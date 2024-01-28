關於世界衝浪聯賽大浪賽季的所有訊息

世界衝浪聯盟剛剛宣布了大浪賽季的開始時間，從2023 年11 月10 日到2024 年3 月31 日，比賽地點分別是有大白鯊之稱的夏威夷毛伊島（Peʻahi）和葡萄牙北普拉亞 （Praia do Norte）。 這兩個地方都是大浪界備受認可和尊重的海浪，也是

的誕生地。 它們也將為來自世界各地的衝浪者帶來巨大的挑戰，考驗他們自己的極限。