbichler，4位同心協力，互相幫助克服困難。還有2019年比賽，該賽事的第25屆，Taddy帶領我們進入精選的亮點，包括他令人驚嘆的第1和第5場勝利的時刻。一路走來，在全世界最艱苦的一日比賽中，有許多令人洞察和有趣的時刻。
Die Rückkehr zum Eisernen Giganten
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