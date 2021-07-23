一學就上手：初心者的 9 招必學滑板入門技

當你準備好要全力以赴地去學滑板技巧，那種感覺真的很讚，只是在嘗試一些需要技術性的招式之前，我們通常會先從掌控站在滑板上的平衡感和控板的基礎技巧為起頭，同時也能幫助自己培養滑板行進時的平衡感。若是在學這些基礎之前，硬著頭皮直接練習難度較高的招式，那麼不小心扭傷、骨折和腦震盪等傷害的風險也更高。

學習滑板招式前所需要具備的技能有哪些？

首先從基礎開始：能平穩地上、下滑板，熟練地定位好在板上的站姿，並能夠在行進時維持優雅的平衡。一旦你具備這些基礎，建立了信心和能力後，也嘗試讓自己熟練行進時側壓板轉向過彎（carving）並且維持一定的速度。接下來，你就能挑戰以下初心者的九招必學板技。

1. 練習反腳滑行

嚴格來說，反腳滑行並非一項招式，但這是你應該要學會的技巧之一，因為在你學更進階的招式時就會需要應用到反腳滑行。這個技巧基本上就是一般的踩板滑行，只是運用另一隻腳來踩板前進。例如，若你通常是以左腳在前、用右腳助滑，那麼反腳滑行就是將你的右腳置於前、改用左腳助滑。掌握這個技巧，你就能解鎖以這為基礎的各種招式了。

2. 下板（Drop-ins）

這項技巧不像豚跳那般複雜，卻是滑坡道和碗池時需要嘗握的另一門技能。下板時，你只需要在斜坡或弧形頂緣上，用後腳定住滑板的尾部，前腳一踩作「下板」動作，整個人順著滑板一起向下滑即可。一開始嘗試時，可能會覺得很恐怖，但這個技巧會幫助你大大地建立信心，隨著自己的進步而繼續攻克更高難度的技能。

3. 後輪滑行 / 翹孤輪（Manuals）

Stricker Manual Lake © Bodo Rüedi

翹孤輪，又稱作推後輪滑行，就像騎單車時拉起前輪以後輪行進一樣。練習後輪滑行時，抬起板頭，好讓你在滑行時僅用後面的兩顆輪子行進。當然一開始嘗試時，你不需要「矜」太久，但能夠以後輪滑行個幾公尺的距離，對於自己的平衡技巧相當有幫助。可以試著練習後輪滑行繞整個滑板場來建構你的平衡基礎，甚至還能結合一些跳躍類型的招式像是嬉皮跳（hippie jump）。

4. 帶板轉向（The Kick Turn）

這個技巧能讓你在做側壓板轉向，尤其是以更快的速度滑行時更有效果。掌握帶板轉向的技巧秘訣，首先將後腳置於板尾位置，身體重量也傾於後腳一些。而前腳則置於前輪架位置的板面上，當你將重心略移至後腳上時，板頭應該也會順勢抬起。此時，當板頭離開地面數十公分時，你便能用前腳托板向左或向右轉向。如果要學這一個技巧，就必須先一一分解這個動作的原理會更有幫助喲！

5. 踢踏（The Tic-Tac）

踢踏技巧是由來回數個帶板轉向所組成的連續動作，這左右來回的小角度轉向形成前進的動力讓你可以持續行進向前。切轉角度較小的踢踏可以提高滑板向前推進的助力，同樣也能讓你滑得更快一些。這是一項頗酷的滑板技巧，尤其是當你在板場切路線時，它也許是提升你平衡和控板力道的最佳技巧之一。

6. 豚跳（Ollie）

Nick Moore – Ollie © Brian Caissie

當您掌握上述基本技巧之後，就可以開始嘗試一些更具挑戰性的招式了。許多滑板人認為基本豚跳才是最重要的入門技巧之一，因為其他招式都必須具備豚跳的基礎。豚跳動作是當你一躍而起時，滑板也一起跟著你的腳提拉至空中。這一連續動作先從身體呈微蹲、人往上跳的同時，踩點板尾，而在跳躍之際，滑板也會跟著你踩點板尾的動作被帶起，此時前腳側刮板面將板身帶至空中時呈現水平狀態。不斷地練習這動作，你的豚跳一定能成功落地。

7. 180 度轉向豚跳（180 Ollie）

Switch frontside 180 ollie © redbullcontentpool.com

轉向式豚跳建立於豚跳的基礎，所以學這招之前，先練穩豚跳。轉向式豚跳的動作可以在行進時練習嘗試，在你以豚跳的站姿一躍而起時，將原本豚跳理應直行落地的方向轉為你的反腳方向，轉正向或背向皆可。一旦學會這一招，你就能解鎖更多嚇死人的絕招了。

8. 磨板身 / 板身滑行（The Boardslide）

Torey Pudwill performs a frontside boardslide © Torey Pudwill

當你熟練豚跳和帶板轉向這些技巧之後，就可以開始學習磨板身了。那麼，你會需要一支杆子或平台來練習這一招。做磨板身的招式時，以豚跳動作帶板轉九十度跳至杆子上，讓板身能以輪架之間的中間位置架於杆子上，接著順著杆面向前滑至尾端再順勢轉正落地。使用滑板蠟也能有助於板身滑動（同時可以保護你的板面）。

9. 定板身反向滑行（Rock to Fakie）

當你準備好要在 U 板或斜板上大顯身手時，定板身反向滑行是一項不錯的招式。要熟練這個招式，你必須以一定速度盪滑至碗池或 U 板的上緣面，一旦你盪至頂緣時，讓你的前輪架越過頂端，這樣你就能在頂緣上呈現一個平衡的動作。然後，順勢往下滑，只是會以倒著滑的狀態順著孤面而下。

熟練這九招容易上手的滑板技巧後，你就能挑戰更硬蕊的高難度板技，像是腳跟翻板或是來個 fakie beta flip。練習得越多，板技自然就越好。只要記得上板場狂玩之前，要先好好熱身和拉筋，這樣才不容易拉傷肌肉或受傷。