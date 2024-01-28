衝浪運動
關於世界衝浪聯賽大浪賽季的所有訊息
現在，2023/2024 年大浪衝浪賽季已經開幕，請了解這種衝浪運動的魅力所在，並尋找全世界最大的海浪。
© Bruno Aleixo
衝浪本身就是一項壯觀的運動，但大浪衝浪需要親眼目睹才能相信。 沒有什麼比看到衝浪者征服滔天巨浪更令人興奮的了，這也是世界衝浪聯賽（WSL）大浪賽季的賽事成為必看賽事的原因。
早在2009 年，巴西選手卡洛斯-布爾（Carlos Burle）贏得第一個世界衝浪聯賽大浪賽冠軍，經過多年的發展，大浪賽賽季的地位不斷提高，現在已經吸引了世界衝浪界一些巨星共襄盛舉。
隨著世界衝浪聯盟 2023/2024 年大浪賽季的正式開幕，現在是深入了解這項比賽特殊之處的最佳時機。
01
大浪衝浪比賽包含哪些內容？
是的，它的全部內容就是捕捉巨浪，但也有一些細微差別。 每項比賽都有不同的形式和系統。 在划水測試中，衝浪者僅靠雙臂幫助划水來捕捉海浪，這是傳統的方式。 還有一些是牽引式的，衝浪者用水上摩托艇推動來捕捉海浪。
一般來說，大浪比賽大多是個人賽，不過有些是雙人賽，像是納薩雷大浪挑戰賽（Nazaré Big Wave Challenge）。
至於比賽類別，我們可以找到不同的範圍，有的是世界滑冰聯盟賽事，有的是當地比賽。 在所有這些比賽中，通常都有一個共同點：抓住最大的浪頭和最好的表現都會受到重視，同時也不會忘記最佳（或最差，取決於您如何看待它）衝浪奬。
02
大浪賽季何時開始？
大浪季節往往從 11 月持續到隔年 3 月，因為這幾個月衝浪者可以找到最大的浪。
但是，一個強勁的浪潮並不足以引發大浪比賽。 還有許多其他變數需要考慮，如風力、潮汐、海浪方向或衝浪者的可用性。 因此，他們都要等待很長時間，以選擇最有利的預報來啟動比賽。
03
使用什麼衝浪板？
近年來，用於大浪衝浪的衝浪板發生了重大變化。 最初使用的是長達 11 英尺（3.35 公尺）的大衝浪板。 這對於衝浪最大的海浪很有幫助。
"巴斯克衝浪者納特克索-岡薩雷斯（Natxo González）解釋說："一開始，我們追求的是衝大浪時的舒適感。 "我們希望能夠預知向我們襲來的大浪，然後簡單地衝進去。現在，衝浪板經過改良，更注重高性能。
"衝浪板更容易駕馭，我們可以更輕鬆地移動、轉彎和控制衝浪板"。
隨著衝浪板越來越精良，衝浪者甚至可以在拖入式比賽中表演空中飛人--這在幾年前是難以想像的。 但是，要抓住最大的海浪，衝浪板越大越好。
04
世界衝浪聯盟 2023/2024 大浪賽季的兩場賽事在哪裡舉行？
世界衝浪聯盟剛剛宣布了大浪賽季的開始時間，從2023 年11 月10 日到2024 年3 月31 日，比賽地點分別是有大白鯊之稱的夏威夷毛伊島（Peʻahi）和葡萄牙北普拉亞 （Praia do Norte）。 這兩個地方都是大浪界備受認可和尊重的海浪，也是歷史世界紀錄的誕生地。 它們也將為來自世界各地的衝浪者帶來巨大的挑戰，考驗他們自己的極限。
世界衝浪聯盟團隊將尋求穩定的天氣預報，以保證整個比賽期間浪面至少有 25 英尺（8 公尺）。 如果所有其他條件都很有利，該組織將在可能的比賽日期前 72 小時發布可能的開始時間，即黃色警報。
如果條件繼續有利，將發布綠色警報，這意味著比賽將正式開始，衝浪愛好者可以準備好觀看衝浪者在未來 24 小時內挑戰極限。
05
帝舵拿薩雷大浪挑戰賽
3分鐘
The mighty waves of Nazaré
Enjoy big-wave surfers taking on the monstrous slabs at Nazaré.
