8 場令人難忘的 Red Bull SoundClash 演出

Part of this story Red Bull SoundClash 查看活動行事曆

參與Red Bull SoundClash 的每一位樂團或是藝人。需要將各自的才華發揮得淋漓盡致，因此也留下了許多令人難忘的表演，因此要從衆多表演中挑選最精彩的舞臺絕非易事。以下的幾場表演都堪稱經典：

1. Snoop Dogg Vs Ghostland Observatory – South Padre Island, USA, 2011

回到2011年德克薩斯州的南端，Snooppy-D-O-Double-G帶著他的Snoopadelics與電音搖滾龐克雙人組 Ghostland Observatory展開了精彩絕倫的比拼。在第二回合中（對手將中途取代原唱演繹他的歌曲），Ghostland Observatory以全新的方式翻唱了“Drop It Like It's Hot”，彷佛自己才是原唱。Snoop 也不遑多讓地用自己的態度演繹了David Bowie的”Fame“而且也留下了令人深刻的舞臺。這場世紀對決可稱爲SoundClash比賽的經典。

2. Reality Check vs. New Level - Hamburg, Germany, 2017

這是2017年度備受德國饒舌圈關注的史詩級對決：由Samy Deluxe， Eko Fresh 和 Afrob組成的Team Reality Check 硬碰另一組由LGoony, Soufian 和 Crack Ignaz 組成的Team New Level。這場“口水爭霸戰”吸引了多達5000名的觀衆。同時選手們的表演也驚喜連連（Haftbefehl， Trettmann， Celo & Abdi， Capo， Ahzumjot， Khalid， Ferris MC， Telly Tellz， Azzi Memo， Eno， Nate57 和Van Holzen都受邀出席擔任特別嘉賓!）。

3. Dubioza Kolektiv vs S.A.R.S. – Zenica, Bosnia and Herzegovina, 2014

2014，Red Bull SoundClash首次來到充滿各種文化色彩的澤尼察（波斯尼亞）和黑塞哥維納。這場對決分別有來自波斯尼亞的Duboza Kolektiv與塞爾維亞的S.A.R.S。Dubioza Kolektiv在第二回合中選唱了S.A.R.S的Buđav lebac（一首在兩國當地爆紅的歌曲）。兩組人馬都巧妙地混合了流行樂、搖滾、雷鬼、嘻哈、藍調等音樂元素在表演中以獲得觀衆的最大聲浪。

4. The Cannabinoids ft. Erykah Badu vs Shiny Toy Guns – Dallas, Texas, 2009

Erykah Badu現身Red Bull SoundClash 的舞臺完全引爆了現場的氣氛；與其他10位Cannabinoids組成聯盟，Fat Belly Bella與來自俄克拉荷馬州的電音組合Shiny Toy Guns在達拉斯的勝利廣場展開了正面交鋒。在第二回合中，Badu & Co. 也成功通過重新改編OK band的Ghost Town拿下來了勝利。

5. Lena Vs Bausa – Stuttgart, Germany, 2019

Lena & Bausa – 99 Luftballons & 99 Schuhkartons

德國饒舌歌手與多樂器演奏家Bausa以個人姿態迎面對決所有前往All Against Bausa SoundClash的挑戰者。這場2019年在斯圖加特舉辦的活動留下了許多精彩的表演，其中包括三人組合Azet & Zuna feat. Dhurata Dora以及Juju的表演。第一回合便贏得了觀衆非常大的歡呼聲。德國巨星Lena重新演繹了80年代Nena的99 Luftballons并與Bausa的改編曲一教高下的舞臺更是讓現場氣氛急速沸騰。

6. Mashrou' Leila vs. Who Killed Bruce Lee – Beirut, Lebanon, 2013

2013年11月，共有3000名支持者見證了SoundClash在貝魯特的誕生。Mashrou‘ Leila 與 Who Killed Bruce Lee之間的音樂較量充分體現了黎巴嫩當地的音樂特性，同時這場活動也透過音樂把人們團聚一起。

7. Wale Vs Tokyo Police Club – Washington DC, USA, 2010

7. Wale VS Tokyo Police Club – 華盛頓，美國，2010

2010年，近2000名觀衆參與了SoundClash在賓夕法尼亞大道舉辦的戶外比賽。在雄偉的美國國會大廈前，美國嘻哈巨星Wale與加拿大搖滾樂隊Tokyo Police Club進行了一場音樂交流與對決。比賽最終由Tokyo Police Club拿下了勝利。

8. Melisses Vs Vegas – Athens, Greece, 2012

2012年，Red Bull SoundClash首次在希臘雅典舉辦邀請了搖滾樂團Melisses與流行樂團Vegas的對決。爲了獲得觀衆最大的支持，兩組參賽者都施展了所有看家本領也帶來了許多精彩的舞臺。