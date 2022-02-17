Urban downhill brings its own distinct challenges
© Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool
MTB

必須收藏：2022年最激動人心的登山車賽事

在你的行事曆快點標記這些日期，你絕對不會想錯過這些2022年令人振奮的登山車活動。
由 James McKnight 編寫
6 min read更新於

Summary

  1. 1
    Red Bull Monserrate Cerro Abajo
  2. 2
    Red Bull Valparaíso Cerro Abajo
  3. 3
    UCI MTB World Cup下坡車賽-開幕賽法國站
  4. 4
    UCI MTB World Cup越野登山車賽-開幕賽巴西站
  5. 5
    UCI World Cup 下坡車及越野登山車同時進行奧地利…
  6. 6
    Crankworx Innsbruck
  7. 7
    Crankworx Whistler
  8. 8
    Red Bull Hardline
  9. 9
    UCI 登山車世錦賽
  10. 10
    Red Bull District Ride
  11. 11
    UCI MTB Downhill and …
  12. 12
    Red Bull UCI Pump Track World Championships finals
  13. 13
    Red Bull Rampage
  14. 14
    Crankworx Rotorua
以下是 2022 年 12 個絕對必看的登山車賽事：
01

Red Bull Monserrate Cerro Abajo

Pedro Burns fährt bei den Finals von Red Bull Monserrate Cerro Abajo 2021 in Bogota, Kolumbien.
Urban-DH-Events liefern immer einen spektakulären Blick auf eine Stadt.
© Maximiliano Blanco/Red Bull Content Pool
地點：哥倫比亞波哥大
日期：2月5日
二月的南美洲，對車迷而言就是要看「城市下坡車賽」。其中在哥倫比亞首都波哥大舉辦的Red Bull Monserrate Cerro Abajo，自2020年首次舉辦，今年正式邁向第三屆，車手們要從海拔3152米的 Cerro Monserrate 山開始出發，行經全長2.4km的路線，過程更要經過多項障礙考驗!
02
02

Red Bull Valparaíso Cerro Abajo

3分鐘

Siegerlauf Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 2019

Hier gibt's Pedro Ferreiras Siegerlauf auf dem urbanen Bike-Track in Chile.

地點：智利Valparaíso
日期：2月27日
隨著 Red Bull Valparaíso Cerro Abajo 重返智利 Valparaíso 街頭，單車在這座聯合國教科文組織世界遺產的海港城市穿梭，車手們將在當地居民的屋頂上嘎嘎作響，並且從階梯快速通過，以及經過一些人造的障礙物，一路跟著時間賽跑直奔位在市中心的終點。
03

UCI MTB World Cup下坡車賽-開幕賽法國站

6分鐘

2017 Lourdes course preview

Claudio Caluori slides right into the 2017 tour by previewing the snowy, slippery course in Lourdes, France.

Laurie Greenland
地點：法國Lourdes
日期：3月26-27日
2022 年 UCI World Cup 會較前兩年進行更多輪賽事，其中下坡車進行8輪賽事，越野登山車有9輪賽事。然而下坡車手們要在很「陌生」的3月份點燃戰火，早春的法國揭開今年下坡車王者獎落誰家。
04

UCI MTB World Cup越野登山車賽-開幕賽巴西站

En cross-country atlet kører ved Brazilian National XCO Champs i Petrópolis, Brasilien i 2019.
Petropolis i Brasilien er en ny lokation for XC-eliten
© Fabio Piva/Pivaphoto.com
地點：巴西Petrópolis
日期：4月8-10日
在下坡車開幕後，越野登山車將在南美洲的巴西揭開序幕。巴西的Petrópolis是UCI World Cup越野登山車全新的比賽地點，也是巴西越野登山車的中心地帶，巴西傑出好手Henrique Avancini的訓練基地就是在此。自從 Avancini 在賽場展現優異成績後，越野登山車從事人口在巴西快速成長，屆時期待許多巴西民眾到場為車手支持加油。
05

UCI World Cup 下坡車及越野登山車同時進行奧地利站

XCO-Athleten beim Start des UCI XCO World Cups 2021 in Leogang, Österreich.
Die Österreicher lieben Mountainbiking.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
地點：奧地利Leogang
時間：6月10-12日
UCI World Cup的下坡車及越野登山車的運動員們，將在六月份於奧地利齊聚一堂。奧地利站一直以來是下坡車的經典站，自 2020 年增加越野登山車賽事後，讓喜愛登山車運動的奧地利車迷來說，自然產生更大的吸引力，今年六月份更同時出現舉辦下坡車及越野登山車的難得時刻。
06

Crankworx Innsbruck

52分鐘

Highlights von Crankworx Innsbruck

In Innsbruck wurden fünf actiongeladene MTB-Contests gefahren. Hier gibt's die Highlights.

