B-Girl RNing程聿寧的「地才」之旅：舞蹈教會我，凡事先相信自己

肢體障礙、學習速度慢、甚至被笑過動作畸形⋯⋯這些，是今年Red Bull BC One霹靂舞大賽台灣冠軍B-Girl RNing程聿寧，曾被貼上的標籤。

很難想像，一個即將代表台灣出征國際賽事的街舞冠軍，學舞初期是個身體協調性不佳的舞者，還曾被老師開玩笑「我還以為妳一定會放棄」。

沒想到，她不僅沒放棄，持續專注走到現在，一走，就走向了世界大賽的舞台。

B-Girl RNing © Garret Clarke

肢體障礙、左右不分、協調性差…她，是標準「地才」

比起天才型的舞者，或者從小就接觸街舞的人，程聿寧的起步很晚，也不驚天動地。

高中時，她就讀莊敬高職表演藝術科舞蹈組，但在入學之前，完全沒接觸過任何舞蹈。當時，她是班上的後段班，學習速度慢，還有點左右不分，肢體協調性差，學舞初期連「一個八拍」是什麼意思都毫無概念。

「同學都一步一步教我，但我學很慢，我看影片也沒辦法學會，沒辦法照著模仿，」程聿寧回想學舞初期引發的各種笑料，她是班上少數學習霹靂舞的B-Girl，很常被推出去「尬舞」，但手腳不協調、也不太會聽音樂拍子的她，連進場時機都抓不好，尷尬地不敢下場，惹得全場大笑，一起幫她數拍子。

「很多人知道我現在還在跳舞，都說我很勵志，也很意外，甚至很驚喜、很感動。」程聿寧說到。

B-Girl RNing © Garret Clarke

努力突破B-Girl天花板：因為沒有天賦，所以更加珍惜

挫折比別人多，怎麼能一路堅持到現在？

她的答案是：因為沒有天賦，所以更加珍惜。

程聿寧說，跟她同期練的幾個B-Girl天賦都比她好，她必須花很多時間、一步一步學習這些技巧、大招，「相較於你很輕易得到一個東西，當你花很長時間，你會更加珍惜這個東西。」

就像經典名著《小王子》中說的：「你在玫瑰身上所花費的時間，才讓你的玫瑰變得如此重要。」

就因為花費比別人更多時間，所以每一步都走得踏實，也不願輕易放棄。

另一個支撐她的動力是，想要突破身為B-Girl的天花板。B-Girl是舞蹈圈的少數，當年在學校的表演團體中又只有她一個女生，讓她心中一直隱約有個聲音——「妳只能到這裡了」或者「女生在某些方面就是會比較差」。

直到她後來的霹靂舞老師——企鵝老師不斷打破她的觀念，「是誰告訴妳的？不要聽這些話！」帶著她一步步練習那些刻板印象中，很少女生能做好的技巧，例如「手轉」，原本不相信自己能學會的她，花了兩個月能轉上兩圈，「那時候我就知道，我真的必須相信自己，這才會讓我找到我想要的樣子。」

程聿寧也告訴自己：即便我最後做不到，但在堅持的這一刻，我成長了。

「其實我是個沒有自信的人，舞蹈教會我，先去相信自己！」程聿寧說，是霹靂舞改變了她，讓她有了成就感，「我功課不好，沒有特殊專長，可是終於有一件事情是，我可以在上面找到成就感。」

B-Girl RNing © Garret Clarke

學習信任自己，是面對挫折最好的定心丸

談到對於這次Red Bull BC One賽事的期許也很簡單，除了贏得一個不錯的成績外，她更希望，能用自己的故事，激勵更多新生代的B-Girl，不要限縮自己，讓更多B-Girl慢慢被看見。

程聿寧笑說，即使到現在已經成為國訓中心的國手了，她學舞都還是要花很久時間，看很多細節，才能學起來，也偶爾冒出想放棄的念頭。

但是她鼓勵自己以及所有舞者，「要學著先去相信自己，當你懷疑自己的時候，別人也沒有辦法信任你，你就是最重要的那個人，」她不斷強調，「如果你身邊有人信任你，更要珍惜這件事情，而最好的回饋就是，相信你自己。」