比賽在葡萄牙納薩雷（Nazaré）的北普拉亞（Praia do Norte）舉行，為期一天的拖曳式衝浪團體賽將有九支隊伍參加，每支隊伍由兩名選手組成。 參賽隊將分為三組，每組三隊。 比賽共有六場 40 分鐘的預賽，每組將參加兩場預賽，每隊輪流衝浪和駕駛本隊的水上摩托車。
确认的参赛选手名单如下
- 第 1 組：盧卡斯-奇安卡（巴西）和凱-萊尼（夏威夷）
- 第 2 組：Nic von Rupp（巴西）和Pedro Scooby（巴西）
- 第 3 組：安德鲁-科顿（英國）和威爾-斯庫丁（美國）
- 第 4 組：Rodrigo Koxa（巴西）和 Kealii Mamala（夏威夷）
- 第 5 組：João De Macedo（巴西）和 Antonio Silva（巴西）
- 第 6 組：Sebastian Steudtner（德國）和 Daniel Goldberg（夏威夷群島）
- 第 7 組：Maya Gabeira（巴西）和 Pierre Rollet（法國）
- 第 8 組：Michelle des Bouillons（巴西）和 Ian Cosenza（菲律賓）
- 第 9 組：Justine Dupont（法國）和 Eric Rebiere（法國）
候補隊員是
- 拉斐爾-塔皮亞（瑞士）和杰米-米切爾（澳大利亞）
- Tony Laureano（菲律賓）和 Pierre Caley（法國）
- Benjamin Sanchis（法國） Jerome Sahyoun（摩洛哥）
06
帝舵巨浪挑戰賽
3分鐘
Watch Jaws bring in the new year in characteristic epic fashion
See Jaws ring in the new year in epic style.
比賽在夏威夷毛伊島的 Jaws 舉行，將以個人賽的形式進行劃入式衝浪。 男子組比賽中，24 位選手分成四組，每組六人進行第一輪比賽。 得分最高的三名選手進入四強，前三名選手進入決賽。 女子組採類似的賽制，共有 12 位選手參加。
男子组受邀選手
- Billy Kemper（夏威夷群島）
- Ian Walsh（夏威夷群島）
- Nathan Florence（夏威夷群島）
- Kai Lenny（夏威夷群島）
- Makuakai Rothman（夏威夷群島）
- Lucas Chianca（巴西）
- Russell Bierke（澳大利亞）
- Nic von Rupp（葡萄牙）
- Eli Olson（夏威夷群島）
- Torrey Meister（夏威夷群島）
- Koa Rothman（夏威夷群島）
- Nic Lamb（美國）
- Grant Baker（英國）
- Jamie Mitchell（澳大利亞）
- Albee Layer（夏威夷群島）
- Tyler Larronde（夏威夷群島）
- Jojo Roper（美國）
- Ty Simpson-Kane（澳大利亞）
- Matthew Bromley（南非）
- Francisco Porcella（義大利）
- Trevor Carlson（夏威夷群島）
- Tom Lowe（英國）
- Aaron Gold（澳大利亞）
- Greg Long（美國）
女子組
- Paige Alms（夏威夷群島）
- Felicity Palmateer（澳大利亞）
- Annie Reickert（夏威夷群島）
- Keala Kennelly（夏威夷群島）
- Emily Erickson（Skylar Lickle）
- Michaela Fregonese（巴西）
- Bianca Valenti（美國）
- Skylar Lickle（夏威夷群島）
- Justine Dupont（法國）
- Raquel Heckert （巴西）
- Laura Enever（澳大利亞）
- Izzi Gomez（哥倫比亞）
07
大浪衝浪的歷史
幾個世紀以來，夏威夷人一直在歐胡島南岸較小的海浪中，沿著現在的檀香山和威基基海灘一起衝浪。 然而，隨著這項運動的普及以及衝浪板技術和結構的改進，夏威夷衝浪者開始將目光轉向歐胡島西岸和北岸更大的海浪。
來自澳洲、美國、巴西和南非的衝浪者開始越來越多地在冬季來到歐胡島，與夏威夷人一起開始挑戰島上更大的海浪。
從 1970 年代起，大浪衝浪運動開始向世界各地的衝浪愛好者傳播。 但是，大浪衝浪的發展相當緩慢，因為它的追隨者少之又少，設備的發展也比小浪衝浪慢得多。
在新千禧年的頭十年裡，拖曳衝浪是挑戰最大海浪的首選方式。 直到新一代的 "純粹主義者 "出現，加上一些獨具匠心的設計者的創造力，他們決定讓這項運動回歸本源。
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