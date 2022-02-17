在下坡車開幕後，越野登山車將在南美洲的巴西揭開序幕。巴西的Petrópolis是UCI World Cup越野登山車全新的比賽地點，也是巴西越野登山車的中心地帶，巴西傑出好手

的訓練基地就是在此。自從 Avancini 在賽場展現優異成績後，越野登山車從事人口在巴西快速成長，屆時期待許多巴西民眾到場為車手支持加油。