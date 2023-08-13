2023 Red Bull精采賽事簡介

除非您在過去幾十年裡一直隱居，否則您一定會知道Red Bull在全球各地舉行了數百場冒險和體育相關的賽事。

因此，如果您近期打算出國旅行，何不將其與Red Bull的活動結合在一起呢？ 這是雙贏的。 請繼續看下去，了解今年您可以參觀的一些最佳活動和系列賽，以及一些額外的旅行提示。

預計更多活動將在年底前添加到此處，因為這些活動將在年底前才能得到確認。當我們確定後，我們會添加更多。 如果今年不舉辦這些活動，2024 年總會有機會的……

01 Red Bull 懸崖跳水全球系列賽: 高千穗町, 日本 – 8月3日

本賽事:

Red Bull懸崖跳水全球系列賽早在 2016 年就曾訪問過日本，但其回歸地點令人驚嘆，必須親眼所見才能相信。 它的原始、自然之美意味著，即使對於最優秀的跳水員來說，這也將是一次嚴峻的考驗，但也保證了最壯觀和驚險的體驗之一。 這是一輪不容錯過的比賽。

Rhiannan Iffland gets to know the spectacular Takachiho Gorge © Jason Halayko/Red Bull Content Pool

以下是即將舉行的Red Bull懸崖跳水全球系列賽日期

2023 年 9 月 9 日 - 波斯尼亞和黑塞哥維那莫斯塔爾

2023 年 11 月 19 日 – 紐西蘭奧克蘭

02 Red Bull Bowl Rippers:滑板大賽 法國馬賽 – 9 月 1至 3 日

本賽事:

Red Bull Bowl Rippers滑板大賽擁有傳奇的場地、狂熱的人群和最優秀的參賽者，是一項人人都想贏得的滑板賽事，也是一次獨一無二的親身體驗。 在充滿活力的法國港口城市馬賽，世界著名海濱碗杜普拉多(Bowl du Prado) 舉行為期三天的活動，真正世界級的滑板選手陣容，將在新近翻新的碗形場地展示他們流暢、速度和嚴肅的氣勢，這將保證甚至更多精湛的表現。 那麼，何不計劃一次夏末的城市度假之旅，享受歷史悠久的馬賽、美好的天氣和真正精彩的滑板賽事呢？ 對我們來說聽起來是一個很棒的計劃。

在下方的視頻中體驗一下 Red Bull Bowl Rippers滑板賽事：

11分鐘 Red Bull Bowl Rippers 2020 Marseille-native Vincent Matheron gives his insight into the action at the Red Bull Bowl Rippers 2020.

03 Red Bull Formula Nürburgring：德國紐博格林 – 9 月 9 日

本賽事：

簡而言之，這是F1一級方程式賽車重返最惡名昭彰、最令人生畏的賽車賽道——紐博格林賽道

你還需要知道什麼？ F1一級方程式賽車四座世界冠軍Sebastian Vettel和Scuderia AlphaTauri車隊車手 Daniel Ricciardo 將帶領兩輪和四輪賽車運動明星與年輕賽車天才聯手，慶祝F1 賽車重返傳奇的北環賽道。 紐博格林Red Bull方程式賽車將成為紐博格林 12 小時耐力賽的一部分，車迷們可以期待享受一場非常特別的獨特賽車運動節，不僅在備受推崇的賽道上，而且還在圍場上。 想去嗎？ 請點擊 此處 票務訂位。

04 Red Bull BC One 世界總決賽: 法國巴黎 – 10月21日

本賽事:

Breaking 將於明年夏天在巴黎迎來一個關鍵轉折，但在此之前，全世界最好的 Breaking 選手將前往光之城，慶祝最大的 Breaking 比賽 – Red Bull BC One 成立 20 週年。 為了慶祝這一重大周年紀念活動，Red Bull BC One 將大舉進軍著名的羅蘭加洛斯球場。 在那裡，全世界最優秀的街舞男孩和街舞女孩將來到中心球場，一對一爭奪著名的冠軍腰帶。

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不出所料，Red Bull BC One 世界總決賽的門票已經售罄，但您可以在Red Bull TV 上觀看所有令人難以置信的精采動作，並享受英語、日語、法語、波蘭語、德語和西班牙語的獨家現場評論報導。 為了讓您心情愉悅，請點擊下方的播放器中，回顧一下去年決賽的精采盛況。

Red Bull BC One World Final Breakers from across the globe will do battle to be crowned World Champion in NYC, the birthplace of hip-hop.

05 Red Bull Dual Ascent雙人攀登競賽：瑞士韋爾扎斯卡大壩 – 11 月 1至 5 日

本賽事:

如果您不熟悉Red Bull Dual Ascent，這是一項於2022 年10 月首次在瑞士令人驚嘆的220公尺高韋爾扎斯卡大壩舉行的團隊攀岩賽事。去年，有16 位精英比賽和多段攀爬/攀岩比賽，攀岩運動員受邀以兩人一組、為期三天的方式參加首次在人工路線上進行的多段攀岩比賽。 現在，Red Bull Dual Ascent活動將於2023 年11 月回歸，如果您想找個藉口遊覽世界各地，這裡距離令人驚嘆的科莫湖僅60 公里，義大利米蘭市僅100 公里，那麼現在就是您的好機會。 只要確保您沒有懼高症，因為這很重要，正如您將從下方影片中看到的場景。

37分鐘 Red Bull Dual Ascent Sixteen world-class athletes on eight teams battle to be the fastest up a wall of six gruelling pitches.

06 Red Bull Batalla 全國決賽：墨西哥 – 8 月 25 日

Red Bull Batalla現任三屆冠軍阿奇諾(Aczino) 來自墨西哥，並於2022 年12 月在墨西哥城贏得了他的第三座冠軍，那麼還有哪裡比墨西哥城更能體驗這場獨特的西班牙語說唱比賽呢？ 如果您不熟悉這個非常受歡迎且長期舉辦的活動，它是這樣運作的：首先，有一個申請階段，來自世界各地的參與者通過官方 Red Bull Batalla 應用程序提交即興視頻。 然後，評審團會審核所有提交的作品，並選出每個國家/地區的最佳優勝者，晉級全國決賽或地區預選賽。 在上一屆世界總決賽中獲得前三名後，精選的一組參賽者也將自動獲得參加世界總決賽的資格。 今年的世界總決賽也將是 20 年來首次在哥倫比亞舉行，因此這是另一個可以考慮的選擇，而且世界各地皆有許多賽事可供選擇。 請觀看下方的影片，了解全部內容的完整內幕。

34分鐘 Imparables: Red Bull Batalla Follow the behind-the-scenes story of 2020's most ambitious and most-watched live music competition.