Dassy poses for a portrait as part of Dance Your City Guide in Miami, FL, USA on July 1, 2021.
© Daniel Zuliani / Red Bull Content Pool
舞蹈

智者的建言：來自專業街舞者的建議

我們邀請了十位專業街舞者分享如何利用你的熱情、成為更好的舞者並且成名。
由 Tracy Kawalik 編寫
5 min read發佈於

Summary

  1. 1
    StalaMuerte: 重質不重量
  2. 2
    Diablo: 絕對不能妥協你的風格
  3. 3
    Poppin'C: 付出會有收穫
  4. 4
    Kyoka: 不斷的嘗試
  5. 5
    Lil Buck: 盡你所能磨練你的技能
  6. 6
    Dassy: 求知若渴
  7. 7
    Angyil: 忽略那些黑特
  8. 8
    Majid: 永不滿足於比賽的勝利
  9. 9
    Kid Nimbus: 找到平衡
  10. 10
    SHEopatra: 傳遞正確的訊息
如果你想成為一名舞者，你必須擁有超強的韌性和魅力。你需要對你所做的事情背後的歷史有深刻的理解，能夠建立基礎，然後陳述你的故事。
我們邀請圈內幾位街舞舞者分享如何提升身為舞者的實力並且在這個產業脫穎而出。這裡是國際知名街舞舞者Lil BuckDiabloStalaMuerteAngyilDassy、SHEopatra, Kid Nimbus、Poppin'CKyokaMajid齊聚分享他們的想法和建議。
01

StalaMuerte: 重質不重量

"很多舞者認為他們必須要每天練習。但是我認為最重要的是注重品質，而不是量。你必須練習你需要精進的技能和對你來說困難的事情。你必須致力在所有你缺乏的事情，而不是在你的身體已經知道的東西上變得更好更強。對我來說練習不是只在舞蹈上，這也與你每天看到的事物以及你的生活方式有關。所有事物都可以啟發你並影響你的風格。
"因此相反的，專注在不同的律動和實驗上。並且加強你的耐力。有些比賽你必須要進行十五或二十個回合，如果你沒有足夠的耐力就會死定了。我的第一次是發生在2017年的Fusion Festival。我們對戰了二十輪，我心想，這也太瘋狂了吧！每一回合你必須要展現你舞蹈的另外一面。所以在那場比賽之後，我更增加健身的強度做應對。我覺得跑步滿好的，不需要每天，但是一個禮拜兩到三次對舞者來說是很好的運動。"

1分鐘

StalaMuerte

StalaMuerte從各個角度展現了為什麼他是地表最強的舞者之一。

02

Diablo: 絕對不能妥協你的風格

"做自己比向別人更難。你是地球上出現的第一個自己，因為這樣，你是自己最棒的靈感來源。如果你問我是否想過自己能夠以舞者為職業，或是我有可能成名，我從來沒有這樣的想法。跳舞不是一項運動，也不是關於好不好。因為不論別人覺得你跳得的好不好只是一種意見。身為一位成功，優秀或是有名的舞者不是只在於技巧或是技能，而是了解、愛自己以及享受其中，因為舞蹈是沒辦法說謊了。“

1分鐘

Follow Me x Diablo

French dancer Diablo is joined by fellow stars of the hip-hop scene to make a dance video.

03

Poppin'C: 付出會有收穫

“我來自瑞士，從弗雷斯諾開始跳popping，但是我在圈子算有名，而且在國際上滿知名的。關鍵是要專注和永不放棄。不要著急。努力總是有回報的，所以要努力練習。保持在頂尖地位的方式是了解自己的身體並擁有健康的生活方式。控制你的思想，保持堅強，永不停止。"

1分鐘

Erkunde Lausanne mit Poppin'C

Schau dir mit deinem Guide Poppin`C all die beeindruckenden Locations an, die Lausanne zu bieten hat.

英语 +1

04

Kyoka: 不斷的嘗試

"嘗試擴展你的視野。挑戰一切並進行嘗試。可能有你喜歡或不喜歡的東西。當你不喜歡某樣東西時，試著想想你為什麼不喜歡那種特定的風格或動作。讓自己跳出框架，擴展你的視野，這將提升你的舞蹈風格並將其改變為不同的形式。儘管外面有那麼多不同的資訊，但對自己的選擇有信心。相信自己，找到對你來說真實的東西。"

2分鐘

Kyoka learns shorinji

Having trained with a kung fu master, hip-hop dancer Kyoka shows off her new shorinji martial arts skills.

