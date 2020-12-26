2021 Red Bull 六項值得期待的精采賽事

不論你是渴望在最惡劣地形，觀看全世界最驚險摔跤的山地自行車迷，或是觀賞在舞池滑動漫妙舞姿是你的最愛，可以肯定地說，過去12個月對你渴望想要看到的賽事活動幾乎都停止了。

是時候將2020年的委靡不振完全丟進垃圾桶裡了，並期待一個嶄新的一年，其中充滿了令人難以置信的賽事活動，並可在Red Bull TV盡情隨選觀賞。無論你的喜好，我們都將在2021年為您帶來更多的新鮮事，而這正是我們迫不及待想要為您呈現的六大盛事內容。

1.盡情享受荒漠沙塵的嚴峻考驗

還有什麼比觀賞數百輛-摩托車、汽車、卡車和全地形車，在最艱苦、最艱難的達卡拉力賽中-飊速馳騁在荒漠狂沙中，更能擺脫新年的沉悶了。

去年第1屆在沙烏地阿拉伯史詩般的達卡大賽之後，競爭對手可能才剛剛擺脫了困境，但一切都將在1月2日重新開始，這兩週純粹的賽車娛樂令人充滿期待與想像，無庸置疑，這一路上將有許多壯觀又令人可歌可泣的情節待我們去發掘與探索。

進入今年賽事的最大疑問是，Red Bull KTM廠隊去年拱手將冠軍讓予了騎乘日本HRC Honda的Ricky Brabec，結束了18年的連勝紀錄後，今年，再次捲土重來，KTM車隊現已蓄勢待發，全程都是精采內容。

所以請不要錯過每天下午，我們為您送上的賽事精采花絮報導。

2. 世界拉力大賽

如果達卡拉力無法契合你賽車運動的節奏，那麼世界拉力大賽(WRC)環遊世界巡迴賽，接近巨大懸崖、茂密松樹林和偶爾路旁流浪樂隊幾毫米距離（你好，墨西哥拉力賽）向你問候聲音的特色，應是那些熱愛三位數速度駕駛人的首選賽事。

好！屆時，請與我們一起觀賞FIA世界拉力錦標賽12站的精采賽事活動。好消息是不必等待太長時間就能快快享受這項速度的快感，因為1月21日經典蒙地卡羅拉力大賽即將揭開新賽季的序幕。

If this doesn't get you pumped for the WRC nothing will © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

從往常冰冷溜冰場的蒙地卡羅賽事起跑，WRC將在接下來的11個月中在全世界最激勵人心的一些地點舉行賽事，想像一下，每位車手屆時將遭遇各種不同地形與環境的挑戰測試，最後榮登全球最具殊榮全能賽車手的頭銜。

請繫緊安全帶，並至Red Bull TV觀賞2021年WRC系列每一輪的精彩花絮片段，因為實際上再精采也不過如此了。

3. 觀賞真正滯空王者的表現

Big air highlights

對剛起步的人來說，Red Bull King of the Air賽事有一個非常簡單的概念。那就是將全世界最頂尖的風箏衝浪者集結到南非的開普敦，耐心地等待該地區著名的邪惡大風刮起，然後將運動員送入海面，進行空中對抗巨風的天人實力戰，此刻沒有兩把刷子是很難應付如此艱險的環境與挑戰的。

坦白說，當看到King of the Air參賽者，願意僅在一塊板子和一具滑翔翼傘在空中搏鬥時，確實讓人嘆為觀止，當你在 Red Bull TV 觀賞本項賽事活動時，你應該會對本運動有了全新的尊重與崇敬。你不必等太久，本賽事即將在1月30日正式拉開序幕。

4. 潛入全世界最耀眼據點的運動賽事

最具視覺震撼力的運動或冠軍賽，當屬Red Bull 懸崖跳水全球系列賽 Red Bull Cliff Diving World Series 。繼續並嘗試。你將要面對各種挑戰與危機，因為本項賽事擁有最令人驚嘆的活動據點和最頂尖優秀運動員的參與，從最令人恐懼的高度跳進令人難以置信的海水中，懸崖跳水擁有一切的想像與期待。

請觀賞我們在莫斯塔爾古橋（Mostar）的精采表現，眼見為憑，就能理解我們的意思了。

To nejlepší z Red Bull Cliff Diving Mostar

受疫情影響，2020年賽事未能如期舉行。不過，2021年Red Bull Cliff Diving的賽季活動又回來了，我們迫不及待想要看到懸崖跳水運動員他們精湛的技巧與速度表現。我們知道將會非常壯觀、氣勢磅礡。請記得至Red Bull TV隨選視訊觀賞我們的精采賽事活動。

5. 輪到Rampage極限單車賽事…太爆點了

如果新的一年來臨，你只是坐著觀賞Red Bull TV一些山地自行車比賽，那就幫自己一個忙，看看這項活動吧！因為，確實，沒有什麼比觀賞 Red Bull Rampage 現場直播讓你汗水四溢、坐立難安更神經質的感受了。

因2020年疫情中斷比賽之後，這項最受歡迎的賽事活動再次回到了猶他州荒地的精神家園，你可以期待在2021年的比賽中獲得更多類似的體驗–那就是驚嘆於全世界最優秀的極限單車參賽者，所擁有純粹大無畏的勇氣與崇高的技巧，然後 他們沿著陡峭又顛簸的路面騎行，即使擁有完整的攀岩裝備，相信你也不會想要攀上去。

Unvergleichliche Action

歡迎點擊觀賞2019年精采的活動花絮，你能感受本賽事有多特別、多麼吸引人們的關注，敬請期待2021年Red Bull Rampage賽事即將很快與大家見面，敬請持續鎖定。

6.穿上你的舞鞋

好吧，這可能並不完全正確，但是我們可以100％保證，看完全世界最頂尖的B-Boys和B-Girls震撼又激動人心的表演後，絕對會挑動你內在舞者的靈魂。

Shigekix vs Alkolil – Finales Battle

BC One的參賽者以其敏捷、靈活和驚讚的爆點動作，不受打動也難，很快就會看到有關2021年賽事的全部內容，這肯定又是另一層次的突破。