Loeb Sébastien and his co-driver Isabelle Galmiche on the route of the Rally Greece WRC 2022.
© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool
Rally

世界拉力大賽史上最受矚目的精采紀錄

您認為您最了解拉力賽嗎？ 在此羅列史上最令人難忘世界拉力錦標賽（WRC ）的傳奇記錄來證明這一點並刷新您的記憶。
由 Geoffroy Bresson 編寫
4 min read發佈於

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FIA World Rally Championship

The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

90 Tour Stops

Sébastien Loeb

塞巴斯蒂安·勒布 (Sébastien Loeb) 在過去十年贏得了每一屆 WRC，他的名字永遠銘刻在體育史冊上。

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塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Og…

當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

FranceFrance

卡萊羅凡佩拉-kalle-rovanpera…

Kalle Rovanperä是締造新紀錄、最年輕的世界拉力大賽(WRC)冠軍車手，他正在追隨傳奇芬蘭同胞的腳步戮力邁進。

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Summary

  1. 1
    最多連續奪冠次數
  2. 2
    WRC 賽季最高分
  3. 3
    單季最多勝利
  4. 4
    最年輕和最年長的冠軍
  5. 5
    最小分差
  6. 6
    最多的首發
您是否知道 Lancia是WRC史上最成功的製造商，自 1973 年世界拉力錦標賽創辦以來已獲得 10 個冠軍？Sébastien Loeb 在他的職業生涯中贏得了破紀錄的 935 個特殊賽段？ 這些數字只是世界拉力錦標賽的一些令人著迷的記錄，在這個系列賽中，每場比賽和每個賽季都帶來了豐富的歷史時刻與表現。 從Loeb的九連冠，到 Sébastien Ogier 在2013年創紀錄的成績，讓我們來看看WRC最出色的統計數據。
French driver Sébastien Loeb holds the record for the most victories in the World Rally Championship.

Sébastien Loeb holds the record for the most wins in the WRC

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

01

最多連續奪冠次數

  • Sébastien Loeb
  • 2004至2012年9次獲勝
Sébastien Loeb 所取得的成就可能會在未來很長一段時間內留在 WRC 青史上。 從2004到2012年，法國人連續九次奪冠。 從來沒有人像他一樣贏得過如此多的冠軍，甚至連Sébastien Ogier也望塵莫及，他以八次勝利落後。
Sébastien Ogier from the TOYOTA GAZOO RACING WRT team at the WRC Rally Kenya 2023 in Naivasha, Kenya.

Sébastien Ogier is a modern legend of the WRC

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

02

WRC 賽季最高分

  • Sébastien Ogier
  • 2013 年領先最接近的對手 114 分
2013年，Ogier以領先最接近對手114分的優勢奪冠。 這以前從未發生過。 在他的第一個世界冠軍頭銜賽季中，這位法國人在一個賽季中獲得了 9 場勝利並 11 次登上領獎台。 他創下了 111 次最快成績（佔整個賽季的 47%），拿下 7 個加分賽段冠軍，並在該類組中獲得了 28 分獎勵。 他在錦標賽中總共獲得了290分，創下了世界拉力錦標賽史上的另一個非凡紀錄。
03

單季最多勝利

  • Sébastien Loeb
  • 2008年取得11場勝利
2008 年，Sébastien Loeb單季奪得 11 場勝利，在各種地形上取得了出色的冠軍成績，鞏固了他成為拉力賽傳奇人物的地位。 今年， 他首次贏得著名的芬蘭拉力賽冠軍，該賽事之前被認為是當地車手的天下。 他在蒙地卡羅第五次獲勝——又是一項優異紀錄。
WRC driver Kalle Rovanperä and his team-mate Jonne Halttunen pose for a portrait at the Rally Central Europe in Passau.

Kalle Rovanperä with team-mate Jonne Halttunen

© @World/Red Bull Content Pool

04

最年輕和最年長的冠軍

  • Kalle Rovanperä，22 歲冠軍
  • Hannu Mikkola，41 歲冠軍
在拉力賽的世界裡，年齡只是一個數字， Kalle Rovanperä 和Hannu Mikkola 目前正在證明這一點。 2022年，年僅22歲的Rovanperä成為最年輕的世界冠軍，展現了非凡的成熟與天賦。 另一方面，Hannu Mikkola於1983 年贏得了他的第一座（也是唯一一個）世界冠軍。他在41 歲時實現了這一壯舉，讓他成為WRC 史上年齡最大的獲勝車手。
Petter Solberg (NOR) seen during the World Rally Championship Great Britain in Llandundo, Great Britain on October 6, 2019.

Petter Solberg is a joint WRC record holder

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

05

最小分差

  • 領先1 分，有利於Sébastien Loeb，2006 年和2009 年、Petter Solberg，2003 年、Tommi Mäkinen，1997年和Björn Waldegard，1979 年
在拉力賽的史上，有四位車手與最接近的對手僅一分之差贏得了冠軍寶座。 Sébastien Loeb在2006 年和2009 年兩次實現了這一目標，領先Markus Grönholm和Mikko Hirvonen。 2003 年，Petter Solberg 僅領先Loeb一分。Tommi Mäkinen（1997 年）和 Björn Waldegard（1979 年）也以微幅優勢贏得了冠軍。Loeb也保持了以最少時間差獲勝的記錄。 2011年，他領先Jari-Matti Latvala 0.2秒，衝線贏得約旦拉力賽的冠軍頭銜。
Jari-Matti Latvala is seen during the World Rally Championship Japan in Toyota, Japan on November 19, 2023.

Jari-Matti Latvala has the most starts in the WRC

© Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

06

最多的首發

  • Jari-Matti Latvala - 209 場比賽首發
芬蘭車手Jari-Matti Latvala從 2002 年到 2020 年一直參加 WRC，在 18 年的時間裡參加了 209 場 WRC 比賽，令人難以置信。 Latvala在 2014 和 2015 年兩次獲得第二名。
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The FIA World Rally Championship puts drivers against some of the toughest conditions on the planet.

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Sébastien Loeb

塞巴斯蒂安·勒布 (Sébastien Loeb) 在過去十年贏得了每一屆 WRC，他的名字永遠銘刻在體育史冊上。

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塞巴斯蒂安·奧吉爾(Sébastien Og…

當塞巴斯蒂安·奧吉爾 (Sébastien Ogier) 於 2021 年 11 月第八次奪得世界拉力錦標賽冠軍頭銜時，他加入了一個精英車手俱樂部。

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卡萊羅凡佩拉-kalle-rovanpera…

Kalle Rovanperä是締造新紀錄、最年輕的世界拉力大賽(WRC)冠軍車手，他正在追隨傳奇芬蘭同胞的腳步戮力邁進。

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