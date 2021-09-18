世界拉力大賽精采影片賞析

Carlos Sainz對 WRC 的記憶
在 WRC Unfiltered 專輯中，WRC 專家深入探究錦標賽和拉力的世界。 在這一集中，Mike特別專訪了兩座世界冠軍、傳奇車手Carlos Sainz ，與我們談談其輝煌職涯的高潮與低谷——他的冠軍榮耀、奪冠失利的遺憾以及他與 Colin McRae在著名冠軍爭奪戰，導致終結親密友誼的過往，及 El Matador(Carlos Sainz的暱名)參加達卡拉力賽的新篇章。
Carlos Sainz im Interview
Lancia的神奇魔力
回顧 1970 -80年代 WRC 的鼎盛時期，Mike Chen回顧了這項運動史上最成功的製造商。 片中特別邀請兩座冠軍車手 Miki Biasion 接受訪問，Mike進一步了解到Lancia Stratos令人驚嘆的強勁動力及其轟鳴作響法拉利引擎的威力，當然還有令人瞠目結舌慓悍的外觀，震撼整個拉力世界。 但這只是無所不能Lancia Delta Integrale 的開胃菜，在 B 組時代更以其著名的Martini塗裝風靡一時。
Die erfolgreichsten Hersteller in der WRC-Geschichte
通往世界拉力賽的快車道上
現在面臨一個挑戰：你能否在短短幾週內將電視節目主持人變為有能力參加英國威爾斯拉力賽的拉力賽車手，這是行程上最艱難的拉力賽之一？ 當然不是，Sebastien Ogier、 Ott Tänak 和 Thierry Neuville. 如上表示。 但 Mike Chen可不是普通的主持人。 青少年時期，他曾在卡丁車與未來的 F1 車手Lewis Hamilton 和 Paul Di Resta曾有交手的競爭與經驗 - 所以他知道如何駕駛。 但是拉力賽是一種非常不同的考驗，因為它從黎明到黃昏，都在雪、冰、礫石、泥濘和瀝青上奔馳。 正如Kris Meeke指出的重點：從賽道到英國威爾斯拉力賽，你可以帶去的東西不多。在 Jari-Matti Latvala和 Mads Østberg等專家的協助下，Mike能否藉此通過嚴苛的挑戰？
飊速對抗：踏板對鋼板
Red Bull Rampage 賽事冠軍和地表上最出色的下坡速降自行車車手之一Andreu Lacondeguy，在面對Dani Sordo 300匹馬力Hyundai拉力賽車疾速奔馳時，展現慓悍的勇氣與膽識。 葡萄牙拉力賽在 UCI 山地車世界巡迴賽站 Louzanpark 附近舉行，因此這提供了一次難得的機會，讓兩位體育巨星相互抗𧗾。那規則呢？ Dani 必須沿著蜿蜒下山的土石路行駛，而 Andreu 可以在他協助設計的林道上直接穿越樹林。 當馬力與人力相遇時，騎上自行車，享受跳躍、飛越和滑行特色的刺激膽識之旅。
疾速對決
探訪Thierry Neuville的家
這回Mike拜訪 Thierry Neuville 的影片中，轉換了節奏與面向。 這位彬彬有禮的比利時拉力車手曾5次（還在不斷增加）贏得世界拉力錦標賽亞軍頭銜，被大家認為是世界賽車運動界傑出的人才之一。 Mike Chen搭乘Neuville親駕的直升機，飛往他在Ardennes的工作室，欣賞他的私人汽車收藏——這些汽車讓他從初級和全國比賽一直到世界錦標賽的殿堂。
Mike Meets Thierry Neuville
慶祝偉大的Colin McRae
憑藉其膽大心細的賽車方式及克服礫石路無與倫比的駕駛技巧， Colin McRae 是一位鼓舞人心的人物，並且仍然是賽車運動界最受歡迎的車手之一。 在這部紀錄片中，我們重溫了他壯觀的冠軍獎杯，並聽取他的同事、朋友和家人的感想。 他的父親Jimmy本人也是英國拉力賽的多項冠軍車手，他駕駛Colin贏得 WRC 冠軍的Subaru Impreza在艾爾郡的 Kames 賽道上奔馳，Colin曾在十幾歲時在這裡摔斷了牙齒。
Colin McRae：25年一个冠军
Loeb的傳奇寫下新的篇章
稱得上是 WRC 史上最成功的車手，Sébastien Loeb 開始追尋他的最新挑戰。 征服派克峰國際爬山賽後，他參加了達卡拉力賽。 與任何其他比賽不同，達卡是拉力賽事的巔峰之作：在全世界最艱難的耐力賽中，歴經沙丘、岩石和荒野上兩週的馳騁，筋疲力竭的身心煎熬令人震撼與動容。 我們跟隨Loeb及他的副駕駛兼同僚Daniel Elena再次協同合作，兩位九座世界冠軍車手開始著手了解駕駛Peugeot 2008 DKR拉力賽車的性能與眉角。
Sébastien Loeb：挑战达喀尔
土耳其拉力大賽從山峰之顛出發
登上馬爾馬里斯(Marmaris)美麗的山峰之顛—這是土耳其里維埃拉的一處度假聖地，由愛琴海鈷藍色海水邊際的群山雕琢而成。 這支在上個賽季 2020 年土耳其拉力賽期間，以航拍鏡頭拍攝的蒙太奇影片，捕捉到賽車沿著山坡在蜿蜒曲折佈滿灰塵的碎石路上奔馳，揚起捲捲塵土的刺激與激情，兩側是高大的樹木和陡峭落差的懸崖，令人驚心動魄，為之捏把冷汗。請繫好你的安全帶囉！
Rallye Türkei aus der Luft
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