英语

05

Lil Buck: 盡你所能磨練你的技能

"對很多新起之秀而言，事情變動的非常快。因為有了社群媒體，很多人都在尋求即時的滿足感和能夠快速的成名。當我在孟菲斯時，還沒有奢侈的社群媒體可以讓我一夜成名。我被迫慢慢來。這其實很難，因為像我這樣的練習並沒有辦法賺到很多錢，但作為一個孩子，請記住你不需要這樣。現在是你的時候了，沒有像大人一樣要付賬單這樣的責任，在工作室裡盡可能的多學習、吸收和鞭策自己。這樣一來，當你踏入世界並成功時，金錢和名聲就會伴隨而來。"
Lil Buck am Set von "Nobody Knows" in Los Angeles, Kalifornien, am 18. September 2020.
Lil Buck weiß, wie wichtig es ist, nichts zu überstürzen
© Alex Palmer / Red Bull Content Pool
06

Dassy: 求知若渴

"現在跟我以前開始跳舞的時候差很多。成為一位舞者受到社群媒體很深的影響。有時候並沒有很多的耐心，身為舞者必須要一直保持活躍並且不斷的學習。這不關乎'我只想要一夜成名。'你每一次都必須全心投入，你每一不只是百分百，而是百分之一千的全力以赴！而不是只是為了多一點追蹤者和在貼文上看起來很酷。我不是說所有的社群媒體都不好，但是你必須要學習如何讓它以最有效和最誠實的方式發揮作用。
"我跟Femme Fatale舞團一起跳舞。當我們開始的時候並沒有想要成團，但是就一起編舞和製作一支影片。這支影片在YouTube上獲得了四千萬次的觀看。這為我們打開了許多機會，讓我們在圈子裡闖出名號。但是，我希望舞者知道社群媒體並不是一切。"

5分鐘

Femme Fatale

2018年在瑞士苏黎世举行的红牛BC One世界总决赛上，Femme Fatale技惊四座。

英语 +1

07

Angyil: 忽略那些黑特

"我能給出最好的建議就是要堅強。一定會有一群人反對你。人們可能就因為嫉妒你的才華而會說嘴你的個性，說謊並且試著阻止你的成功。所以我肯定會說，不要讓讚美分散你的注意力，也不要讓侮辱影響你。不要為任何人放棄。"

3分鐘

Angyil - Style-Queen

Das ist die amerikanische Hip-Hop-Tänzerin Angyil. Seit sie denken kann, ist Tanzen alles für sie.

08

Majid: 永不滿足於比賽的勝利

“永遠不要僅滿足在成就或獎項上。永遠保持專注，全心全意投入其中。專注於享受這個過程，而不是最終目標。最後，如果你享受這個過程，你會學到更多，這會比一場比賽勝利或目標會讓你獲得更多的東西。"

3分鐘

一起來認識Majid

一起認識德國嘻哈舞者Majid，他是 2021年Red Bull Dance Your Style World Final 世界總決賽的外卡選手。

Majid
09

Kid Nimbus: 找到平衡

"作為舞者，找到平衡最重要的部分是你必須承認你的目的。你是為了勝利而跳舞，還是為了表達自己而跳舞？兩者皆為目的是有可能的。但是這兩種動機滿衝突的。無論你決定往哪一種目標前進，想一想並確保你已經下定決心。慢慢思考不只代表你要慢慢來。這意味著讓你的思想和身體同步，能夠身心一體。如果你做自己並且在意你的動作，那麼你很可能不會這麼在意勝負。我老實說，你也不應該。"
Kid Nimbus bei Dance Your Style in Chicago, IL, USA, am 24. September 2021.
Kid Nimbus betont, wie wichtig es ist, seine Ziele zu kennen
© Chris Hershman / Red Bull Content Pool
10

SHEopatra: 傳遞正確的訊息

"不管身為舞者的你有沒有自己的平台，你都可以表達自己。我想用我的舞蹈和藝術傳達的訊息是絕對的自由。我想讓身為女性的舞者感到自豪和自由。我希望身為黑人的舞者能夠隨著音樂，隨心所欲的舞動而感到自豪和自由。我想激勵舞者為他們存在的目的感到自豪，不要妥協，釋放它。用它做點什麼，用它創造，用它來擴展世界。"

3分鐘

Introducing Sheopatra

Lerne die amerikanische HipHop-Tänzerin Sheopatra kennen. Sie tritt als Wildcard-Tänzerin beim Red Bull Dance Your Style World Final 2021 an.

舞蹈