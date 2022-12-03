MotoGP鐵粉一生必看的九部影片

我們帶您了解地表上最大兩輪賽車世界錦標賽的幕後故事。 我們深入圍場，與世界冠軍和後起之秀一起話家常，體驗國際摩托車賽事菁英級別車手的生活。

奧地利 MotoGP™ 內部通行證（Inside Pass）

在這個特別專輯 Inside Pass, 中，Vanessa Guerra 前往位於奧地利薩爾茨堡機場的 Red Bull 7 號機庫，與駕駛輕航機 Extra 300L 的飛行員 Dario Costa一起同乘進行一批精彩的特技飛行。Vanessa 還會見了 KTM 賽車運動總監 Pit Beirer 和車手 Brad Binder ——他們剛剛才在 MotoGP™ 中贏得他和 KTM 車隊的第一場勝利。 在 Red Bull 環道上，她在奧地利 MotoGP™ 賽事之前，還在圍場中與車手明星 Jack Miller 、 Stefan Bradl、 Fabio Quartararo、 Miguel Oliveira 與 Andrea Dovizioso 相遇。

10分鐘 Hinter den Kulissen in Brno Vor dem Großen Preis von Tschechien bekommt Vanessa Guerra einen einzigartigen Blick auf Brno aus einem Heißluftballon.

Dovi 的安全氣囊帶來許多的樂趣

Dovi 的安全氣囊帶來許多的樂趣

健身房的兄弟。你如何在 0.004 秒內逃離危險？ 簡單 – 你只需要一件帶有內置安全氣囊的 Alpinestars 賽車服。我們的主持人 Vanessa Guerra 和 Andrea Dovizioso 還在片中玩安全氣囊輪盤賭，以展示每位 MotoGP™ 車手所佩戴的救生技術。Jorge Lorenzo在帶著Vanessa參觀了他的房車之前，還帶我們參觀了MotoGP™ 西班牙賽事的圍場，並停下來問候了Giacomo Agostini——他們之間曾共同參加了 20 場世界錦標賽。

13分鐘 Episode 4: Circuito de Jerez – Angel Nieto, Jerez Video-Blog aus dem Paddock #4 – Spanien

揭開 Marc Márquez 頭盔的故事

車手的頭盔是他們的標誌—也是他與其他車手區別的一個項目。八屆世界冠軍 Marc Márquez 對他比賽頭盔的設計特別感興趣，這些頭盔大都以紅色為裝飾，上面刻有他的車手編號 93 和一隻螞蟻——這代表了他的力量、韌性和短小精幹的象徵。在他的朋友、圖形藝術家David Mata的陪同下，Márquez帶我們了解他最喜歡一些作品背後的故事，包括受高迪作品啟發的迷宮。這也是與 Dave Designs眾多合作的第一次，其中還包括 Power Up、Rodeo、Iron Head、Signature ，以及他在F1一級方程式測試的專用頭盔。

17分鐘 設計冠軍的皇冠 西班牙籍車手MarcMárquez，為我們解釋他最具標誌性頭盔設計，其背後的創作過程。

Dovi的第一鐵粉

可以肯定地說，Andrea Dovizioso 古怪的堂兄 Riccardo 就在他的身旁。 每場比賽結束後，他都會記錄下自己對比賽的獨特評論並發送給Dovi——想想義大利足球評論員對球員的評語。 正如他在 Dovizioso: 勇者無畏 （Undaunted） 紀錄片內精采鏡頭中所揭示的那樣，這已成為 Dovi 在每場比賽後都要享受的一種方式。.

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與 Dovi 暫離賽道，一起享受越野騎行的一天

每位 MotoGP™ 車手私下都喜歡騎越野摩托車，尤其是 Andrea Dovizioso。 在 Dovizioso: Undaunted 中，他與 Valentino Rossi 和 Danilo Petrucci 一起在義大利的山丘上騎行。 在這個精采的花絮中，他在德克薩斯州美國 MotoGP™ 賽事的前一周，在加利福尼亞州卡維拉溪的附近休閒騎車。 這就是 Dovi 喜歡放鬆的方式，在不規則的越野賽道上尋找技術方法，並在比賽前以完美的方式清理自己的思緒。憑藉著幕後花絮的訪問權，我們與 Dovi 和他的朋友們一起騎行，然後前往超級越野賽事，與世界冠軍 Cooper Webb 和 Marvin Musquin 會面。

8分鐘 California dreamin' So sieht das Leben eines MotoGP™-Fahrers abseits der Rennstrecke aus.

Marc Márquez征服阿爾卑斯山

奧地利基茨比厄爾的 Hahnenkamm 速降滑雪比賽，就像滑雪界的紐博格林或拉古納塞卡——危險的過山車需要敢於挑戰的人全心投入。只有勇敢的人才會嘗試 Hahnenkamm，那麼您如何形容騎摩托車上山的人呢？ 請觀賞 Marc Márquez 成為第一位（也是唯一一位）在全世界最惡名昭彰的速降滑雪道上騎乘 MotoGP™ 摩托車的人。

2分鐘 Marc Marquez: Showrun in Kitzbühel Marc Marquez rides his MotoGP bike up a mountain in Kitzbuhel.

Marc Márquez 著名的日本公路騎行之旅

箱根收費公路是一條蜿蜒曲折的山路，位於離東京不遠的火山邊。它已被用於電影、廣告、飆車手、漂移賽車手以及任何想要考驗其駕駛技能的測試場。官方的限速是時速40 公里，但你會發現無人會遵循這個限制——尤其是Marc Márquez，在這次的展示活動中，經由加速穿越曲折的山路，讓他的Honda RC213V MotoGP 機車，充分展現它的節奏與速度。

1分鐘 Auf der Hakone Turnpike Marc Márquez rast über die Hakone Turnpike, eine der kultigsten Straßen Japans.

Brad Binder進入 MotoGP™ 的歷程

KTM 為 MotoGP™ 培養了許多頂級車手，尤其是歷經 Red Bull 青年盃和 Ajo 賽車運動，但 Brad Binder ——顯然是這項運動的未來之星——是唯一一位騎乘 KTM 摩托車在每項冠軍賽勝出的車手，從新秀盃 、Moto3™、Moto2™ 及 MotoGP™。 Brad Binder 在這個精采花絮影片：成為 33 號車手，觀賞這位南非車手在馬來西亞季前測試，與轟鳴的 KTM MotoGP™ 重機測試的過程。

4分鐘 Moto 2 vs MotoGP™ Bikes Erhasche einen Einblick in Brad Binders Arbeitsprozess, als er die Unterschiede zwischen Moto 2 und MotoGP™ Bikes testet.

與 Brad Binder 的父母一起觀戰

Racing MotoGP™ 是關於勇敢、承諾，和為了獲得榮耀，挑戰一切風險的賽事——但如果您是一位在場邊觀戰關心的父母怎麼辦？ 與 Brad 的父母一起坐在 Binder 家裡的沙發上，看著他們的兒子在西班牙赫雷茲賽事首次亮相。 這是一位明星車手的首秀，但這個來自Brad Binder的精采花絮：成為 33 號車手，也揭示了精英級別車手，最輕微的錯誤，皆有可能導致得高分與災難之間的差異。

4分鐘 Brads erstes Rennen mit seinen Eltern Fiebere mit, während du Brad Binders erstes MotoGP™ Rennen in Jerez, Spanien aus der Sicht seiner Eltern verfolgst.

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