智者的建言：來自專業街舞者的建議

如果你想成為一名舞者，你必須擁有超強的韌性和魅力。你需要對你所做的事情背後的歷史有深刻的理解，能夠建立基礎，然後陳述你的故事。

01 StalaMuerte: 重質不重量

"很多舞者認為他們必須要每天練習。但是我認為最重要的是注重品質，而不是量。你必須練習你需要精進的技能和對你來說困難的事情。你必須致力在所有你缺乏的事情，而不是在你的身體已經知道的東西上變得更好更強。對我來說練習不是只在舞蹈上，這也與你每天看到的事物以及你的生活方式有關。所有事物都可以啟發你並影響你的風格。

"因此相反的，專注在不同的律動和實驗上。並且加強你的耐力。有些比賽你必須要進行十五或二十個回合，如果你沒有足夠的耐力就會死定了。我的第一次是發生在2017年的Fusion Festival。我們對戰了二十輪，我心想，這也太瘋狂了吧！每一回合你必須要展現你舞蹈的另外一面。所以在那場比賽之後，我更增加健身的強度做應對。我覺得跑步滿好的，不需要每天，但是一個禮拜兩到三次對舞者來說是很好的運動。"

1分鐘 StalaMuerte StalaMuerte從各個角度展現了為什麼他是地表最強的舞者之一。

02 Diablo: 絕對不能妥協你的風格

"做自己比向別人更難。你是地球上出現的第一個自己，因為這樣，你是自己最棒的靈感來源。如果你問我是否想過自己能夠以舞者為職業，或是我有可能成名，我從來沒有這樣的想法。跳舞不是一項運動，也不是關於好不好。因為不論別人覺得你跳得的好不好只是一種意見。身為一位成功，優秀或是有名的舞者不是只在於技巧或是技能，而是了解、愛自己以及享受其中，因為舞蹈是沒辦法說謊了。“

1分鐘 Follow Me x Diablo French dancer Diablo is joined by fellow stars of the hip-hop scene to make a dance video.

03 Poppin'C: 付出會有收穫

“我來自瑞士，從弗雷斯諾開始跳popping，但是我在圈子算有名，而且在國際上滿知名的。關鍵是要專注和永不放棄。不要著急。努力總是有回報的，所以要努力練習。保持在頂尖地位的方式是了解自己的身體並擁有健康的生活方式。控制你的思想，保持堅強，永不停止。"

1分鐘 Erkunde Lausanne mit Poppin'C Schau dir mit deinem Guide Poppin`C all die beeindruckenden Locations an, die Lausanne zu bieten hat.

04 Kyoka: 不斷的嘗試

"嘗試擴展你的視野。挑戰一切並進行嘗試。可能有你喜歡或不喜歡的東西。當你不喜歡某樣東西時，試著想想你為什麼不喜歡那種特定的風格或動作。讓自己跳出框架，擴展你的視野，這將提升你的舞蹈風格並將其改變為不同的形式。儘管外面有那麼多不同的資訊，但對自己的選擇有信心。相信自己，找到對你來說真實的東西。"

2分鐘 Kyoka learns shorinji Having trained with a kung fu master, hip-hop dancer Kyoka shows off her new shorinji martial arts skills.

05 Lil Buck: 盡你所能磨練你的技能

"對很多新起之秀而言，事情變動的非常快。因為有了社群媒體，很多人都在尋求即時的滿足感和能夠快速的成名。當我在孟菲斯時，還沒有奢侈的社群媒體可以讓我一夜成名。我被迫慢慢來。這其實很難，因為像我這樣的練習並沒有辦法賺到很多錢，但作為一個孩子，請記住你不需要這樣。現在是你的時候了，沒有像大人一樣要付賬單這樣的責任，在工作室裡盡可能的多學習、吸收和鞭策自己。這樣一來，當你踏入世界並成功時，金錢和名聲就會伴隨而來。"

Lil Buck weiß, wie wichtig es ist, nichts zu überstürzen © Alex Palmer / Red Bull Content Pool

06 Dassy: 求知若渴

"現在跟我以前開始跳舞的時候差很多。成為一位舞者受到社群媒體很深的影響。有時候並沒有很多的耐心，身為舞者必須要一直保持活躍並且不斷的學習。這不關乎'我只想要一夜成名。'你每一次都必須全心投入，你每一不只是百分百，而是百分之一千的全力以赴！而不是只是為了多一點追蹤者和在貼文上看起來很酷。我不是說所有的社群媒體都不好，但是你必須要學習如何讓它以最有效和最誠實的方式發揮作用。

"我跟Femme Fatale舞團一起跳舞。當我們開始的時候並沒有想要成團，但是就一起編舞和製作一支影片。這支影片在YouTube上獲得了四千萬次的觀看。這為我們打開了許多機會，讓我們在圈子裡闖出名號。但是，我希望舞者知道社群媒體並不是一切。"

5分鐘 Femme Fatale 2018年在瑞士苏黎世举行的红牛BC One世界总决赛上，Femme Fatale技惊四座。

07 Angyil: 忽略那些黑特

"我能給出最好的建議就是要堅強。一定會有一群人反對你。人們可能就因為嫉妒你的才華而會說嘴你的個性，說謊並且試著阻止你的成功。所以我肯定會說，不要讓讚美分散你的注意力，也不要讓侮辱影響你。不要為任何人放棄。"

3分鐘 Angyil - Style-Queen Das ist die amerikanische Hip-Hop-Tänzerin Angyil. Seit sie denken kann, ist Tanzen alles für sie.

08 Majid: 永不滿足於比賽的勝利

“永遠不要僅滿足在成就或獎項上。永遠保持專注，全心全意投入其中。專注於享受這個過程，而不是最終目標。最後，如果你享受這個過程，你會學到更多，這會比一場比賽勝利或目標會讓你獲得更多的東西。"

3分鐘 一起來認識Majid 一起認識德國嘻哈舞者Majid，他是 2021年Red Bull Dance Your Style World Final 世界總決賽的外卡選手。

09 Kid Nimbus: 找到平衡

"作為舞者，找到平衡最重要的部分是你必須承認你的目的。你是為了勝利而跳舞，還是為了表達自己而跳舞？兩者皆為目的是有可能的。但是這兩種動機滿衝突的。無論你決定往哪一種目標前進，想一想並確保你已經下定決心。慢慢思考不只代表你要慢慢來。這意味著讓你的思想和身體同步，能夠身心一體。如果你做自己並且在意你的動作，那麼你很可能不會這麼在意勝負。我老實說，你也不應該。"

Kid Nimbus betont, wie wichtig es ist, seine Ziele zu kennen © Chris Hershman / Red Bull Content Pool

10 SHEopatra: 傳遞正確的訊息

"不管身為舞者的你有沒有自己的平台，你都可以表達自己。我想用我的舞蹈和藝術傳達的訊息是絕對的自由。我想讓身為女性的舞者感到自豪和自由。我希望身為黑人的舞者能夠隨著音樂，隨心所欲的舞動而感到自豪和自由。我想激勵舞者為他們存在的目的感到自豪，不要妥協，釋放它。用它做點什麼，用它創造，用它來擴展世界。"

3分鐘 Introducing Sheopatra Lerne die amerikanische HipHop-Tänzerin Sheopatra kennen. Sie tritt als Wildcard-Tänzerin beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 an.