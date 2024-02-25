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Rally
世界拉力大賽史上最受矚目的精采紀錄
您認為您最了解拉力賽嗎？ 在此羅列史上最令人難忘世界拉力錦標賽（WRC ）的傳奇記錄來證明這一點並刷新您的記憶。
您是否知道 Lancia是WRC史上最成功的製造商，自 1973 年世界拉力錦標賽創辦以來已獲得 10 個冠軍？Sébastien Loeb 在他的職業生涯中贏得了破紀錄的 935 個特殊賽段？ 這些數字只是世界拉力錦標賽的一些令人著迷的記錄，在這個系列賽中，每場比賽和每個賽季都帶來了豐富的歷史時刻與表現。 從Loeb的九連冠，到 Sébastien Ogier 在2013年創紀錄的成績，讓我們來看看WRC最出色的統計數據。
01
最多連續奪冠次數
- Sébastien Loeb
- 2004至2012年9次獲勝
Sébastien Loeb 所取得的成就可能會在未來很長一段時間內留在 WRC 青史上。 從2004到2012年，法國人連續九次奪冠。 從來沒有人像他一樣贏得過如此多的冠軍，甚至連Sébastien Ogier也望塵莫及，他以八次勝利落後。
02
WRC 賽季最高分
- Sébastien Ogier
- 2013 年領先最接近的對手 114 分
2013年，Ogier以領先最接近對手114分的優勢奪冠。 這以前從未發生過。 在他的第一個世界冠軍頭銜賽季中，這位法國人在一個賽季中獲得了 9 場勝利並 11 次登上領獎台。 他創下了 111 次最快成績（佔整個賽季的 47%），拿下 7 個加分賽段冠軍，並在該類組中獲得了 28 分獎勵。 他在錦標賽中總共獲得了290分，創下了世界拉力錦標賽史上的另一個非凡紀錄。
03
單季最多勝利
- Sébastien Loeb
- 2008年取得11場勝利
2008 年，Sébastien Loeb單季奪得 11 場勝利，在各種地形上取得了出色的冠軍成績，鞏固了他成為拉力賽傳奇人物的地位。 今年， 他首次贏得著名的芬蘭拉力賽冠軍，該賽事之前被認為是當地車手的天下。 他在蒙地卡羅第五次獲勝——又是一項優異紀錄。
04
最年輕和最年長的冠軍
- Kalle Rovanperä，22 歲冠軍
- Hannu Mikkola，41 歲冠軍
在拉力賽的世界裡，年齡只是一個數字， Kalle Rovanperä 和Hannu Mikkola 目前正在證明這一點。 2022年，年僅22歲的Rovanperä成為最年輕的世界冠軍，展現了非凡的成熟與天賦。 另一方面，Hannu Mikkola於1983 年贏得了他的第一座（也是唯一一個）世界冠軍。他在41 歲時實現了這一壯舉，讓他成為WRC 史上年齡最大的獲勝車手。
05
最小分差
- 領先1 分，有利於Sébastien Loeb，2006 年和2009 年、Petter Solberg，2003 年、Tommi Mäkinen，1997年和Björn Waldegard，1979 年
在拉力賽的史上，有四位車手與最接近的對手僅一分之差贏得了冠軍寶座。 Sébastien Loeb在2006 年和2009 年兩次實現了這一目標，領先Markus Grönholm和Mikko Hirvonen。 2003 年，Petter Solberg 僅領先Loeb一分。Tommi Mäkinen（1997 年）和 Björn Waldegard（1979 年）也以微幅優勢贏得了冠軍。Loeb也保持了以最少時間差獲勝的記錄。 2011年，他領先Jari-Matti Latvala 0.2秒，衝線贏得約旦拉力賽的冠軍頭銜。
06
最多的首發
- Jari-Matti Latvala - 209 場比賽首發
芬蘭車手Jari-Matti Latvala從 2002 年到 2020 年一直參加 WRC，在 18 年的時間裡參加了 209 場 WRC 比賽，令人難以置信。 Latvala在 2014 和 2015 年兩次獲得第二名。
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