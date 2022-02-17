以下是 2022 年 12 個絕對必看的登山車賽事：
01
Red Bull Monserrate Cerro Abajo
Urban-DH-Events liefern immer einen spektakulären Blick auf eine Stadt.
© Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool
二月的南美洲，對車迷而言就是要看「城市下坡車賽」。其中在哥倫比亞首都波哥大舉辦的Red Bull Monserrate Cerro Abajo，自2020年首次舉辦，今年正式邁向第三屆，車手們要從海拔3152米的 Cerro Monserrate 山開始出發，行經全長2.4km的路線，過程更要經過多項障礙考驗!
02
Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
3分鐘
Siegerlauf Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019
Hier gibt's Pedro Ferreiras Siegerlauf auf dem urbanen Bike-Track in Chile.
隨著 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 重返智利 Valparaíso 街頭，單車在這座聯合國教科文組織世界遺產的海港城市穿梭，車手們將在當地居民的屋頂上嘎嘎作響，並且從階梯快速通過，以及經過一些人造的障礙物，一路跟著時間賽跑直奔位在市中心的終點。
03
UCI MTB World Cup下坡車賽-開幕賽法國站
6分鐘
2017 Lourdes course preview
Claudio Caluori slides right into the 2017 tour by previewing the snowy, slippery course in Lourdes, France.
2022 年 UCI World Cup 會較前兩年進行更多輪賽事，其中下坡車進行8輪賽事，越野登山車有9輪賽事。然而下坡車手們要在很「陌生」的3月份點燃戰火，早春的法國揭開今年下坡車王者獎落誰家。
04
UCI MTB World Cup越野登山車賽-開幕賽巴西站
Petropolis i Brasilien er en ny lokation for XC-eliten
© Fabio Piva/Pivaphoto.com
在下坡車開幕後，越野登山車將在南美洲的巴西揭開序幕。巴西的Petrópolis是UCI World Cup越野登山車全新的比賽地點，也是巴西越野登山車的中心地帶，巴西傑出好手 Henrique Avancini 的訓練基地就是在此。自從 Avancini 在賽場展現優異成績後，越野登山車從事人口在巴西快速成長，屆時期待許多巴西民眾到場為車手支持加油。
05
UCI World Cup 下坡車及越野登山車同時進行奧地利站
Die Österreicher lieben Mountainbiking.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
UCI World Cup的下坡車及越野登山車的運動員們，將在六月份於奧地利齊聚一堂。奧地利站一直以來是下坡車的經典站，自 2020 年增加越野登山車賽事後，讓喜愛登山車運動的奧地利車迷來說，自然產生更大的吸引力，今年六月份更同時出現舉辦下坡車及越野登山車的難得時刻。
52分鐘
Highlights von Crankworx Innsbruck
In Innsbruck wurden fünf actiongeladene MTB-Contests gefahren. Hier gibt's die Highlights.
Crankworx 世界巡迴賽今年一共有四站，包括車迷們熟悉的Innsbruck, Rotorua 和 Whistler，以及即將宣佈的第四站。其中Innsbruck是歐洲常規的場地，今年一共有五天的賽事，讓車迷們更加期待。
52分鐘
Red Bull Joyride
Der Joyride ist das Finale der Crankworx-Mountainbike-Rennserie, der Slopestyle, Dirt Jump und klassischem Downhill-Biking vereint.
過去兩年受疫情影響，Crankworx無法在加拿大的Whistler舉辦賽事，今年總算要回歸，預計熱愛登山車運動的加拿大車迷們，早就蠢蠢欲動，將帶著熱情到現場為感受歡樂氣氛，Crankworx Whistler的回歸，也代表著 Red Bull Joyride 也將回來。
Red Bull Hardline ist eines der spektakulärsten Events im MTB-Kalender
© Sven Martin/Red Bull Content Pool
Red Bull Hardline是對下坡車手的騎行技巧和勇氣最佳考驗，主辦單位會精心挑選世界上最有才華的車手，今年將齊聚將在英國威爾斯，一同挑戰有連續變態般的跳臺、技術難題和無情天氣。
Das begehrte Regenbogentrikot gibt es nur für die MTB-Weltmeister
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
今年下坡車及越野登山車的世界冠軍，將從法國Les Gets誕生。Les Gets 自2019年再度回到World Cup賽事懷抱後，就一直努力在朝向舉辦世錦賽而努力，過往Les Gets 曾在 1996 年至 2002 年舉辦過World Cup賽事，並在 2004 年舉辦過世錦賽，今年全球最頂尖的車手要在Les Gets一決高下，勝利者將穿上象徵世界冠軍的彩虹衫 。
2分鐘
最佳集锦——奥地利红牛Red Bull District Ride
Catch all the highlights from the Red Bull District Ride 2017 urban slopestyle MTB contest.
最初以城市為基礎的slopestyle賽，Red Bull District Ride在四年後重返。提供車手們最富有想像力的挑戰，參與者使出渾身解術，在Red Bull District Ride大膽展現自我最佳練習成果。
11
UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup 最終站
Das letzte World Cup-Finale wurde 2017 in Val di Sole abgehalten.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
今年 UCI World Cup最終站在義大利的 Val di Sole進行，男、女子組的菁英組年度積分冠軍將在此產生，也意味著比賽將充滿刺激、緊張和引爆你的腎上腺素。
12
Red Bull UCI Pump Track World Championships finals
Wir freuen uns auf noch mehr Pumptrack-Action im Jahr 2022
© Emrik Jansson/Red Bull Content Pool
見證全球最好的登山車好手及BMX 車手，在狹窄的瀝青賽道上挑戰滾輪和護堤，看看誰能獲得世界冠軍頭銜。
30分鐘
Red Bull Rampage 2021: Die Highlights
Alle Highlights des größten Wettkampfs für Mut, Geschicklichkeit und Kreativität im MTB-Sport.
看到Rampage，就代表著單車界最狂、最重要的賽事，不用多說什麼，期待車手們在美國猶他州的山區上演旋轉、翻轉和全新定義自行車運動的過程。 前往 Destination Red Bull - Rampage 從歐洲到美洲，從城市到冒險，從訓練營到夜生活：Destination Red Bull 提供獨特的旅行體驗，邀請人們去超越平凡的旅行。透過 Destination Red Bull 的旅程，前往猶他州體驗 Rampage的魅力，並實現您的夢想。而且著名車手 Gee Atherton 帶你更深入了解當地，甚至可以在著名的賽道上騎行。有關更多詳細訊息，速速前往 Destination Red Bull 的網站 。
52分鐘
Crankworx Rotorua: Alle Highlights
Schau dir die gesamte Action von Crankworx 2021 Saisonfinale in Rotorua an, dem Saisonfinale, in dem MTB Triple Crown Geschichte geschrieben wurde.
Crankworx 世界巡迴賽賽的賽季冠軍，將在Rotorua進行加冕，你怎麼能錯過。