英语

地點: 奧地利Innsbruck
時間: 6月15-19日
Crankworx 世界巡迴賽今年一共有四站，包括車迷們熟悉的Innsbruck, Rotorua 和 Whistler，以及即將宣佈的第四站。其中Innsbruck是歐洲常規的場地，今年一共有五天的賽事，讓車迷們更加期待。
07

Crankworx Whistler

52分鐘

Red Bull Joyride

Der Joyride ist das Finale der Crankworx-Mountainbike-Rennserie, der Slopestyle, Dirt Jump und klassischem Downhill-Biking vereint.

德语 +8

地點：加拿大Whistler
時間: 8月5-14日
過去兩年受疫情影響，Crankworx無法在加拿大的Whistler舉辦賽事，今年總算要回歸，預計熱愛登山車運動的加拿大車迷們，早就蠢蠢欲動，將帶著熱情到現場為感受歡樂氣氛，Crankworx Whistler的回歸，也代表著 Red Bull Joyride 也將回來。
08

Red Bull Hardline

Gee Atherton beim Red Bull Hardline in Dinas Mawddwy, United Kingdom am 14. September 2019.
Red Bull Hardline ist eines der spektakulärsten Events im MTB-Kalender
© Sven Martin/Red Bull Content Pool
地點: 威爾斯
時間: 8月份(具體日期待定)
Red Bull Hardline是對下坡車手的騎行技巧和勇氣最佳考驗，主辦單位會精心挑選世界上最有才華的車手，今年將齊聚將在英國威爾斯，一同挑戰有連續變態般的跳臺、技術難題和無情天氣。
09

UCI 登山車世錦賽

Pauline Ferrand Prevot bei den UCI XCO World Championships in Leogang, Österreich, am 10. Oktober 2020.
Das begehrte Regenbogentrikot gibt es nur für die MTB-Weltmeister
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
地點: 法國Les Gets
時間: 8月24-28日
今年下坡車及越野登山車的世界冠軍，將從法國Les Gets誕生。Les Gets 自2019年再度回到World Cup賽事懷抱後，就一直努力在朝向舉辦世錦賽而努力，過往Les Gets 曾在 1996 年至 2002 年舉辦過World Cup賽事，並在 2004 年舉辦過世錦賽，今年全球最頂尖的車手要在Les Gets一決高下，勝利者將穿上象徵世界冠軍的彩虹衫 。
10

Red Bull District Ride

2分鐘

最佳集锦——奥地利红牛Red Bull District Ride

Catch all the highlights from the Red Bull District Ride 2017 urban slopestyle MTB contest.

地點: 德國Nuremberg
時間: 9月3日
最初以城市為基礎的slopestyle賽，Red Bull District Ride在四年後重返。提供車手們最富有想像力的挑戰，參與者使出渾身解術，在Red Bull District Ride大膽展現自我最佳練習成果。
11

UCI MTB Downhill and Cross-Country World Cup 最終站

Matt Walker bei der UCI XCO Weltmeisterschaft 2021 in Val di Sole.
Das letzte World Cup-Finale wurde 2017 in Val di Sole abgehalten.
© Bartek Wolinski/Red Bull Content Pool
地點: 義大利Val di Sole
時間: 9月2-4日
今年 UCI World Cup最終站在義大利的 Val di Sole進行，男、女子組的菁英組年度積分冠軍將在此產生，也意味著比賽將充滿刺激、緊張和引爆你的腎上腺素。
12
12

Red Bull UCI Pump Track World Championships finals

Filip Svanberg in den Finals der Red Bull Pumptrack World Championships 2021 in Jössefors in der Nähe von Arvika, Schweden.
Wir freuen uns auf noch mehr Pumptrack-Action im Jahr 2022
© Emrik Jansson/Red Bull Content Pool
地點: 待定
時間: 9月份，確切日期待定
見證全球最好的登山車好手及BMX 車手，在狹窄的瀝青賽道上挑戰滾輪和護堤，看看誰能獲得世界冠軍頭銜。
13

Red Bull Rampage

30分鐘

Red Bull Rampage 2021: Die Highlights

Alle Highlights des größten Wettkampfs für Mut, Geschicklichkeit und Kreativität im MTB-Sport.

英语

地點: 美國Utah
時間: 10月份，日期待定
看到Rampage，就代表著單車界最狂、最重要的賽事，不用多說什麼，期待車手們在美國猶他州的山區上演旋轉、翻轉和全新定義自行車運動的過程。
前往 Destination Red Bull - Rampage
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14

Crankworx Rotorua

52分鐘

Crankworx Rotorua: Alle Highlights

Schau dir die gesamte Action von Crankworx 2021 Saisonfinale in Rotorua an, dem Saisonfinale, in dem MTB Triple Crown Geschichte geschrieben wurde.

英语

地點: 紐西蘭Rotorua
時間: 11月5-13日
Crankworx 世界巡迴賽賽的賽季冠軍，將在Rotorua進行加冕，你怎麼能錯過。
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