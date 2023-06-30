運動訓練後該補充什麼營養素？

無論是運動訓練或重訓健身後，我們都應該把握關鍵的黃金期補充期，例如：該吃點什麼樣的餐點或搖一杯高蛋白乳清等等，還是要學習網路上的健身大神吞下大量的雞胸肉或水煮蛋呢？

在進行任何訓練的時候，都必須要了解營養素的補充對於每個階段的重要性。正確的飲食補給都能幫助身體適應運動過程中所帶來的壓力，這能使你更快速的恢復肌肉狀態並獲得更加的成長原料。

鍛煉後最佳的營養組成，取決於你所進行的運動強度！ © Alora Griffiths; Unsplash

為什麼恢復期的營養很重要？

運動和訓練的過程中，會大量消耗身體所儲存的糖原並分解肌肉組織，因此我們必須要在運動訓練後進行大量的糖原補充，才能幫助身體進行恢復及成長。充足且正確的補充營養素，就能快速促進肌肉的修復與能量的恢復，讓你在迎接下一次的訓練與挑戰前能做出更好的準備。

應該怎樣讓肌肉恢復呢？

有一個好的經驗法就是在每次訓練後遵循“3R 恢復”策略。

Rehydrate（補充水分）

Refuel（加油）

Rebuild（重建）

1.Rehydrate（補充水分）

正在補充水分的跑者 © RICOWde / Moment / Getty Images

運動過程中你所需要補充的飲水量，是取決於訓練或運動期間所流失的體液量。你可以在訓練前後進行秤重，為了能獲得最佳的補水量，建議只要每減少1公斤體重就補充1.2~1.5公升的飲水；如果運動過程中出汗量較低則補充一般飲用水即可，如過是長時間的耐力訓練或是大量流失水份時，則需要選擇含有電解質的水份進行補充。

2.Refuel（加油）

要補充身體消耗的糖原就要以碳水化合物為主。當你運動或訓練時間越長，所需要補充的碳水化合物就越多，例如高強度耐力運動（例如跑步、騎自行車和游泳）會比低強度活動（例如步行、慢跑或瑜伽）或包括力量訓練和間歇性運動（例如重量訓練或網球）消耗更多的糖原。簡單來說，長時間的耐力型運動你需要的碳水化合物就會比力量型訓練所需要的多。

3.用蛋白質重建

一個雞蛋相當於約6克蛋白質 © Unsplash / Erol Ahmed

蛋白質最主要是幫助因運動或訓練受損的肌肉組織，同時幫助肌肉纖維的成長。補充蛋白質不一定要喝乳清蛋白，有許多的研究都表明，乳製品或豆奶類製品都對於肌肉的修復及成長有極大的幫助。在基本的理論基礎之下，高品質及轉換率高的蛋白質食物，就能擁有人體必需的胺基酸元素。因此，選擇牛奶、雞蛋、起司或是大豆都非常適合做為蛋白質補充的元素食物。

在一般正常的情況下，訓練後的餐點或零食必須包含每公斤體重 0.25～0.4 克蛋白質，但攝取的量也取決於你進行的運動項目和訓練強度。研究表明這是觸發肌肉蛋白質合成肌肉構建的最佳量，但必須根據你的訓練與體重進行設定。每餐的攝取量一般來說都以20～40g的攝取量為主，例如：3顆雞蛋就可獲取20g的蛋白質、500CC的牛奶或是25g的乳清蛋白，都可以滿足一般運動訓練所需的蛋白質攝取量。

應該什麼時候吃？

如果你兩次訓練之間的間隔時間為 24 小時或更長時間，那麼訓練後就沒有必要立即進食。尤其蛋白質的補充在運動後並不是最必需的營養素，但它在長期恢復和肌肉成長中有著極為重要的作用。

如果以飢餓感為目標，那你在 24 小時內就必須攝取足夠的卡路里、碳水化合物和蛋白質等營養素，以幫助你肌肉能在下次訓練前進行恢復。但如果你每天需要訓練兩次，或者訓練的間隔時間少於8小時，那麼就需要利用兩小時的恢復窗口時間。同時，咖啡因還可幫助運動後糖原儲存的效率，所以運動後喝一杯含咖啡因的飲料就會是一個不錯的方式。

另外，為了能在耐力訓練後進行快速恢復，假設目標是在運動後四小時內完成補充，一般來說每小時每公斤體重會消耗 1.0～1.2 克碳水化合物（60 公斤跑者為 60–72 克）， 這相當於 300 毫升巧克力牛奶和一根香蕉的攝取量，唯有運用這樣的攝取方式，才能確保身體糖原儲備在下次訓練前盡可能完全恢復！

應該吃什麼？

牛奶和豆奶是近乎完美的恢復飲料，因為它們含有液體及蛋白質和碳水化合物（以及其它營養素），可促進補充水份、糖原和增強肌肉的特點。

合適的恢復的餐點包括......

將燕麥、牛奶浸泡過夜，然後加入香蕉片和堅果 © Federica Diliberto

• 早餐：隔夜燕麥。我們可將燕麥、牛奶混合浸泡放進冰箱過夜，隔天一早加入香蕉片、新鮮漿果和一些烤杏仁或選擇荷包蛋和酪梨吐司，也可滿足一般人對於力量訓練後的恢復需求。

• 午餐：燕麥麵包配鷹嘴豆泥、沙拉三明治或金槍魚； 酪梨、西洋芹或是蘿蔓葉都是不錯的選擇。

• 晚餐：泰式綠咖哩雞或雞肉馬鈴薯咖哩都是不錯的選擇。