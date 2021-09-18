世界拉力大賽精采影片賞析

現在面臨一個挑戰：你能否在短短幾週內將電視節目主持人變為有能力參加英國威爾斯拉力賽的拉力賽車手，這是行程上最艱難的拉力賽之一？ 當然不是，

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和

. 如上表示。 但 Mike Chen可不是普通的主持人。 青少年時期，他曾在卡丁車與未來的 F1 車手Lewis Hamilton 和 Paul Di Resta曾有交手的競爭與經驗 - 所以他知道如何駕駛。 但是拉力賽是一種非常不同的考驗，因為它從黎明到黃昏，都在雪、冰、礫石、泥濘和瀝青上奔馳。 正如Kris Meeke指出的重點：從賽道到英國威爾斯拉力賽，你可以帶去的東西不多。在

和

等專家的協助下，Mike能否藉此通過嚴苛的挑戰？